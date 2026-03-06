AWS lansează Amazon Connect Health, platformă cu agenți AI pentru automatizarea sarcinilor administrative din sănătate

Ziarul National, 6 martie 2026 02:00

Amazon Web Services a anunțat joi lansarea Amazon Connect Health, o platformă bazată pe agenți AI destinată să ajute organizațiile medicale să auto...

Alte ştiri de Ziarul National

Acum 30 minute
02:00
Acum 2 ore
00:45
Procurorii italieni confirmă: jurnalistul Francesco Cancellato, spionat cu spyware-ul Paragon, mister total privind autorii atacului Ziarul National
Autoritățile italiene au confirmat că un jurnalist care primise anul trecut, prin WhatsApp, o alertă privind un presupus atac cu spyware asupra tel...
00:45
SUA pregătesc noi restricții dure la exportul de cipuri AI, cu impact major pentru AMD și Nvidia Ziarul National
De la instalarea în funcție a lui Donald Trump anul trecut, a rămas neclar dacă și cum intenționează administrația sa să reglementeze exportul de s...
Acum 4 ore
23:45
BYD lansează bateria Blade 2.0 care promite încărcare de la 10% la 70% în 5 minute, dar doar la noile stații Flash Charging Ziarul National
Producătorul auto chinez BYD a prezentat joi un nou pachet de baterii despre care afirmă că poate fi încărcat de la 10% la 70% în doar cinci minute...
23:45
23:45
Pentagonul desemnează Anthropic drept risc pentru lanțul de aprovizionare al armatei americane Ziarul National
Statele Unite au desemnat oficial compania de inteligență artificială (AI) Anthropic drept risc pentru lanțul de aprovizionare — fiind prima dată c...
Acum 6 ore
21:45
Roblox lansează un chat cu inteligență artificială care reformulează în timp real limbajul interzis în mesaje respectuoase Ziarul National
Roblox introduce o funcție nouă de reformulare a mesajelor în timp real, bazată pe inteligență artificială, care înlocuiește automat cuvintele inte...
20:45
Negocierile dintre Anthropic și Pentagon pentru accesul la AI ar putea fi relansate, în ciuda ruperii contractului de 200 de milioane de dolari și a acuzațiilor dure dintre părți Ziarul National
Contractul de 200 de milioane de dolari dintre Anthropic și Departamentul Apărării al SUA (DoD) s-a prăbușit săptămâna trecută, după ce cele două p...
20:45
Meta, dată în judecată în SUA pentru ochelarii inteligenți AI, acuzați că încalcă viața privată prin vizionarea de conținut intim de către contractori Ziarul National
Meta se confruntă cu un nou proces legat de ochelarii săi inteligenți cu AI și lipsa de protecție a vieții private, după ce o investigație a unor z...
20:45
Oura cumpără startupul Doublepoint și aduce controlul prin gesturi în inelele sale inteligente Ziarul National
Oura a anunțat joi că a preluat compania Doublepoint, un startup specializat în tehnologii care permit controlul dispozitivelor purtabile prin mișc...
20:45
Jumătate dintre vulnerabilitățile zero-day urmărite de Google în 2025 au lovit direct tehnologia enterprise și dispozitivele de securitate Ziarul National
Un nou raport al companiei Google arată că aproximativ jumătate dintre vulnerabilitățile de tip zero-day urmărite anul trecut au fost folosite pent...
20:45
Vreme mai rece, dar stabilă în Republica Moldova vineri, 06.03.2026 Ziarul National
Vineri, 6 martie, Republica Moldova intră într-o zi mai rece decât precedenta, însă fără schimbări bruște de vreme. Temperaturile maxime la amiază ...
Acum 8 ore
19:45
Netflix înghite compania de film AI a lui Ben Affleck, InterPositive, pentru a accelera producțiile cinematografice Ziarul National
Netflix a anunțat joi dimineață că achiziționează InterPositive, o companie de tehnologie pentru industria filmului fondată în 2022 de actorul Ben ...
18:45
Moldova și Olanda pornesc cooperarea pentru agricultură inteligentă printr-un grup de lucru comun Ziarul National
5 martie 2026, Chișinău - Memorandumul semnat de Republica Moldova și Regatul Țărilor de Jos în domeniul agriculturii inteligente din perspectiva s...
18:45
Match Group renunță la funcția de COO: Hesam Hosseini pleacă după 18 ani, pe fondul declinului aplicațiilor de dating în rândul generației Z Ziarul National
Match Group, compania care detine Tinder, a anunțat joi că va elimina funcția de Chief Operating Officer (COO), ceea ce înseamnă că Hesam Hosseini ...
Acum 12 ore
17:45
Ministerul Educației lansează în consultare publică Programul de implementare a Strategiei „Educația 2030” pentru perioada 2026-2030 Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a inițiat consultările publice asupra proiectului Programului de implementare a Strategiei de dezvoltare „Educaț...
17:45
Meta deschide WhatsApp pentru chatboții AI rivali în Europa, dar introduce taxă pe mesaj Ziarul National
Pentru a evita o investigație majoră din partea Comisiei Europene, Meta a anunțat joi că va permite companiilor din domeniul inteligenței artificia...
16:45
MIDR și arhitecții raionali pun la punct digitalizarea actelor permisive în construcții Ziarul National
Arhitecți-șefi din peste 20 de raioane ale țării s-au întrunit astăzi la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în cadrul unei ședinț...
16:45
Guvernul cere benzinăriilor corectitudine la vânzarea motorinei pentru fermieri în plină campanie agricolă Ziarul National
5 martie 2026, Chișinău - În plină campanie agricolă de primăvară, accesul la motorină rămâne esențial pentru ca fermierii să își poată organiza și...
15:45
Startup-ul Lio atrage 30 milioane de dolari de la Andreessen Horowitz pentru a automatiza complet achizițiile marilor companii cu agenți AI Ziarul National
Co-fondatorii startup-ului Lio cunosc din propria experiență că achizițiile – procesul prin care marile companii cumpără servicii de la furnizori –...
15:30
MEC lansează consultări publice pentru noua concepție a disciplinei „Istoria românilor și universală” în școala generală Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării invită comunitatea educațională și toți factorii interesați să participe la discuțiile publice dedicate Conce...
14:30
ULTIMA ORĂ // Prețurile la carburanți cresc ca pe drojdii. Motorina s-a scumpic cu 1,52 de lei doar în patru zile, iar tentința se va păstra din cauza RĂZBOIULUI din Orientul Mijlociu Ziarul National
Carburanții comercializați pe teritoriul R. Moldova se vor scumpi din nou de la miezul nopții. Doar în patru zile, din cauza războiului din Orie...
14:15
Prima sesiune de instruire pentru mentorii campaniei „Matematica de la egal la egal”, organizată la Chișinău cu participarea a 300 de elevi Ziarul National
Prima sesiune de instruire pentru viitorii mentori ai campaniei „Matematica de la egal la egal” a avut loc astăzi la Chișinău, la Liceul Teoretic „...
14:15
Vicepremierul Osmochescu și premierul Munteanu promovează la Chișinău parteneriatul agroalimentar Moldova–UE pentru modernizarea agriculturii și atragerea investițiilor Ziarul National
Viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu, împreună cu Premierul Alexandru Munteanu, a participat la Forumul Investițional în sectorul Agroalimentar, o...
13:45
Mii de liceeni din Chișinău și Bălți descoperă universitățile din țară în campania „Învață în Moldova” Ziarul National
Aproape 5.000 de liceeni din Chișinău și Bălți au avut, în luna februarie, ocazia să descopere mai îndeaproape universitățile din țară și programel...
13:45
Suedia își extinde sprijinul pentru securitatea și tranziția energetică a Republicii Moldova Ziarul National
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avut astăzi o întrevedere cu Ambasadoarea Regatului Suediei în Republica Moldova, Petra Lärke, precum și cu ...
Acum 24 ore
12:45
225 de elevi din toată țara, în competiție la Olimpiada Republicană de franceză și germană, la Chișinău Ziarul National
225 de elevi din întreaga țară participă, în perioada 04–06 martie 2026, la Olimpiada Republicană la Limbi străine, la probele de limba franceză și...
10:45
Adjunctul liderului Reform din Durham, acuzat că răspândește fake news cu imagini generate de inteligența artificială Ziarul National
Utilizarea unei imagini generate cu inteligență artificială de către adjunctul liderului consiliului a fost catalogată drept „fake news” și „instig...
10:45
AI schimbă jocul pe piața muncii pentru tineri, dar analiștii văd șanse noi pentru absolvenți Ziarul National
„Aplic pentru 50, uneori chiar 100 de joburi pe lună”, spune londonezul Divine Jacob.Absolvent de informatică, el povestește că găsirea unui loc ...
10:45
Bărbat fără adăpost, arestat 30 de zile pentru omor și atac cu cuțitul asupra polițiștilor în sectorul Rîșcani Ziarul National
Procurorii din cadrul Oficiului Rîșcani al Procuraturii Chișinău anunță aplicarea, la 04 martie 2026, a măsurii arestului preventiv pentru 30 de zi...
10:45
Londra pregătește o nouă politică pentru centrele de date, pe fondul temerilor legate de consumul de energie și apă Ziarul National
Primăria Londrei urmează să adopte o nouă abordare față de construcția de centre de date în capitală, pe fondul îngrijorărilor legate de consumul u...
09:45
Horoscopul zilei 05.03.2026 Ziarul National
♈️ BerbecContextul astral aduce energie și dorință de afirmare. O decizie rapidă poate deschide un drum nou la serviciu, iar o discuție clară limp...
09:45
Tânăr de 25 de ani din Chișinău, recidivist la volan în stare de ebrietate și drogat, condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță că un tânăr de 25 de ani a fost condamnat pentru furt, trei episoade de conducere a unui vehicul în stare ...
09:45
Roboții pentru livrarea mâncării împart Sunderland: salvare pentru restaurante sau amenințare pentru locurile de muncă? Ziarul National
Roboții autonomi pentru livrarea mâncării ar putea ajuta restaurantele în perioadele aglomerate și în situații de deficit de personal, susține un p...
05:45
Elon Musk, în fața juriului: investitorii interpretează exagerat postările sale de pe rețelele sociale în procesul legat de preluarea Twitter Ziarul National
Multimiliardarul din domeniul tehnologiei Elon Musk le-a spus miercuri juraților din California că investitorii din piețele de capital interpreteaz...
04:45
Nvidia se retrage discret din OpenAI și Anthropic, pe fondul tensiunilor politice și al conflictelor de interese în investițiile sale din AI Ziarul National
La conferința Morgan Stanley Technology, Media and Telecom, desfășurată miercuri în centrul orașului San Francisco, CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, a ...
03:15
Controlăm mai mult, dar ne protejăm mai puțin: paradoxul confidențialității online în 2026 Ziarul National
„În 2026, confidențialitatea online este un lux, nu un drept”, afirmă Thomas Bunting, analist la un think tank de inovație din Marea Britanie.El ...
Ieri
02:15
Șeful Anthropic îl acuză pe Sam Altman că minte în privința acordului militar OpenAI cu Pentagonul Ziarul National
Co-fondatorul și directorul executiv Anthropic, Dario Amodei, este nemulțumit de OpenAI și de șeful acesteia, Sam Altman. Într-un memo intern către...
01:15
Elon Musk, în fața juriului: investitorii interpretează greșit mesajele sale despre achiziția Twitter Ziarul National
Miliardarul Elon Musk a declarat miercuri, în fața unui juriu din California, că investitorii de pe bursă interpretează exagerat de mult mesajele s...
4 martie 2026
23:15
Program prelungit la ambulatorii și noi programe naționale de screening pentru cancer și nou-născuți, anunțate de ministrul Rogobete Ziarul National
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a participat la Luxemburg la EIB Group Forum – „A Strong Europe in a Changing World”, unde au fost dezbătu...
23:15
Google reduce comisioanele din Play Store la 20% după înțelegerea cu Epic Games și deschide calea pentru magazine alternative de aplicații Ziarul National
Google anunță o serie de schimbări importante pentru Play Store, după ce a încheiat un proces de mai mulți ani cu Epic Games, producătorul Fortnite...
21:30
Vremea de joi, 05.03.2026, în Republica Moldova: cer variabil și vânt mai alert Ziarul National
Joi, 5 martie 2026, Republica Moldova va avea o vreme în general blândă, cu maxime în jur de 8–11°C și minime apropiate de 0°C. Temperatura medie r...
21:30
Armata SUA folosește în continuare Claude, dar giganții din industria de apărare renunță la modelele Anthropic Ziarul National
Consecințele disputei dintre Anthropic și Departamentul Apărării au lăsat compania într-o poziție incomodă. Pe de o parte, modelele sale sunt folos...
21:30
Ministerul Educației lansează program național de formare a profesorilor pentru prevenirea bullyingului în școli Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării invită instituțiile de învățământ general să participe la un program amplu de formare pentru cadrele didactice, ...
20:15
ULTIMA ORĂ // Tensiuni depășite între Chișinău și Kiev! Undă verde pentru importurile de carne de pasăre din Ucraina! Iată condițiile DRASTICE impuse de ANSA ​ Ziarul National
Moldova și Ucraina au convenit asupra măsurilor de reluare a exporturilor de carne de pasăre. Reprezentanții Agenției Naționale pentru Si...
19:00
Apple lansează MacBook Neo, laptopul colorat de 599 de dolari care atacă direct piața Chromebook-urilor Ziarul National
Apple a prezentat miercuri un laptop accesibil, de intrare, numit MacBook Neo, marcând prima dată când compania vizează în mod direct publicul caut...
19:00
Giganții tech își închid birourile și trec pe munca de la distanță în Orientul Mijlociu, pe fondul escaladării tensiunilor SUA–Israel–Iran Ziarul National
Unele dintre cele mai mari companii din lume iau măsuri pentru a proteja angajații și facilitățile din Orientul Mijlociu, pe fundalul războiului di...
19:00
MEC cheamă profesorii și experții să contribuie la noua Concepție a disciplinei „Științe” în învățământul general Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării invită comunitatea educațională și toți factorii interesați să participe la discuțiile publice dedicate Concepți...
19:00
Bruxelles verifică la fața locului lucrările pe linia Vulcănești–Chișinău și programele de eficiență energetică din Republica Moldova Ziarul National
Șantierul de construcție a Liniei electrice Vulcănești - Chișinău și a stațiilor electrice aferente a fost inspectat astăzi de secretara de stat Ca...
18:00
Tată își dă în judecată Google după ce fiul, convins că chatbotul Gemini este soția lui AI, s‑a sinucis în urma unei „psihoze induse de AI” Ziarul National
Jonathan Gavalas, 36 de ani, a început să folosească chatbotul Gemini al Google în august 2025, pentru ajutor la cumpărături, sprijin la scriere și...
Mai multe ştiri
