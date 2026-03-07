Șefa echipei de robotică de la OpenAI demisionează după acordul cu Pentagonul
Ziarul National, 8 martie 2026 00:30
Directorul de hardware Caitlin Kalinowski a anunțat astăzi că, în urma acordului controversat încheiat de OpenAI cu Departamentul Apărării al SUA, ...
Acum o oră
00:30
Acum 8 ore
18:30
148 de elevi talentați se întrec la Olimpiada Republicană de Informatică la UTM, cu probe digitale și accent pe viitorul tehnologic # Ziarul National
148 de elevi din întreaga țară participă, în perioada 06-09 martie 2026, la Olimpiada Republicană la Informatică. Competiția are loc la Universitat...
Acum 12 ore
15:30
72 de elevi din toată țara premiați la Olimpiada Republicană de limba franceză și limba germană # Ziarul National
72 de elevi au fost premiați în cadrul Olimpiadei Republicane la Limbile străine – Limba franceză și Limba germană. Competiția s-a desfășurat în pe...
Acum 24 ore
08:30
♈️ BerbecDimineața aduce un val de inițiativă, perfect pentru a debloca proiecte amânate. O discuție directă clarifică tensiuni vechi și redă sent...
04:30
Fabrică globală de dezinformare: cum profită creatorii online de videoclipurile AI despre războiul dintre SUA, Israel și Iran # Ziarul National
Un val fără precedent de dezinformare generată cu ajutorul inteligenței artificiale despre războiul dintre SUA și Israel cu Iran este transformat î...
Ieri
00:30
Primarul Londrei, Sadiq Khan, curtează Anthropic să se mute la Londra pe fondul conflictului companiei cu Pentagonul și administrația Trump # Ziarul National
Primarul Londrei, Sir Sadiq Khan, invită compania de inteligență artificială (AI) Anthropic, cu sediul în San Francisco, să își extindă prezența în...
6 martie 2026
23:15
Microsoft, Google și Amazon garantează accesul la Anthropic Claude pentru clienții civili, în pofida interdicției Pentagonului # Ziarul National
Întreprinderile și startupurile care folosesc Anthropic Claude prin produsele Microsoft și Google nu trebuie să se teamă că modelul va fi retras di...
23:15
Bill Gates obține undă verde în SUA pentru primul reactor nuclear Natrium TerraPower din Wyoming # Ziarul National
Comisia de Reglementare Nucleară (Nuclear Regulatory Commission – NRC) a acordat în această săptămână companiei TerraPower undă verde pentru constr...
21:15
Sâmbătă, 7 martie 2026, Republica Moldova va avea o vreme stabilă, fără precipitații, cu cer mai mult senin și doar câțiva nori trecători seara. Vâ...
21:15
Compania Pokémon International a condamnat folosirea imaginilor sale de către Casa Albă, inclusiv o versiune miniaturală a personajului popular Pik...
20:15
Poliția britanică intensifică patrulele după apariția pe rețelele sociale a „războaielor între școli” # Ziarul National
Poliția din South Yorkshire a intensificat patrulele pentru a calma temerile legate de un trend de pe rețelele sociale care promovează așa-numitele...
20:15
Maia Sandu promite spitale moderne și porturi dezvoltate la Cahul și Giurgiulești în cadrul unei vizite în sudul țării # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat astăzi o vizită de lucru în sudul țării, cu opriri la Cahul și Giurgiulești.La Cahul, Președ...
19:15
Tot mai multe țări se pregătesc să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani # Ziarul National
În ultimele luni, tot mai multe țări au anunțat planuri de restricționare a accesului la rețelele de socializare pentru copii și adolescenți. Austr...
18:15
Modelul austriac de formare a profesorilor, studiat de o delegație a educației din Republica Moldova în vizită la Viena și Linz # Ziarul National
O delegație formată din reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării, ai Institutului Național pentru Educație și Leadership și ai mai mul...
18:15
Indonezia introduce restricții de vârstă pentru accesul copiilor la rețelele de socializare # Ziarul National
Indonesia se pregătește să devină în curând cea mai nouă țară care adoptă legi ce limitează accesul copiilor la rețelele de socializare, urmând exe...
18:15
MEC implică sute de profesori în consultările publice pentru noile concepții ale disciplinelor școlare din învățământul general # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a organizat o nouă serie de consultări publice dedicate concepțiilor disciplinelor școlare din învățământul gene...
18:15
TriZetto recunoaște furtul datelor medicale și personale a peste 3,4 milioane de americani, după un an de breșă nedetectată # Ziarul National
Gigantul din domeniul tehnologiei medicale TriZetto a confirmat că datele personale și medicale a peste 3,4 milioane de persoane au fost furate în ...
17:15
Compania franceză de calcul cuantic Pasqal se listează printr-un SPAC de 2 miliarde de dolari, dar promite să rămână „franceză” # Ziarul National
Pe fondul interesului tot mai mare al investitorilor pentru tot ceea ce înseamnă tehnologie cuantică, o nouă companie europeană din acest domeniu f...
17:15
India: statul Karnataka anunță interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani, între planuri ambițioase și semne de întrebare juridice # Ziarul National
Statul indian Karnataka, care găzduiește hubul tehnologic Bengaluru, intenționează să interzică folosirea rețelelor sociale de către copiii sub 16 ...
17:15
Indonezia interzice accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale și platformele online cu „risc ridicat” pentru protejarea minorilor # Ziarul National
Indonezia a anunțat că va interzice accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale și alte platforme online populare, alăturându-se astfel țărilor...
15:15
Cum ne mai dăm seama ce e creat de AI, într-o lume în care „cele șase degete” dispar din imagini? # Ziarul National
De la zone de creștere economică până la centre de date, nord-estul Angliei și regiunea Cumbria se transformă rapid într-un hub pentru dezvoltar...
15:15
Planul de formare continuă pentru 2026 va instrui circa 25.000 de cadre didactice și manageriale # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a aprobat Planul de formare continuă a cadrelor didactice pentru anul 2026. Oferta de formare pentru anul curent...
15:15
Dodon o trimite din nou pe Maia Sandu la Moscova, pentru ca să se roage de Putin să livreze gaz în R. Moldova/Transnistria. Socialistul a fost pus la punct: „Avem contract cu „Gazprom”… Dodon, sunați-l pe Putin și cereți respectarea înțelegerilor” # Ziarul National
Profitând de scumpirea resurselor energetice după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, socialistul Igor Dodon sugerează că soluția ar fi...
14:45
Maia Sandu, o nouă FUNCȚIE după încheierea mandatului de președinte al R. Moldova: „Voi contribui la DEZVOLTAREA țării” # Ziarul National
Președinta Maia Sandu dă asigurări că în niciun caz nu va fi modificată Constituția R. Moldova, astfel încât să-i permită cel de-al treilea mand...
14:30
Chișinăul, Kievul, Bucureștiul și UE își coordonează la Bruxelles coridoarele de transport și punctele de frontieră # Ziarul National
La Bruxelles a avut loc o nouă reuniune în format patrulateral Republica Moldova – Ucraina – România – Uniunea Europeană, dedicată consolidării coo...
14:30
MEC lansează consultări publice pe noua Concepție a disciplinei „Biologia” în învățământul general # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării invită comunitatea educațională și alți factori interesați să participe la discuțiile publice dedicate Concepție...
13:30
Femeie din Ucraina, reținută în flagrant la Bălți cu peste 400 de mii de lei, plasată în arest preventiv pentru escrocherie # Ziarul National
La demersul procurorilor din Bălți, la 5 martie 2026, instanța de judecată a dispus aplicarea măsurii preventive de arest preventiv, pe un termen d...
13:30
Parlamentul examinează politicile de reintegrare și situația de securitate din Zona transnistreană # Ziarul National
La data de 06 martie 2026, viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a participat la ședința Comisiei parlamentare speciale de monitori...
12:30
Concurs republican pentru elevi, lansat de MEC, dedicat memoriei războiului, deportărilor și foametei organizate în Republica Moldova # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării anunță desfășurarea concursului republican organizat în cadrul Decadei Memoriei și Recunoștinței „Prin Memorie ș...
11:00
Japonia dă undă verde primelor terapii cu celule stem iPS pentru Parkinson și afecțiuni cardiace # Ziarul National
Japonia a aprobat comercializarea unor produse de medicină regenerativă pe bază de celule stem, destinate tratării afecţiunilor cardiace şi bolii P...
10:00
Robot „șoarece”, creat pentru a inspecta colizorul de la CERN, premiat pentru inovație internațională # Ziarul National
Un robot de dimensiunea unui șoarece a fost dezvoltat, parțial de oamenii de știință din Marea Britanie, pentru a inspecta Large Hadron Collider (L...
10:00
Tot mai mulți britanici vor să folosească inteligența artificială pentru consiliere psihologică și chiar pentru rolul de medic sau profesor # Ziarul National
Peste 4 din 10 adulți din Marea Britanie sunt dispuși să folosească inteligența artificială (AI) pentru sprijin în ceea ce privește sănătatea lor m...
09:00
♈️ BerbecDimineața vine cu energie și dorință de schimbare. O discuție directă clarifică o neînțelegere mai veche și redă încrederea într-un parte...
09:00
Primă operație robotică la distanță din Marea Britanie: chirurg din Londra a operat un pacient din Gibraltar, la 2.400 km depărtare # Ziarul National
Un chirurg din Londra anunță că a realizat prima operație robotică la distanță mare din Regatul Unit, intervenind asupra unui pacient aflat la 2.40...
02:00
AWS lansează Amazon Connect Health, platformă cu agenți AI pentru automatizarea sarcinilor administrative din sănătate # Ziarul National
Amazon Web Services a anunțat joi lansarea Amazon Connect Health, o platformă bazată pe agenți AI destinată să ajute organizațiile medicale să auto...
Mai mult de 2 zile în urmă
00:45
Procurorii italieni confirmă: jurnalistul Francesco Cancellato, spionat cu spyware-ul Paragon, mister total privind autorii atacului # Ziarul National
Autoritățile italiene au confirmat că un jurnalist care primise anul trecut, prin WhatsApp, o alertă privind un presupus atac cu spyware asupra tel...
00:45
SUA pregătesc noi restricții dure la exportul de cipuri AI, cu impact major pentru AMD și Nvidia # Ziarul National
De la instalarea în funcție a lui Donald Trump anul trecut, a rămas neclar dacă și cum intenționează administrația sa să reglementeze exportul de s...
5 martie 2026
23:45
BYD lansează bateria Blade 2.0 care promite încărcare de la 10% la 70% în 5 minute, dar doar la noile stații Flash Charging # Ziarul National
Producătorul auto chinez BYD a prezentat joi un nou pachet de baterii despre care afirmă că poate fi încărcat de la 10% la 70% în doar cinci minute...
23:45
Pentagonul marchează Anthropic drept risc pentru lanțul de aprovizionare după refuzul de a sprijini supravegherea în masă și armele autonome # Ziarul National
Departamentul Apărării al SUA (DOD) a informat oficial conducerea Anthropic că firma și produsele sale au fost desemnate drept un risc pentru lanțu...
23:45
Pentagonul desemnează Anthropic drept risc pentru lanțul de aprovizionare al armatei americane # Ziarul National
Statele Unite au desemnat oficial compania de inteligență artificială (AI) Anthropic drept risc pentru lanțul de aprovizionare — fiind prima dată c...
21:45
Roblox lansează un chat cu inteligență artificială care reformulează în timp real limbajul interzis în mesaje respectuoase # Ziarul National
Roblox introduce o funcție nouă de reformulare a mesajelor în timp real, bazată pe inteligență artificială, care înlocuiește automat cuvintele inte...
20:45
Negocierile dintre Anthropic și Pentagon pentru accesul la AI ar putea fi relansate, în ciuda ruperii contractului de 200 de milioane de dolari și a acuzațiilor dure dintre părți # Ziarul National
Contractul de 200 de milioane de dolari dintre Anthropic și Departamentul Apărării al SUA (DoD) s-a prăbușit săptămâna trecută, după ce cele două p...
20:45
Meta, dată în judecată în SUA pentru ochelarii inteligenți AI, acuzați că încalcă viața privată prin vizionarea de conținut intim de către contractori # Ziarul National
Meta se confruntă cu un nou proces legat de ochelarii săi inteligenți cu AI și lipsa de protecție a vieții private, după ce o investigație a unor z...
20:45
Oura cumpără startupul Doublepoint și aduce controlul prin gesturi în inelele sale inteligente # Ziarul National
Oura a anunțat joi că a preluat compania Doublepoint, un startup specializat în tehnologii care permit controlul dispozitivelor purtabile prin mișc...
20:45
Jumătate dintre vulnerabilitățile zero-day urmărite de Google în 2025 au lovit direct tehnologia enterprise și dispozitivele de securitate # Ziarul National
Un nou raport al companiei Google arată că aproximativ jumătate dintre vulnerabilitățile de tip zero-day urmărite anul trecut au fost folosite pent...
20:45
Vineri, 6 martie, Republica Moldova intră într-o zi mai rece decât precedenta, însă fără schimbări bruște de vreme. Temperaturile maxime la amiază ...
19:45
Netflix înghite compania de film AI a lui Ben Affleck, InterPositive, pentru a accelera producțiile cinematografice # Ziarul National
Netflix a anunțat joi dimineață că achiziționează InterPositive, o companie de tehnologie pentru industria filmului fondată în 2022 de actorul Ben ...
18:45
Moldova și Olanda pornesc cooperarea pentru agricultură inteligentă printr-un grup de lucru comun # Ziarul National
5 martie 2026, Chișinău - Memorandumul semnat de Republica Moldova și Regatul Țărilor de Jos în domeniul agriculturii inteligente din perspectiva s...
18:45
Match Group renunță la funcția de COO: Hesam Hosseini pleacă după 18 ani, pe fondul declinului aplicațiilor de dating în rândul generației Z # Ziarul National
Match Group, compania care detine Tinder, a anunțat joi că va elimina funcția de Chief Operating Officer (COO), ceea ce înseamnă că Hesam Hosseini ...
17:45
Ministerul Educației lansează în consultare publică Programul de implementare a Strategiei „Educația 2030” pentru perioada 2026-2030 # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a inițiat consultările publice asupra proiectului Programului de implementare a Strategiei de dezvoltare „Educaț...
