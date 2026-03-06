Maia Sandu, o nouă FUNCȚIE după încheierea mandatului de președinte al R. Moldova: „Voi contribui la DEZVOLTAREA țării”

6 martie 2026 14:45

Președinta Maia Sandu dă asigurări că în niciun caz nu va fi modificată Constituția R. Moldova, astfel încât să-i permită cel de-al treilea mand...

Acum 15 minute
14:45
Acum 30 minute
14:30
Chișinăul, Kievul, Bucureștiul și UE își coordonează la Bruxelles coridoarele de transport și punctele de frontieră
La Bruxelles a avut loc o nouă reuniune în format patrulateral Republica Moldova – Ucraina – România – Uniunea Europeană, dedicată consolidării coo...
14:30
MEC lansează consultări publice pe noua Concepție a disciplinei „Biologia" în învățământul general
Ministerul Educației și Cercetării invită comunitatea educațională și alți factori interesați să participe la discuțiile publice dedicate Concepție...
Acum 2 ore
13:30
Femeie din Ucraina, reținută în flagrant la Bălți cu peste 400 de mii de lei, plasată în arest preventiv pentru escrocherie
La demersul procurorilor din Bălți, la 5 martie 2026, instanța de judecată a dispus aplicarea măsurii preventive de arest preventiv, pe un termen d...
13:30
Parlamentul examinează politicile de reintegrare și situația de securitate din Zona transnistreană
La data de 06 martie 2026, viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a participat la ședința Comisiei parlamentare speciale de monitori...
Acum 4 ore
12:30
Concurs republican pentru elevi, lansat de MEC, dedicat memoriei războiului, deportărilor și foametei organizate în Republica Moldova
Ministerul Educației și Cercetării anunță desfășurarea concursului republican organizat în cadrul Decadei Memoriei și Recunoștinței „Prin Memorie ș...
11:00
Japonia dă undă verde primelor terapii cu celule stem iPS pentru Parkinson și afecțiuni cardiace
Japonia a aprobat comercializarea unor produse de medicină regenerativă pe bază de celule stem, destinate tratării afecţiunilor cardiace şi bolii P...
Acum 6 ore
10:00
Robot „șoarece", creat pentru a inspecta colizorul de la CERN, premiat pentru inovație internațională
Un robot de dimensiunea unui șoarece a fost dezvoltat, parțial de oamenii de știință din Marea Britanie, pentru a inspecta Large Hadron Collider (L...
10:00
Tot mai mulți britanici vor să folosească inteligența artificială pentru consiliere psihologică și chiar pentru rolul de medic sau profesor
Peste 4 din 10 adulți din Marea Britanie sunt dispuși să folosească inteligența artificială (AI) pentru sprijin în ceea ce privește sănătatea lor m...
09:00
Horoscopul zilei 06.03.2026
♈️ BerbecDimineața vine cu energie și dorință de schimbare. O discuție directă clarifică o neînțelegere mai veche și redă încrederea într-un parte...
09:00
Primă operație robotică la distanță din Marea Britanie: chirurg din Londra a operat un pacient din Gibraltar, la 2.400 km depărtare
Un chirurg din Londra anunță că a realizat prima operație robotică la distanță mare din Regatul Unit, intervenind asupra unui pacient aflat la 2.40...
Acum 12 ore
02:00
AWS lansează Amazon Connect Health, platformă cu agenți AI pentru automatizarea sarcinilor administrative din sănătate
Amazon Web Services a anunțat joi lansarea Amazon Connect Health, o platformă bazată pe agenți AI destinată să ajute organizațiile medicale să auto...
Acum 24 ore
00:45
Procurorii italieni confirmă: jurnalistul Francesco Cancellato, spionat cu spyware-ul Paragon, mister total privind autorii atacului
Autoritățile italiene au confirmat că un jurnalist care primise anul trecut, prin WhatsApp, o alertă privind un presupus atac cu spyware asupra tel...
00:45
SUA pregătesc noi restricții dure la exportul de cipuri AI, cu impact major pentru AMD și Nvidia
De la instalarea în funcție a lui Donald Trump anul trecut, a rămas neclar dacă și cum intenționează administrația sa să reglementeze exportul de s...
5 martie 2026
23:45
BYD lansează bateria Blade 2.0 care promite încărcare de la 10% la 70% în 5 minute, dar doar la noile stații Flash Charging
Producătorul auto chinez BYD a prezentat joi un nou pachet de baterii despre care afirmă că poate fi încărcat de la 10% la 70% în doar cinci minute...
23:45
Pentagonul marchează Anthropic drept risc pentru lanțul de aprovizionare după refuzul de a sprijini supravegherea în masă și armele autonome
Departamentul Apărării al SUA (DOD) a informat oficial conducerea Anthropic că firma și produsele sale au fost desemnate drept un risc pentru lanțu...
23:45
Pentagonul desemnează Anthropic drept risc pentru lanțul de aprovizionare al armatei americane
Statele Unite au desemnat oficial compania de inteligență artificială (AI) Anthropic drept risc pentru lanțul de aprovizionare — fiind prima dată c...
21:45
Roblox lansează un chat cu inteligență artificială care reformulează în timp real limbajul interzis în mesaje respectuoase
Roblox introduce o funcție nouă de reformulare a mesajelor în timp real, bazată pe inteligență artificială, care înlocuiește automat cuvintele inte...
20:45
Negocierile dintre Anthropic și Pentagon pentru accesul la AI ar putea fi relansate, în ciuda ruperii contractului de 200 de milioane de dolari și a acuzațiilor dure dintre părți
Contractul de 200 de milioane de dolari dintre Anthropic și Departamentul Apărării al SUA (DoD) s-a prăbușit săptămâna trecută, după ce cele două p...
20:45
Meta, dată în judecată în SUA pentru ochelarii inteligenți AI, acuzați că încalcă viața privată prin vizionarea de conținut intim de către contractori
Meta se confruntă cu un nou proces legat de ochelarii săi inteligenți cu AI și lipsa de protecție a vieții private, după ce o investigație a unor z...
20:45
Oura cumpără startupul Doublepoint și aduce controlul prin gesturi în inelele sale inteligente
Oura a anunțat joi că a preluat compania Doublepoint, un startup specializat în tehnologii care permit controlul dispozitivelor purtabile prin mișc...
20:45
Jumătate dintre vulnerabilitățile zero-day urmărite de Google în 2025 au lovit direct tehnologia enterprise și dispozitivele de securitate
Un nou raport al companiei Google arată că aproximativ jumătate dintre vulnerabilitățile de tip zero-day urmărite anul trecut au fost folosite pent...
20:45
Vreme mai rece, dar stabilă în Republica Moldova vineri, 06.03.2026
Vineri, 6 martie, Republica Moldova intră într-o zi mai rece decât precedenta, însă fără schimbări bruște de vreme. Temperaturile maxime la amiază ...
19:45
Netflix înghite compania de film AI a lui Ben Affleck, InterPositive, pentru a accelera producțiile cinematografice
Netflix a anunțat joi dimineață că achiziționează InterPositive, o companie de tehnologie pentru industria filmului fondată în 2022 de actorul Ben ...
18:45
Moldova și Olanda pornesc cooperarea pentru agricultură inteligentă printr-un grup de lucru comun
5 martie 2026, Chișinău - Memorandumul semnat de Republica Moldova și Regatul Țărilor de Jos în domeniul agriculturii inteligente din perspectiva s...
18:45
Match Group renunță la funcția de COO: Hesam Hosseini pleacă după 18 ani, pe fondul declinului aplicațiilor de dating în rândul generației Z
Match Group, compania care detine Tinder, a anunțat joi că va elimina funcția de Chief Operating Officer (COO), ceea ce înseamnă că Hesam Hosseini ...
17:45
Ministerul Educației lansează în consultare publică Programul de implementare a Strategiei „Educația 2030" pentru perioada 2026-2030
Ministerul Educației și Cercetării a inițiat consultările publice asupra proiectului Programului de implementare a Strategiei de dezvoltare „Educaț...
17:45
Meta deschide WhatsApp pentru chatboții AI rivali în Europa, dar introduce taxă pe mesaj
Pentru a evita o investigație majoră din partea Comisiei Europene, Meta a anunțat joi că va permite companiilor din domeniul inteligenței artificia...
16:45
MIDR și arhitecții raionali pun la punct digitalizarea actelor permisive în construcții
Arhitecți-șefi din peste 20 de raioane ale țării s-au întrunit astăzi la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în cadrul unei ședinț...
16:45
Guvernul cere benzinăriilor corectitudine la vânzarea motorinei pentru fermieri în plină campanie agricolă
5 martie 2026, Chișinău - În plină campanie agricolă de primăvară, accesul la motorină rămâne esențial pentru ca fermierii să își poată organiza și...
15:45
Startup-ul Lio atrage 30 milioane de dolari de la Andreessen Horowitz pentru a automatiza complet achizițiile marilor companii cu agenți AI
Co-fondatorii startup-ului Lio cunosc din propria experiență că achizițiile – procesul prin care marile companii cumpără servicii de la furnizori –...
15:30
MEC lansează consultări publice pentru noua concepție a disciplinei „Istoria românilor și universală" în școala generală
Ministerul Educației și
Ieri
14:30
ULTIMA ORĂ // Prețurile la carburanți cresc ca pe drojdii. Motorina s-a scumpic cu 1,52 de lei doar în patru zile, iar tentința se va păstra din cauza RĂZBOIULUI din Orientul Mijlociu Ziarul National
Carburanții comercializați pe teritoriul R. Moldova se vor scumpi din nou de la miezul nopții. Doar în patru zile, din cauza războiului din Orie...
14:15
Prima sesiune de instruire pentru mentorii campaniei „Matematica de la egal la egal”, organizată la Chișinău cu participarea a 300 de elevi Ziarul National
Prima sesiune de instruire pentru viitorii mentori ai campaniei „Matematica de la egal la egal” a avut loc astăzi la Chișinău, la Liceul Teoretic „...
14:15
Vicepremierul Osmochescu și premierul Munteanu promovează la Chișinău parteneriatul agroalimentar Moldova–UE pentru modernizarea agriculturii și atragerea investițiilor Ziarul National
Viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu, împreună cu Premierul Alexandru Munteanu, a participat la Forumul Investițional în sectorul Agroalimentar, o...
13:45
Mii de liceeni din Chișinău și Bălți descoperă universitățile din țară în campania „Învață în Moldova” Ziarul National
Aproape 5.000 de liceeni din Chișinău și Bălți au avut, în luna februarie, ocazia să descopere mai îndeaproape universitățile din țară și programel...
13:45
Suedia își extinde sprijinul pentru securitatea și tranziția energetică a Republicii Moldova Ziarul National
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avut astăzi o întrevedere cu Ambasadoarea Regatului Suediei în Republica Moldova, Petra Lärke, precum și cu ...
12:45
225 de elevi din toată țara, în competiție la Olimpiada Republicană de franceză și germană, la Chișinău Ziarul National
225 de elevi din întreaga țară participă, în perioada 04–06 martie 2026, la Olimpiada Republicană la Limbi străine, la probele de limba franceză și...
10:45
Adjunctul liderului Reform din Durham, acuzat că răspândește fake news cu imagini generate de inteligența artificială Ziarul National
Utilizarea unei imagini generate cu inteligență artificială de către adjunctul liderului consiliului a fost catalogată drept „fake news” și „instig...
10:45
AI schimbă jocul pe piața muncii pentru tineri, dar analiștii văd șanse noi pentru absolvenți Ziarul National
„Aplic pentru 50, uneori chiar 100 de joburi pe lună”, spune londonezul Divine Jacob.Absolvent de informatică, el povestește că găsirea unui loc ...
10:45
Bărbat fără adăpost, arestat 30 de zile pentru omor și atac cu cuțitul asupra polițiștilor în sectorul Rîșcani Ziarul National
Procurorii din cadrul Oficiului Rîșcani al Procuraturii Chișinău anunță aplicarea, la 04 martie 2026, a măsurii arestului preventiv pentru 30 de zi...
10:45
Londra pregătește o nouă politică pentru centrele de date, pe fondul temerilor legate de consumul de energie și apă Ziarul National
Primăria Londrei urmează să adopte o nouă abordare față de construcția de centre de date în capitală, pe fondul îngrijorărilor legate de consumul u...
09:45
Horoscopul zilei 05.03.2026 Ziarul National
♈️ BerbecContextul astral aduce energie și dorință de afirmare. O decizie rapidă poate deschide un drum nou la serviciu, iar o discuție clară limp...
09:45
Tânăr de 25 de ani din Chișinău, recidivist la volan în stare de ebrietate și drogat, condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță că un tânăr de 25 de ani a fost condamnat pentru furt, trei episoade de conducere a unui vehicul în stare ...
09:45
Roboții pentru livrarea mâncării împart Sunderland: salvare pentru restaurante sau amenințare pentru locurile de muncă? Ziarul National
Roboții autonomi pentru livrarea mâncării ar putea ajuta restaurantele în perioadele aglomerate și în situații de deficit de personal, susține un p...
05:45
Elon Musk, în fața juriului: investitorii interpretează exagerat postările sale de pe rețelele sociale în procesul legat de preluarea Twitter Ziarul National
Multimiliardarul din domeniul tehnologiei Elon Musk le-a spus miercuri juraților din California că investitorii din piețele de capital interpreteaz...
04:45
Nvidia se retrage discret din OpenAI și Anthropic, pe fondul tensiunilor politice și al conflictelor de interese în investițiile sale din AI Ziarul National
La conferința Morgan Stanley Technology, Media and Telecom, desfășurată miercuri în centrul orașului San Francisco, CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, a ...
03:15
Controlăm mai mult, dar ne protejăm mai puțin: paradoxul confidențialității online în 2026 Ziarul National
„În 2026, confidențialitatea online este un lux, nu un drept”, afirmă Thomas Bunting, analist la un think tank de inovație din Marea Britanie.El ...
02:15
Șeful Anthropic îl acuză pe Sam Altman că minte în privința acordului militar OpenAI cu Pentagonul Ziarul National
Co-fondatorul și directorul executiv Anthropic, Dario Amodei, este nemulțumit de OpenAI și de șeful acesteia, Sam Altman. Într-un memo intern către...
01:15
Elon Musk, în fața juriului: investitorii interpretează greșit mesajele sale despre achiziția Twitter Ziarul National
Miliardarul Elon Musk a declarat miercuri, în fața unui juriu din California, că investitorii de pe bursă interpretează exagerat de mult mesajele s...
