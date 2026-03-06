Utilizăm energia eficient – soluții de eficiență energetică în gospodărie
NordNews, 6 martie 2026 16:10
În cadrul campaniei „Utilizăm energia eficient!", specialiștii atrag atenția asupra unor soluții simple prin care fiecare gospodărie poate reduce consumul de energie și costurile lunare. De multe ori, economiile semnificative pot începe cu schimbări mici în modul în care utilizăm aparatele electrice și resursele din locuință. Una dintre cele mai simple măsuri este înlocuirea becurilor [...]
• • •
Acum 5 minute
16:30
Șeful IGP: Telegram a ignorat 235 de solicitări de blocare a canalelor folosite pentru vânzarea drogurilor # NordNews
Cea mai mare parte a drogurilor comercializate în Republica Moldova este vândută prin intermediul platformei Telegram, unde funcționează numeroase canale închise dedicate traficului de substanțe narcotice. Declarația a fost făcută de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, care afirmă că solicitările autorităților moldovenești de blocare a acestor canale au fost ignorate de administrația [...]
Acum 30 minute
16:10
16:10
Eficiența energetică nu este doar un concept tehnic, ci un stil de viață care începe cu alegerile noastre de zi cu zi. Indiferent de anotimp, gospodăriile pot reduce considerabil consumul de energie menținând, în același timp, un nivel optim de confort. Cum oprim pierderile de căldură și bani în sezonul rece? În perioada de iarnă, [...]
Acum 2 ore
15:20
Polițiștii din municipiul Bălți au nevoie de mai multe antrenamente de tragere, câteva exerciții pe an fiind insuficiente pentru a menține nivelul optim de pregătire. Declarația a fost făcută de șeful Inspectoratului de Poliție Bălți, Ion Volontir, în cadrul emisiunii NordNews LIVE, difuzată pe 3 martie. Potrivit comisarului, este nevoie de un tir modern, care [...]
Acum 4 ore
13:10
Consiliul Audiovizualului (CA) propune modificarea Codului serviciilor media audiovizuale pentru a crește ponderea programelor difuzate în limba română și a conținutului local la posturile de televiziune din Republica Moldova. Instituția a transmis Parlamentului și Ministerului Culturii un set de cinci propuneri legislative, după ce o analiză recentă a indicat o scădere a volumului de programe [...]
13:00
Oferta Uniunii Europene de a acorda 60 de milioane de euro pentru aprovizionarea cu resurse energetice a regiunii transnistrene este încă valabilă. Declarația a fost făcută de Maia Sandu în cadrul emisiunii „Cabinetul din Umbră" de la Jurnal TV, președinta precizând reintegrarea este în impas din cauza prezenței ilegale a trupelor ruse în Transnistria, scrie realitatea.md. „Avem [...]
12:50
În școlile din Republica Moldova ar putea fi introdus un curs modernizat dedicat educației artistice, denumit Arte, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Potrivit instituției, noua disciplină este concepută pentru a adapta educația artistică la cerințele actuale ale societății și ale sistemului educațional. Ministerul precizează că inițiativa face parte din procesul de modernizare curriculară și urmărește [...]
Acum 6 ore
12:20
Comisionul mediu pentru transferurile în euro din Republica Moldova a scăzut considerabil după aderarea țării la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA). Potrivit datelor prezentate de Banca Națională a Moldovei (BNM), costul mediu al unei tranzacții s-a redus de la peste 20 de euro la doar 1,26 euro, iar numărul plăților procesate zilnic a [...]
10:50
Prevederile care stabilesc că membrii comisiilor de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor vor putea fi desemnați cu votul a 51 de deputați, în loc de 61, au intrat oficial în vigoare. Decretul de promulgare a legii, semnat de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost publicat în Monitorul Oficial, transmite ipn.md. Modificarea a fost [...]
10:40
Ancheta în cazul camionului cu armament depistat la Leușeni avansează. Autoritățile ar putea prezenta curând noi informații # NordNews
Investigația privind camionul încărcat cu armament, depistat la sfârșitul lunii noiembrie în punctul de trecere a frontierei Leușeni–Albița, este în plină desfășurare, iar în perioada următoare ar putea fi prezentate public mai multe detalii despre acest caz. Declarația a fost făcută de directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, citat de IPN. Potrivit acestuia, dosarul este gestionat [...]
Acum 8 ore
10:30
10:20
Reforma justiției nu trebuie oprită din cauza faptului că în Parlament nu există o majoritate calificată de 61 de voturi pentru numirea membrilor comisiilor care evaluează judecătorii și procurorii. Declarația a fost făcută de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a subliniat că procesul de curățare a sistemului judiciar trebuie să continue. Șefa statului a [...]
09:20
Forțele armate ale Statelor Unite au scufundat peste 30 de nave iraniene și au lovit aproape 200 de ținte pe teritoriul Iranului în ultimele trei zile, a declarat comandantul Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), amiralul Bradley Cooper, în cadrul unui briefing susținut la sediul comandamentului din Florida, transmite BBC, preluat de MOLDPRES. Potrivit oficialului militar [...]
Acum 24 ore
20:10
Horoscopul zilei de 3 martie 2026 vine cu o energie aparte, care te provoacă să fii mai atentă la semnele din jurul tău și la propriile dorințe. Astrele îți transmit că nimic nu este întâmplător, iar fiecare întâlnire sau decizie poate avea un impact pe termen lung. Este un moment potrivit să îți asculți [...]
19:30
Salariul mediu brut a crescut în ultimele trei luni ale anului trecut până la aproape 16 400 de lei. Este cu 9 la sută mai mare decât în aceeași perioadă a anului 2024 și cu aproape 6 la sută peste nivelul trimestrului precedent, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. Totuși, mulți locuitori ai [...]
18:20
Rețeaua ascunsă a trădării: Cum se leagă Alexandru Bălan de Renato Usatîi prin familia Cazacu, în umbra scandalurilor de corupție și spionaj # NordNews
Într-un labirint de intrigi politice, corupție și legături cu servicii secrete străine, cazul fostului șef al Direcției Generale Contraspionaj din SIS, Alexandru Bălan, arestat în România pentru trădare în favoarea KGB-ului belarus, capătă noi dimensiuni. Investigațiile recente dezvăluie o axă neașteptată: Bălan – Diana Cazacu – Victoria Cazacu – Renato Usatîi. Această conexiune, marcată de [...]
17:30
Apa ar putea deveni mult mai scumpă la Bălți. „Apă-Canal” cere majorarea tarifului cu aproape 10 lei # NordNews
Întreprinderea Municipală „Apă – Canal Bălți" a depus la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) o cerere prin care solicită ajustarea tarifelor pentru serviciul public de aprovizionare cu apă. Conform Fișei de fundamentare prezentate pentru stabilirea noilor prețuri, întreprinderea propune un tarif de 36,16 lei pentru un metru cub de apă. În prezent, locuitorii [...]
17:30
Ciuleandra, sârba, hora, alunelul și multe alte dansuri populare, dar și cântece tradiționale au răsunat pe scena Palatului Municipal de Cultură din Bălți. Concertul „Vântuleț aduce Mărțișorul", organizat în cadrul Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor", a umplut sala. Bălțenii au venit să admire energia dansatorilor și să se bucure de tradițiile noastre. Cele mai multe [...]
17:20
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) avertizează că pensionarii sunt contactați telefonic de persoane necunoscute care se prezintă drept angajați ai instituției și încearcă să obțină date personale sau bancare. Instituția îndeamnă cetățenii să fie prudenți și să nu ofere astfel de informații prin telefon. Potrivit CNAS, instituția a fost sesizată despre mai multe cazuri [...]
17:10
Starea de alertă în domeniul energetic reprezintă o măsură de prevenție și atenuare menită să protejeze consumul intern și să asigure stabilitatea sistemului electroenergetic al Republicii Moldova. Explicațiile au fost oferite de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook. Potrivit oficialului, această măsură are rolul de a garanta continuitatea alimentării [...]
17:00
Mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova au semnalat autorităților de la Chișinău cazuri de intimidare sau reținere atât la intrarea în Federația Rusă, cât și pe teritoriul acestei țări. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că Ambasada Republicii Moldova la Moscova oferă suport consular și depune demersuri diplomatice pentru eliberarea persoanelor aflate în astfel de situații, [...]
16:50
Specialiștii în sănătate spun că aceasta este băutura „înșelătoare" care ar putea crește glicemia. Când iei această băutură din supermarket, este ușor să presupui că este benefică pentru sănătatea ta. Totuși, în funcție de tipul pe care îl cumperi, îți poate afecta glicemia mai mult decât îți dai seama, potrivit catine.ro. Este vorba despre [...]
16:50
Președintele României, Nicușor Dan, a efectuat joi, 5 martie, o vizită oficială în Polonia, unde a fost primit cu onoruri militare la Palatul Prezidențial din Varșovia de către omologul său polonez, Karol Nawrocki. Cei doi șefi de stat au avut discuții oficiale și o întrevedere tete-a-tete, urmate de o conferință de presă comună, transmite radioromania.ro. [...]
Ieri
16:30
Aproximativ 740 de mii de persoane beneficiază anual de medicamente și dispozitive medicale compensate prin intermediul sistemului e-rețeta, implementat la nivel național. Informația a fost prezentată de directorul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), Ion Dodon. Potrivit oficialului, platforma digitală nu reprezintă doar o schimbare tehnologică, ci un instrument care contribuie direct la îmbunătățirea [...]
15:30
Până la 10 mii de lei pentru cupluri longevive și persoane de peste 90 de ani. Alocații unice oferite de Primăria Bălți # NordNews
Primăria municipiului Bălți oferă alocații unice pentru cuplurile care marchează jubileul căsătoriei, precum și pentru persoanele care au împlinit vârsta de 90 de ani sau mai mult. Măsura face parte din politicile locale de susținere socială a persoanelor în etate și de promovare a valorilor familiale. Potrivit mecanismului aprobat prin decizia Consiliului municipal Bălți nr. [...]
15:10
Carburantul la pompă: ce riscuri există pentru consumatori și cum pot fi sesizate problemele # NordNews
O alimentare la pompă pare un gest banal, dar uneori se poate transforma în costuri și nervi: mașina pornește greu, funcționează neregulat, apar suspiciuni privind calitatea carburantului sau dacă ai primit exact cantitatea plătită. În același timp, tot mai mulți consumatori spun că sunt orientați insistent spre produse „premium" mai scumpe, fără o explicație clară [...]
13:40
Un român a fost condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia pentru presupus spionaj în favoarea Ucrainei # NordNews
Un cetățean român a fost condamnat la 15 ani de închisoare de un tribunal din regiunea Krasnodar, Rusia, fiind acuzat de spionaj în favoarea Ucrainei. Sentința a fost pronunțată joi de Tribunalul Regional din Krasnodar, potrivit unui comunicat al instanței, potrivit dig24.ro. Potrivit autorităților ruse, bărbatul, identificat drept Adrian-David Kercio, ar fi fost găsit vinovat [...]
13:30
O femeie în vârstă de 40 de ani din raionul Sîngerei a fost reținută de polițiștii și procurorii sectorului Buiucani, fiind suspectată că ar fi sustras peste un milion de lei dintr-un apartament din municipiul Chișinău. La operațiune au participat și angajații Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger". Potrivit datelor preliminare ale anchetei, femeia [...]
13:20
Ministrul Energiei: aproape 79% din consumul de electricitate a fost acoperit de surse regenerabile la ora 12:00 # NordNews
Aproape 79% din consumul intern de energie electrică al Republicii Moldova a fost acoperit astăzi, la ora 12:00, de surse de energie regenerabilă. Informația a fost publicată pe pagina sa de Facebook de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit datelor prezentate de ministru, consumul total de electricitate la acea oră era de 367,4 MW, iar producția [...]
13:00
Decizia Chișinăului de a se retrage din acordurile de constituire a Comunității Statelor Independente (CSI) reprezintă oficializarea unei rupturi care s-a produs, în fapt, cu mult timp în urmă. Timp de peste treizeci de ani, Republica Moldova a încercat o echilibristică imposibilă
12:40
Organizațiile de tineret și grupurile de inițiativă ale tinerilor din municipiul Bălți pot aplica la Programul Municipal de Granturi, lansat în cadrul inițiativei „Bălți – Capitala Tineretului 2026”. Programul oferă sprijin financiar pentru proiecte dedicate dezvoltării comunității și implicării tinerilor în viața orașului. Potrivit organizatorilor, programul vine după deschiderea oficială a proiectului „Bălți – Capitala [...] Articolul Program de granturi pentru tinerii din Bălți: proiectele pot fi depuse până pe 25 martie apare prima dată în NordNews.
12:30
STOP FALS // R. Moldova a agresat militar regiunea transnistreană în 1992, iar Armata a 14-a rusă nu s-a implicat în război # NordNews
Ca în fiecare an, data de 2 martie (ziua declanșării conflictului de pe Nistru în 1992) a fost un motiv pentru presa și regimul separatist de la Tiraspol de a promova narațiunile false despre războiul din 1992. Astfel, se afirmă că R. Moldova ar fi atacat regiunea transnistreană și că Rusia nu ar fi intervenit. [...] Articolul STOP FALS // R. Moldova a agresat militar regiunea transnistreană în 1992, iar Armata a 14-a rusă nu s-a implicat în război apare prima dată în NordNews.
12:10
MAE anunță revenirea în țară a peste 80 de moldoveni din Dubai în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu # NordNews
Peste 80 de cetățeni ai Republicii Moldova au ajuns în această dimineață la Chișinău, după ce au fost aduși din Dubai cu o cursă aeriană directă operată de compania FlyOne. Zborul a fost organizat în contextul situației tensionate din regiunea Orientului Mijlociu, iar autoritățile de la Chișinău spun că astfel de curse reprezintă una dintre [...] Articolul MAE anunță revenirea în țară a peste 80 de moldoveni din Dubai în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu apare prima dată în NordNews.
12:00
Părinții care evită să achite pensia de întreținere pentru copiii lor ar putea fi sancționați mult mai sever. Un proiect de lege înregistrat recent în Parlament prevede măsuri contravenționale mai dure pentru cei care nu își respectă obligațiile financiare față de minori. Printre sancțiunile propuse se numără munca neremunerată în folosul comunității, dar și posibilitatea [...] Articolul Sancțiuni mai dure pentru părinții care nu achită pensia de întreținere apare prima dată în NordNews.
11:40
Cadrele didactice din peste o sută de instituții de învățământ din Republica Moldova vor participa la un program amplu de formare dedicat prevenirii și gestionării fenomenului de bullying în mediul școlar. Inițiativa este lansată de Ministerul Educației și Cercetării și are scopul de a consolida capacitatea profesorilor de a identifica, preveni și interveni eficient în [...] Articolul Profesorii învață cum să oprească bullyingul: program național în 110 școli apare prima dată în NordNews.
11:20
Cum a scăpat Nicanor Ciochină de doi ani de închisoare: sentința a venit după expirarea termenului de prescripție # NordNews
Potrivit investigației publicate de Ziarul de Gardă, instanța de judecată a stabilit că fostul primar din Boldurești, Nicanor Ciochină, este vinovat pentru accidentul rutier în urma căruia a murit un copil de 14 ani. Totuși, inculpatul a scăpat de doi ani de închisoare pentru fuga de la locul accidentului, deoarece sentința a fost pronunțată la [...] Articolul Cum a scăpat Nicanor Ciochină de doi ani de închisoare: sentința a venit după expirarea termenului de prescripție apare prima dată în NordNews.
11:00
România și-a ales reprezentanta la Eurovision Song Contest 2026. Cântăreața Alexandra Căpitănescu a câștigat Finala Națională și va urca pe scena concursului internațional de la Viena cu piesa „Choke Me”. Artista Alexandra Căpitănescu a obținut locul întâi în Finala Națională Eurovision România 2026, competiție în care au participat 12 artiști. Cu piesa rock „Choke Me”, [...] Articolul VIDEO Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026 cu piesa „Choke Me” apare prima dată în NordNews.
10:40
Primăvara începe cu ghiocei, dar pentru mulți dintre ei sezonul se termină prea repede, în buchete vândute pe marginea drumurilor. Inspectorii de mediu avertizează că aceste flori fragile, considerate simbolul primăverii, devin tot mai des victime ale colectării și comerțului ilegal. Ghiocelul apare printre primele după iarnă și, în natură, oferă hrană timpurie insectelor polenizatoare [...] Articolul Ghioceii, pradă sezonieră: Avertismentul inspectorilor de mediu apare prima dată în NordNews.
10:30
Administrația președintelui american Donald Trump afirmă că armata Statelor Unite dispune de suficiente muniții pentru a continua operațiunile militare împotriva Iranului. Oficialii de la Washington au sugerat că ofensiva ar putea dura mai multe săptămâni, în funcție de evoluția situației pe teren. Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a declarat într-o conferință de presă la [...] Articolul Washingtonul: ofensiva împotriva Iranului ar putea dura până la opt săptămâni apare prima dată în NordNews.
10:20
Stare de alertă în sectorul energetic: Guvernul activează măsuri preventive pentru 60 de zile # NordNews
Republica Moldova intră, de astăzi, în stare de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile. Măsura a fost aprobată de Guvern și publicată în Monitorul Oficial, intrând în vigoare pe 5 martie.Decizia a fost luată la propunerea Centrului Național de Management al Crizelor, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al [...] Articolul Stare de alertă în sectorul energetic: Guvernul activează măsuri preventive pentru 60 de zile apare prima dată în NordNews.
09:30
Concurs regional dedicat Unirii Basarabiei cu România, organizat la Bălți pentru elevi și studenți # NordNews
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB), în parteneriat cu Episcopia de Bălți a Mitropoliei Basarabiei și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, organizează cea de-a V-a ediție a Concursului regional la „Istoria Românilor”, cu genericul „Unirea Basarabiei cu România: retrospectivă istorică, valori, identitate și spiritualitate”. Competiția este destinată elevilor de liceu din clasele [...] Articolul Concurs regional dedicat Unirii Basarabiei cu România, organizat la Bălți pentru elevi și studenți apare prima dată în NordNews.
08:00
Vandalii care au distrus monumentul eroilor din Florești, obligați de instanță să achite 12 mii de lei # NordNews
Judecătoria Florești a obligat niște vandali care au distrus monumentul eroilor din oraș să compenseze financiar pagubele provocate. Instanța a dispus încasarea sumei de 12 mii de lei pentru refacerea crucii monumentului. Decizia vine după mai mulți ani de procese. Monumentul a fost distrus de niște tineri aflați în stare de ebrietate, care au deteriorat [...] Articolul Vandalii care au distrus monumentul eroilor din Florești, obligați de instanță să achite 12 mii de lei apare prima dată în NordNews.
07:40
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,20 lei. Carburantul costă 24,17 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,56 lei până la prețul de 21,77 lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...] Articolul Plinul devine mai scump. Tarifele pentru 5 martie apare prima dată în NordNews.
4 martie 2026
21:10
NordNews LIVE Interviu cu ambasadorul Japoniei Kazuyuki Takeuchi: despre investiții, cultură și viitorul relațiilor dintre Moldova și Japonia # NordNews
În această ediție a NordNews LIVE, discutăm cu Excelența Sa Kazuyuki Takeuchi, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Japoniei în Republica Moldova, despre relațiile bilaterale dintre Moldova și Japonia, proiectele de dezvoltare sprijinite de Tokyo și oportunitățile de cooperare economică. Articolul NordNews LIVE Interviu cu ambasadorul Japoniei Kazuyuki Takeuchi: despre investiții, cultură și viitorul relațiilor dintre Moldova și Japonia apare prima dată în NordNews.
20:10
Horoscopul zilei de 3 martie 2026 vine cu o energie aparte, care te provoacă să fii mai atentă la semnele din jurul tău și la propriile dorințe. Astrele îți transmit că nimic nu este întâmplător, iar fiecare întâlnire sau decizie poate avea un impact pe termen lung. Este un moment potrivit să îți asculți [...] Articolul Leii își depășesc limitele. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
19:40
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 5 martie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 20.1648 lei, mai ieftin cu 0,04 lei; Dolarul american: 17.3326 lei, mai ieftin cu 0,09 lei; Leul românesc: 3.9570 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Hrivna [...] Articolul Dolarul pierde putere. Curs valutar oficial, 5 martie apare prima dată în NordNews.
19:20
VIDEO Reforma administrativă ar putea ajunge și la Bălți. Guvernul analizează modificarea legii # NordNews
Municipiul Bălți ar putea fi inclus în procesul de amalgamare voluntară a primăriilor, chiar dacă legislația actuală exclude, deocamdată, Chișinăul și capitala de nord din aceste uniri administrative. Posibila modificare a cadrului legal a fost discutată miercuri, 4 martie, la consultările publice organizate la Primăria Bălți. Viceprimarul municipiului, consilieri municipali și primari din mai multe [...] Articolul VIDEO Reforma administrativă ar putea ajunge și la Bălți. Guvernul analizează modificarea legii apare prima dată în NordNews.
17:50
O speluncă de droguri din municipiul Bălți a fost destructurată de ofițerii de investigație ai Inspectoratului de Poliție Bălți. Activitatea infracțională a unui bărbat de 39 de ani a fost documentată în urma unor măsuri speciale de investigație. În timpul perchezițiilor efectuate la domiciliul suspectului, oamenii legii au depistat proprietarul locuinței, dar și alte șase [...] Articolul VIDEO Speluncă de droguri, destructurată într-un apartament din Bălți apare prima dată în NordNews.
17:50
Șoferii din Republica Moldova ar putea plăti mai mult pentru benzină și motorină la pompă în următoarele 60 de zile, din cauza războiului din Orientul Mijlociu și creșterii prețurilor la petrol pe piețele internaționale. În acest context, consumatorii sunt îndemnați de autorități să utilizeze rațional carburanții și energia electrică. „– O să mergeți mai puțin [...] Articolul VIDEO Războiul din Orient scumpește benzina și motorina. Ce spun șoferii de la Bălți apare prima dată în NordNews.
16:50
Elevii din Moldova intră în vacanța de primăvară. Ce recomandări au autoritățile pentru părinți # NordNews
Elevii intră de joi în vacanța de primăvară, care va dura până pe 8 martie. În această perioadă, profesorii vor lucra de la distanță. Prezența fizică a acestora poate fi solicitată pentru cel mult două zile, transmite IPN. În contextul vacanței, Direcția generală educație, tineret și sport recomandă părinților să supravegheze copiii și să cunoască [...] Articolul Elevii din Moldova intră în vacanța de primăvară. Ce recomandări au autoritățile pentru părinți apare prima dată în NordNews.
