MAE: Nu există victime sau solicitări de evacuare în rândul cetățenilor moldoveni aflați în Orientul Mijlociu

14:00

23 din 25 de primari din localitățile raionului Ialoveni au aprobat o Declarație prin care susțin conceptul de amalgamare voluntară, doar că acesta trebuie să fie un proces etapizat, îmbunătățit cu mecanisme și să nu fie grăbit. Aceasta a fost prezentată la consultările organizate de Cancelaria de Stat în acest raion privind reforma administrației publice