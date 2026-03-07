Feribotul de la Molovata și-a reluat circulația datorită ameliorării condițiilor meteo. Care este orarul curselor - FOTO

ProTV.md, 7 martie 2026 19:00

Feribotul de la Molovata și-a reluat circulația datorită ameliorării condițiilor meteo. Care este orarul curselor - FOTO

Acum o oră
19:00
Acum 2 ore
18:30
Curaj și acrobații pe cai în mișcare: competiție spectaculoasă la școala de hipism din capitală - VIDEO ProTV.md
Curaj și acrobații pe cai în mișcare: competiție spectaculoasă la școala de hipism din capitală - VIDEO
18:10
Drumuri naționale în stare deplorabilă, la fel ca unele străzi din capitală: cât vor mai îndura șoferii gropile de pe trasee - VIDEO ProTV.md
Drumuri naționale în stare deplorabilă, la fel ca unele străzi din capitală: cât vor mai îndura șoferii gropile de pe trasee - VIDEO
18:00
Trei dintr-o lovitură. Accident violent pe o stradă din capitală - VIDEO ProTV.md
Trei dintr-o lovitură. Accident violent pe o stradă din capitală - VIDEO
17:50
Cel mai mare atac din ultimele luni: Rusia a lansat aproape 30 de rachete și 500 de drone asupra Ucrainei. Bilanțul victimelor - VIDEO ProTV.md
Cel mai mare atac din ultimele luni: Rusia a lansat aproape 30 de rachete și 500 de drone asupra Ucrainei. Bilanțul victimelor - VIDEO
17:50
Tensiunile din Golful Persic zguduie piețele: petrolul depășește 90 de dolari pe baril, sute de nave blocate - VIDEO ProTV.md
Tensiunile din Golful Persic zguduie piețele: petrolul depășește 90 de dolari pe baril, sute de nave blocate - VIDEO
Acum 4 ore
17:00
Ședințele Parlamentului fără transparență: Promo-LEX semnalează mai multe probleme, inclusiv amendamentul datorită căruia a fost votat von Hebel ProTV.md
Ședințele Parlamentului fără transparență: Promo-LEX semnalează mai multe probleme, inclusiv amendamentul datorită căruia a fost votat von Hebel
Acum 6 ore
15:20
Incendiu pe o stradă din capitală: O clădire părăsită, mistuită de flăcări - VIDEO ProTV.md
Incendiu pe o stradă din capitală: O clădire părăsită, mistuită de flăcări - VIDEO
15:10
14:30
Vladimir Putin a trimis în Ungaria echipa care a sabotat alegerile din Republica Moldova, pentru a-l ajuta pe Viktor Orban să rămână la putere ProTV.md
Vladimir Putin a trimis în Ungaria echipa care a sabotat alegerile din Republica Moldova, pentru a-l ajuta pe Viktor Orban să rămână la putere
14:20
LIVE TEXT. Război în Orientul Mijlociu, ziua opt. Gărzile Revoluționare anunță un atac în EAU. SUA trimit încă un portavion spre Orientul Mijlociu ProTV.md
LIVE TEXT. Război în Orientul Mijlociu, ziua opt. Gărzile Revoluționare anunță un atac în EAU. SUA trimit încă un portavion spre Orientul Mijlociu
14:20
CNN: După Rusia, și China se pregătește să sprijine Iranul în războiul cu SUA și Israel ProTV.md
CNN: După Rusia, și China se pregătește să sprijine Iranul în războiul cu SUA și Israel
14:10
„Îmi cer scuze țărilor vecine care au fost atacate de Iran”. Ordin de ultimă oră către armată al președintelui Masoud Pezeshkian ProTV.md
„Îmi cer scuze țărilor vecine care au fost atacate de Iran”. Ordin de ultimă oră către armată al președintelui Masoud Pezeshkian
14:10
Războiul din Iran a reușit să afecteze Rusia într-un mod în care sancțiunile nu au făcut-o până acum ProTV.md
Războiul din Iran a reușit să afecteze Rusia într-un mod în care sancțiunile nu au făcut-o până acum
14:00
Tornade devastatoare în Michigan. Cel puțin patru persoane au murit și peste zece au fost rănite - VIDEO ProTV.md
Tornade devastatoare în Michigan. Cel puțin patru persoane au murit și peste zece au fost rănite - VIDEO
14:00
Dezastru pentru Verstappen. Accident bizar în timpul calificărilor din Australia: „N-am mai pățit așa ceva niciodată” - VIDEO ProTV.md
Dezastru pentru Verstappen. Accident bizar în timpul calificărilor din Australia: „N-am mai pățit așa ceva niciodată” - VIDEO
14:00
Donald Trump, amenințare directă pentru Iran: „Astăzi va fi lovit foarte tare” ProTV.md
Donald Trump, amenințare directă pentru Iran: „Astăzi va fi lovit foarte tare”
13:50
Mesajul lui Vladimir Putin după ce a vorbit la telefon cu preşedintele Iranului ProTV.md
Mesajul lui Vladimir Putin după ce a vorbit la telefon cu preşedintele Iranului
13:40
Un gimnaziu din raionul Ștefan Vodă va fi renovat cu sprijinul Japoniei. Câți bani s-au alocat pentru lucrări ProTV.md
Un gimnaziu din raionul Ștefan Vodă va fi renovat cu sprijinul Japoniei. Câți bani s-au alocat pentru lucrări
13:40
Bijuterii pentru femeile dragi, la Lions’s Jewellery! Cadoul perfect de 8 Martie care rămâne o amintire pentru toată viața - VIDEO ProTV.md
Bijuterii pentru femeile dragi, la Lions’s Jewellery! Cadoul perfect de 8 Martie care rămâne o amintire pentru toată viața - VIDEO
Acum 8 ore
13:30
13:30
Nou atac sângeros al Rusiei. Cel puțin doi copii și cinci adulți au fost uciși în Ucraina ProTV.md
Nou atac sângeros al Rusiei. Cel puțin doi copii și cinci adulți au fost uciși în Ucraina
13:20
Mai multe cămile cu injecții în buze și proceduri cosmetice au fost descalificate la un concurs de frumusețe din Oman - FOTO ProTV.md
Mai multe cămile cu injecții în buze și proceduri cosmetice au fost descalificate la un concurs de frumusețe din Oman - FOTO
13:00
Buncărele apocalipsei din SUA. Unde s-ar refugia Trump dacă izbucnește un război nuclear ProTV.md
Buncărele apocalipsei din SUA. Unde s-ar refugia Trump dacă izbucnește un război nuclear
12:20
Moldoveni, inclusiv copii, exploatați în Italia: trei români îi obligau să muncească și să doarmă într-un depozit ProTV.md
Moldoveni, inclusiv copii, exploatați în Italia: trei români îi obligau să muncească și să doarmă într-un depozit
12:00
Explozie deasupra Aeroportului din Dubai după doborârea unei drone: zborurile revin treptat - VIDEO ProTV.md
Explozie deasupra Aeroportului din Dubai după doborârea unei drone: zborurile revin treptat - VIDEO
11:50
Situația în Orientul Mijlociu: MAE vine cu actualizări despre moldovenii aflați în zonă și daca sunt sau nu victime ProTV.md
Situația în Orientul Mijlociu: MAE vine cu actualizări despre moldovenii aflați în zonă și daca sunt sau nu victime
Acum 12 ore
11:30
Roșu la semafor, dar nu și pentru el: un șofer din capitală, surprins cum ignoră semnalul și trece printre pietoni - VIDEO ProTV.md
Roșu la semafor, dar nu și pentru el: un șofer din capitală, surprins cum ignoră semnalul și trece printre pietoni - VIDEO
11:20
Ambasadorul Republicii Moldova din Israel: Circa 140 de alarme pe zi și de fiecare dată trebuie să mergi la adăpost antirachetă - FOTO ProTV.md
Ambasadorul Republicii Moldova din Israel: Circa 140 de alarme pe zi și de fiecare dată trebuie să mergi la adăpost antirachetă - FOTO
11:00
Femeile din Parlament: Aproape 40 la sută din mandate și mai multe funcții de conducere ProTV.md
Femeile din Parlament: Aproape 40 la sută din mandate și mai multe funcții de conducere
10:30
A urcat băut la volan: Un bărbat - reținut. Ar fi vorba de un consilier municipal din partea partidului MAN ProTV.md
A urcat băut la volan: Un bărbat - reținut. Ar fi vorba de un consilier municipal din partea partidului MAN
10:30
09:30
Decizia piloților dintr-un avion Air France după atacurile cu rachete din zona Golfului Persic ProTV.md
Decizia piloților dintr-un avion Air France după atacurile cu rachete din zona Golfului Persic
09:20
În Orientul Mijlociu s-au folosit mai multe rachete Patriot în trei zile decât în Ucraina din 2022 până în prezent ProTV.md
În Orientul Mijlociu s-au folosit mai multe rachete Patriot în trei zile decât în Ucraina din 2022 până în prezent
08:50
Pentru prima dată de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, Qatarul își redeschide parțial spațiul aerian ProTV.md
Pentru prima dată de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, Qatarul își redeschide parțial spațiul aerian
08:40
Explozii în Dubai și Manama, atacuri aeriene intense la Teheran. Israelul lovește buncărul conducerii iraniene ProTV.md
Explozii în Dubai și Manama, atacuri aeriene intense la Teheran. Israelul lovește buncărul conducerii iraniene
08:30
Cer variabil și temperaturi maxime de până la 11 grade. Ce temperaturi se vor înregistra astăzi și în zilele următoare. Prognoza meteo ProTV.md
Cer variabil și temperaturi maxime de până la 11 grade. Ce temperaturi se vor înregistra astăzi și în zilele următoare. Prognoza meteo
08:20
Țara pe care lumea MAGA o urăște. Cum a devenit Spania socialistului Pedro Sánchez inamicul lui Trump în UE după ce a respins războiul din Iran ProTV.md
Țara pe care lumea MAGA o urăște. Cum a devenit Spania socialistului Pedro Sánchez inamicul lui Trump în UE după ce a respins războiul din Iran
Acum 24 ore
23:40
Ferrari domină prima sesiune de antrenamente libere la Marele Premiu al Australiei: Charles Leclerc stabilește cel mai bun timp, iar Oscar Piastri impresionează în a doua sesiune - VIDEO ProTV.md
Ferrari domină prima sesiune de antrenamente libere la Marele Premiu al Australiei: Charles Leclerc stabilește cel mai bun timp, iar Oscar Piastri impresionează în a doua sesiune - VIDEO
23:20
Duel spectaculos în sferturile Cupei Franței: Lens și Olympique Lyon se înfruntă la egalitate, dar Lens se impune dramatic la loviturile de departajare - VIDEO ProTV.md
Duel spectaculos în sferturile Cupei Franței: Lens și Olympique Lyon se înfruntă la egalitate, dar Lens se impune dramatic la loviturile de departajare - VIDEO
23:20
Tottenham în criză profundă în Premier League: suferă a cincea înfrângere consecutivă, pierde cu Crystal Palace și ajunge la un singur punct de zona retrogradării - VIDEO ProTV.md
Tottenham în criză profundă în Premier League: suferă a cincea înfrângere consecutivă, pierde cu Crystal Palace și ajunge la un singur punct de zona retrogradării - VIDEO
23:10
Nika Prevc scrie istorie în săriturile cu schiurile: câștigă al treilea sezon consecutiv al Cupei Mondiale și obține Marele Glob de Cristal cu șase probe înainte de finalul stagiunii - VIDEO ProTV.md
Nika Prevc scrie istorie în săriturile cu schiurile: câștigă al treilea sezon consecutiv al Cupei Mondiale și obține Marele Glob de Cristal cu șase probe înainte de finalul stagiunii - VIDEO
22:40
Messi, în premieră la Casa Albă, la invitația lui Donald Trump! Întrebarea pusă de președintele SUA în fața tuturor - VIDEO ProTV.md
Messi, în premieră la Casa Albă, la invitația lui Donald Trump! Întrebarea pusă de președintele SUA în fața tuturor - VIDEO
22:40
O adevărată luptătoare! Lindsey Vonn şi-a reluat antrenamentele, după accidentarea gravă de la JO 2026 - VIDEO ProTV.md
O adevărată luptătoare! Lindsey Vonn şi-a reluat antrenamentele, după accidentarea gravă de la JO 2026 - VIDEO
22:20
Destructurare spectaculoasă la Chișinău a unei rețele internaționale de înșelăciuni pe platforme de matrimoniale, coordonată de 11 moldoveni și cu peste o mie de operatori pe trei continente - VIDEO ProTV.md
Destructurare spectaculoasă la Chișinău a unei rețele internaționale de înșelăciuni pe platforme de matrimoniale, coordonată de 11 moldoveni și cu peste o mie de operatori pe trei continente - VIDEO
22:10
Reacția ministerului Educației în urma cazului revoltător la o grădinița din capitală, unde educatoarea a lovit și umilit copiii - VIDEO ProTV.md
Reacția ministerului Educației în urma cazului revoltător la o grădinița din capitală, unde educatoarea a lovit și umilit copiii - VIDEO
22:10
Lacrimi de bucurie în sute de familii: Ucraina și Rusia au făcut două schimburi de prizonieri, iar 500 de militari ucraineni s-au întors acasă după ani de captivitate - VIDEO ProTV.md
Lacrimi de bucurie în sute de familii: Ucraina și Rusia au făcut două schimburi de prizonieri, iar 500 de militari ucraineni s-au întors acasă după ani de captivitate - VIDEO
22:00
Apa s-ar putea scumpi semnificativ la Bălți: tariful ar putea crește cu aproape 10 lei dacă ANRE aprobă solicitarea Apă-Canal Bălți - VIDEO ProTV.md
Apa s-ar putea scumpi semnificativ la Bălți: tariful ar putea crește cu aproape 10 lei dacă ANRE aprobă solicitarea Apă-Canal Bălți - VIDEO
21:40
Cristian Pîrvulescu: Iranul încearcă să provoace haos în Golf pentru a forța SUA și Israelul să negocieze cu actuala conducere de la Teheran - VIDEO ProTV.md
Cristian Pîrvulescu: Iranul încearcă să provoace haos în Golf pentru a forța SUA și Israelul să negocieze cu actuala conducere de la Teheran - VIDEO
21:40
Speranțele Ucrainei și Moldovei pentru o aderare rapidă la UE, puse sub semnul întrebării: mai multe state membre resping propunerea de „extindere inversă” - VIDEO ProTV.md
Speranțele Ucrainei și Moldovei pentru o aderare rapidă la UE, puse sub semnul întrebării: mai multe state membre resping propunerea de „extindere inversă” - VIDEO
