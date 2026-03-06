Duel spectaculos în sferturile Cupei Franței: Lens și Olympique Lyon se înfruntă la egalitate, dar Lens se impune dramatic la loviturile de departajare - VIDEO

ProTV.md, 6 martie 2026 23:20

Duel spectaculos în sferturile Cupei Franței: Lens și Olympique Lyon se înfruntă la egalitate, dar Lens se impune dramatic la loviturile de departajare - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum o oră
23:40
Ferrari domină prima sesiune de antrenamente libere la Marele Premiu al Australiei: Charles Leclerc stabilește cel mai bun timp, iar Oscar Piastri impresionează în a doua sesiune - VIDEO ProTV.md
Ferrari domină prima sesiune de antrenamente libere la Marele Premiu al Australiei: Charles Leclerc stabilește cel mai bun timp, iar Oscar Piastri impresionează în a doua sesiune - VIDEO
23:20
Duel spectaculos în sferturile Cupei Franței: Lens și Olympique Lyon se înfruntă la egalitate, dar Lens se impune dramatic la loviturile de departajare - VIDEO ProTV.md
Duel spectaculos în sferturile Cupei Franței: Lens și Olympique Lyon se înfruntă la egalitate, dar Lens se impune dramatic la loviturile de departajare - VIDEO
23:20
Tottenham în criză profundă în Premier League: suferă a cincea înfrângere consecutivă, pierde cu Crystal Palace și ajunge la un singur punct de zona retrogradării - VIDEO ProTV.md
Tottenham în criză profundă în Premier League: suferă a cincea înfrângere consecutivă, pierde cu Crystal Palace și ajunge la un singur punct de zona retrogradării - VIDEO
Acum 2 ore
23:10
Nika Prevc scrie istorie în săriturile cu schiurile: câștigă al treilea sezon consecutiv al Cupei Mondiale și obține Marele Glob de Cristal cu șase probe înainte de finalul stagiunii - VIDEO ProTV.md
Nika Prevc scrie istorie în săriturile cu schiurile: câștigă al treilea sezon consecutiv al Cupei Mondiale și obține Marele Glob de Cristal cu șase probe înainte de finalul stagiunii - VIDEO
22:40
Messi, în premieră la Casa Albă, la invitația lui Donald Trump! Întrebarea pusă de președintele SUA în fața tuturor - VIDEO ProTV.md
Messi, în premieră la Casa Albă, la invitația lui Donald Trump! Întrebarea pusă de președintele SUA în fața tuturor - VIDEO
22:40
O adevărată luptătoare! Lindsey Vonn şi-a reluat antrenamentele, după accidentarea gravă de la JO 2026 - VIDEO ProTV.md
O adevărată luptătoare! Lindsey Vonn şi-a reluat antrenamentele, după accidentarea gravă de la JO 2026 - VIDEO
22:20
Destructurare spectaculoasă la Chișinău a unei rețele internaționale de înșelăciuni pe platforme de matrimoniale, coordonată de 11 moldoveni și cu peste o mie de operatori pe trei continente - VIDEO ProTV.md
Destructurare spectaculoasă la Chișinău a unei rețele internaționale de înșelăciuni pe platforme de matrimoniale, coordonată de 11 moldoveni și cu peste o mie de operatori pe trei continente - VIDEO
Acum 4 ore
22:10
Reacția ministerului Educației în urma cazului revoltător la o grădinița din capitală, unde educatoarea a lovit și umilit copiii - VIDEO ProTV.md
Reacția ministerului Educației în urma cazului revoltător la o grădinița din capitală, unde educatoarea a lovit și umilit copiii - VIDEO
22:10
Lacrimi de bucurie în sute de familii: Ucraina și Rusia au făcut două schimburi de prizonieri, iar 500 de militari ucraineni s-au întors acasă după ani de captivitate - VIDEO ProTV.md
Lacrimi de bucurie în sute de familii: Ucraina și Rusia au făcut două schimburi de prizonieri, iar 500 de militari ucraineni s-au întors acasă după ani de captivitate - VIDEO
22:00
Apa s-ar putea scumpi semnificativ la Bălți: tariful ar putea crește cu aproape 10 lei dacă ANRE aprobă solicitarea Apă-Canal Bălți - VIDEO ProTV.md
Apa s-ar putea scumpi semnificativ la Bălți: tariful ar putea crește cu aproape 10 lei dacă ANRE aprobă solicitarea Apă-Canal Bălți - VIDEO
21:40
Cristian Pîrvulescu: Iranul încearcă să provoace haos în Golf pentru a forța SUA și Israelul să negocieze cu actuala conducere de la Teheran - VIDEO ProTV.md
Cristian Pîrvulescu: Iranul încearcă să provoace haos în Golf pentru a forța SUA și Israelul să negocieze cu actuala conducere de la Teheran - VIDEO
21:40
Speranțele Ucrainei și Moldovei pentru o aderare rapidă la UE, puse sub semnul întrebării: mai multe state membre resping propunerea de „extindere inversă” - VIDEO ProTV.md
Speranțele Ucrainei și Moldovei pentru o aderare rapidă la UE, puse sub semnul întrebării: mai multe state membre resping propunerea de „extindere inversă” - VIDEO
21:30
Analiză WatchDog.md: o rețea de pagini anonime promovează intens activitatea lui Ion Ceban și a echipei MAN, iar unele ar avea conexiuni cu AUR din România - VIDEO ProTV.md
Analiză WatchDog.md: o rețea de pagini anonime promovează intens activitatea lui Ion Ceban și a echipei MAN, iar unele ar avea conexiuni cu AUR din România - VIDEO
21:00
Primele fisuri în conducerea Iranului: Adunarea Experților ezită să-l numească pe fiul fostului ayatollah lider suprem, iar Donald Trump spune că ar trebui să fie implicat în alegerea noului lider - VIDEO ProTV.md
Primele fisuri în conducerea Iranului: Adunarea Experților ezită să-l numească pe fiul fostului ayatollah lider suprem, iar Donald Trump spune că ar trebui să fie implicat în alegerea noului lider - VIDEO
20:40
Procurorii cer o pedeapsă mai aspră pentru Ion Andronache, complicele fostului primar de la Boldurești care a accidentat mortal un adolescent - VIDEO ProTV.md
Procurorii cer o pedeapsă mai aspră pentru Ion Andronache, complicele fostului primar de la Boldurești care a accidentat mortal un adolescent - VIDEO
20:40
Escaladare majoră în Orientul Mijlociu: SUA și Israel bombardează Iranul, iar Donald Trump cere „predarea necondiționată”, în timp ce rachetele iraniene lovesc Israelul și ținte din Golf - VIDEO ProTV.md
Escaladare majoră în Orientul Mijlociu: SUA și Israel bombardează Iranul, iar Donald Trump cere „predarea necondiționată”, în timp ce rachetele iraniene lovesc Israelul și ținte din Golf - VIDEO
20:30
Războiul din Orientul Mijlociu lovește piața carburanților: benzina se apropie de 25 de lei în Moldova, iar în Europa și Asia șoferii stau la cozi de teamă că prețurile vor exploda - VIDEO ProTV.md
Războiul din Orientul Mijlociu lovește piața carburanților: benzina se apropie de 25 de lei în Moldova, iar în Europa și Asia șoferii stau la cozi de teamă că prețurile vor exploda - VIDEO
Acum 6 ore
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 06.03.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 06.03.2026
20:10
Tensiuni și huiduieli în Parlament după votul pentru Herman von Hebel: opoziția acuză graba PAS, iar experții spun că schimbarea regulilor „erodează credibilitatea reformei justiției” - VIDEO ProTV.md
Tensiuni și huiduieli în Parlament după votul pentru Herman von Hebel: opoziția acuză graba PAS, iar experții spun că schimbarea regulilor „erodează credibilitatea reformei justiției” - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 06.03.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 06.03.2026
19:50
Strălucește cu bijuteriile tale preferate! EV-Gold lansează colecții noi și oferă reduceri de până la 25% - VIDEO ProTV.md
Strălucește cu bijuteriile tale preferate! EV-Gold lansează colecții noi și oferă reduceri de până la 25% - VIDEO
19:10
Bombardamente intense în Iran și Liban. Israelul anunță „surprize suplimentare”, SUA amenință că puterea de foc „va crește dramatic”. Sprijinul Rusiei pentru Iran ProTV.md
Bombardamente intense în Iran și Liban. Israelul anunță „surprize suplimentare”, SUA amenință că puterea de foc „va crește dramatic”. Sprijinul Rusiei pentru Iran
18:40
Veste bună pentru consumatorii de energie electrică: facturile ar putea scădea după propunerea ANRE de ajustare a tarifelor / DOC ProTV.md
Veste bună pentru consumatorii de energie electrică: facturile ar putea scădea după propunerea ANRE de ajustare a tarifelor / DOC
18:20
Trump nu insistă pentru un Iran democratic și „nu îl deranjează liderii religioși”. Condițiile puse de președintele SUA ProTV.md
Trump nu insistă pentru un Iran democratic și „nu îl deranjează liderii religioși”. Condițiile puse de președintele SUA
18:20
Rusia se pregătește pentru un posibil conflict militar cu NATO, susțin serviciile de informații din Lituania: „În șase ani poate fi pregătită” ProTV.md
Rusia se pregătește pentru un posibil conflict militar cu NATO, susțin serviciile de informații din Lituania: „În șase ani poate fi pregătită”
Acum 8 ore
17:20
Grecia sporește protecția Bulgariei cu o baterie Patriot și avioane F-16, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu ProTV.md
Grecia sporește protecția Bulgariei cu o baterie Patriot și avioane F-16, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu
17:00
Ambasada Rusiei dezminte informațiile din presă: întrevederea ambasadorului Oleg Ozerov cu MAE s-a desfășurat „într-un spirit de respect și profesionalism” ProTV.md
Ambasada Rusiei dezminte informațiile din presă: întrevederea ambasadorului Oleg Ozerov cu MAE s-a desfășurat „într-un spirit de respect și profesionalism”
17:00
Trump spune că „nu va exista niciun acord cu Iranul decât în condițiile unei capitulări necondiționate”. Ce spune despre viitorul țării după război ProTV.md
Trump spune că „nu va exista niciun acord cu Iranul decât în condițiile unei capitulări necondiționate”. Ce spune despre viitorul țării după război
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 06.03.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 06.03.2026
16:40
A urcat băut la volan: Un bărbat - reținut. Ar fi vorba de un consilier municipal din partea partidului MAN ProTV.md
A urcat băut la volan: Un bărbat - reținut. Ar fi vorba de un consilier municipal din partea partidului MAN
16:30
„Violența este absolut inacceptabilă”: Ludmila Adamciuc condamnă ferm cazul de la o grădiniță din Chișinău, unde o educatoare este acuzată că ar fi lovit și umilit copiii ProTV.md
„Violența este absolut inacceptabilă”: Ludmila Adamciuc condamnă ferm cazul de la o grădiniță din Chișinău, unde o educatoare este acuzată că ar fi lovit și umilit copiii
16:20
Herman von Hebel - desemnat membru în Comisia de evaluare a procurorilor cu replici acide și scandal în Parlament. Opoziția a blocat tribuna: „Rușine” ProTV.md
Herman von Hebel - desemnat membru în Comisia de evaluare a procurorilor cu replici acide și scandal în Parlament. Opoziția a blocat tribuna: „Rușine”
16:20
Ancheta privind armamentul descoperit într-un camion la Leușeni-Albița progresează. Șeful Serviciului Vamal: „Ancheta este în desfășurare” ProTV.md
Ancheta privind armamentul descoperit într-un camion la Leușeni-Albița progresează. Șeful Serviciului Vamal: „Ancheta este în desfășurare”
Acum 12 ore
16:10
Ancheta privind armamentul descoperit într-un camion la Leușeni-Albița avansează. Șeful Serviciului Vamal: „S-au înregistrat progrese” ProTV.md
Ancheta privind armamentul descoperit într-un camion la Leușeni-Albița avansează. Șeful Serviciului Vamal: „S-au înregistrat progrese”
16:10
O adevărată luptătoare! Lindsey Vonn şi-a reluat antrenamentele, după accidentarea gravă de la JO 2026 ProTV.md
O adevărată luptătoare! Lindsey Vonn şi-a reluat antrenamentele, după accidentarea gravă de la JO 2026
16:00
„Inacceptabil”: Bruxelles-ul îl critică pe Zelenski, în contextul tensiunilor dintre Kiev și Budapesta ProTV.md
„Inacceptabil”: Bruxelles-ul îl critică pe Zelenski, în contextul tensiunilor dintre Kiev și Budapesta
15:50
Chișinăul și Baku își aprofundează dialogul diplomatic: a fost semnat Planul de consultări 2026–2027. Mihai Popșoi: „Azerbaidjan este un partener important pentru securitatea energetică” ProTV.md
Chișinăul și Baku își aprofundează dialogul diplomatic: a fost semnat Planul de consultări 2026–2027. Mihai Popșoi: „Azerbaidjan este un partener important pentru securitatea energetică”
15:30
Scandal în Parlament după numirea lui Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor. Opoziția acuză PAS că a modificat legea „pentru o singură persoană” - VIDEO ProTV.md
Scandal în Parlament după numirea lui Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor. Opoziția acuză PAS că a modificat legea „pentru o singură persoană” - VIDEO
14:30
Premierul Spaniei îl sfidează pe Trump: doar liderii incapabili folosesc războiul pentru a-și ascunde eșecurile ProTV.md
Premierul Spaniei îl sfidează pe Trump: doar liderii incapabili folosesc războiul pentru a-și ascunde eșecurile
14:30
Herman von Hebel - desemnat membru în Comisia de evaluare a procurorilor. Opoziția a blocat tribuna: „Rușine” ProTV.md
Herman von Hebel - desemnat membru în Comisia de evaluare a procurorilor. Opoziția a blocat tribuna: „Rușine”
14:30
Amenințările și agresiunile asupra judecătorilor și procurorilor vor fi pedepsite mai dur. Parlamentul a adoptat noi măsuri de protecție ProTV.md
Amenințările și agresiunile asupra judecătorilor și procurorilor vor fi pedepsite mai dur. Parlamentul a adoptat noi măsuri de protecție
14:20
Zeci de iranieni au fost reținuți de poliția rusă pentru că sărbătoreau în stradă moartea lui Khamenei ProTV.md
Zeci de iranieni au fost reținuți de poliția rusă pentru că sărbătoreau în stradă moartea lui Khamenei
14:10
Cipru ar vrea să adere la NATO. „Dacă ar fi posibil, am depune o cerere chiar mâine”, spune președintele ProTV.md
Cipru ar vrea să adere la NATO. „Dacă ar fi posibil, am depune o cerere chiar mâine”, spune președintele
13:40
Votat în Parlament. Portul Internațional Liber „Giurgiulești” va fi modernizat și declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică ProTV.md
Votat în Parlament. Portul Internațional Liber „Giurgiulești” va fi modernizat și declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică
13:10
Un bărbat - căutat de poliție, după ce ar fi furat bunuri dintr-o mașină în capitală ProTV.md
Un bărbat - căutat de poliție, după ce ar fi furat bunuri dintr-o mașină în capitală
13:10
Rusia, avertisment pentru Europa după anunțul nuclear al Finlandei: „Vom lua măsuri” ProTV.md
Rusia, avertisment pentru Europa după anunțul nuclear al Finlandei: „Vom lua măsuri”
13:00
Ședința Parlamentului. Deputații dezbat proiectul privind desemnarea lui Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor ProTV.md
Ședința Parlamentului. Deputații dezbat proiectul privind desemnarea lui Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor
13:00
Un bărbat - căutat de poliție, după ce ar fi furat bunuri dintr-o mașină din capitală ProTV.md
Un bărbat - căutat de poliție, după ce ar fi furat bunuri dintr-o mașină din capitală
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 06.03.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 06.03.2026
12:40
Cereau câte 400 de dolari pe seară pentru comunicare. Platforme matrimoniale cu falși iubiți internaționali - destructurate de procurori. Două persoane reținute - VIDEO ProTV.md
Cereau câte 400 de dolari pe seară pentru comunicare. Platforme matrimoniale cu falși iubiți internaționali - destructurate de procurori. Două persoane reținute - VIDEO
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.