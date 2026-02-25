Șase demisii și mai multe mustrări după controalele inopinate la ocoalele din Întreprinderea Silvică Chișinău
Est Curier, 25 februarie 2026 12:20
În urma controalelor inopinate desfășurate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului și Agenția „Moldsilva” la cele patru ocoale silvice din cadrul Întreprinderii Silvice Chișinău, au fost constatate abateri grave privind gestionarea masei lemnoase, utilizarea resurselor financiare și executarea lucrărilor silvice. Verificările au scos la iveală tăieri ilegale, precum și diferențe semnificative între stocurile de lemn înregistrate … Articolul Șase demisii și mai multe mustrări după controalele inopinate la ocoalele din Întreprinderea Silvică Chișinău apare prima dată în Est Curier.
• • •
Alte ştiri de Est Curier
Acum 30 minute
12:20
Șase demisii și mai multe mustrări după controalele inopinate la ocoalele din Întreprinderea Silvică Chișinău # Est Curier
În urma controalelor inopinate desfășurate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului și Agenția „Moldsilva” la cele patru ocoale silvice din cadrul Întreprinderii Silvice Chișinău, au fost constatate abateri grave privind gestionarea masei lemnoase, utilizarea resurselor financiare și executarea lucrărilor silvice. Verificările au scos la iveală tăieri ilegale, precum și diferențe semnificative între stocurile de lemn înregistrate … Articolul Șase demisii și mai multe mustrări după controalele inopinate la ocoalele din Întreprinderea Silvică Chișinău apare prima dată în Est Curier.
Acum o oră
12:10
Ofițerii Departamentului antifraudă și conformare din cadrul Serviciului Vamal, în conlucrare cu funcționarii postului vamal de frontieră Leușeni, sub conducerea PCCOCS,O tentativă de introducere ilegală în Republica Moldova a șapte lingouri de aur din România au deconspirat ofițerii Departamentului antifraudă și conformare din cadrul Serviciului Vamal, în conlucrare cu funcționarii postului vamal de frontieră Leușeni, … Articolul Prins cu 7 lingouri de aur nedeclarate apare prima dată în Est Curier.
Acum 2 ore
11:40
Percheziții într-un dosar de delapidare a fondurilor pentru împădurire la o întreprindere silvică # Est Curier
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii și cu sprijinul Agenției „Moldsilva”, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-o cauză ce vizează presupusa delapidare a fondurilor publice alocate pentru implementarea „Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor”. Descinderile au loc în privința factorilor de decizie ai Întreprinderii de Stat „Întreprinderea pentru silvicultură Iargara”. Potrivit … Articolul Percheziții într-un dosar de delapidare a fondurilor pentru împădurire la o întreprindere silvică apare prima dată în Est Curier.
Acum 4 ore
10:20
Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează consumatorii din raionul Criuleni că în perioada 25-27 februarie 2026, vor avea loc lucrări planificate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice. Intervențiile sunt parte a programului companiei de îmbunătățire a calității serviciilor de distribuție a energiei electrice și vor necesita deconectări temporare de curent pe adresele și … Articolul Întreruperi programate de energie electrică în raionul Criuleni apare prima dată în Est Curier.
10:20
Prețul de achiziție luat în calcul la aprobarea prețurilor reglementate reprezintă media ponderată a tuturor achizițiilor realizate pe parcursul unui an calendaristic și include variațiile sezoniere ale pieței, precum și costurile logistice aferente aducerii gazelor naturale până în sistemul național al Republicii Moldova. Astfel, în structura prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale, în vigoare din data de … Articolul Cum se calculează prețului de achiziție al gazelor naturale apare prima dată în Est Curier.
Acum 24 ore
17:50
Un bărbat în vârstă de 38 de ani, învinuit de comiterea infracțiunii de vătămare intenționată gravă a integrității corporale, periculoasă pentru viață, soldată cu decesul victimei și-a auzit sentința, comunică Procuratura municipiului Chișinău. Inculpatul a fost condamnat la 9 ani de închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis. Potrivit materialelor cauzei, în perioada 11-12 … Articolul Vadul lui Vodă: Condamnat la 9 ani de închisoare după autodenunț apare prima dată în Est Curier.
16:10
Ministerul Culturii solicită notificarea prealabilă la invitarea artiștilor străini în instituțiile publice # Est Curier
Ministerul Culturii a emis o circulară adresată instituțiilor publice de cultură din subordine, precum și companiilor de impresariat, prin care cere informarea prealabilă în cazul intenției de a invita artiști străini, în special din statele CSI, la spectacole, concerte, festivaluri sau alte activități cultural-artistice organizate în Republica Moldova. Potrivit documentului, managerii instituțiilor trebuie să evalueze … Articolul Ministerul Culturii solicită notificarea prealabilă la invitarea artiștilor străini în instituțiile publice apare prima dată în Est Curier.
14:50
Tatiana Iuraș: „Îmi doresc ca Odesa să reziste, să rămână ucraineană, să nu mai moară oameni” # Est Curier
La 24 februarie se fac trei ani de când Federația Rusă a invadat Ucraina, începând un adevărat război, camuflat sub denumirea de „operațiune militară specială”. Armata invadatoare a reușit să pună stăpânire, până acum, pe a cincea parte din teritoriului Ucrainei, începând cu anul 2014, când au fost alipite abuziv, prin referendum sub baionete, părți … Articolul Tatiana Iuraș: „Îmi doresc ca Odesa să reziste, să rămână ucraineană, să nu mai moară oameni” apare prima dată în Est Curier.
13:00
MDED dă asigurări că stoparea importului cărnii de pui din Ucraina nu a influențat creșterea prețurilor la raft pentru acest produs # Est Curier
Cu aproape o lună în urmă, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a dispus sistarea temporară a importului de carne de pui și derivatelor acestora din Ucraina. Motivul invocat de regulatorul moldovean al pieței alimentelor era aplicarea principiului precauției, în scopul protejării sănătății consumatorilor din Republica Moldova și al asigurării plasării pe piață doar a produselor … Articolul MDED dă asigurări că stoparea importului cărnii de pui din Ucraina nu a influențat creșterea prețurilor la raft pentru acest produs apare prima dată în Est Curier.
Ieri
19:40
În perioada 16-22 februarie 2026, medicii de pe ambulanță au intervenit la 34 de accidente rutiere, în urma cărora au avut de suferit 40 persoane. După acordarea asistenței medicale urgente prespitalicești, 32 de pacienți, dintre care 29 de adulți și trei copii, au fost transportați la spital pentru tratament specializat. În perioada 16-22 februarie curent, … Articolul 40 de victime, în trafic, întro săptămână apare prima dată în Est Curier.
19:40
Elena Levința, consultantă în Direcția managementul funcției publice din cadrul Cancelariei de Stat, și Corina Ajder, consilieră în cabinetul Prim-Ministrului, însoțite de alte două colege, au fost astăzi la Criuleni pentru a afla părerea primarilor, consilierilor locali și raionali, funcționarilor publici despre ce aspecte trebuie luate în calcul pentru ca reforma administrației publice să răspundă … Articolul Amalgamarea primăriilor: „cale întoarsă nu există” apare prima dată în Est Curier.
18:20
Creșterea temperaturilor prognozată pentru perioada 23 februarie-2 martie 2026 determină subțierea și degradarea stratului de gheață de pe unele sectoare ale râurilor Nistru și Prut, precum și de pe râurile mici și lacurile din țară, avertizează Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Specialiștii IGSU atenționează că gheața își pierde treptat rezistența și devine instabilă, chiar dacă la … Articolul Avertizare: risc sporit de prăbușire sub gheață pe râurile și lacurile din țară apare prima dată în Est Curier.
18:20
Centrul Național de Inovații Digitale în Educație Clasa Viitorului a anunțat rezultatele ediției a V-a a Concursului Național „Profesorul – Ambasador Digital”, program dedicat recunoașterii cadrelor didactice care valorifică tehnologiile digitale și contribuie la transformarea procesului educațional într-unul modern, creativ și relevant pentru elevi. Ediția din acest an a fost lansată la 28 noiembrie … Articolul 10 profesori desemnați Ambasadori Digitali apare prima dată în Est Curier.
17:30
Postul Mare reprezintă, din punct de vedere nutrițional, o dietă vegană care aduce cu sine un șir de beneficii (îmbunătățirea profilului lipidic, fortificarea microflorei intestinale prin sporirea aportului de fibre și reducerea consumului de alcool), dar și unele riscuri de deficiențe nutriționale și dezechilibre metabolice, în cazul în care alimentația nu este organizată corespunzător. În … Articolul Ce să mănânci în Postul Mare apare prima dată în Est Curier.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
Funcționarii postului vamal de la Aeroportul Internațional Chișinău au depistat trei tentative de introducere în țară a unor bunuri în cantități comerciale, nedeclarate, în urma controalelor efectuate asupra bagajelor pasagerilor sosiți recent cu cursele aeriene din Istanbul și Frankfurt. Potrivit autorităților vamale, toate persoanele vizate au ales culoarul verde „nimic de declarat”. Totuși, în baza … Articolul Medicamente și haine nedeclarate, depistate în bagajele pasagerilor apare prima dată în Est Curier.
11:50
CNA și procurorii efectuează zeci de percheziții în primării și instituții publice într-un dosar de finanțare ilegală # Est Curier
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Bălți, au desfășurat acțiuni ample de urmărire penală într-o cauză ce vizează suspiciuni de corupție și delapidarea fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură. În cadrul operațiunilor efectuate astăzi, au avut loc percheziții și ridicări de documente în mai multe primării din centrul, nordul … Articolul CNA și procurorii efectuează zeci de percheziții în primării și instituții publice într-un dosar de finanțare ilegală apare prima dată în Est Curier.
22 februarie 2026
18:50
S-a terminat Săptămâna Albă și începe Postul Mare. Din Duminica lăsatului sec de carne nu se mai fac nunți, petreceri. De altfel, nunți nu se fac tot postul și nici în Săptămâna luminată. Postul Paștelui va începe la 23 februarie, și are o durată de 48 de zile în acest an, până la sărbătoarea Învierii … Articolul Postul e o alegere personală, dar rugăciunea și milostenia sunt condiții pentru toți apare prima dată în Est Curier.
12:40
Ministerul Educației și Cercetării, prin Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, a publicat rezultatele Olimpiadei Republicane la Ecologie 2026, desfășurată în perioada 20-22 februarie la Mediacor, Universitatea de Stat din Moldova, competiție care a reunit circa 80 de participanți din întreaga țară. În total, 53 de elevi ghidați de 28 de profesori coordonatori au prezentat … Articolul 10 proiecte premiate la Olimpiada de Ecologie 2026 apare prima dată în Est Curier.
12:10
Un atac terorist a avut loc în orașul Lviv, Ucraina, în noaptea de 21-22 februarie 2026, soldat cu moartea unei tinere polițiste și cu distrugerea mai multor vehicule, conform procuraturii regionale din Lviv și relatării agenției UNN. Incidentul s-a petrecut după un apel la linia de urgență „102” despre un jaf într-un magazin situat pe … Articolul Explozie în Lviv soldată cu moartea unei polițiste de 23 de ani apare prima dată în Est Curier.
21 februarie 2026
14:50
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat lansarea oficială a platformei eduresurse.md, un portal digital ce găzduiește manuale școlare în format multimedia, adaptate cerințelor educației moderne. Accesul la resurse este gratuit pentru elevi, cadre didactice și toți cei interesați de procesul educațional. Platforma cuprinde o colecție de manuale digitale aliniate curriculumului național, concepute să sprijine … Articolul Platformă nouă pentru elevi și profesori cu manuale interactive online apare prima dată în Est Curier.
20 februarie 2026
12:40
Reprezentanți ai câtorva primării din r. Criuleni și Dubăsari au aderat la proiectul PACE Local. Vezi care este miza # Est Curier
Circa 80 de primari și angajați ai primăriilor din toate raioanele țării au participat, la 19 februarie, 2026, la activitatea dedicată Rețelei Ambasadorilor Locali pentru Integrare Europeană, creată la inițiativa Congresului Auorităților Locale din Moldova (CALM), cu sprijinul proiectului moldo-suedez PACE Local: Administrație Publică Locală și Implicare Cetățenească implementat de SALAR International cu suportul Sida. … Articolul Reprezentanți ai câtorva primării din r. Criuleni și Dubăsari au aderat la proiectul PACE Local. Vezi care este miza apare prima dată în Est Curier.
12:30
Peste 2,4 tone de biscuiți neconformi, retrași din comerț din cauza unui ulei contaminat # Est Curier
Aproximativ 2,4 tone de biscuiți au fost retrase din circuitul comercial după ce inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au depistat nereguli grave privind materia primă utilizată în procesul de producție. Controlul a fost efectuat în cadrul unor acțiuni de monitorizare și verificare, iar specialiștii au identificat mai multe loturi de produse de cofetărie … Articolul Peste 2,4 tone de biscuiți neconformi, retrași din comerț din cauza unui ulei contaminat apare prima dată în Est Curier.
12:00
Polițiștii de frontieră ai Republicii Moldova au împiedicat o tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat, acțiune suprinsă și oprită la timp în apropierea graniței cu Ucraina, a anunțat astăzi Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. Incidentul s-a petrecut la data de 18 februarie, în zona de responsabilitate a Sectorului Poliției de Frontieră Criva, … Articolul Bărbat prins lângă graniță înainte de a traversa ilegal apare prima dată în Est Curier.
11:00
VIDEO// Rețea de asasinate la comandă, destructurată de autoritățile din Moldova și Ucraina # Est Curier
O operațiune comună a ofițerilor Direcției combaterea criminalității organizate din cadrul Inspectoratului Național de Investigații și a procurorilor PCCOCS, în cooperare cu structurile de drept din Ucraina, a dus la anihilarea unei grupări suspectate că pregătea asasinate la comandă pe teritoriul ucrainean. Potrivit datelor anchetei, investigațiile au început după apariția unor informații operative privind planificarea … Articolul VIDEO// Rețea de asasinate la comandă, destructurată de autoritățile din Moldova și Ucraina apare prima dată în Est Curier.
10:40
Sectorul apicol din Republica Moldova are un potențial remarcabil de dezvoltare. În prezent, în țară activează peste 9 mii de apicultori autorizați, iar mai mult de 3 mii dintre aceștia sunt înregistrați ca entitate juridică – o dovadă clară că apicultura devine tot mai mult o afacere organizată și orientată spre piață. Pentru a susține … Articolul Sprijin financiar de până la 150.000 de euro pentru apicultori apare prima dată în Est Curier.
19 februarie 2026
20:20
Controale stricte și toleranță zero pentru comercianții online care încalcă regulile privind datele personale # Est Curier
Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor (CNPC) a emis o avertizare oficială adresată tuturor operatorilor de comerț electronic, anunțând intensificarea controalelor privind modul în care sunt colectate și utilizate datele cu caracter personal ale utilizatorilor. Instituția transmite că respectarea normelor de confidențialitate nu mai reprezintă doar o obligație formală, ci o condiție esențială pentru menținerea activității … Articolul Controale stricte și toleranță zero pentru comercianții online care încalcă regulile privind datele personale apare prima dată în Est Curier.
19:30
VIDEO// Salvatorii și pompierii IGSU au intervenit în peste 80 de situații într-o singură zi # Est Curier
În ultimele 24 de ore, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au realizat 85 de misiuni în toată țara, ca urmare a condițiilor meteorologice dificile și a unor situații de risc pentru populație. Majoritatea apelurilor primite au vizat deblocarea și tractarea mijloacelor de transport derapate de pe drumuri înghețate sau alunecoase, acestea reprezentând 42 … Articolul VIDEO// Salvatorii și pompierii IGSU au intervenit în peste 80 de situații într-o singură zi apare prima dată în Est Curier.
15:40
Moldova Curată: „Părinții, avertizori de integritate: „Arma” împotriva taxelor ilegale din grădinițe” # Est Curier
Colectările de bani în grădinițe rămân unul dintre cele mai sensibile subiecte din sistemul educațional preșcolar, motiv pentru care unele autorități locale au început să îi îndemne direct pe părinți să raporteze asemenea practici. Deși nu sunt angajați ai instituțiilor de învățământ, părinții sunt considerați, fără echivoc, avertizori de integritate. Acest statut a început să … Articolul Moldova Curată: „Părinții, avertizori de integritate: „Arma” împotriva taxelor ilegale din grădinițe” apare prima dată în Est Curier.
15:10
În debutul ședinței Parlamentului din 19 februarie 2026, mai multe inițiative ale deputaților din opoziție au fost puse la vot în vederea completării ordinii de zi, dar de fiecare dată numărul de voturi n-a fost suficient pentru a fi puse în discuție. Printre acestea au fost propunerea vicepreședintelui Parlamentului, Vlad Batrâncea, deputat PSRM, de a … Articolul Ședința Parlamentului din 19 februarie. Inițiativele opoziției și o moțiune de cenzură apare prima dată în Est Curier.
15:10
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a confirmat astăzi, 19 februarie 2026, un caz de infecție cu virusul variolei maimuței (MPXV), adus în Republica Moldova de o persoană care a prezentat simptome sugestive și a fost testată pozitiv în laboratorul de referință al ANSP. Potrivit autorităților, pacientul s-a adresat pentru asistență medicală cu slăbiciune generală, … Articolul Primul caz de variola maimuței confirmat în Republica Moldova apare prima dată în Est Curier.
12:50
O amplă rețea transfrontalieră de trafic de droguri a fost dezmembrată în urma unei operațiuni coordonate între autoritățile din Republica Moldova, Ucraina și Polonia, după captura și condamnarea unui curier implicat în contrabandă de substanțe stupefiante. Investigatori ai Serviciului Vamal, Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații și procurori de la Procuratura pentru Combaterea Criminalității … Articolul Condamnarea unui curier în Moldova a dus la destructurarea unei rețele internaționale apare prima dată în Est Curier.
10:20
Dacă un produs conține uleiuri vegetale, acesta nu are voie să poarte denumirea de „brânză”, „cașcaval”, „unt” sau „lapte”, atenționează ANSA. Conform reglementărilor Hotărârii de Guvern nr. 158/2019 cu privire la aprobarea cerințelor de calitate pentru lapte și produsele lactate, termenul de „brânză” poate fi utilizat exclusiv pentru produsele obținute din lapte, prin coagularea proteinelor și eliminarea zerului. Potrivit … Articolul Nu orice produs alb și granular de pe raft este „brânză” apare prima dată în Est Curier.
18 februarie 2026
18:40
Vezi unde a programat Premier Energy lucrări mâine, 19 februarie, în r. Criuleni și r. Dubăsari # Est Curier
În r. Criuleni și în s. Oxentea din r. Dubăsari, aflate la deservirea companiei Premier Energy Distribution, conform informației publicate pe pagina oficială a distribuitorului, lucrări au fost programate pentru următoarele intervale de timp și în următoarele localități: s. Coşerniţa: str. Coşerniţa, Tinereţii parțial, în intervalul de timp între 09:15-16:30 pentru lucrări de reparaţie a … Articolul Vezi unde a programat Premier Energy lucrări mâine, 19 februarie, în r. Criuleni și r. Dubăsari apare prima dată în Est Curier.
18:40
Autoritățile au instituit restricții temporare pentru transportul de mare tonaj, circulația acestui tip de vehicule fiind sistată pe întreg teritoriul țării începând cu această oră și până la ora 22:00. Măsura a fost luată pentru a permite intervenția eficientă a serviciilor specializate în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, care afectează siguranța traficului rutier. Poliția le solicită … Articolul Circulația transportului de mare tonaj, suspendată temporar la nivel național apare prima dată în Est Curier.
18:20
Poliția avertizează: informații false despre persoane care s-ar prezenta drept angajați MAI # Est Curier
Poliția atrage atenția asupra mesajelor distribuite pe rețelele de socializare și în diverse grupuri online, potrivit cărora persoane necunoscute ar merge din ușă în ușă, pretinzând că sunt angajați ai Ministerului Afacerilor Interne și solicitând date personale pentru a comite ulterior ilegalități. Reprezentanții instituției precizează că, până în prezent, nu au fost înregistrate sesizări oficiale … Articolul Poliția avertizează: informații false despre persoane care s-ar prezenta drept angajați MAI apare prima dată în Est Curier.
14:20
Opt bărbați care pescuiau astăzi, 18.02.2026, pe gheața Nistrului, în zona podului feroviar din Bender, au ajuns în pericol după ce marginea gheții s-a rupt, iar bucata desprinsă a fost purtată de curent zeci de metri în aval, anunță așa-numitele autorități din stânga Nistrului. Patru dintre ei au sărit în apă și au înotat până … Articolul VIDEO//Incident pe Nistru: opt pescari duși de curent pe o bucată de gheață desprinsă apare prima dată în Est Curier.
14:00
Trenul de pe ruta Chișinău-București înregistrează astăzi, 18 februarie 2026, întârzieri semnificative, după ce condițiile meteorologice nefavorabile din România au afectat circulația feroviară, anunță Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova”. Ninsorile abundente, viscolul, temperaturile scăzute și depunerile de zăpadă pe infrastructură au impus restricții de viteză pe mai multe sectoare, unde echipele intervin pentru … Articolul Vremea severă din România provoacă întârzieri majore trenului Chișinău-București apare prima dată în Est Curier.
13:30
Activitatea Aeroportului Internațional Chișinău este afectată de ninsoarea abundentă și viscol, în condițiile în care toate utilajele de deszăpezire intervin continuu pentru menținerea pistei și a platformelor în stare sigură de operare. Două curse aeriene, spre București și Istanbul, au fost anulate, prima din cauza vremii nefavorabile din capitala României, iar a doua la decizia … Articolul Ninsorile perturbă traficul aerian la Chișinău: zboruri anulate și întârzieri apare prima dată în Est Curier.
13:30
Din 2026, angajatorii pot oferi salariaților bani pentru pachete turistice, pe care să le folosească în interiorul Republicii Moldova, adică la pensiunile turistice din țara noastră. Pentru anul 2026, Guvernul își propune să fie înregistrați în calitate de beneficiari ai tichetelor de vacanță aproximativ 20000 de salariați. La 18 februarie, Ministerul Culturii a pus în … Articolul Tichete de vacanță pentru turism intern: prevederile regulamentului apare prima dată în Est Curier.
11:40
Doi frați din Chișinău, care ar fi cerut prin amenințarea cu moartea suma de €9000 de la un bărbat cu care au jucat poker (joc de noroc interzis în Moldova) sunt cercetați penal, anunță PCOCCS. Frații gemeni, cu vârsta de 29 de ani, ar fi pretins că victima le-ar datora această sumă, după ce ar … Articolul Frați gemeni – arestați pentru șantajarea unui bărbat apare prima dată în Est Curier.
11:20
Guvernul a aprobat lista bunurilor pe care cetățenii le pot importa, la repatriere, fără taxe vamale (doc) # Est Curier
Guvernul a aprobat, în ședința de azi, lista bunurilor personale, pe care cetățenii care se repatriază pentru a se stabili cu traiul, le pot introduce pe teritoriul Republicii Moldova, cu scutire de la plata drepturilor de import. Lista aprobată face parte din mecanismul de aplicare a Legii cu privire la prelungirea facilităților acordate diasporei, a … Articolul Guvernul a aprobat lista bunurilor pe care cetățenii le pot importa, la repatriere, fără taxe vamale (doc) apare prima dată în Est Curier.
10:50
Persoanele care nu au schimbat pneurile automobilelor riscă amenzi cuprinse între 900 și 6 000 de lei, comunică MOLDPRES. Circa 1 200 de șoferi au fost sancționați, de la începutul acestui an, pentru conducerea mijloacelor de transport neechipate pentru sezonul rece. Verificările au fost intensificate pe întreg teritoriul țării. Solicitat de agenție, ofițerul de presă … Articolul Șoferii, care circulă fără pneuri de iarnă, riscă amenzi de până la 6 000 de lei apare prima dată în Est Curier.
17 februarie 2026
17:40
Autoritățile din Republica Moldova vor modifica programul de lucru al instituțiilor publice și vor activa protocoale de intervenție, după ce meteorologii au emis coduri galben și portocaliu de ninsori, lapoviță și intensificări ale vântului, valabile începând din noaptea de marți spre miercuri. Premierul Munteanu a anunțat că ministerele, autoritățile administrative centrale și alte instituții își vor … Articolul Condițiile meteo modifică programul de lucru al instituțiilor apare prima dată în Est Curier.
12:40
O mașină pe fundul lacului Ghidighici, descoperită de un cameraman amator care a filmat cu drona # Est Curier
Scafandrierii din cadrul Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au intervenit pe Lacul Ghidighici, unde a fost depistat un autoturism prăbușit sub gheață. IGSU informează, că informația despre mașina de la fundul lacului a fost comunicată la 16 februarie 2026, la ora 17:21, de către un amator, care efectua filmări cu drona deasupra lacului, și … Articolul O mașină pe fundul lacului Ghidighici, descoperită de un cameraman amator care a filmat cu drona apare prima dată în Est Curier.
11:20
Modul în care au fost folosite mijloacele Fondului rutier anul trecut, pentru reparații, dar și pentru a întreține rețeaua drumurilor publice naționale, precum și bugetarea pentru 2026 au fost subiectele examinate în ședința Consiliului Fondului Rutier, prezidată de Prim-ministrul Alexandru Munteanu. În total, pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice naționale a … Articolul Trebuie să facem drumuri bune în continuare apare prima dată în Est Curier.
11:20
Sunt stabilite reguli privind circulația, transportul, producerea, prelucrarea și distribuirea produselor din acvacultură, contribuind la prevenirea răspândirii bolilor. „Implementarea acestor reglementări va contribui la prevenirea și controlul bolilor, asigurarea populației cu produse de calitate, reducerea riscurilor de pierderi economice la unitățile de profil și consolidarea controlului lanțului alimentar și a siguranței alimentare”, a menționat ministra … Articolul Reglementări pentru produsele din pește ca să fie fi mai sigure pentru consum apare prima dată în Est Curier.
11:20
Graficul seminarelor de instruire cu participarea contribuabililor, organizate de către Direcțiile deservire fiscală, în cadrul cărora vor fi abordate mai multe tematici, a fost publicat. Serviciul Fiscal de stat propune următoarele instruiri : Modificările operate în legislația fiscală în contextul Politicii fiscale pentru anul 2026 Modul de calculare, achitare și declarare a Taxei pe valoarea … Articolul Contabilii sunt invitați la instruiri apare prima dată în Est Curier.
16 februarie 2026
18:00
Companiile Premier Energy și FEE Nord au depus deja solicitări la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) prin care cere majorarea tarifului pentru anul 2026. Potrivit cererii depuse de Premier Energy, tariful pentru consumatorii casnici ar putea crește cu 24 de bani, de la 3,59 lei/kWh la 3,83 lei/kWh. În documentele transmise la ANRE, … Articolul Distribuitori cer scumpirea energiei electrice apare prima dată în Est Curier.
16:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis pentru intervalul de timp 17.02.2026, ora 20 – 18.02.2026, ora 17, Cod portocaliu pentru precipitații puternice, intensificări ale vântului, în cea mai mare parte a teritoriului Republicii Moldova. În zonele vizate, vor cădea precipitații puternice sub formă de ninsoare și lapoviță (20-35 l/m2). COD GALBEN eset anunțat pentru raioanele … Articolul Avertizare meteo: PRECIPITAȚII ȘI VÂNT PUTERNIC. apare prima dată în Est Curier.
15:00
Lista finală va fi cunoscută la mijlocul lunii martie. Vezi ce școli aspiră la blocuri sanitare moderne (doc) # Est Curier
Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL) a publicat lista instituțiilor publice de învățământ preuniversitar, care au aplicat proiecte și așteaptă să fie selectate pentru reabilitarea/modernizarea blocurilor sanitare. Depunerea dosarelor a luat sfârșit la 13 februarie 2026. Din raionul Criuleni, în lista publicată sunt incluse șase entități educaționale, și anume gimnaziile Slobozia-Șușca, Mașcăuți, Cimișeni, … Articolul Lista finală va fi cunoscută la mijlocul lunii martie. Vezi ce școli aspiră la blocuri sanitare moderne (doc) apare prima dată în Est Curier.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.