Rusia se pregătește pentru un posibil conflict militar cu NATO, susțin serviciile de informații din Lituania: „În șase ani poate fi pregătită”
ProTV.md, 6 martie 2026 18:20
Rusia se pregătește pentru un posibil conflict militar cu NATO, susțin serviciile de informații din Lituania: „În șase ani poate fi pregătită”
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 15 minute
18:40
Veste bună pentru consumatorii de energie electrică: facturile ar putea scădea după propunerea ANRE de ajustare a tarifelor / DOC # ProTV.md
Veste bună pentru consumatorii de energie electrică: facturile ar putea scădea după propunerea ANRE de ajustare a tarifelor / DOC
Acum o oră
18:20
Trump nu insistă pentru un Iran democratic și „nu îl deranjează liderii religioși”. Condițiile puse de președintele SUA # ProTV.md
Trump nu insistă pentru un Iran democratic și „nu îl deranjează liderii religioși”. Condițiile puse de președintele SUA
18:20
Rusia se pregătește pentru un posibil conflict militar cu NATO, susțin serviciile de informații din Lituania: „În șase ani poate fi pregătită” # ProTV.md
Rusia se pregătește pentru un posibil conflict militar cu NATO, susțin serviciile de informații din Lituania: „În șase ani poate fi pregătită”
Acum 2 ore
17:20
Grecia sporește protecția Bulgariei cu o baterie Patriot și avioane F-16, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu # ProTV.md
Grecia sporește protecția Bulgariei cu o baterie Patriot și avioane F-16, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu
17:00
Ambasada Rusiei dezminte informațiile din presă: întrevederea ambasadorului Oleg Ozerov cu MAE s-a desfășurat „într-un spirit de respect și profesionalism” # ProTV.md
Ambasada Rusiei dezminte informațiile din presă: întrevederea ambasadorului Oleg Ozerov cu MAE s-a desfășurat „într-un spirit de respect și profesionalism”
17:00
Trump spune că „nu va exista niciun acord cu Iranul decât în condițiile unei capitulări necondiționate”. Ce spune despre viitorul țării după război # ProTV.md
Trump spune că „nu va exista niciun acord cu Iranul decât în condițiile unei capitulări necondiționate”. Ce spune despre viitorul țării după război
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 06.03.2026
Acum 4 ore
16:40
A urcat băut la volan: Un bărbat - reținut. Ar fi vorba de un consilier municipal din partea partidului MAN # ProTV.md
A urcat băut la volan: Un bărbat - reținut. Ar fi vorba de un consilier municipal din partea partidului MAN
16:30
„Violența este absolut inacceptabilă”: Ludmila Adamciuc condamnă ferm cazul de la o grădiniță din Chișinău, unde o educatoare este acuzată că ar fi lovit și umilit copiii # ProTV.md
„Violența este absolut inacceptabilă”: Ludmila Adamciuc condamnă ferm cazul de la o grădiniță din Chișinău, unde o educatoare este acuzată că ar fi lovit și umilit copiii
16:20
Herman von Hebel - desemnat membru în Comisia de evaluare a procurorilor cu replici acide și scandal în Parlament. Opoziția a blocat tribuna: „Rușine” # ProTV.md
Herman von Hebel - desemnat membru în Comisia de evaluare a procurorilor cu replici acide și scandal în Parlament. Opoziția a blocat tribuna: „Rușine”
16:20
Ancheta privind armamentul descoperit într-un camion la Leușeni-Albița progresează. Șeful Serviciului Vamal: „Ancheta este în desfășurare” # ProTV.md
Ancheta privind armamentul descoperit într-un camion la Leușeni-Albița progresează. Șeful Serviciului Vamal: „Ancheta este în desfășurare”
16:10
Ancheta privind armamentul descoperit într-un camion la Leușeni-Albița avansează. Șeful Serviciului Vamal: „S-au înregistrat progrese” # ProTV.md
Ancheta privind armamentul descoperit într-un camion la Leușeni-Albița avansează. Șeful Serviciului Vamal: „S-au înregistrat progrese”
16:10
O adevărată luptătoare! Lindsey Vonn şi-a reluat antrenamentele, după accidentarea gravă de la JO 2026 # ProTV.md
O adevărată luptătoare! Lindsey Vonn şi-a reluat antrenamentele, după accidentarea gravă de la JO 2026
16:00
„Inacceptabil”: Bruxelles-ul îl critică pe Zelenski, în contextul tensiunilor dintre Kiev și Budapesta # ProTV.md
„Inacceptabil”: Bruxelles-ul îl critică pe Zelenski, în contextul tensiunilor dintre Kiev și Budapesta
15:50
Chișinăul și Baku își aprofundează dialogul diplomatic: a fost semnat Planul de consultări 2026–2027. Mihai Popșoi: „Azerbaidjan este un partener important pentru securitatea energetică” # ProTV.md
Chișinăul și Baku își aprofundează dialogul diplomatic: a fost semnat Planul de consultări 2026–2027. Mihai Popșoi: „Azerbaidjan este un partener important pentru securitatea energetică”
15:30
Scandal în Parlament după numirea lui Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor. Opoziția acuză PAS că a modificat legea „pentru o singură persoană” - VIDEO # ProTV.md
Scandal în Parlament după numirea lui Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor. Opoziția acuză PAS că a modificat legea „pentru o singură persoană” - VIDEO
Acum 6 ore
14:30
Premierul Spaniei îl sfidează pe Trump: doar liderii incapabili folosesc războiul pentru a-și ascunde eșecurile # ProTV.md
Premierul Spaniei îl sfidează pe Trump: doar liderii incapabili folosesc războiul pentru a-și ascunde eșecurile
14:30
Herman von Hebel - desemnat membru în Comisia de evaluare a procurorilor. Opoziția a blocat tribuna: „Rușine” # ProTV.md
Herman von Hebel - desemnat membru în Comisia de evaluare a procurorilor. Opoziția a blocat tribuna: „Rușine”
14:30
Amenințările și agresiunile asupra judecătorilor și procurorilor vor fi pedepsite mai dur. Parlamentul a adoptat noi măsuri de protecție # ProTV.md
Amenințările și agresiunile asupra judecătorilor și procurorilor vor fi pedepsite mai dur. Parlamentul a adoptat noi măsuri de protecție
14:20
Zeci de iranieni au fost reținuți de poliția rusă pentru că sărbătoreau în stradă moartea lui Khamenei # ProTV.md
Zeci de iranieni au fost reținuți de poliția rusă pentru că sărbătoreau în stradă moartea lui Khamenei
14:10
Cipru ar vrea să adere la NATO. „Dacă ar fi posibil, am depune o cerere chiar mâine”, spune președintele # ProTV.md
Cipru ar vrea să adere la NATO. „Dacă ar fi posibil, am depune o cerere chiar mâine”, spune președintele
13:40
Votat în Parlament. Portul Internațional Liber „Giurgiulești” va fi modernizat și declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică # ProTV.md
Votat în Parlament. Portul Internațional Liber „Giurgiulești” va fi modernizat și declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică
13:10
Un bărbat - căutat de poliție, după ce ar fi furat bunuri dintr-o mașină în capitală
13:10
Rusia, avertisment pentru Europa după anunțul nuclear al Finlandei: „Vom lua măsuri”
13:00
Ședința Parlamentului. Deputații dezbat proiectul privind desemnarea lui Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor # ProTV.md
Ședința Parlamentului. Deputații dezbat proiectul privind desemnarea lui Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor
13:00
Un bărbat - căutat de poliție, după ce ar fi furat bunuri dintr-o mașină din capitală
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 06.03.2026
Acum 8 ore
12:40
Cereau câte 400 de dolari pe seară pentru comunicare. Platforme matrimoniale cu falși iubiți internaționali - destructurate de procurori. Două persoane reținute - VIDEO # ProTV.md
Cereau câte 400 de dolari pe seară pentru comunicare. Platforme matrimoniale cu falși iubiți internaționali - destructurate de procurori. Două persoane reținute - VIDEO
12:40
Sărbătorește Ziua Femeii la Vert Space: o seară magică plină de eleganță, muzică live și delicii culinare exclusive # ProTV.md
Sărbătorește Ziua Femeii la Vert Space: o seară magică plină de eleganță, muzică live și delicii culinare exclusive
12:20
Majorările la pompă continuă: Prețurile la carburanți cresc semnificativ pentru a cincea zi. Cât vor costa benzina și motorina în weekend - FOTO # ProTV.md
Majorările la pompă continuă: Prețurile la carburanți cresc semnificativ pentru a cincea zi. Cât vor costa benzina și motorina în weekend - FOTO
12:20
O femeie - reținută și plasată în arest pentru 30 de zile, după ce a fost prinsă în flagrant cu peste 400 mii lei, bani obținuți prin escrocherii # ProTV.md
O femeie - reținută și plasată în arest pentru 30 de zile, după ce a fost prinsă în flagrant cu peste 400 mii lei, bani obținuți prin escrocherii
12:00
Numirea lui Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor - inclusă pe ordinea de zi la ședința Parlamentului. Opoziția a depus o cerere la CC # ProTV.md
Numirea lui Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor - inclusă pe ordinea de zi la ședința Parlamentului. Opoziția a depus o cerere la CC
11:50
Prinși în flagrant în timp ce distribuiau droguri în capitală: Doi tineri - reținuți. Câte pachețele aveau asupra lor – VIDEO # ProTV.md
Prinși în flagrant în timp ce distribuiau droguri în capitală: Doi tineri - reținuți. Câte pachețele aveau asupra lor – VIDEO
11:50
Reacția ministerului Educației în urma cazului revoltător la o grădinița din capitală, unde educatoarea a lovit și umilit copiii # ProTV.md
Reacția ministerului Educației în urma cazului revoltător la o grădinița din capitală, unde educatoarea a lovit și umilit copiii
11:30
Reuters: Atacul asupra unei școli din Iran a fost probabil comis de armata americană. Zeci de copii ar fi murit # ProTV.md
Reuters: Atacul asupra unei școli din Iran a fost probabil comis de armata americană. Zeci de copii ar fi murit
11:20
Conflictul din Orientul Mijlociu: Nu există în prezent solicitări de evacuare din partea cetățenilor Republicii Moldova aflați în Iran și sau Israel # ProTV.md
Conflictul din Orientul Mijlociu: Nu există în prezent solicitări de evacuare din partea cetățenilor Republicii Moldova aflați în Iran și sau Israel
11:20
Iran recunoaște oficial, în plin război, că Rusia și China îi furnizează ajutor militar
11:10
Donald Trump, acuzat de agresiune sexuală în noi documente din dosarul Epstein. Reacția Casei Albe # ProTV.md
Donald Trump, acuzat de agresiune sexuală în noi documente din dosarul Epstein. Reacția Casei Albe
11:00
Numirea lui Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor - inclus pe ordinea de zi la ședința Parlamentului. Opoziția a depus o cerere la CC # ProTV.md
Numirea lui Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor - inclus pe ordinea de zi la ședința Parlamentului. Opoziția a depus o cerere la CC
11:00
Messi, în premieră la Casa Albă, la invitația lui Donald Trump! Întrebarea pusă de președintele SUA în fața tuturor - FOTO # ProTV.md
Messi, în premieră la Casa Albă, la invitația lui Donald Trump! Întrebarea pusă de președintele SUA în fața tuturor - FOTO
Acum 12 ore
10:40
Fiul lui Veaceslav Platon - suspectat pentru contrabandă cu droguri. Șeful IGP: „Este cercetat și anunțat în căutare” # ProTV.md
Fiul lui Veaceslav Platon - suspectat pentru contrabandă cu droguri. Șeful IGP: „Este cercetat și anunțat în căutare”
10:40
„Praf în ochi pentru a bloca reforma justiției și procesul de vetting." Un deputat PAS răspunde criticilor privind numirea lui Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor # ProTV.md
„Praf în ochi pentru a bloca reforma justiției și procesul de vetting." Un deputat PAS răspunde criticilor privind numirea lui Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor
10:40
Kylian Mbappe forțează revenirea pentru prima manșă din optimile Ligii Campionilor cu Manchester City # ProTV.md
Kylian Mbappe forțează revenirea pentru prima manșă din optimile Ligii Campionilor cu Manchester City
10:20
Procurorii cer o pedeapsă mai aspră pentru Ion Andronache, complicele fostului primar de la Boldurești care a accidentat mortal un adolescent # ProTV.md
Procurorii cer o pedeapsă mai aspră pentru Ion Andronache, complicele fostului primar de la Boldurești care a accidentat mortal un adolescent
10:10
Ședința Parlamentului. Deputații urmează să voteze proiectul de lege privind Portul Internațional Liber „Giurgiulești” # ProTV.md
Ședința Parlamentului. Deputații urmează să voteze proiectul de lege privind Portul Internațional Liber „Giurgiulești”
09:50
Legea care permite numirea lui Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor - publicată în Monitorul Oficial /DOC # ProTV.md
Legea care permite numirea lui Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor - publicată în Monitorul Oficial /DOC
09:50
A șasea zi de război în Orientul Mijlociu: Explozii în marile capitale. Ofensivă totală a SUA și planul lui Trump noi lideri în Iran # ProTV.md
A șasea zi de război în Orientul Mijlociu: Explozii în marile capitale. Ofensivă totală a SUA și planul lui Trump noi lideri în Iran
09:40
Iranul amenință cu „noi arme” și „lovituri dureroase” în timp ce avertizează că se pregătește pentru un război prelungit # ProTV.md
Iranul amenință cu „noi arme” și „lovituri dureroase” în timp ce avertizează că se pregătește pentru un război prelungit
09:40
Răsfăț de primăvară la New Kids! Reduceri și o tombolă generoasă pentru toți părinții - VIDEO # ProTV.md
Răsfăț de primăvară la New Kids! Reduceri și o tombolă generoasă pentru toți părinții - VIDEO
09:40
Trafic intens la vama Sculeni pe sensul de ieșire din țară. Poliția de frontieră vine cu recomandări pentru călători - FOTO # ProTV.md
Trafic intens la vama Sculeni pe sensul de ieșire din țară. Poliția de frontieră vine cu recomandări pentru călători - FOTO
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.