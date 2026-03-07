Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 07.03.2026
ProTV.md, 7 martie 2026 20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 07.03.2026
Acum 30 minute
20:00
Acum o oră
19:50
Noi tensiuni între Zelenski și Orban: Uniunea Europeană intervine în scandalul dintre cei doi lideri - VIDEO # ProTV.md
Acum 2 ore
19:00
Feribotul de la Molovata și-a reluat circulația datorită ameliorării condițiilor meteo. Care este orarul curselor - FOTO # ProTV.md
18:30
Curaj și acrobații pe cai în mișcare: competiție spectaculoasă la școala de hipism din capitală - VIDEO # ProTV.md
Acum 4 ore
18:10
Drumuri naționale în stare deplorabilă, la fel ca unele străzi din capitală: cât vor mai îndura șoferii gropile de pe trasee - VIDEO # ProTV.md
18:00
Trei dintr-o lovitură. Accident violent pe o stradă din capitală - VIDEO
17:50
Cel mai mare atac din ultimele luni: Rusia a lansat aproape 30 de rachete și 500 de drone asupra Ucrainei. Bilanțul victimelor - VIDEO # ProTV.md
17:50
Tensiunile din Golful Persic zguduie piețele: petrolul depășește 90 de dolari pe baril, sute de nave blocate - VIDEO # ProTV.md
17:00
Ședințele Parlamentului fără transparență: Promo-LEX semnalează mai multe probleme, inclusiv amendamentul datorită căruia a fost votat von Hebel # ProTV.md
Acum 6 ore
15:20
Incendiu pe o stradă din capitală: O clădire părăsită, mistuită de flăcări - VIDEO
15:10
14:30
Vladimir Putin a trimis în Ungaria echipa care a sabotat alegerile din Republica Moldova, pentru a-l ajuta pe Viktor Orban să rămână la putere # ProTV.md
Acum 8 ore
14:20
LIVE TEXT. Război în Orientul Mijlociu, ziua opt. Gărzile Revoluționare anunță un atac în EAU. SUA trimit încă un portavion spre Orientul Mijlociu # ProTV.md
14:20
CNN: După Rusia, și China se pregătește să sprijine Iranul în războiul cu SUA și Israel
14:10
„Îmi cer scuze țărilor vecine care au fost atacate de Iran”. Ordin de ultimă oră către armată al președintelui Masoud Pezeshkian # ProTV.md
14:10
Războiul din Iran a reușit să afecteze Rusia într-un mod în care sancțiunile nu au făcut-o până acum # ProTV.md
14:00
Tornade devastatoare în Michigan. Cel puțin patru persoane au murit și peste zece au fost rănite - VIDEO # ProTV.md
14:00
Dezastru pentru Verstappen. Accident bizar în timpul calificărilor din Australia: „N-am mai pățit așa ceva niciodată” - VIDEO # ProTV.md
14:00
Donald Trump, amenințare directă pentru Iran: „Astăzi va fi lovit foarte tare”
13:50
Mesajul lui Vladimir Putin după ce a vorbit la telefon cu preşedintele Iranului
13:40
Un gimnaziu din raionul Ștefan Vodă va fi renovat cu sprijinul Japoniei. Câți bani s-au alocat pentru lucrări # ProTV.md
13:40
Bijuterii pentru femeile dragi, la Lions’s Jewellery! Cadoul perfect de 8 Martie care rămâne o amintire pentru toată viața - VIDEO # ProTV.md
13:30
Un gimnaziul din raionul Ștefan Vodă va fi renovat cu sprijinul Japoniei. Câți bani s-au alocat pentru lucrări # ProTV.md
13:30
Nou atac sângeros al Rusiei. Cel puțin doi copii și cinci adulți au fost uciși în Ucraina # ProTV.md
13:20
Mai multe cămile cu injecții în buze și proceduri cosmetice au fost descalificate la un concurs de frumusețe din Oman - FOTO # ProTV.md
13:00
Buncărele apocalipsei din SUA. Unde s-ar refugia Trump dacă izbucnește un război nuclear
Acum 12 ore
12:20
Moldoveni, inclusiv copii, exploatați în Italia: trei români îi obligau să muncească și să doarmă într-un depozit # ProTV.md
12:00
Explozie deasupra Aeroportului din Dubai după doborârea unei drone: zborurile revin treptat - VIDEO # ProTV.md
11:50
Situația în Orientul Mijlociu: MAE vine cu actualizări despre moldovenii aflați în zonă și daca sunt sau nu victime # ProTV.md
11:30
Roșu la semafor, dar nu și pentru el: un șofer din capitală, surprins cum ignoră semnalul și trece printre pietoni - VIDEO # ProTV.md
11:20
Ambasadorul Republicii Moldova din Israel: Circa 140 de alarme pe zi și de fiecare dată trebuie să mergi la adăpost antirachetă - FOTO # ProTV.md
11:00
Femeile din Parlament: Aproape 40 la sută din mandate și mai multe funcții de conducere
10:30
A urcat băut la volan: Un bărbat - reținut. Ar fi vorba de un consilier municipal din partea partidului MAN # ProTV.md
10:30
Ambasadorul Republicii Moldova din Isarel: Circa 140 de alarme pe zi și de fiecare dată trebuie să mergi la adăpost antirachetă - FOTO # ProTV.md
09:30
Decizia piloților dintr-un avion Air France după atacurile cu rachete din zona Golfului Persic # ProTV.md
09:20
În Orientul Mijlociu s-au folosit mai multe rachete Patriot în trei zile decât în Ucraina din 2022 până în prezent # ProTV.md
08:50
Pentru prima dată de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, Qatarul își redeschide parțial spațiul aerian # ProTV.md
08:40
Explozii în Dubai și Manama, atacuri aeriene intense la Teheran. Israelul lovește buncărul conducerii iraniene # ProTV.md
08:30
Cer variabil și temperaturi maxime de până la 11 grade. Ce temperaturi se vor înregistra astăzi și în zilele următoare. Prognoza meteo # ProTV.md
08:20
Țara pe care lumea MAGA o urăște. Cum a devenit Spania socialistului Pedro Sánchez inamicul lui Trump în UE după ce a respins războiul din Iran # ProTV.md
Acum 24 ore
23:40
Ferrari domină prima sesiune de antrenamente libere la Marele Premiu al Australiei: Charles Leclerc stabilește cel mai bun timp, iar Oscar Piastri impresionează în a doua sesiune - VIDEO # ProTV.md
23:20
Duel spectaculos în sferturile Cupei Franței: Lens și Olympique Lyon se înfruntă la egalitate, dar Lens se impune dramatic la loviturile de departajare - VIDEO # ProTV.md
23:20
Tottenham în criză profundă în Premier League: suferă a cincea înfrângere consecutivă, pierde cu Crystal Palace și ajunge la un singur punct de zona retrogradării - VIDEO # ProTV.md
23:10
Nika Prevc scrie istorie în săriturile cu schiurile: câștigă al treilea sezon consecutiv al Cupei Mondiale și obține Marele Glob de Cristal cu șase probe înainte de finalul stagiunii - VIDEO # ProTV.md
22:40
Messi, în premieră la Casa Albă, la invitația lui Donald Trump! Întrebarea pusă de președintele SUA în fața tuturor - VIDEO # ProTV.md
22:40
O adevărată luptătoare! Lindsey Vonn şi-a reluat antrenamentele, după accidentarea gravă de la JO 2026 - VIDEO # ProTV.md
22:20
Destructurare spectaculoasă la Chișinău a unei rețele internaționale de înșelăciuni pe platforme de matrimoniale, coordonată de 11 moldoveni și cu peste o mie de operatori pe trei continente - VIDEO # ProTV.md
22:10
Reacția ministerului Educației în urma cazului revoltător la o grădinița din capitală, unde educatoarea a lovit și umilit copiii - VIDEO # ProTV.md
22:10
Lacrimi de bucurie în sute de familii: Ucraina și Rusia au făcut două schimburi de prizonieri, iar 500 de militari ucraineni s-au întors acasă după ani de captivitate - VIDEO # ProTV.md
22:00
Apa s-ar putea scumpi semnificativ la Bălți: tariful ar putea crește cu aproape 10 lei dacă ANRE aprobă solicitarea Apă-Canal Bălți - VIDEO # ProTV.md
