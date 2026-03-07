Șefa echipei de robotică de la OpenAI demisionează după acordul cu Pentagonul

Ziarul National, 8 martie 2026 00:30

Directorul de hardware Caitlin Kalinowski a anunțat astăzi că, în urma acordului controversat încheiat de OpenAI cu Departamentul Apărării al SUA, ...

Acum o oră
00:30
Acum 8 ore
18:30
148 de elevi talentați se întrec la Olimpiada Republicană de Informatică la UTM, cu probe digitale și accent pe viitorul tehnologic Ziarul National
148 de elevi din întreaga țară participă, în perioada 06-09 martie 2026, la Olimpiada Republicană la Informatică. Competiția are loc la Universitat...
Acum 12 ore
15:30
72 de elevi din toată țara premiați la Olimpiada Republicană de limba franceză și limba germană Ziarul National
72 de elevi au fost premiați în cadrul Olimpiadei Republicane la Limbile străine – Limba franceză și Limba germană. Competiția s-a desfășurat în pe...
Acum 24 ore
08:30
Horoscopul zilei 07.03.2026 Ziarul National
♈️ BerbecDimineața aduce un val de inițiativă, perfect pentru a debloca proiecte amânate. O discuție directă clarifică tensiuni vechi și redă sent...
04:30
Fabrică globală de dezinformare: cum profită creatorii online de videoclipurile AI despre războiul dintre SUA, Israel și Iran Ziarul National
Un val fără precedent de dezinformare generată cu ajutorul inteligenței artificiale despre războiul dintre SUA și Israel cu Iran este transformat î...
Ieri
00:30
Primarul Londrei, Sadiq Khan, curtează Anthropic să se mute la Londra pe fondul conflictului companiei cu Pentagonul și administrația Trump Ziarul National
Primarul Londrei, Sir Sadiq Khan, invită compania de inteligență artificială (AI) Anthropic, cu sediul în San Francisco, să își extindă prezența în...
6 martie 2026
23:15
Microsoft, Google și Amazon garantează accesul la Anthropic Claude pentru clienții civili, în pofida interdicției Pentagonului Ziarul National
Întreprinderile și startupurile care folosesc Anthropic Claude prin produsele Microsoft și Google nu trebuie să se teamă că modelul va fi retras di...
23:15
Bill Gates obține undă verde în SUA pentru primul reactor nuclear Natrium TerraPower din Wyoming Ziarul National
Comisia de Reglementare Nucleară (Nuclear Regulatory Commission – NRC) a acordat în această săptămână companiei TerraPower undă verde pentru constr...
21:15
Cer senin și nopți reci în Republica Moldova, sâmbătă, 07.03.2026 Ziarul National
Sâmbătă, 7 martie 2026, Republica Moldova va avea o vreme stabilă, fără precipitații, cu cer mai mult senin și doar câțiva nori trecători seara. Vâ...
21:15
Pokémon acuză Casa Albă că i-a folosit ilegal imaginile în meme-uri pro-Trump Ziarul National
Compania Pokémon International a condamnat folosirea imaginilor sale de către Casa Albă, inclusiv o versiune miniaturală a personajului popular Pik...
20:15
Poliția britanică intensifică patrulele după apariția pe rețelele sociale a „războaielor între școli” Ziarul National
Poliția din South Yorkshire a intensificat patrulele pentru a calma temerile legate de un trend de pe rețelele sociale care promovează așa-numitele...
20:15
Maia Sandu promite spitale moderne și porturi dezvoltate la Cahul și Giurgiulești în cadrul unei vizite în sudul țării Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat astăzi o vizită de lucru în sudul țării, cu opriri la Cahul și Giurgiulești.La Cahul, Președ...
19:15
Tot mai multe țări se pregătesc să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani Ziarul National
În ultimele luni, tot mai multe țări au anunțat planuri de restricționare a accesului la rețelele de socializare pentru copii și adolescenți. Austr...
18:15
Modelul austriac de formare a profesorilor, studiat de o delegație a educației din Republica Moldova în vizită la Viena și Linz Ziarul National
O delegație formată din reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării, ai Institutului Național pentru Educație și Leadership și ai mai mul...
18:15
Indonezia introduce restricții de vârstă pentru accesul copiilor la rețelele de socializare Ziarul National
Indonesia se pregătește să devină în curând cea mai nouă țară care adoptă legi ce limitează accesul copiilor la rețelele de socializare, urmând exe...
18:15
MEC implică sute de profesori în consultările publice pentru noile concepții ale disciplinelor școlare din învățământul general Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a organizat o nouă serie de consultări publice dedicate concepțiilor disciplinelor școlare din învățământul gene...
18:15
TriZetto recunoaște furtul datelor medicale și personale a peste 3,4 milioane de americani, după un an de breșă nedetectată Ziarul National
Gigantul din domeniul tehnologiei medicale TriZetto a confirmat că datele personale și medicale a peste 3,4 milioane de persoane au fost furate în ...
17:15
Compania franceză de calcul cuantic Pasqal se listează printr-un SPAC de 2 miliarde de dolari, dar promite să rămână „franceză” Ziarul National
Pe fondul interesului tot mai mare al investitorilor pentru tot ceea ce înseamnă tehnologie cuantică, o nouă companie europeană din acest domeniu f...
17:15
India: statul Karnataka anunță interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani, între planuri ambițioase și semne de întrebare juridice Ziarul National
Statul indian Karnataka, care găzduiește hubul tehnologic Bengaluru, intenționează să interzică folosirea rețelelor sociale de către copiii sub 16 ...
17:15
Indonezia interzice accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale și platformele online cu „risc ridicat” pentru protejarea minorilor Ziarul National
Indonezia a anunțat că va interzice accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale și alte platforme online populare, alăturându-se astfel țărilor...
15:15
Cum ne mai dăm seama ce e creat de AI, într-o lume în care „cele șase degete” dispar din imagini? Ziarul National
De la zone de creștere economică până la centre de date, nord-estul Angliei și regiunea Cumbria se transformă rapid într-un hub pentru dezvoltar...
15:15
Planul de formare continuă pentru 2026 va instrui circa 25.000 de cadre didactice și manageriale Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a aprobat Planul de formare continuă a cadrelor didactice pentru anul 2026. Oferta de formare pentru anul curent...
15:15
Dodon o trimite din nou pe Maia Sandu la Moscova, pentru ca să se roage de Putin să livreze gaz în R. Moldova/Transnistria. Socialistul a fost pus la punct: „Avem contract cu „Gazprom”… Dodon, sunați-l pe Putin și cereți respectarea înțelegerilor” Ziarul National
Profitând de scumpirea resurselor energetice după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, socialistul Igor Dodon sugerează că soluția ar fi...
14:45
Maia Sandu, o nouă FUNCȚIE după încheierea mandatului de președinte al R. Moldova: „Voi contribui la DEZVOLTAREA țării” Ziarul National
Președinta Maia Sandu dă asigurări că în niciun caz nu va fi modificată Constituția R. Moldova, astfel încât să-i permită cel de-al treilea mand...
14:30
Chișinăul, Kievul, Bucureștiul și UE își coordonează la Bruxelles coridoarele de transport și punctele de frontieră Ziarul National
La Bruxelles a avut loc o nouă reuniune în format patrulateral Republica Moldova – Ucraina – România – Uniunea Europeană, dedicată consolidării coo...
14:30
MEC lansează consultări publice pe noua Concepție a disciplinei „Biologia” în învățământul general Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării invită comunitatea educațională și alți factori interesați să participe la discuțiile publice dedicate Concepție...
13:30
Femeie din Ucraina, reținută în flagrant la Bălți cu peste 400 de mii de lei, plasată în arest preventiv pentru escrocherie Ziarul National
La demersul procurorilor din Bălți, la 5 martie 2026, instanța de judecată a dispus aplicarea măsurii preventive de arest preventiv, pe un termen d...
13:30
Parlamentul examinează politicile de reintegrare și situația de securitate din Zona transnistreană Ziarul National
La data de 06 martie 2026, viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a participat la ședința Comisiei parlamentare speciale de monitori...
12:30
Concurs republican pentru elevi, lansat de MEC, dedicat memoriei războiului, deportărilor și foametei organizate în Republica Moldova Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării anunță desfășurarea concursului republican organizat în cadrul Decadei Memoriei și Recunoștinței „Prin Memorie ș...
11:00
Japonia dă undă verde primelor terapii cu celule stem iPS pentru Parkinson și afecțiuni cardiace Ziarul National
Japonia a aprobat comercializarea unor produse de medicină regenerativă pe bază de celule stem, destinate tratării afecţiunilor cardiace şi bolii P...
10:00
Robot „șoarece”, creat pentru a inspecta colizorul de la CERN, premiat pentru inovație internațională Ziarul National
Un robot de dimensiunea unui șoarece a fost dezvoltat, parțial de oamenii de știință din Marea Britanie, pentru a inspecta Large Hadron Collider (L...
10:00
Tot mai mulți britanici vor să folosească inteligența artificială pentru consiliere psihologică și chiar pentru rolul de medic sau profesor Ziarul National
Peste 4 din 10 adulți din Marea Britanie sunt dispuși să folosească inteligența artificială (AI) pentru sprijin în ceea ce privește sănătatea lor m...
09:00
Horoscopul zilei 06.03.2026 Ziarul National
♈️ BerbecDimineața vine cu energie și dorință de schimbare. O discuție directă clarifică o neînțelegere mai veche și redă încrederea într-un parte...
09:00
Primă operație robotică la distanță din Marea Britanie: chirurg din Londra a operat un pacient din Gibraltar, la 2.400 km depărtare Ziarul National
Un chirurg din Londra anunță că a realizat prima operație robotică la distanță mare din Regatul Unit, intervenind asupra unui pacient aflat la 2.40...
02:00
AWS lansează Amazon Connect Health, platformă cu agenți AI pentru automatizarea sarcinilor administrative din sănătate Ziarul National
Amazon Web Services a anunțat joi lansarea Amazon Connect Health, o platformă bazată pe agenți AI destinată să ajute organizațiile medicale să auto...
Mai mult de 2 zile în urmă
00:45
Procurorii italieni confirmă: jurnalistul Francesco Cancellato, spionat cu spyware-ul Paragon, mister total privind autorii atacului Ziarul National
Autoritățile italiene au confirmat că un jurnalist care primise anul trecut, prin WhatsApp, o alertă privind un presupus atac cu spyware asupra tel...
00:45
SUA pregătesc noi restricții dure la exportul de cipuri AI, cu impact major pentru AMD și Nvidia Ziarul National
De la instalarea în funcție a lui Donald Trump anul trecut, a rămas neclar dacă și cum intenționează administrația sa să reglementeze exportul de s...
5 martie 2026
23:45
BYD lansează bateria Blade 2.0 care promite încărcare de la 10% la 70% în 5 minute, dar doar la noile stații Flash Charging Ziarul National
Producătorul auto chinez BYD a prezentat joi un nou pachet de baterii despre care afirmă că poate fi încărcat de la 10% la 70% în doar cinci minute...
23:45
Pentagonul marchează Anthropic drept risc pentru lanțul de aprovizionare după refuzul de a sprijini supravegherea în masă și armele autonome Ziarul National
Departamentul Apărării al SUA (DOD) a informat oficial conducerea Anthropic că firma și produsele sale au fost desemnate drept un risc pentru lanțu...
23:45
Pentagonul desemnează Anthropic drept risc pentru lanțul de aprovizionare al armatei americane Ziarul National
Statele Unite au desemnat oficial compania de inteligență artificială (AI) Anthropic drept risc pentru lanțul de aprovizionare — fiind prima dată c...
21:45
Roblox lansează un chat cu inteligență artificială care reformulează în timp real limbajul interzis în mesaje respectuoase Ziarul National
Roblox introduce o funcție nouă de reformulare a mesajelor în timp real, bazată pe inteligență artificială, care înlocuiește automat cuvintele inte...
20:45
Negocierile dintre Anthropic și Pentagon pentru accesul la AI ar putea fi relansate, în ciuda ruperii contractului de 200 de milioane de dolari și a acuzațiilor dure dintre părți Ziarul National
Contractul de 200 de milioane de dolari dintre Anthropic și Departamentul Apărării al SUA (DoD) s-a prăbușit săptămâna trecută, după ce cele două p...
20:45
Meta, dată în judecată în SUA pentru ochelarii inteligenți AI, acuzați că încalcă viața privată prin vizionarea de conținut intim de către contractori Ziarul National
Meta se confruntă cu un nou proces legat de ochelarii săi inteligenți cu AI și lipsa de protecție a vieții private, după ce o investigație a unor z...
20:45
Oura cumpără startupul Doublepoint și aduce controlul prin gesturi în inelele sale inteligente Ziarul National
Oura a anunțat joi că a preluat compania Doublepoint, un startup specializat în tehnologii care permit controlul dispozitivelor purtabile prin mișc...
20:45
Jumătate dintre vulnerabilitățile zero-day urmărite de Google în 2025 au lovit direct tehnologia enterprise și dispozitivele de securitate Ziarul National
Un nou raport al companiei Google arată că aproximativ jumătate dintre vulnerabilitățile de tip zero-day urmărite anul trecut au fost folosite pent...
20:45
Vreme mai rece, dar stabilă în Republica Moldova vineri, 06.03.2026 Ziarul National
Vineri, 6 martie, Republica Moldova intră într-o zi mai rece decât precedenta, însă fără schimbări bruște de vreme. Temperaturile maxime la amiază ...
19:45
Netflix înghite compania de film AI a lui Ben Affleck, InterPositive, pentru a accelera producțiile cinematografice Ziarul National
Netflix a anunțat joi dimineață că achiziționează InterPositive, o companie de tehnologie pentru industria filmului fondată în 2022 de actorul Ben ...
18:45
Moldova și Olanda pornesc cooperarea pentru agricultură inteligentă printr-un grup de lucru comun Ziarul National
5 martie 2026, Chișinău - Memorandumul semnat de Republica Moldova și Regatul Țărilor de Jos în domeniul agriculturii inteligente din perspectiva s...
18:45
Match Group renunță la funcția de COO: Hesam Hosseini pleacă după 18 ani, pe fondul declinului aplicațiilor de dating în rândul generației Z Ziarul National
Match Group, compania care detine Tinder, a anunțat joi că va elimina funcția de Chief Operating Officer (COO), ceea ce înseamnă că Hesam Hosseini ...
17:45
Ministerul Educației lansează în consultare publică Programul de implementare a Strategiei „Educația 2030” pentru perioada 2026-2030 Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a inițiat consultările publice asupra proiectului Programului de implementare a Strategiei de dezvoltare „Educaț...
