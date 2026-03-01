VIDEO// Rețea de trafic de migranți destructurată la frontiera moldo-română

11:40

Doi frați din Chișinău, care ar fi cerut prin amenințarea cu moartea suma de €9000 de la un bărbat cu care au jucat poker (joc de noroc interzis în Moldova) sunt cercetați penal, anunță PCOCCS. Frații gemeni, cu vârsta de 29 de ani, ar fi pretins că victima le-ar datora această sumă, după ce ar … Articolul Frați gemeni – arestați pentru șantajarea unui bărbat apare prima dată în Est Curier.