EU delegation inspects Vulcănești–Chișinău power line works
Radio Moldova, 6 martie 2026 15:20
The Vulcănești-Chișinău Overhead Power Line (OPL) was completed in November 2025. Its operation was tested in January of this year, while work continues at the Chișinău and Vulcănești power stations.
Consiliul Concurenței nu poate alege un președinte interimar după demisia lui Gherțescu și cere sprijinul Parlamentului # Radio Moldova
Consiliul Concurenței se află într-un vid decizional fără precedent, fiind în imposibilitatea de a monitoriza piața sau de a sancționa abuzurile economice. Impasul a apărut după ce Parlamentul a acceptat demisia președintelui Plenului instituției, Alexei Gherțescu, care și-a încetat mandatul începând cu 1 martie.
Sute de apărători ai Mariupolului și alți militari ucraineni revin în țară după ani de captivitate rusească # Radio Moldova
Alți trei sute de apărători ucraineni au fost eliberați din captivitatea rusă, vineri, 6 martie. De fapt, astăzi a avut loc a doua etapă a schimbului, conform acordurilor de la Geneva.
Herman von Hebel și Bernard Lavigne, numiți de Parlament membri în Comisia de evaluare a procurorilor. Opoziția: „Rușine!” # Radio Moldova
Herman von Hebel, care a coordonat până în noiembrie 2025 evaluarea judecătorilor din Republica Moldova în calitate de președinte al Comisiei Pre-Vetting, va face parte și din Comisia de evaluare a procurorilor. Numirea sa, alături de cea a expertului internațional Bernard Lavigne, a devenit posibilă după ce Parlamentul a modificat procedura de desemnare și a prevăzut că, dacă un candidat propus de partenerii europeni nu întrunește votul a trei cincimi dintre deputați, acesta poate fi înaintat din nou plenului, iar decizia se ia ulterior cu majoritate simplă.
Casa de cultură din Iurceni, reabilitată cu aproape 830 de mii de lei: Proiectul, implementat cu sprijinul Guvernului # Radio Moldova
Administrația comunei Iurceni din raionul Nisporeni investește prioritar în cultură. Localitatea este cunoscută drept „vatra olarilor” și în fiecare toamnă găzduiește un festival ce adună meșteri din toată țara și de peste hotare. Pentru a crește potențialul turistic, Primăria Iurceni a amenajat un amfiteatru modern, iar acum este reabilitat sediul Casei de cultură, proiecte ce nu pot fi realizate fără sprijinul autorităților centrale.
Discuții la Baku: R. Moldova vrea să-și sporească securitatea energetică mizând pe proiecte comune cu Azerbaidjanul # Radio Moldova
Republica Moldova își dorește dezvoltarea parteneriatului cu Republica Azerbaidjan, în special în domeniul consolidării securității energetice. Interesul a fost exprimat de viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe de la Chișinău, Mihai Popșoi, la întrevederea cu omologul său azer, Jeyhun Bayramov, desfășurată la Baku.
Olympique Lyon a fost învinsă de Racing Club de Lens în seria penalty-urilor. În timpul regulamentar, oaspeții au condus cu 2-0, însă gazdele au revenit și au egalat.
Bugetul regiunii transnistrene nu mai poate susține cheltuieli comparabile cu cele ale malului drept, calculează experții # Radio Moldova
Veniturile și cheltuielile bugetare din stânga Nistrului sunt semnificativ mai mici decât pe malul drept, iar deficitul ajunge la aproape jumătate din bugetul regiunii. În ciuda resurselor limitate, regimul separatist pune drumurile pe lista priorităților, pe când populația din regiune este de trei ori mai săracă decât cetățenii din restul țării, afirmă experții.
Aproape o săptămână de la începutul războiului: În cel puțin șapte țări din Golf au fost explozii în timpul nopții # Radio Moldova
La aproape o săptămână de la începutul războiului, Tel Avivul continuă atacurile masive asupra Teheranului, în timp ce Iranul ripostează cu drone și rachete spre Israel, precum și spre mai multe țări din regiune, unde se află baze militare americane. Și Statele Unite ale Americii (SUA) intensifică ofensiva, în timp ce șapte țări din regiune au raportat explozii peste noapte, potrivit CNN.
Construcția Liniei Electrice Aeriene (LEA) Vulcănești-Chișinău a fost finalizată încă în noiembrie 2025, obiectivul a fost testat pe parcursul lunii ianuarie curent, însă continuă lucrările la stațiile electrice Chișinău și Vulcănești.
Terenurile Portului Giurgiulești, declarate de utilitate publică: După 2075, construcțiile portului vor ajunge în proprietatea statului # Radio Moldova
Terenurile Portului Internațional Liber Giurgiulești (PILG) sunt declarate de utilitate publică, iar după expirarea termenului dreptului de superficie toate construcțiile realizate de investitor și de rezidenți vor fi transferate în proprietatea Republicii Moldova. Prevederile se regăsesc într-un proiect de lege aprobat de Parlament în primă lectură.
Procurorii cer trei ani de închisoare cu executare pentru Ion Andronache, complicele fostului primar de Boldurești # Radio Moldova
Procurorii au contestat decizia prin care Ion Andronache, complicele fostului primar de Boldurești, raionul Nisporeni, a fost condamnat la doar doi ani închisoare, cu suspendarea parțială a executării pedepsei, astfel încât acesta ar urma să stea după gratii doar șase luni. Acuzatorii consideră sentința prea blândă și cer pedeapsă maximă pentru Andronache: trei ani de închisoare cu executare.
Se îngroașă gluma pentru Tottenham Hotspur. Echipa londoneză a pierdut meciul cu Crystal Palace, scor 1-3, aceasta fiind a 5-a înfrângere consecutivă în Premier League, iar riscul de a retrograda este tot mai mare.
Număr-record de pacienți, operați gratuit de cataractă în anul trecut: În 2026 ar putea fi mai mulți beneficiari # Radio Moldova
Un număr-record de pacienți din Republica Moldova și-au recuperat vederea în anul trecut, datorită programului național de tratament al cataractei. Sistemul de asigurări medicale a acoperit costurile pentru peste 14 mii de intervenții, reducând semnificativ listele de așteptare.
Comisarul european pentru Apărare, apel urgent de creștere a producției sistemelor antiaeriene # Radio Moldova
Comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, a început vineri, 6 martie, în Polonia așa-numitul „turneu al rachetelor”, cu un apel urgent la creșterea masivă a producției sistemelor antiaeriene pe bătrânul continent, în contextul posibilei epuizări a arsenalelor americane.
Elevii din clasele IX-XII, invitați să participe la concursul „Prin Memorie și Recunoștință spre viitorul european” # Radio Moldova
Elevii din clasele IX - XII sunt invitați să participe la concursul republican organizat în cadrul Decadei Memoriei și Recunoștinței „Prin Memorie și Recunoștință spre viitorul european”. Elevii pot trimite la Guvern, individual sau în grup, un filmuleț video cu durata de cinci - zece minute, care să reflecte trei evenimente istorice.
India revine la petrolul rusesc: rafinăriile cumpără zeci de milioane de barili după derogarea temporară acordată de SUA # Radio Moldova
Rafinăriile din India cumpără milioane de barili de petrol rusesc pentru livrare rapidă, în încercarea de a compensa deficitul de aprovizionare provocat de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, transmite Reuters.
Constituția R. Moldova nu va fi modificată pentru a-i permite Maiei Sandu să candideze la al treilea mandat de șef al statului # Radio Moldova
Constituția R. Moldova, care stabilește în prezent că aceeași persoană poate îndeplini funcția de președinte cel mult două mandate, nu va fi modificată pentru a-i permite Maiei Sandu să candideze la un al treilea mandat de șef al statului. Asigurările vin din partea președintei Maia Sandu, care a câștigat, în toamna anului 2024, cel de-al doilea mandat de președintă a R. Moldova.
Un bărbat din Kazahstan, dat în urmărire internațională pentru fraude bancare, a fost reținut la Chișinău # Radio Moldova
Un bărbat în vârstă de 34 de ani, originar din Kazahstan și dat în urmărire internațională, a fost reținut la Chișinău de către autoritățile din Republica Moldova. Potrivit Inspectoratului General pentru Migrație (IGM), bărbatul era căutat de Biroul Național Central Interpol Astana, fiind bănuit de comiterea unor infracțiuni de escrocherie și fraude bancare.
Traficul aerian de pe aeroportul din Chișinău, în continuă creștere: Destinațiile spre care zboară cei mai mulți pasageri # Radio Moldova
Aproape 370 de mii de pasageri au călătorit, în luna februarie curent, pe rutele aeriene operate de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău. Cifra este mai mare cu 28.2% sau cu 79.834 de pasageri, comparativ cu luna februarie 2025, arată datele aerogării.
Dinamo București este ultima echipă calificată în semifinalele Cupei României la fotbal # Radio Moldova
„Câinii roșii” au învins pe Metalul Buzău, o grupare din al doilea eșalon, cu 1-0 în „sferturi" și urmează să o înfrunte pe CS Universitatea Craiova în penultimul act. Alexandru Pop a marcat golul calificării.
Celula de Criză de la MAE: Peste 100 de solicitări de evacuare din Orientul Mijlociu # Radio Moldova
Peste 100 de cetățeni ai Republicii Moldova aflați în statele din Orientul Mijlociu au contactat misiunile diplomatice cu solicitări de sprijin pentru evacuare, asistență consulară sau informații privind situația din regiune. Potrivit informațiilor Celulei de Criză de la Ministerul Afacerilor Externe (MAE), printre victimele din Orientul Mijlociu nu se regăsesc cetățeni moldoveni.
Revista presei internaționale | SUA vor să participe la alegerea viitorului lider suprem al Iranului; Ucraina oferă sprijin SUA pentru doborârea dronelor iraniene # Radio Moldova
Conflictul din Orientul Mijlociu continuă să atragă atenția presei internaționale, pe fondul tensiunilor dintre Iran și actorii regionali și occidentali. Publicațiile occidentale urmăresc implicațiile politice, inclusiv viitorul conducerii de la Teheran, precum și dimensiunea militară și efectele asupra securității statelor din regiune. Presa străină remarcă și impactul pe care îl are conflictul asupra piețelor globale de energie, determinând creșteri ale prețurilor la gaze și petrol, care generează presiuni geopolitice în relațiile dintre marile puteri.
Portretul femeii din R. Moldova: Mai numeroase, mai longevive, mai instruite, dar mai prost plătite decât bărbații # Radio Moldova
Femeile reprezintă peste jumătate din populația Republicii Moldova - 52.8% - și au un nivel de instruire mai ridicat decât bărbații, însă continuă să fie mai puțin prezente în funcții de conducere și câștigă salarii mai mici.
Cetățenii moldoveni au economisit peste 6 milioane de euro prin transferurile efectuate în cadrul Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA). La un an de la aderare, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, spune SEPA a devenit principalul canal pentru plățile transfrontaliere în euro ale Republicii Moldova, schimbând radical modul în care circulă banii către și dinspre Europa.
Procuratura nu i-ar fi prezentat toate detaliile Președinției atunci când a cerut grațierea lui Șepeli, liderul grupării care pregătea atentate în Ucraina # Radio Moldova
Președinția nu a avut pe masă toate detaliile atunci când a decis grațierea, în 2022, a lui Nicolae Șepeli, tânărul condamnat pentru trafic de droguri în Rusia și prezentat ca victimă a traficului de ființe umane de către procurori și organizații neguvernamentale.
Sergiu Predius a preluat șefia Federației de Volei din Republica Moldova acum o lună și spune că este nevoie de foarte multă de muncă pentru a ridica nivelul acestui gen de sport în țara noastră. Noul președinte al forului national are ambiții mari, dar știe că dragostea pentru volei o să-l ajute să schimbe lucrurile spre bine.
Poliția cunoaște locul aflării unor condamnați fugiți în stânga Nistrului, însă nu poate interveni. Precizările șefului IGP # Radio Moldova
Autoritățile de la Chișinău cunosc locul aflării mai multor condamnați care se ascund de justiție în regiunea transnistreană, printre aceștia fiind Dmitri Constantinov, Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan. Totuși, poliția nu poate interveni pentru a-i reține, invocând riscurile pentru angajați și lipsa competenței teritoriale în stânga Nistrului. Declarațiile au fost făcute de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.
Nicușor Dan, răspuns la oferta lui Macron: Nu se pune problema ca elemente nucleare să fie găzduite pe teritoriul României # Radio Moldova
România se află sub umbrela nucleară a NATO, iar, pe termen mediu, pe teritoriul național nu vor exista „elemente de natură nucleară”. Acesta este răspunsul președintelui Nicușor Dan la propunerea președintelui francez, Emmanuel Macron, ca România să participe la „umbrela nucleară”.
Programul „Casa Verde”: Un locuitor din Floreni a scăpat de facturi și planifică să vândă energie electrică # Radio Moldova
Locuințele din Republica Moldova pot deveni adevărate surse de energie regenerabilă. Cu sprijinul statului, gospodarii au posibilitatea să instaleze panouri fotovoltaice. Acestea permit economii semnificative pe timp de iarnă, iar vara, energia produsă de soare poate fi vândută în rețea.
Ofensiva SUA-Israel împotriva Iranului se intensifică: 80% din apărarea antiaeriană și 60% dintre lansatoarele de rachete ar fi fost distruse # Radio Moldova
SUA și Israelul afirmă că atacurile aeriene lansate împotriva Iranului au redus semnificativ capacitatea militară a Teheranului, însă avertizează că ofensiva va continua și se va intensifica în zilele următoare, în timp ce Iranul continuă să lanseze rachete și drone asupra Israelului și asupra unor ținte americane din regiune, notează The Times of Israel.
Soluție digitală, menită să simplifice munca întreprinderilor mici și mijlocii, găsită de un tânăr din R. Moldova # Radio Moldova
Un tânăr antreprenor din țara noastră a decis să îmbine tehnologia cu domeniul financiar și a lansat o afacere bazată pe inteligența artificială în contabilitate. După ce a observat cât de mult timp și resurse consumă procesele contabile tradiționale, el a găsit o soluție digitală menită să simplifice munca întreprinderilor mici și mijlocii.
Un bărbat în vârstă de 34 de ani, originar din Kazahstan și anunțat în căutare internațională, a fost reținut la Chișinău de către autoritățile din Republica Moldova. Potrivit Inspectoratului General pentru Migrație (IGM), bărbatul era căutat de Biroul Național Central Interpol Astana, fiind bănuit de comiterea unor infracțiuni de escrocherie și fraude bancare.
Autoritățile de la Chișinău cunosc locul aflării mai multor condamnați care se ascund de justiție în regiunea transnistreană, printre aceștia fiind Dmitri Constantinov, Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan. Totuși, poliția nu poate interveni pentru a-i reține, invocând riscurile pentru angajați și lipsa competenței teritoriale în stânga Nistrului. Declarațiile au fost făcute de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.
Maia Sandu: Obiectivul primordial al Republicii Moldova este aderarea la UE cât mai rapid # Radio Moldova
Aderarea la Uniunea Europeană rămâne obiectivul primordial al Republicii Moldova, iar autoritățile își doresc ca acest proces să se realizeze cât mai rapid, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV. Aceasta a subliniat că integrarea europeană este importantă atât pentru securitatea țării, cât și pentru dezvoltarea economică și îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor.
Revista Presei | Maia Sandu: Putem conta tot mai puțin pe pacea globală. Trebuie să luăm toate măsurile ca să ne protejăm # Radio Moldova
Decizia PAS de a modifica legislația privind numirea membrilor comisiilor de evaluare a integrității: criticile experților și comentariul președintei Maia Sandu sunt principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
Rafinăriile din India cumpără milioane de barili de petrol rusesc pentru livrare rapidă, în încercarea de a compensa deficitul de aprovizionare provocat de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, transmite Reuters.
Corespondență Dan Alexe | UE și Macron își exprimă sprijinul pentru Spania „îngrozitoare” în fața lui Trump, dar rezultă o cacofonie # Radio Moldova
Uniunea Europeană (UE) a declarat că este „gata să reacționeze” pentru a-și apăra interesele și pe cele ale statelor sale membre în fața amenințărilor comerciale formulate de Donald Trump la adresa Spaniei. Madridul a provocat furia președintelui SUA după ce a refuzat să permită Washingtonului să folosească două baze militare americane din Andaluzia ca parte a războiului împotriva Iranului.
Expert, despre reducerea pragului de vot pentru Comisia Vetting: Guvernarea are angajamente față de UE, iar timpul presează # Radio Moldova
Reducerea cvorumului de vot pentru deciziile Comisiei Vetting, fără o justificare riguroasă, riscă să submineze credibilitatea procesului în fața partenerilor externi și a societății. O astfel de schimbare ar fi trebuit să fie propusă printr-un proiect legislativ separat, supus consultărilor publice și avizărilor instituționale prealabile, susține președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), Ilie Chirtoacă. Totodată, analistul Nicolae Negru consideră că deciziile trebuie analizate în contextul presiunilor de timp legate de reforma justiției.
Reducerea cvorumului de vot pentru deciziile Comisiei Vetting, fără o justificare riguroasă, riscă să submineze credibilitatea procesului în fața partenerilor externi și a societății. O astfel de schimbare ar fi trebuit să fie propusă printr-un proiect legislativ separat, supus consultărilor publice și avizărilor instituționale prealabile, susține președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), Ilie Chirtoacă. Totodată, analistul Nicolae Negru consideră că deciziile trebuie analizate în contextul presiunilor de timp legate de reforma justiției.
Șefa statului, despre reducerea pragului de vot pentru Comisia Vetting: Dacă nu există 61 de voturi, reforma justiției nu trebuie blocată # Radio Moldova
Reforma justiției nu poate fi oprită din cauza lipsei a 61 de voturi în Parlament, iar reducerea pragului de vot la majoritatea simplă pentru numirea experților internaționali în comisiile de vetting este o soluție de deblocare a procesului. Declarația a fost făcută de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră” de la Jurnal TV.
Reducerea cvorumului de vot pentru deciziile Comisiei Vetting, fără o justificare riguroasă, riscă să submineze credibilitatea procesului în fața partenerilor externi și a societății. O astfel de schimbare ar fi trebuit să fie propusă printr-un proiect legislativ separat, supus consultărilor publice și avizărilor instituționale prealabile, susține președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), Ilie Chirtoacă.
Donald Trump: Iranul pierde timpul dacă încearcă să numească un succesor fără implicarea SUA # Radio Moldova
Președintele american Donald Trump afirmă că trebuie să se implice personal în alegerea viitorului lider al Iranului, scrie Reuters. În cadrul unui interviu pentru Axios, președintele american a menționat că Iranul „își pierde timpul” dacă încearcă să numească un succesor fără implicarea Statelor Unite.
Ucraina nu a renunțat la ideea de a licenția importurile de vinuri și struguri din R. Moldova. Negocierile cu autoritățile de la Chișinău continuă # Radio Moldova
Chișinăul a acceptat reluarea importului de carne de pasăre din Ucraina, deși Kievul a anunțat dacă renunță sau nu la intenția de a introduce un regim de licențiere pentru importul de struguri, vin și alcool etilic din Republica Moldova. Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a precizat că loturile de carne din țara noastră vor fi verificate viguros, pentru că siguranța consumatorilor primează.
Siegfried Mureșan: „Nu vom accepta ca R. Moldova să devină, pe termen mediu sau lung, captivă poziției niciunui guvern din UE” # Radio Moldova
La nivelul tuturor instituțiilor europene există voința de a avansa negocierile tehnice pe clustere cu Republica Moldova, deoarece Chișinăul îndeplinește toate criteriile, a declarat europarlamentarul român Siegfried Mureșan, președintele Comisiei de Asociere UE - Republica Moldova, într-un interviu pentru Moldova1.
Iranul continuă să atace Emiratele Arabe Unite. În Abu Dhabi, lângă Aeroportul Internațional, au fost auzite mai multe explozii. Sunetele auzite au fost provocate de sistemele de apărare aeriană care interceptau rachete balistice. Între timp, europeni care au rămas blocați în Emirate încep să se întoarcă acasă. Unii sunt gata să plătească și de câteva ori mai mult pentru un bilet de avion.
Forțele de securitate din Rusia l-au reținut pe Ruslan Tsalikov, fostul prim-adjunct al ministrului Apărării, Serghei Șoigu # Radio Moldova
Fostul viceministru rus al Apărării, Ruslan Tsalikov, care între anii 2015 și 2024 a fost primul adjunct al fostului ministru Serghei Șoigu, a fost arestat joi, 5 martie, sub acuzații de corupție, relatează EFE.
Igor Grosu susține că unii agenți economici profită de starea de alertă în energetică: „Să nu admitem” # Radio Moldova
Stocurile de benzină și motorină sunt gestionate în regim de control sporit de către autorități. În următoarele două luni, Republica Moldova este în stare de alertă în energetică, în legătură cu perturbările provocate la nivel global de conflictul din Orientul Mijlociu. Așadar, exporturile de carburanți din Portul Giurgiulești vor fi restricționate, iar reexportul carburanților importați anterior va fi interzis. Președintele Parlamentului a avertizat că unii agenți economici încearcă să profite de această situație și a cerut instituțiilor abilitate să fie vigilente.
Conflictul din Orientul Mijlociu ar putea afecta prețurile la energie, avertizează Maia Sandu # Radio Moldova
Războiul din Orientul Mijlociu ar putea avea efecte directe asupra prețurilor la energie și asupra economiei Republicii Moldova, întrucât țara depinde aproape integral de importuri de resurse energetice. Declarațiile au fost făcute de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, joi, 5 martie, în cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV.
La nivelul tuturor instituțiilor europene există voința de a avansa negocierile tehnice pe clustere cu Republica Moldova, deoarece Chișinăul îndeplinește toate criteriile, a declarat europarlamentarul român Siegfried Mureșan, președintele Comisiei de Asociere UE - Republica Moldova, într-un interviu pentru Moldova1. Decizia deschiderii negocierilor tehnice pe ultimele trei clustere, potrivit mai multor surse de la nivelul Uniunii Europene, urma a fi luată pe 3 martie, la reuniunea informală a Consiliului Afaceri Generale, la Nicosia, Cipru, dar a fost amânată din cauza escaladarii tensiunilor din Orientul Mijlociu.
