MAE: Nu există victime sau solicitări de evacuare în rândul cetățenilor moldoveni aflați în Orientul Mijlociu
Est Curier, 7 martie 2026 12:10
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova anunță că, potrivit informațiilor disponibile la această oră, nu sunt înregistrate victime în rândul cetățenilor moldoveni aflați în statele din Orientul Mijlociu monitorizate de autorități. Celula de Criză a MAE funcționează în regim permanent și urmărește evoluțiile de securitate din regiune prin intermediul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova.
• • •
Acum o oră
12:10
MAE: Nu există victime sau solicitări de evacuare în rândul cetățenilor moldoveni aflați în Orientul Mijlociu # Est Curier
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova anunță că, potrivit informațiilor disponibile la această oră, nu sunt înregistrate victime în rândul cetățenilor moldoveni aflați în statele din Orientul Mijlociu monitorizate de autorități. Celula de Criză a MAE funcționează în regim permanent și urmărește evoluțiile de securitate din regiune prin intermediul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova.
Acum 24 ore
19:30
ORAR// Activitatea Bacului Molovata a fost reluată, dar pot apărea întârzieri din cauza gheții # Est Curier
Activitatea întreprinderii de stat „Bacul Molovata" a fost reluată, iar circulația se desfășoară în prezent conform programului obișnuit, anunță administrația serviciului de transport fluvial. Totuși, reprezentanții întreprinderii avertizează că, din cauza gheții formate pe râu, pot apărea devieri sau întârzieri temporare în programul de circulație. Situația ar putea persista până la topirea completă a gheții.
15:40
O delegație formată din 51 de primari și viceprimari din Republica Moldova, alături de reprezentanți ai instituțiilor din domeniul mediului și energiei, a participat în perioada 3–5 martie 2026 la GREEN ENERGY EXPO & ROMENVIROTEC, unul dintre cele mai importante evenimente regionale dedicate energiei regenerabile, infrastructurii de mediu și soluțiilor pentru orașe inteligente, organizat la București.
13:50
Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), au destructurat un centru de apel din Chișinău specializat în escrocherii online. Potrivit autorităților, centrul făcea parte dintr-o rețea internațională formată din aproximativ 1000 de operatori care activau pe mai multe platforme de matrimoniale.
13:30
Șofer depistat în stare de ebrietate pe un traseu din r. Criuleni. Poliția a prins mai mulți conducători băuți sau drogați în țară # Est Curier
Inspectorii de patrulare au depistat mai mulți conducători auto care au urcat la volan în stare de ebrietate sau sub influența substanțelor interzise, în timpul acțiunilor de supraveghere a traficului rutier desfășurate în mai multe localități din țară. Unul dintre cazuri a fost înregistrat pe traseul R-6, Criuleni, unde polițiștii au stopat un bărbat.
Ieri
11:20
Ministerul Educației și Cercetării invită absolvenții colegiilor și facultăților pedagogice, precum și studenții din anii terminali, să aleagă o carieră didactică în instituțiile de învățământ general din Republica Moldova. În prezent, sistemul educațional oferă 1.365 de funcții didactice vacante la nivel național. Potrivit datelor prezentate de minister, 1.156 de posturi sunt disponibile în instituții.
5 martie 2026
16:00
În urma controalelor consolidate, efectuate la punctele de trecere a frontierei, asupra produselor de origine vegetală importate, a fost depistat un lot de 18 900 kg de rodii neconforme, comunică Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Rezultatele analizelor de laborator au atestat prezența reziduului de pesticid Imazalil, în concentrații ce depășesc limita maximă admisă (LMA) stabilită de legislația … Articolul Aproape 19 tone de rodii au fost distruse apare prima dată în Est Curier.
15:20
128 de arbori tăiați ilegal au descoperit Inspectorii de Mediu din Criuleni, fiind sesizați de un cetățean # Est Curier
În urma verificărilor efectuate pe terenurile cu vegetație forestieră aflate în gestiunea Primăriei Criuleni, au fost depistați 128 de arbori tăiați ilegal, din diferite specii. Volumul masei lemnoase constituie 35,3 metri steri. Ion Guzun, șeful Inspecției pentru Protecția Mediului Criuleni a comunicat pentru „Est-Curier" că valoarea masei lemnoase, conform calculelor efectuate de inspectori ajunge la
15:00
Începând cu data de 5 martie, Muzeul de Istorie și Etnografie din or. Criuleni găzduiește expoziția de tapiserii și picturi create de artista plastică Ludmila Ochievschi, membră titulară a Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova. Artista locuiește la Pașcani, r. Criuleni, este și pfofesoară la Gimnaziul Pașcani, având studii la Universitatea „Ion Creangă" Facultatea arte
14:00
23 din 25 de primari din raionul Ialoveni se pronunță pentru lichidarea consiliilor raionale și împotriva amalgamării forțate # Est Curier
23 din 25 de primari din localitățile raionului Ialoveni au aprobat o Declarație prin care susțin conceptul de amalgamare voluntară, doar că acesta trebuie să fie un proces etapizat, îmbunătățit cu mecanisme și să nu fie grăbit. Aceasta a fost prezentată la consultările organizate de Cancelaria de Stat în acest raion privind reforma administrației publice
13:50
Funcționarii postului vamal Palanca, în cadrul controlului comun desfășurat împreună cu angajații Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și autoritățile vamale din Ucraina, au contracarat o tentativă de transportare ilicită a preparatelor injectabile folosite în medicina estetică. Incidentul a fost înregistrat după ce, pentru verificări de specialitate, a fost oprit un camion de model MAN
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Ungheni au contracarat o tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat moldo-române, după ce o patrulă comună Moldova-România a surprins două persoane care traversau înot râul Prut. Potrivit informațiilor preliminare, patrula aflată în misiune de supraveghere a observat două persoane în apele Prutului. Ulterior, acestea
11:00
Am propus un set de modificări legislative care vor face acest proces mai clar, mai flexibil și mai ușor pentru autoritățile locale, anunță Alexei Buzu, Secretar general al Guvernului. Printre schimbările propuse oficialul menționează: – Oferim mai multă flexibilitate în procesul de amalgamare voluntară, inclusiv în modul de consultare a cetățenilor. – Debirocratizăm procedurile și
10:40
Din 1 martie 2026, transportul rutier de persoane pe rute regulate în trafic raional și interraional intră sub o metodologie nouă de calcul a tarifelor, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 698 din 15 octombrie 2025 și publicată în Monitorul Oficial din 6 noiembrie. Documentul stabilește cum se formează tarifele, ce costuri pot fi incluse și
4 martie 2026
13:10
Continuă să scadă indicii demografici în r. Criuleni, dar a crescut salariul și investițiile # Est Curier
Direcția pentru Statistică a r. Criuleni a publicat datele privind activitatea socio-economică a raionului Criuleni pentru anul 2025, însumând și datele din trimestrul patru al anului. Conform datelor din nota informativă, au fost analizate evoluția demografică, ocuparea forței de muncă, transportul mărfurilor și a călătorilor, câștigul salariale și alte date din domeniul economic și social.
11:30
Aeroglisorul de la ÎS Bacul Molovata a fost pus în funcțiune. În ziua de 2 martie 2026 oficiali de la Chișinău în persoana Vicepremierul pentru Reintegrare dl. Valeriu Chiveri și angajații Biroului de Reintegrare, însoțiți de parlamentarul Roman Roșca au ajuns cu ajutorul lui la evenimentele de comemorare a combatanților căzuți pentru integritatea țării. Deputatul
11:10
Cetățenii Republicii Moldova și ai României vor planta simultan păduri pe ambele maluri ale Prutului # Est Curier
Campania Națională de Împădurire #GenerațiaPădurii – Primăvara 2026 a fost lansată. Pentru prima dată, campania din această primăvară trece hotarul țării. Pe 14 martie, cetățenii Republicii Moldova și ai României vor planta simultan păduri pe ambele maluri ale Prutului, într-o acțiune comună dedicată protejării mediului. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder a mulțumit în ultima zi de
3 martie 2026
16:00
Inspectoratul de Poliție Dubăsari anunță că marți, 3 martie 2026, stratul de gheață de pe Nistru a fost spart în zona adiacentă localităților Molovata Nouă, Molovata și Oxentea. În acest context, oamenii legii avertizează cetățenii să evite deplasarea pe porțiunile de gheață rămase la mal și să nu pășească pe suprafața înghețată, chiar dacă aceasta
14:40
Anual pe 3 martie, în Republica Moldova este marcată Ziua Mondială a Auzului. E o zi în care specialiștii avertizează mai intens asupra necesității păstrării sănătății auditive, iar persoanele cu deficiențe de auz semnalează inconveniențele cu care se confruntă. Conform rezultatelor ultimului Recensământ, 8,6% dintre moldoveni spun că au unele dificultăți de auz în realizarea
2 martie 2026
17:10
Autoritățile avertizează asupra unei campanii de fraudă online în care este utilizată ilegal identitatea serviciilor guvernamentale MPay și EVO. Mai mulți cetățeni au primit mesaje SMS prin care sunt anunțați despre o pretinsă „taxă de drum restantă" și sunt îndemnați să acceseze un link suspect pentru achitare. Specialiștii în securitate cibernetică precizează că această
16:30
Inspectoratul pentru Protecția Mediului a documentat nouă persoane implicate în activități de pescuit ilegal pe fluviul Nistru, în zona orașului Vadul lui Vodă și a satului Pîrîta, raionul Dubăsari, în urma unor acțiuni operative declanșate după sesizări din partea societății civile și constatări repetate de încălcări. Controalele au vizat în special utilizarea așa-numitului „jupuitor", unealtă
15:30
Săptămânal Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească înregistrează peste 15 mii de apeluri. În perioada 23 februarie, 1 martie 2026 au fost 15.293 de solicitări. Printre pacienți s-au numărat 2.054 copii. După acordarea primului ajutor, 6.356 de persoane, inclusiv 1.265 copii, au fost transportate la spitale. Totodată, 504 apeluri nu au fost considerate urgențe medico-chirurgicale.
13:40
Peste 100 de cetățeni moldoveni, blocați în Orientul Mijlocii, au solicitat ajutorul Ambasadelor # Est Curier
După ce,sâmbătă, 28 februarie 2026 SUA și Israelul au atacat Iranul, situația în Orientul Mijlociu a escaladat, iar regimul de la Teheran a lansat mai multe atacuri asupra statelor din Golful Piersic. Mai mulți moldoveni au rămas blocați în regiune. Drept urmare, la Ministerul Afacerilor Externe a fost activată celula de criză, pentru a monitoriza
13:40
Igor Grosu a fost la Criuleni, să comunice despre integrare, amalgamare, împădurire, alimentare # Est Curier
Igor Grosu, președintele Parlamentului, a avut o întâlnire cu primarii, consilierii și funcționarii publici din r. Criuleni, anunțând din start temele pe care ar dori să le discute: integrarea europeană, reforma administrației publice locale, proiectele din infrastructură, procesul de împădurire și alimentația elevilor. Împreună cu el au venit și deputații Ana Butucea și Valeriu Carțîn,
13:30
Începând cu 1 martie 2026, cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Franța pot preschimba permisul de conducere moldovenesc cu unul francez fără a susține examene teoretice sau practice, anunță Agenția Servicii Publice. Facilitarea este valabilă pentru permisele de categoria B, destinate autoturismelor cu mai puțin de 10 locuri și cu masa totală de până la 3,5
1 martie 2026
14:40
Patru persoane implicate într-o schemă de trafic de migranți au fost depistate în urma unei acțiuni comune desfășurate de polițiștii de frontieră din cadrul sectoarelor Frăsinești și Valea Mare, în cooperare cu autoritățile de frontieră din România, în apropierea localității Costuleni, raionul Ungheni. Incidentul a avut loc în zorii zilei de 28 februarie, când o
10:40
Sistemul de Intrare/Ieșire al UE se extinde la noi puncte de frontieră din 2 martie 2026 # Est Curier
Începând cu 2 martie 2026, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene devine operațional la noi puncte de trecere a frontierei dintre Republica Moldova și România, extinzând astfel monitorizarea digitală a intrărilor și ieșirilor cetățenilor din state terțe. Noile puncte incluse sunt: Leușeni-Albița; Sculeni-Sculeni; Leova-Bumbăta; Giurgiulești-Galați, portuar și feroviar; Ungheni-
28 februarie 2026
10:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) a făcut publică, lista partidelor politice care au dreptul să participe la alegerile locale noi și la referendumul local programate pentru 17 mai 2026. Potrivit informațiilor prezentate de Agenția Servicii Publice, din cele 66 de partide politice înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice la 16 februarie 2026, doar 36 … Articolul 36 partide pot participa la alegerile din 17 mai 2026 apare prima dată în Est Curier.
27 februarie 2026
17:10
Captură de 5,5 milioane de țigarete la Sculeni. Percheziții într-un dosar de contrabandă # Est Curier
O captură semnificativă de produse din tutun a fost înregistrată la postul vamal de frontieră Sculeni, unde autoritățile au dejucat o tentativă de scoatere ilicită din țară a unei cantități considerabile de țigarete. Acțiunea a fost realizată de funcționarii postului vamal Sculeni, în cooperare cu ofițerii Serviciului Vamal și angajații Inspectoratului General al Poliției de … Articolul Captură de 5,5 milioane de țigarete la Sculeni. Percheziții într-un dosar de contrabandă apare prima dată în Est Curier.
16:40
Peste 20 de încălcări depistate de ANTA în prima zi a controalelor naționale asupra transportului de pasageri # Est Curier
Inspectorii Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) au constatat peste 20 de încălcări ale legislației contravenționale în prima zi a campaniei de monitorizare a transportului rutier de persoane, desfășurată la 26 februarie 2026, potrivit unui comunicat oficial al instituției. Acțiunile au avut loc cu sprijinul Inspectoratului Național de Securitate Publică și au fost inițiate în urma … Articolul Peste 20 de încălcări depistate de ANTA în prima zi a controalelor naționale asupra transportului de pasageri apare prima dată în Est Curier.
12:20
În timpul unui control de frontieră la Punctul de Trecere a Frontierei Albița, polițiștii de frontieră români, împreună cu lucrători vamali, au găsit 50 de cartușe nepercutate calibru 22 LR ascunse într-o pungă cu dulciuri într-un autocar ce circula pe ruta Republica Moldova-Italia, informează Știri Botoșani. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 26 … Articolul Cartușe ascunse într-o pungă cu dulciuri, descoperite în Vama Albița apare prima dată în Est Curier.
10:50
50 de percheziții într-un dosar de escrocherie cu terenuri la Durlești: prejudiciu estimat la peste 15 milioane de lei # Est Curier
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară astăzi aproximativ 50 de percheziții într-o cauză penală ce vizează o presupusă schemă de deposedare a administrației publice locale Durlești de mai multe terenuri intravilane. Prejudiciul estimat depășește 15 milioane de lei. Potrivit anchetatorilor, în dosar sunt vizați mai mulți funcționari și persoane … Articolul 50 de percheziții într-un dosar de escrocherie cu terenuri la Durlești: prejudiciu estimat la peste 15 milioane de lei apare prima dată în Est Curier.
10:30
Al treilea an consecutiv, pe parcursul lunii martie, pe întreg teritoriul Republicii Moldova vor fi organizate peste 40 de evenimente culturale în cadrul programului „Mărțișor în toată țara”. Programul evenimentelor poate fi văzut aici. În program sunt incluse ansamblurile „Joc”, „Lăutarii”, „Noroc”, „Millenium”, „Mugurel”, „Fluieraș”, „Folclor”, „Select Cvartet Plus”, „Ștefan Vodă”, „Crenguța de iederă”, Orchestra … Articolul „Mărțișor în toată țara”: Vezi cine va cânta în raionul tău apare prima dată în Est Curier.
26 februarie 2026
18:30
Femeile au continuat să fie mai active în procesul electoral, reprezentând majoritatea alegătorilor în recentele scrutine. Ponderea acestora a crescut ușor de la 53,48% în 2021 la 54,33% în 2025, ceea ce reconfirmă rolul important al femeilor în participarea democratică,, comunică Comisia Electorală Centrală. Analiza comparativă și structurată a proceselor electorale din Republica Moldova, … Articolul Femeile au fost mai active apare prima dată în Est Curier.
25 februarie 2026
17:10
– Republica Moldova nu denunță, la moment, niciun acord sau tratat comercial cu statele CSI, iar exporturile către această regiune nu sunt restricționate, a declarat ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare(MAIA), Ludmila Catlabuga, care a precizat că actuala politică comercială urmărește diversificarea și consolidarea accesului la piețe stabile și predictibile. În paralel cu menținerea relațiilor comerciale … Articolul Punem accent pe accesul la piețe predictibile apare prima dată în Est Curier.
12:20
Șase demisii și mai multe mustrări după controalele inopinate la ocoalele din Întreprinderea Silvică Chișinău # Est Curier
În urma controalelor inopinate desfășurate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului și Agenția „Moldsilva” la cele patru ocoale silvice din cadrul Întreprinderii Silvice Chișinău, au fost constatate abateri grave privind gestionarea masei lemnoase, utilizarea resurselor financiare și executarea lucrărilor silvice. Verificările au scos la iveală tăieri ilegale, precum și diferențe semnificative între stocurile de lemn înregistrate … Articolul Șase demisii și mai multe mustrări după controalele inopinate la ocoalele din Întreprinderea Silvică Chișinău apare prima dată în Est Curier.
12:10
Ofițerii Departamentului antifraudă și conformare din cadrul Serviciului Vamal, în conlucrare cu funcționarii postului vamal de frontieră Leușeni, sub conducerea PCCOCS,O tentativă de introducere ilegală în Republica Moldova a șapte lingouri de aur din România au deconspirat ofițerii Departamentului antifraudă și conformare din cadrul Serviciului Vamal, în conlucrare cu funcționarii postului vamal de frontieră Leușeni, … Articolul Prins cu 7 lingouri de aur nedeclarate apare prima dată în Est Curier.
11:40
Percheziții într-un dosar de delapidare a fondurilor pentru împădurire la o întreprindere silvică # Est Curier
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii și cu sprijinul Agenției „Moldsilva”, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-o cauză ce vizează presupusa delapidare a fondurilor publice alocate pentru implementarea „Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor”. Descinderile au loc în privința factorilor de decizie ai Întreprinderii de Stat „Întreprinderea pentru silvicultură Iargara”. Potrivit … Articolul Percheziții într-un dosar de delapidare a fondurilor pentru împădurire la o întreprindere silvică apare prima dată în Est Curier.
10:20
Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează consumatorii din raionul Criuleni că în perioada 25-27 februarie 2026, vor avea loc lucrări planificate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice. Intervențiile sunt parte a programului companiei de îmbunătățire a calității serviciilor de distribuție a energiei electrice și vor necesita deconectări temporare de curent pe adresele și … Articolul Întreruperi programate de energie electrică în raionul Criuleni apare prima dată în Est Curier.
10:20
Prețul de achiziție luat în calcul la aprobarea prețurilor reglementate reprezintă media ponderată a tuturor achizițiilor realizate pe parcursul unui an calendaristic și include variațiile sezoniere ale pieței, precum și costurile logistice aferente aducerii gazelor naturale până în sistemul național al Republicii Moldova. Astfel, în structura prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale, în vigoare din data de … Articolul Cum se calculează prețului de achiziție al gazelor naturale apare prima dată în Est Curier.
24 februarie 2026
17:50
Un bărbat în vârstă de 38 de ani, învinuit de comiterea infracțiunii de vătămare intenționată gravă a integrității corporale, periculoasă pentru viață, soldată cu decesul victimei și-a auzit sentința, comunică Procuratura municipiului Chișinău. Inculpatul a fost condamnat la 9 ani de închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis. Potrivit materialelor cauzei, în perioada 11-12 … Articolul Vadul lui Vodă: Condamnat la 9 ani de închisoare după autodenunț apare prima dată în Est Curier.
16:10
Ministerul Culturii solicită notificarea prealabilă la invitarea artiștilor străini în instituțiile publice # Est Curier
Ministerul Culturii a emis o circulară adresată instituțiilor publice de cultură din subordine, precum și companiilor de impresariat, prin care cere informarea prealabilă în cazul intenției de a invita artiști străini, în special din statele CSI, la spectacole, concerte, festivaluri sau alte activități cultural-artistice organizate în Republica Moldova. Potrivit documentului, managerii instituțiilor trebuie să evalueze … Articolul Ministerul Culturii solicită notificarea prealabilă la invitarea artiștilor străini în instituțiile publice apare prima dată în Est Curier.
14:50
Tatiana Iuraș: „Îmi doresc ca Odesa să reziste, să rămână ucraineană, să nu mai moară oameni” # Est Curier
La 24 februarie se fac trei ani de când Federația Rusă a invadat Ucraina, începând un adevărat război, camuflat sub denumirea de „operațiune militară specială”. Armata invadatoare a reușit să pună stăpânire, până acum, pe a cincea parte din teritoriului Ucrainei, începând cu anul 2014, când au fost alipite abuziv, prin referendum sub baionete, părți … Articolul Tatiana Iuraș: „Îmi doresc ca Odesa să reziste, să rămână ucraineană, să nu mai moară oameni” apare prima dată în Est Curier.
13:00
MDED dă asigurări că stoparea importului cărnii de pui din Ucraina nu a influențat creșterea prețurilor la raft pentru acest produs # Est Curier
Cu aproape o lună în urmă, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a dispus sistarea temporară a importului de carne de pui și derivatelor acestora din Ucraina. Motivul invocat de regulatorul moldovean al pieței alimentelor era aplicarea principiului precauției, în scopul protejării sănătății consumatorilor din Republica Moldova și al asigurării plasării pe piață doar a produselor … Articolul MDED dă asigurări că stoparea importului cărnii de pui din Ucraina nu a influențat creșterea prețurilor la raft pentru acest produs apare prima dată în Est Curier.
23 februarie 2026
19:40
În perioada 16-22 februarie 2026, medicii de pe ambulanță au intervenit la 34 de accidente rutiere, în urma cărora au avut de suferit 40 persoane. După acordarea asistenței medicale urgente prespitalicești, 32 de pacienți, dintre care 29 de adulți și trei copii, au fost transportați la spital pentru tratament specializat. În perioada 16-22 februarie curent, … Articolul 40 de victime, în trafic, întro săptămână apare prima dată în Est Curier.
19:40
Elena Levința, consultantă în Direcția managementul funcției publice din cadrul Cancelariei de Stat, și Corina Ajder, consilieră în cabinetul Prim-Ministrului, însoțite de alte două colege, au fost astăzi la Criuleni pentru a afla părerea primarilor, consilierilor locali și raionali, funcționarilor publici despre ce aspecte trebuie luate în calcul pentru ca reforma administrației publice să răspundă … Articolul Amalgamarea primăriilor: „cale întoarsă nu există” apare prima dată în Est Curier.
18:20
Creșterea temperaturilor prognozată pentru perioada 23 februarie-2 martie 2026 determină subțierea și degradarea stratului de gheață de pe unele sectoare ale râurilor Nistru și Prut, precum și de pe râurile mici și lacurile din țară, avertizează Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Specialiștii IGSU atenționează că gheața își pierde treptat rezistența și devine instabilă, chiar dacă la … Articolul Avertizare: risc sporit de prăbușire sub gheață pe râurile și lacurile din țară apare prima dată în Est Curier.
18:20
Centrul Național de Inovații Digitale în Educație Clasa Viitorului a anunțat rezultatele ediției a V-a a Concursului Național „Profesorul – Ambasador Digital”, program dedicat recunoașterii cadrelor didactice care valorifică tehnologiile digitale și contribuie la transformarea procesului educațional într-unul modern, creativ și relevant pentru elevi. Ediția din acest an a fost lansată la 28 noiembrie … Articolul 10 profesori desemnați Ambasadori Digitali apare prima dată în Est Curier.
17:30
Postul Mare reprezintă, din punct de vedere nutrițional, o dietă vegană care aduce cu sine un șir de beneficii (îmbunătățirea profilului lipidic, fortificarea microflorei intestinale prin sporirea aportului de fibre și reducerea consumului de alcool), dar și unele riscuri de deficiențe nutriționale și dezechilibre metabolice, în cazul în care alimentația nu este organizată corespunzător. În … Articolul Ce să mănânci în Postul Mare apare prima dată în Est Curier.
12:30
Funcționarii postului vamal de la Aeroportul Internațional Chișinău au depistat trei tentative de introducere în țară a unor bunuri în cantități comerciale, nedeclarate, în urma controalelor efectuate asupra bagajelor pasagerilor sosiți recent cu cursele aeriene din Istanbul și Frankfurt. Potrivit autorităților vamale, toate persoanele vizate au ales culoarul verde „nimic de declarat”. Totuși, în baza … Articolul Medicamente și haine nedeclarate, depistate în bagajele pasagerilor apare prima dată în Est Curier.
