Un bărbat - căutat de poliție, după ce ar fi furat bunuri dintr-o mașină din capitală

ProTV.md, 6 martie 2026 13:00

Un bărbat - căutat de poliție, după ce ar fi furat bunuri dintr-o mașină din capitală

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 15 minute
13:10
Un bărbat - căutat de poliție, după ce ar fi furat bunuri dintr-o mașină în capitală ProTV.md
Un bărbat - căutat de poliție, după ce ar fi furat bunuri dintr-o mașină în capitală
13:10
Rusia, avertisment pentru Europa după anunțul nuclear al Finlandei: „Vom lua măsuri” ProTV.md
Rusia, avertisment pentru Europa după anunțul nuclear al Finlandei: „Vom lua măsuri”
Acum 30 minute
13:00
Ședința Parlamentului. Deputații dezbat proiectul privind desemnarea lui Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor ProTV.md
Ședința Parlamentului. Deputații dezbat proiectul privind desemnarea lui Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor
13:00
Un bărbat - căutat de poliție, după ce ar fi furat bunuri dintr-o mașină din capitală ProTV.md
Un bărbat - căutat de poliție, după ce ar fi furat bunuri dintr-o mașină din capitală
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 06.03.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 06.03.2026
Acum o oră
12:40
Cereau câte 400 de dolari pe seară pentru comunicare. Platforme matrimoniale cu falși iubiți internaționali - destructurate de procurori. Două persoane reținute - VIDEO ProTV.md
Cereau câte 400 de dolari pe seară pentru comunicare. Platforme matrimoniale cu falși iubiți internaționali - destructurate de procurori. Două persoane reținute - VIDEO
12:40
Sărbătorește Ziua Femeii la Vert Space: o seară magică plină de eleganță, muzică live și delicii culinare exclusive ProTV.md
Sărbătorește Ziua Femeii la Vert Space: o seară magică plină de eleganță, muzică live și delicii culinare exclusive
Acum 2 ore
12:20
Majorările la pompă continuă: Prețurile la carburanți cresc semnificativ pentru a cincea zi. Cât vor costa benzina și motorina în weekend - FOTO ProTV.md
Majorările la pompă continuă: Prețurile la carburanți cresc semnificativ pentru a cincea zi. Cât vor costa benzina și motorina în weekend - FOTO
12:20
O femeie - reținută și plasată în arest pentru 30 de zile, după ce a fost prinsă în flagrant cu peste 400 mii lei, bani obținuți prin escrocherii ProTV.md
O femeie - reținută și plasată în arest pentru 30 de zile, după ce a fost prinsă în flagrant cu peste 400 mii lei, bani obținuți prin escrocherii
12:00
Numirea lui Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor - inclusă pe ordinea de zi la ședința Parlamentului. Opoziția a depus o cerere la CC ProTV.md
Numirea lui Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor - inclusă pe ordinea de zi la ședința Parlamentului. Opoziția a depus o cerere la CC
11:50
Prinși în flagrant în timp ce distribuiau droguri în capitală: Doi tineri - reținuți. Câte pachețele aveau asupra lor – VIDEO ProTV.md
Prinși în flagrant în timp ce distribuiau droguri în capitală: Doi tineri - reținuți. Câte pachețele aveau asupra lor – VIDEO
11:50
Reacția ministerului Educației în urma cazului revoltător la o grădinița din capitală, unde educatoarea a lovit și umilit copiii ProTV.md
Reacția ministerului Educației în urma cazului revoltător la o grădinița din capitală, unde educatoarea a lovit și umilit copiii
11:30
Reuters: Atacul asupra unei școli din Iran a fost probabil comis de armata americană. Zeci de copii ar fi murit ProTV.md
Reuters: Atacul asupra unei școli din Iran a fost probabil comis de armata americană. Zeci de copii ar fi murit
Acum 4 ore
11:20
Conflictul din Orientul Mijlociu: Nu există în prezent solicitări de evacuare din partea cetățenilor Republicii Moldova aflați în Iran și sau Israel ProTV.md
Conflictul din Orientul Mijlociu: Nu există în prezent solicitări de evacuare din partea cetățenilor Republicii Moldova aflați în Iran și sau Israel
11:20
Iran recunoaște oficial, în plin război, că Rusia și China îi furnizează ajutor militar ProTV.md
Iran recunoaște oficial, în plin război, că Rusia și China îi furnizează ajutor militar
11:10
Donald Trump, acuzat de agresiune sexuală în noi documente din dosarul Epstein. Reacția Casei Albe ProTV.md
Donald Trump, acuzat de agresiune sexuală în noi documente din dosarul Epstein. Reacția Casei Albe
11:00
Numirea lui Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor - inclus pe ordinea de zi la ședința Parlamentului. Opoziția a depus o cerere la CC ProTV.md
Numirea lui Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor - inclus pe ordinea de zi la ședința Parlamentului. Opoziția a depus o cerere la CC
11:00
Messi, în premieră la Casa Albă, la invitația lui Donald Trump! Întrebarea pusă de președintele SUA în fața tuturor - FOTO ProTV.md
Messi, în premieră la Casa Albă, la invitația lui Donald Trump! Întrebarea pusă de președintele SUA în fața tuturor - FOTO
10:40
Fiul lui Veaceslav Platon - suspectat pentru contrabandă cu droguri. Șeful IGP: „Este cercetat și anunțat în căutare” ProTV.md
Fiul lui Veaceslav Platon - suspectat pentru contrabandă cu droguri. Șeful IGP: „Este cercetat și anunțat în căutare”
10:40
„Praf în ochi pentru a bloca reforma justiției și procesul de vetting." Un deputat PAS răspunde criticilor privind numirea lui Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor ProTV.md
„Praf în ochi pentru a bloca reforma justiției și procesul de vetting." Un deputat PAS răspunde criticilor privind numirea lui Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor
10:40
Kylian Mbappe forțează revenirea pentru prima manșă din optimile Ligii Campionilor cu Manchester City ProTV.md
Kylian Mbappe forțează revenirea pentru prima manșă din optimile Ligii Campionilor cu Manchester City
10:20
Procurorii cer o pedeapsă mai aspră pentru Ion Andronache, complicele fostului primar de la Boldurești care a accidentat mortal un adolescent ProTV.md
Procurorii cer o pedeapsă mai aspră pentru Ion Andronache, complicele fostului primar de la Boldurești care a accidentat mortal un adolescent
10:10
Ședința Parlamentului. Deputații urmează să voteze proiectul de lege privind Portul Internațional Liber „Giurgiulești” ProTV.md
Ședința Parlamentului. Deputații urmează să voteze proiectul de lege privind Portul Internațional Liber „Giurgiulești”
09:50
Legea care permite numirea lui Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor - publicată în Monitorul Oficial /DOC ProTV.md
Legea care permite numirea lui Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor - publicată în Monitorul Oficial /DOC
09:50
A șasea zi de război în Orientul Mijlociu: Explozii în marile capitale. Ofensivă totală a SUA și planul lui Trump noi lideri în Iran ProTV.md
A șasea zi de război în Orientul Mijlociu: Explozii în marile capitale. Ofensivă totală a SUA și planul lui Trump noi lideri în Iran
09:40
Iranul amenință cu „noi arme” și „lovituri dureroase” în timp ce avertizează că se pregătește pentru un război prelungit ProTV.md
Iranul amenință cu „noi arme” și „lovituri dureroase” în timp ce avertizează că se pregătește pentru un război prelungit
09:40
Răsfăț de primăvară la New Kids! Reduceri și o tombolă generoasă pentru toți părinții - VIDEO ProTV.md
Răsfăț de primăvară la New Kids! Reduceri și o tombolă generoasă pentru toți părinții - VIDEO
09:40
Trafic intens la vama Sculeni pe sensul de ieșire din țară. Poliția de frontieră vine cu recomandări pentru călători - FOTO ProTV.md
Trafic intens la vama Sculeni pe sensul de ieșire din țară. Poliția de frontieră vine cu recomandări pentru călători - FOTO
Acum 6 ore
09:20
Reacția CRJM în legătură cu modificarea adoptată de Parlament privind desemnarea membrilor în Comisia de evaluare a procurorilor: „E regretabilă și nejustificată" ProTV.md
Reacția CRJM în legătură cu modificarea adoptată de Parlament privind desemnarea membrilor în Comisia de evaluare a procurorilor: „E regretabilă și nejustificată"
09:10
Ședința Parlamentului. Proiectul privind modernizarea Portului Internațional Liber „Giurgiulești” - pe ordinea de zi ProTV.md
Ședința Parlamentului. Proiectul privind modernizarea Portului Internațional Liber „Giurgiulești” - pe ordinea de zi
08:50
Cine sunt kurzii și cum ar putea deveni arma secretă a lui Trump în războiul cu Iranul: „Nu au alți prieteni decât munții” ProTV.md
Cine sunt kurzii și cum ar putea deveni arma secretă a lui Trump în războiul cu Iranul: „Nu au alți prieteni decât munții”
08:50
Atenție, șoferi! Circulația rutieră pe strada Academician Sergiu Rădăuțanu din capitală va fi sistată sâmbătă. Anunțul Primăriei ProTV.md
Atenție, șoferi! Circulația rutieră pe strada Academician Sergiu Rădăuțanu din capitală va fi sistată sâmbătă. Anunțul Primăriei
08:40
Cum s-a luat decizia de ucidere a lui Khamenei. Evenimentul care a grăbit operațiunea ProTV.md
Cum s-a luat decizia de ucidere a lui Khamenei. Evenimentul care a grăbit operațiunea
08:30
Premierul Spaniei îl sfidează pe Trump: doar liderii incapabili folosesc războiul pentru a-și ascunde eșecurile ProTV.md
Premierul Spaniei îl sfidează pe Trump: doar liderii incapabili folosesc războiul pentru a-și ascunde eșecurile
08:20
Cer variabil și temperaturi maxime de până la 10 grade. Ce temperaturi se vor înregistra astăzi și în zilele următoare. Prognoza meteo ProTV.md
Cer variabil și temperaturi maxime de până la 10 grade. Ce temperaturi se vor înregistra astăzi și în zilele următoare. Prognoza meteo
08:20
Curs valutar BNM pentru 6 martie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
Curs valutar BNM pentru 6 martie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:10
Zbor Air France pentru repatrierea francezilor din Emiratele Arabe Unite, întors din drum după lansări de rachete ProTV.md
Zbor Air France pentru repatrierea francezilor din Emiratele Arabe Unite, întors din drum după lansări de rachete
08:00
„Doar o chestiune de timp”. Trump amenință o nouă țară, în timp ce spune că Iranul a rămas fără marină și forțe aeriene ProTV.md
„Doar o chestiune de timp”. Trump amenință o nouă țară, în timp ce spune că Iranul a rămas fără marină și forțe aeriene
Acum 12 ore
01:10
Războiul din Golf ar putea slăbi sprijinul militar al SUA pentru Ucraina: „UE poate compensa o parte din ajutor, dar nu în totalitate”, avertizează Pîrvulescu ProTV.md
Războiul din Golf ar putea slăbi sprijinul militar al SUA pentru Ucraina: „UE poate compensa o parte din ajutor, dar nu în totalitate”, avertizează Pîrvulescu
00:30
„Riscurile unei crize există în funcție de durata războiului”: Politologul Cristian Pîrvulescu avertizează că escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu ar putea scumpi benzina, gazul și produsele de zi cu zi, alimentând inflația globală ProTV.md
„Riscurile unei crize există în funcție de durata războiului”: Politologul Cristian Pîrvulescu avertizează că escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu ar putea scumpi benzina, gazul și produsele de zi cu zi, alimentând inflația globală
Acum 24 ore
22:40
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 05.03.2026. Invitat: Cristian Pîrvulescu - VIDEO ProTV.md
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 05.03.2026. Invitat: Cristian Pîrvulescu - VIDEO
22:30
Șoseaua Muncești redeschisă pentru circulația rutieră. Anunțul primăriei - VIDEO ProTV.md
Șoseaua Muncești redeschisă pentru circulația rutieră. Anunțul primăriei - VIDEO
22:30
Războiul din Orientul Mijlociu începe să coste scump întreaga lume: petrolul se scumpește după blocarea Strâmtorii Ormuz, transportul maritim este afectat, iar economiștii avertizează asupra unei posibile creșteri a inflației - VIDEO ProTV.md
Războiul din Orientul Mijlociu începe să coste scump întreaga lume: petrolul se scumpește după blocarea Strâmtorii Ormuz, transportul maritim este afectat, iar economiștii avertizează asupra unei posibile creșteri a inflației - VIDEO
22:20
„Mai vrei una? Deja m-ați săturat”: Caz revoltător la o grădinița din capitală, unde educatoarea a lovit și umilit copiii. Înregistrările audio surprind crizele de nervi ale cadrului didactic – VIDEO ProTV.md
„Mai vrei una? Deja m-ați săturat”: Caz revoltător la o grădinița din capitală, unde educatoarea a lovit și umilit copiii. Înregistrările audio surprind crizele de nervi ale cadrului didactic – VIDEO
22:00
„Reforma justiției nu mai este a tuturor, ci a guvernării PAS”: Alexandru Tănase și experții critică amendamentul adoptat în Parlament, care permite numirea membrilor comisiilor vetting cu majoritate simplă - VIDEO ProTV.md
„Reforma justiției nu mai este a tuturor, ci a guvernării PAS”: Alexandru Tănase și experții critică amendamentul adoptat în Parlament, care permite numirea membrilor comisiilor vetting cu majoritate simplă - VIDEO
21:20
„Să-l sune băieții noștri!”. Zelenski, amenințare voalată pentru liderul european care blochează miliardele pentru Ucraina ProTV.md
„Să-l sune băieții noștri!”. Zelenski, amenințare voalată pentru liderul european care blochează miliardele pentru Ucraina
21:20
„Zelenski depăşeşte orice limită după ce l-a ameninţat pe premierul Orban cu moartea”, reacţionează ministrul ungar de Externe ProTV.md
„Zelenski depăşeşte orice limită după ce l-a ameninţat pe premierul Orban cu moartea”, reacţionează ministrul ungar de Externe
21:10
„Mai vrei una? Deja m-ați săturat”: Caz revoltător la grădinița 133 din capitală, unde educatoarea a lovit și umilit copiii. Înregistrările audio surprind crizele de nervi ale cadrului didactic – VIDEO ProTV.md
„Mai vrei una? Deja m-ați săturat”: Caz revoltător la grădinița 133 din capitală, unde educatoarea a lovit și umilit copiii. Înregistrările audio surprind crizele de nervi ale cadrului didactic – VIDEO
21:00
LIVE. Consecințele atacării Iranului asupra războiului din Ucraina – astăzi, În Profunzime ProTV.md
LIVE. Consecințele atacării Iranului asupra războiului din Ucraina – astăzi, În Profunzime
20:50
În timp ce încerca să construiască o versiune alternativă a accidentului mortal, Nicanor Ciochină și-ar fi mințit și soția, insistând că poate dovedi nevinovăția sa trimițând fotografii cu o altă mașină ProTV.md
În timp ce încerca să construiască o versiune alternativă a accidentului mortal, Nicanor Ciochină și-ar fi mințit și soția, insistând că poate dovedi nevinovăția sa trimițând fotografii cu o altă mașină
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.