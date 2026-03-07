O stradă din Bălți a devenit impracticabilă după iarnă. Locuitori: „Peste tot sunt gropi, noroi”

21:40

Camelia BabeicaFemeile din Republica Moldova au un nivel de instruire mai ridicat decât bărbații, dar se regăsesc mai puțin în funcții de conducere și au salarii mai mici. Ajunse la vârsta de pensionare, doamnele continuă să fie discriminate. Potrivit datelor statistice, pensia medie a femeilor este cu o mie de lei mai mică decât cea a bărbaților. Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) a publicat date privind Indexul Egalității de Gen. Potrivit experților, în timp ce reformele legislative recente au încurajat participarea femeilor pe piața muncii, în multe domenii s-au înregistrat regrese ce sunt amplificate de consolidarea percepțiilor tradiționaliste în societate.