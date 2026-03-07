Roșu la semafor, dar nu și pentru el: un șofer din capitală, surprins cum ignoră semnalul și trece printre pietoni - VIDEO
ProTV.md, 7 martie 2026 11:30
Roșu la semafor, dar nu și pentru el: un șofer din capitală, surprins cum ignoră semnalul și trece printre pietoni - VIDEO
• • •
Acum 5 minute
11:50
Situația în Orientul Mijlociu: MAE vine cu actualizări despre moldovenii aflați în zonă și daca sunt sau nu victime
Situația în Orientul Mijlociu: MAE vine cu actualizări despre moldovenii aflați în zonă și daca sunt sau nu victime
Acum 30 minute
11:30
Roșu la semafor, dar nu și pentru el: un șofer din capitală, surprins cum ignoră semnalul și trece printre pietoni - VIDEO
Acum o oră
11:20
Ambasadorul Republicii Moldova din Israel: Circa 140 de alarme pe zi și de fiecare dată trebuie să mergi la adăpost antirachetă - FOTO
Ambasadorul Republicii Moldova din Israel: Circa 140 de alarme pe zi și de fiecare dată trebuie să mergi la adăpost antirachetă - FOTO
11:00
Femeile din Parlament: Aproape 40 la sută din mandate și mai multe funcții de conducere
Acum 2 ore
10:30
A urcat băut la volan: Un bărbat - reținut. Ar fi vorba de un consilier municipal din partea partidului MAN
A urcat băut la volan: Un bărbat - reținut. Ar fi vorba de un consilier municipal din partea partidului MAN
10:30
Acum 4 ore
09:30
Decizia piloților dintr-un avion Air France după atacurile cu rachete din zona Golfului Persic
Decizia piloților dintr-un avion Air France după atacurile cu rachete din zona Golfului Persic
09:20
În Orientul Mijlociu s-au folosit mai multe rachete Patriot în trei zile decât în Ucraina din 2022 până în prezent
În Orientul Mijlociu s-au folosit mai multe rachete Patriot în trei zile decât în Ucraina din 2022 până în prezent
08:50
Pentru prima dată de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, Qatarul își redeschide parțial spațiul aerian
Pentru prima dată de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, Qatarul își redeschide parțial spațiul aerian
08:40
Explozii în Dubai și Manama, atacuri aeriene intense la Teheran. Israelul lovește buncărul conducerii iraniene
Explozii în Dubai și Manama, atacuri aeriene intense la Teheran. Israelul lovește buncărul conducerii iraniene
08:30
Cer variabil și temperaturi maxime de până la 11 grade. Ce temperaturi se vor înregistra astăzi și în zilele următoare. Prognoza meteo
Cer variabil și temperaturi maxime de până la 11 grade. Ce temperaturi se vor înregistra astăzi și în zilele următoare. Prognoza meteo
08:20
Țara pe care lumea MAGA o urăște. Cum a devenit Spania socialistului Pedro Sánchez inamicul lui Trump în UE după ce a respins războiul din Iran
Țara pe care lumea MAGA o urăște. Cum a devenit Spania socialistului Pedro Sánchez inamicul lui Trump în UE după ce a respins războiul din Iran
Acum 12 ore
23:40
Ferrari domină prima sesiune de antrenamente libere la Marele Premiu al Australiei: Charles Leclerc stabilește cel mai bun timp, iar Oscar Piastri impresionează în a doua sesiune - VIDEO
Ferrari domină prima sesiune de antrenamente libere la Marele Premiu al Australiei: Charles Leclerc stabilește cel mai bun timp, iar Oscar Piastri impresionează în a doua sesiune - VIDEO
23:20
Duel spectaculos în sferturile Cupei Franței: Lens și Olympique Lyon se înfruntă la egalitate, dar Lens se impune dramatic la loviturile de departajare - VIDEO
Duel spectaculos în sferturile Cupei Franței: Lens și Olympique Lyon se înfruntă la egalitate, dar Lens se impune dramatic la loviturile de departajare - VIDEO
23:20
Tottenham în criză profundă în Premier League: suferă a cincea înfrângere consecutivă, pierde cu Crystal Palace și ajunge la un singur punct de zona retrogradării - VIDEO
Tottenham în criză profundă în Premier League: suferă a cincea înfrângere consecutivă, pierde cu Crystal Palace și ajunge la un singur punct de zona retrogradării - VIDEO
23:10
Nika Prevc scrie istorie în săriturile cu schiurile: câștigă al treilea sezon consecutiv al Cupei Mondiale și obține Marele Glob de Cristal cu șase probe înainte de finalul stagiunii - VIDEO
Nika Prevc scrie istorie în săriturile cu schiurile: câștigă al treilea sezon consecutiv al Cupei Mondiale și obține Marele Glob de Cristal cu șase probe înainte de finalul stagiunii - VIDEO
Acum 24 ore
22:40
Messi, în premieră la Casa Albă, la invitația lui Donald Trump! Întrebarea pusă de președintele SUA în fața tuturor - VIDEO
Messi, în premieră la Casa Albă, la invitația lui Donald Trump! Întrebarea pusă de președintele SUA în fața tuturor - VIDEO
22:40
O adevărată luptătoare! Lindsey Vonn şi-a reluat antrenamentele, după accidentarea gravă de la JO 2026 - VIDEO
O adevărată luptătoare! Lindsey Vonn şi-a reluat antrenamentele, după accidentarea gravă de la JO 2026 - VIDEO
22:20
Destructurare spectaculoasă la Chișinău a unei rețele internaționale de înșelăciuni pe platforme de matrimoniale, coordonată de 11 moldoveni și cu peste o mie de operatori pe trei continente - VIDEO
Destructurare spectaculoasă la Chișinău a unei rețele internaționale de înșelăciuni pe platforme de matrimoniale, coordonată de 11 moldoveni și cu peste o mie de operatori pe trei continente - VIDEO
22:10
Reacția ministerului Educației în urma cazului revoltător la o grădinița din capitală, unde educatoarea a lovit și umilit copiii - VIDEO
Reacția ministerului Educației în urma cazului revoltător la o grădinița din capitală, unde educatoarea a lovit și umilit copiii - VIDEO
22:10
Lacrimi de bucurie în sute de familii: Ucraina și Rusia au făcut două schimburi de prizonieri, iar 500 de militari ucraineni s-au întors acasă după ani de captivitate - VIDEO
Lacrimi de bucurie în sute de familii: Ucraina și Rusia au făcut două schimburi de prizonieri, iar 500 de militari ucraineni s-au întors acasă după ani de captivitate - VIDEO
22:00
Apa s-ar putea scumpi semnificativ la Bălți: tariful ar putea crește cu aproape 10 lei dacă ANRE aprobă solicitarea Apă-Canal Bălți - VIDEO
Apa s-ar putea scumpi semnificativ la Bălți: tariful ar putea crește cu aproape 10 lei dacă ANRE aprobă solicitarea Apă-Canal Bălți - VIDEO
21:40
Cristian Pîrvulescu: Iranul încearcă să provoace haos în Golf pentru a forța SUA și Israelul să negocieze cu actuala conducere de la Teheran - VIDEO
Cristian Pîrvulescu: Iranul încearcă să provoace haos în Golf pentru a forța SUA și Israelul să negocieze cu actuala conducere de la Teheran - VIDEO
21:40
Speranțele Ucrainei și Moldovei pentru o aderare rapidă la UE, puse sub semnul întrebării: mai multe state membre resping propunerea de „extindere inversă" - VIDEO
Speranțele Ucrainei și Moldovei pentru o aderare rapidă la UE, puse sub semnul întrebării: mai multe state membre resping propunerea de „extindere inversă” - VIDEO
21:30
Analiză WatchDog.md: o rețea de pagini anonime promovează intens activitatea lui Ion Ceban și a echipei MAN, iar unele ar avea conexiuni cu AUR din România - VIDEO
Analiză WatchDog.md: o rețea de pagini anonime promovează intens activitatea lui Ion Ceban și a echipei MAN, iar unele ar avea conexiuni cu AUR din România - VIDEO
21:00
Primele fisuri în conducerea Iranului: Adunarea Experților ezită să-l numească pe fiul fostului ayatollah lider suprem, iar Donald Trump spune că ar trebui să fie implicat în alegerea noului lider - VIDEO
Primele fisuri în conducerea Iranului: Adunarea Experților ezită să-l numească pe fiul fostului ayatollah lider suprem, iar Donald Trump spune că ar trebui să fie implicat în alegerea noului lider - VIDEO
20:40
Procurorii cer o pedeapsă mai aspră pentru Ion Andronache, complicele fostului primar de la Boldurești care a accidentat mortal un adolescent - VIDEO
Procurorii cer o pedeapsă mai aspră pentru Ion Andronache, complicele fostului primar de la Boldurești care a accidentat mortal un adolescent - VIDEO
20:40
Escaladare majoră în Orientul Mijlociu: SUA și Israel bombardează Iranul, iar Donald Trump cere „predarea necondiționată", în timp ce rachetele iraniene lovesc Israelul și ținte din Golf - VIDEO
Escaladare majoră în Orientul Mijlociu: SUA și Israel bombardează Iranul, iar Donald Trump cere „predarea necondiționată”, în timp ce rachetele iraniene lovesc Israelul și ținte din Golf - VIDEO
20:30
Războiul din Orientul Mijlociu lovește piața carburanților: benzina se apropie de 25 de lei în Moldova, iar în Europa și Asia șoferii stau la cozi de teamă că prețurile vor exploda - VIDEO
Războiul din Orientul Mijlociu lovește piața carburanților: benzina se apropie de 25 de lei în Moldova, iar în Europa și Asia șoferii stau la cozi de teamă că prețurile vor exploda - VIDEO
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 06.03.2026
20:10
Tensiuni și huiduieli în Parlament după votul pentru Herman von Hebel: opoziția acuză graba PAS, iar experții spun că schimbarea regulilor „erodează credibilitatea reformei justiției" - VIDEO
Tensiuni și huiduieli în Parlament după votul pentru Herman von Hebel: opoziția acuză graba PAS, iar experții spun că schimbarea regulilor „erodează credibilitatea reformei justiției” - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 06.03.2026
19:50
Strălucește cu bijuteriile tale preferate! EV-Gold lansează colecții noi și oferă reduceri de până la 25% - VIDEO
Strălucește cu bijuteriile tale preferate! EV-Gold lansează colecții noi și oferă reduceri de până la 25% - VIDEO
19:10
Bombardamente intense în Iran și Liban. Israelul anunță „surprize suplimentare", SUA amenință că puterea de foc „va crește dramatic". Sprijinul Rusiei pentru Iran
Bombardamente intense în Iran și Liban. Israelul anunță „surprize suplimentare”, SUA amenință că puterea de foc „va crește dramatic”. Sprijinul Rusiei pentru Iran
18:40
Veste bună pentru consumatorii de energie electrică: facturile ar putea scădea după propunerea ANRE de ajustare a tarifelor / DOC
Veste bună pentru consumatorii de energie electrică: facturile ar putea scădea după propunerea ANRE de ajustare a tarifelor / DOC
18:20
Trump nu insistă pentru un Iran democratic și „nu îl deranjează liderii religioși". Condițiile puse de președintele SUA
Trump nu insistă pentru un Iran democratic și „nu îl deranjează liderii religioși”. Condițiile puse de președintele SUA
18:20
Rusia se pregătește pentru un posibil conflict militar cu NATO, susțin serviciile de informații din Lituania: „În șase ani poate fi pregătită"
Rusia se pregătește pentru un posibil conflict militar cu NATO, susțin serviciile de informații din Lituania: „În șase ani poate fi pregătită”
17:20
Grecia sporește protecția Bulgariei cu o baterie Patriot și avioane F-16, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu
Grecia sporește protecția Bulgariei cu o baterie Patriot și avioane F-16, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu
17:00
Ambasada Rusiei dezminte informațiile din presă: întrevederea ambasadorului Oleg Ozerov cu MAE s-a desfășurat „într-un spirit de respect și profesionalism"
Ambasada Rusiei dezminte informațiile din presă: întrevederea ambasadorului Oleg Ozerov cu MAE s-a desfășurat „într-un spirit de respect și profesionalism”
17:00
Trump spune că „nu va exista niciun acord cu Iranul decât în condițiile unei capitulări necondiționate". Ce spune despre viitorul țării după război
Trump spune că „nu va exista niciun acord cu Iranul decât în condițiile unei capitulări necondiționate”. Ce spune despre viitorul țării după război
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 06.03.2026
16:40
16:30
„Violența este absolut inacceptabilă": Ludmila Adamciuc condamnă ferm cazul de la o grădiniță din Chișinău, unde o educatoare este acuzată că ar fi lovit și umilit copiii
„Violența este absolut inacceptabilă”: Ludmila Adamciuc condamnă ferm cazul de la o grădiniță din Chișinău, unde o educatoare este acuzată că ar fi lovit și umilit copiii
16:20
Herman von Hebel - desemnat membru în Comisia de evaluare a procurorilor cu replici acide și scandal în Parlament. Opoziția a blocat tribuna: „Rușine"
Herman von Hebel - desemnat membru în Comisia de evaluare a procurorilor cu replici acide și scandal în Parlament. Opoziția a blocat tribuna: „Rușine”
16:20
16:10
16:10
16:00
„Inacceptabil": Bruxelles-ul îl critică pe Zelenski, în contextul tensiunilor dintre Kiev și Budapesta
„Inacceptabil”: Bruxelles-ul îl critică pe Zelenski, în contextul tensiunilor dintre Kiev și Budapesta
15:50
Chișinăul și Baku își aprofundează dialogul diplomatic: a fost semnat Planul de consultări 2026–2027. Mihai Popșoi: „Azerbaidjan este un partener important pentru securitatea energetică"
Chișinăul și Baku își aprofundează dialogul diplomatic: a fost semnat Planul de consultări 2026–2027. Mihai Popșoi: „Azerbaidjan este un partener important pentru securitatea energetică”
15:30
Scandal în Parlament după numirea lui Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor. Opoziția acuză PAS că a modificat legea „pentru o singură persoană" - VIDEO
Scandal în Parlament după numirea lui Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor. Opoziția acuză PAS că a modificat legea „pentru o singură persoană” - VIDEO
