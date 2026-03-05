Rețeaua ascunsă a trădării: Cum se leagă Alexandru Bălan de Renato Usatîi prin familia Cazacu, în umbra scandalurilor de corupție și spionaj
NordNews, 5 martie 2026 18:20
Într-un labirint de intrigi politice, corupție și legături cu servicii secrete străine, cazul fostului șef al Direcției Generale Contraspionaj din SIS, Alexandru Bălan, arestat în România pentru trădare în favoarea KGB-ului belarus, capătă noi dimensiuni. Investigațiile recente dezvăluie o axă neașteptată: Bălan – Diana Cazacu – Victoria Cazacu – Renato Usatîi. Această conexiune, marcată de [...]
• • •
Acum 30 minute
18:20
Acum 2 ore
17:30
Apa ar putea deveni mult mai scumpă la Bălți. „Apă-Canal” cere majorarea tarifului cu aproape 10 lei # NordNews
Întreprinderea Municipală „Apă – Canal Bălți" a depus la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) o cerere prin care solicită ajustarea tarifelor pentru serviciul public de aprovizionare cu apă. Conform Fișei de fundamentare prezentate pentru stabilirea noilor prețuri, întreprinderea propune un tarif de 36,16 lei pentru un metru cub de apă. În prezent, locuitorii [...]
17:30
Ciuleandra, sârba, hora, alunelul și multe alte dansuri populare, dar și cântece tradiționale au răsunat pe scena Palatului Municipal de Cultură din Bălți. Concertul „Vântuleț aduce Mărțișorul", organizat în cadrul Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor", a umplut sala. Bălțenii au venit să admire energia dansatorilor și să se bucure de tradițiile noastre. Cele mai multe [...]
17:20
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) avertizează că pensionarii sunt contactați telefonic de persoane necunoscute care se prezintă drept angajați ai instituției și încearcă să obțină date personale sau bancare. Instituția îndeamnă cetățenii să fie prudenți și să nu ofere astfel de informații prin telefon. Potrivit CNAS, instituția a fost sesizată despre mai multe cazuri [...]
17:10
Starea de alertă în domeniul energetic reprezintă o măsură de prevenție și atenuare menită să protejeze consumul intern și să asigure stabilitatea sistemului electroenergetic al Republicii Moldova. Explicațiile au fost oferite de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook. Potrivit oficialului, această măsură are rolul de a garanta continuitatea alimentării [...]
17:00
Mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova au semnalat autorităților de la Chișinău cazuri de intimidare sau reținere atât la intrarea în Federația Rusă, cât și pe teritoriul acestei țări. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că Ambasada Republicii Moldova la Moscova oferă suport consular și depune demersuri diplomatice pentru eliberarea persoanelor aflate în astfel de situații, [...]
16:50
Specialiștii în sănătate spun că aceasta este băutura „înșelătoare" care ar putea crește glicemia. Când iei această băutură din supermarket, este ușor să presupui că este benefică pentru sănătatea ta. Totuși, în funcție de tipul pe care îl cumperi, îți poate afecta glicemia mai mult decât îți dai seama, potrivit catine.ro. Este vorba despre [...]
16:50
Președintele României, Nicușor Dan, a efectuat joi, 5 martie, o vizită oficială în Polonia, unde a fost primit cu onoruri militare la Palatul Prezidențial din Varșovia de către omologul său polonez, Karol Nawrocki. Cei doi șefi de stat au avut discuții oficiale și o întrevedere tete-a-tete, urmate de o conferință de presă comună, transmite radioromania.ro. [...]
Acum 4 ore
16:30
Aproximativ 740 de mii de persoane beneficiază anual de medicamente și dispozitive medicale compensate prin intermediul sistemului e-rețeta, implementat la nivel național. Informația a fost prezentată de directorul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), Ion Dodon. Potrivit oficialului, platforma digitală nu reprezintă doar o schimbare tehnologică, ci un instrument care contribuie direct la îmbunătățirea [...]
15:30
Până la 10 mii de lei pentru cupluri longevive și persoane de peste 90 de ani. Alocații unice oferite de Primăria Bălți # NordNews
Primăria municipiului Bălți oferă alocații unice pentru cuplurile care marchează jubileul căsătoriei, precum și pentru persoanele care au împlinit vârsta de 90 de ani sau mai mult. Măsura face parte din politicile locale de susținere socială a persoanelor în etate și de promovare a valorilor familiale. Potrivit mecanismului aprobat prin decizia Consiliului municipal Bălți nr. [...]
15:10
Carburantul la pompă: ce riscuri există pentru consumatori și cum pot fi sesizate problemele # NordNews
O alimentare la pompă pare un gest banal, dar uneori se poate transforma în costuri și nervi: mașina pornește greu, funcționează neregulat, apar suspiciuni privind calitatea carburantului sau dacă ai primit exact cantitatea plătită. În același timp, tot mai mulți consumatori spun că sunt orientați insistent spre produse „premium" mai scumpe, fără o explicație clară [...]
Acum 6 ore
13:40
Un român a fost condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia pentru presupus spionaj în favoarea Ucrainei # NordNews
Un cetățean român a fost condamnat la 15 ani de închisoare de un tribunal din regiunea Krasnodar, Rusia, fiind acuzat de spionaj în favoarea Ucrainei. Sentința a fost pronunțată joi de Tribunalul Regional din Krasnodar, potrivit unui comunicat al instanței, potrivit dig24.ro. Potrivit autorităților ruse, bărbatul, identificat drept Adrian-David Kercio, ar fi fost găsit vinovat [...]
13:30
O femeie în vârstă de 40 de ani din raionul Sîngerei a fost reținută de polițiștii și procurorii sectorului Buiucani, fiind suspectată că ar fi sustras peste un milion de lei dintr-un apartament din municipiul Chișinău. La operațiune au participat și angajații Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger". Potrivit datelor preliminare ale anchetei, femeia [...]
13:20
Ministrul Energiei: aproape 79% din consumul de electricitate a fost acoperit de surse regenerabile la ora 12:00 # NordNews
Aproape 79% din consumul intern de energie electrică al Republicii Moldova a fost acoperit astăzi, la ora 12:00, de surse de energie regenerabilă. Informația a fost publicată pe pagina sa de Facebook de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit datelor prezentate de ministru, consumul total de electricitate la acea oră era de 367,4 MW, iar producția [...]
13:00
Decizia Chișinăului de a se retrage din acordurile de constituire a Comunității Statelor Independente (CSI) reprezintă oficializarea unei rupturi care s-a produs, în fapt, cu mult timp în urmă. Timp de peste treizeci de ani, Republica Moldova a încercat o echilibristică imposibilă între un Est dominat de interese imperiale și un Vest bazat pe reguli [...]
12:40
Organizațiile de tineret și grupurile de inițiativă ale tinerilor din municipiul Bălți pot aplica la Programul Municipal de Granturi, lansat în cadrul inițiativei „Bălți – Capitala Tineretului 2026". Programul oferă sprijin financiar pentru proiecte dedicate dezvoltării comunității și implicării tinerilor în viața orașului. Potrivit organizatorilor, programul vine după deschiderea oficială a proiectului „Bălți – Capitala [...]
Acum 8 ore
12:30
STOP FALS // R. Moldova a agresat militar regiunea transnistreană în 1992, iar Armata a 14-a rusă nu s-a implicat în război # NordNews
Ca în fiecare an, data de 2 martie (ziua declanșării conflictului de pe Nistru în 1992) a fost un motiv pentru presa și regimul separatist de la Tiraspol de a promova narațiunile false despre războiul din 1992. Astfel, se afirmă că R. Moldova ar fi atacat regiunea transnistreană și că Rusia nu ar fi intervenit. [...]
12:10
MAE anunță revenirea în țară a peste 80 de moldoveni din Dubai în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu # NordNews
Peste 80 de cetățeni ai Republicii Moldova au ajuns în această dimineață la Chișinău, după ce au fost aduși din Dubai cu o cursă aeriană directă operată de compania FlyOne. Zborul a fost organizat în contextul situației tensionate din regiunea Orientului Mijlociu, iar autoritățile de la Chișinău spun că astfel de curse reprezintă una dintre [...]
12:00
Părinții care evită să achite pensia de întreținere pentru copiii lor ar putea fi sancționați mult mai sever. Un proiect de lege înregistrat recent în Parlament prevede măsuri contravenționale mai dure pentru cei care nu își respectă obligațiile financiare față de minori. Printre sancțiunile propuse se numără munca neremunerată în folosul comunității, dar și posibilitatea [...]
11:40
Cadrele didactice din peste o sută de instituții de învățământ din Republica Moldova vor participa la un program amplu de formare dedicat prevenirii și gestionării fenomenului de bullying în mediul școlar. Inițiativa este lansată de Ministerul Educației și Cercetării și are scopul de a consolida capacitatea profesorilor de a identifica, preveni și interveni eficient în [...]
11:20
Cum a scăpat Nicanor Ciochină de doi ani de închisoare: sentința a venit după expirarea termenului de prescripție # NordNews
Potrivit investigației publicate de Ziarul de Gardă, instanța de judecată a stabilit că fostul primar din Boldurești, Nicanor Ciochină, este vinovat pentru accidentul rutier în urma căruia a murit un copil de 14 ani. Totuși, inculpatul a scăpat de doi ani de închisoare pentru fuga de la locul accidentului, deoarece sentința a fost pronunțată la [...]
11:00
România și-a ales reprezentanta la Eurovision Song Contest 2026. Cântăreața Alexandra Căpitănescu a câștigat Finala Națională și va urca pe scena concursului internațional de la Viena cu piesa „Choke Me". Artista Alexandra Căpitănescu a obținut locul întâi în Finala Națională Eurovision România 2026, competiție în care au participat 12 artiști. Cu piesa rock „Choke Me", [...]
10:40
Primăvara începe cu ghiocei, dar pentru mulți dintre ei sezonul se termină prea repede, în buchete vândute pe marginea drumurilor. Inspectorii de mediu avertizează că aceste flori fragile, considerate simbolul primăverii, devin tot mai des victime ale colectării și comerțului ilegal. Ghiocelul apare printre primele după iarnă și, în natură, oferă hrană timpurie insectelor polenizatoare [...]
Acum 12 ore
10:30
Administrația președintelui american Donald Trump afirmă că armata Statelor Unite dispune de suficiente muniții pentru a continua operațiunile militare împotriva Iranului. Oficialii de la Washington au sugerat că ofensiva ar putea dura mai multe săptămâni, în funcție de evoluția situației pe teren. Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a declarat într-o conferință de presă la [...]
10:20
Stare de alertă în sectorul energetic: Guvernul activează măsuri preventive pentru 60 de zile # NordNews
Republica Moldova intră, de astăzi, în stare de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile. Măsura a fost aprobată de Guvern și publicată în Monitorul Oficial, intrând în vigoare pe 5 martie.Decizia a fost luată la propunerea Centrului Național de Management al Crizelor, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al [...]
09:30
Concurs regional dedicat Unirii Basarabiei cu România, organizat la Bălți pentru elevi și studenți # NordNews
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălți (USARB), în parteneriat cu Episcopia de Bălți a Mitropoliei Basarabiei și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași, organizează cea de-a V-a ediție a Concursului regional la „Istoria Românilor", cu genericul „Unirea Basarabiei cu România: retrospectivă istorică, valori, identitate și spiritualitate". Competiția este destinată elevilor de liceu din clasele [...]
08:00
Vandalii care au distrus monumentul eroilor din Florești, obligați de instanță să achite 12 mii de lei # NordNews
Judecătoria Florești a obligat niște vandali care au distrus monumentul eroilor din oraș să compenseze financiar pagubele provocate. Instanța a dispus încasarea sumei de 12 mii de lei pentru refacerea crucii monumentului. Decizia vine după mai mulți ani de procese. Monumentul a fost distrus de niște tineri aflați în stare de ebrietate, care au deteriorat [...]
07:40
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,20 lei. Carburantul costă 24,17 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,56 lei până la prețul de 21,77 lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...]
Acum 24 ore
21:10
NordNews LIVE Interviu cu ambasadorul Japoniei Kazuyuki Takeuchi: despre investiții, cultură și viitorul relațiilor dintre Moldova și Japonia # NordNews
În această ediție a NordNews LIVE, discutăm cu Excelența Sa Kazuyuki Takeuchi, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Japoniei în Republica Moldova, despre relațiile
20:10
Horoscopul zilei de 3 martie 2026 vine cu o energie aparte, care te provoacă să fii mai atentă la semnele din jurul tău și la propriile dorințe. Astrele îți transmit că nimic nu este întâmplător, iar fiecare întâlnire sau decizie poate avea un impact pe termen lung. Este un moment potrivit să îți asculți [...] Articolul Leii își depășesc limitele. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
19:40
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 5 martie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 20.1648 lei, mai ieftin cu 0,04 lei; Dolarul american: 17.3326 lei, mai ieftin cu 0,09 lei; Leul românesc: 3.9570 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Hrivna [...] Articolul Dolarul pierde putere. Curs valutar oficial, 5 martie apare prima dată în NordNews.
19:20
VIDEO Reforma administrativă ar putea ajunge și la Bălți. Guvernul analizează modificarea legii # NordNews
Municipiul Bălți ar putea fi inclus în procesul de amalgamare voluntară a primăriilor, chiar dacă legislația actuală exclude, deocamdată, Chișinăul și capitala de nord din aceste uniri administrative. Posibila modificare a cadrului legal a fost discutată miercuri, 4 martie, la consultările publice organizate la Primăria Bălți. Viceprimarul municipiului, consilieri municipali și primari din mai multe [...] Articolul VIDEO Reforma administrativă ar putea ajunge și la Bălți. Guvernul analizează modificarea legii apare prima dată în NordNews.
Ieri
17:50
O speluncă de droguri din municipiul Bălți a fost destructurată de ofițerii de investigație ai Inspectoratului de Poliție Bălți. Activitatea infracțională a unui bărbat de 39 de ani a fost documentată în urma unor măsuri speciale de investigație. În timpul perchezițiilor efectuate la domiciliul suspectului, oamenii legii au depistat proprietarul locuinței, dar și alte șase [...] Articolul VIDEO Speluncă de droguri, destructurată într-un apartament din Bălți apare prima dată în NordNews.
17:50
Șoferii din Republica Moldova ar putea plăti mai mult pentru benzină și motorină la pompă în următoarele 60 de zile, din cauza războiului din Orientul Mijlociu și creșterii prețurilor la petrol pe piețele internaționale. În acest context, consumatorii sunt îndemnați de autorități să utilizeze rațional carburanții și energia electrică. „– O să mergeți mai puțin [...] Articolul VIDEO Războiul din Orient scumpește benzina și motorina. Ce spun șoferii de la Bălți apare prima dată în NordNews.
16:50
Elevii din Moldova intră în vacanța de primăvară. Ce recomandări au autoritățile pentru părinți # NordNews
Elevii intră de joi în vacanța de primăvară, care va dura până pe 8 martie. În această perioadă, profesorii vor lucra de la distanță. Prezența fizică a acestora poate fi solicitată pentru cel mult două zile, transmite IPN. În contextul vacanței, Direcția generală educație, tineret și sport recomandă părinților să supravegheze copiii și să cunoască [...] Articolul Elevii din Moldova intră în vacanța de primăvară. Ce recomandări au autoritățile pentru părinți apare prima dată în NordNews.
15:40
Protecția consumatorilor la stațiile PECO: ce trebuie să știi despre calitate, cantitate și carburanții „premium” # NordNews
Alimentarea mașinii pare un gest simplu, de rutină. Totuși, pentru unii șoferi, experiența la pompă se poate transforma rapid într-o sursă de nemulțumiri și cheltuieli suplimentare. Motorul pornește greu, apar vibrații neobișnuite sau consumul crește brusc. În alte situații, apar îndoieli legate de cantitatea efectiv livrată sau de modul în care este promovat carburantul „premium”, [...] Articolul Protecția consumatorilor la stațiile PECO: ce trebuie să știi despre calitate, cantitate și carburanții „premium” apare prima dată în NordNews.
14:50
Laura Codruța Kovesi, premiată la Leipzig pentru apărarea democrației. Șefa Parchetului European va dona premiul Ucrainei # NordNews
Procurorul-șef al Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi, a fost distinsă cu Premiul Leipzig „Robert Blum” pentru Democrație, o distincție acordată personalităților care contribuie la consolidarea valorilor democratice și a statului de drept. Cu această ocazie, Kovesi a anunțat că suma de bani aferentă premiului va fi donată Ucrainei, ca gest de solidaritate într-un moment [...] Articolul Laura Codruța Kovesi, premiată la Leipzig pentru apărarea democrației. Șefa Parchetului European va dona premiul Ucrainei apare prima dată în NordNews.
14:40
Mai mulți deputați din Duma de Stat a Federației Ruse s-ar fi confruntat în ultimele zile cu blocarea conturilor personale Apple, în contextul sancțiunilor internaționale impuse Rusiei după invazia Ucrainei. Informația a fost confirmată pentru publicația rusă „Vedomosti” de trei parlamentari, care au vorbit sub protecția anonimatului, transmite digi24.ro. Potrivit acestora, restricțiile au devenit evidente [...] Articolul Apple blochează conturile unor deputați ruși aflați sub sancțiuni internaționale apare prima dată în NordNews.
14:30
Prețurile la carburanți continuă să crească în Republica Moldova. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat noi tarife plafon pentru ziua de joi, potrivit cărora motorina standard se va scumpi cu 56 de bani pe litru. Astfel, prețul maxim pentru motorină va ajunge la 21,77 lei pe litru, potrivit datelor publicate de autoritatea [...] Articolul Motorina se scumpește în Moldova cu 56 de bani: ANRE anunță noi prețuri la carburanți apare prima dată în NordNews.
14:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis retragerea statutului de producător eligibil mic pentru 13 companii din sectorul energetic, după ce acestea nu și-au respectat obligațiile asumate în momentul obținerii acestui statut. În urma deciziei, garanțiile de bună execuție depuse de companii, în valoare totală de peste 11,5 milioane de lei, vor fi [...] Articolul ANRE a retras statutul de producător eligibil mic pentru 13 companii apare prima dată în NordNews.
14:20
Ambasadorul Republicii Moldova în România a prezentat scrisorile de acreditare la Palatul Cotroceni # NordNews
Ambasadorul Republicii Moldova în România, Mihai Mîțu, și-a prezentat oficial scrisorile de acreditare la Palatul Cotroceni, în cadrul unei ceremonii desfășurate în prezența președintelui României, Nicușor Dan. Evenimentul marchează începutul oficial al mandatului diplomatic al noului ambasador la București și reconfirmă importanța relațiilor strategice dintre cele două state, potrivit ipn.md. În timpul ceremoniei, Mihai Mîțu [...] Articolul Ambasadorul Republicii Moldova în România a prezentat scrisorile de acreditare la Palatul Cotroceni apare prima dată în NordNews.
14:20
Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului Ali Khamenei, ar fi fost desemnat noul lider suprem al Republicii Islamice Iran. Informația a fost publicată de portalul iranian din exil Iran International, care citează surse apropiate cercurilor de putere de la Teheran. Deocamdată, autoritățile iraniene și presa de stat nu au confirmat oficial aceste informații. Potrivit relatărilor din presa [...] Articolul Presa internațională: Mojtaba Khamenei ar fi fost ales noul lider suprem al Iranului apare prima dată în NordNews.
14:00
Primii soldați americani uciși în conflictul cu Iranul: armata SUA a identificat patru dintre victime # NordNews
Armata Statelor Unite a confirmat moartea a șase militari americani în urma unui atac care a vizat o instalație militară din Kuweit, într-un episod ce marchează primele pierderi confirmate ale SUA de la escaladarea recentă a tensiunilor cu Iranul. Incidentul s-a produs duminică, când o dronă a reușit să pătrundă prin sistemele de apărare antiaeriană [...] Articolul Primii soldați americani uciși în conflictul cu Iranul: armata SUA a identificat patru dintre victime apare prima dată în NordNews.
13:40
Otilia Dandara a câștigat alegerile pentru funcția de rector al Universității de Stat din Moldova # NordNews
Comunitatea academică a Universității de Stat din Moldova (USM) și-a ales noul rector. În urma scrutinului desfășurat în cadrul instituției, Otilia Dandara a obținut cele mai multe voturi și urmează să preia conducerea universității, devenind astfel, cel mai probabil, prima femeie rector din istoria USM, potrivit ipn.md. Potrivit rezultatelor anunțate de Consiliul pentru Dezvoltare Strategică [...] Articolul Otilia Dandara a câștigat alegerile pentru funcția de rector al Universității de Stat din Moldova apare prima dată în NordNews.
10:50
VIDEO Campanie națională de împădurire în Moldova: cetățenii sunt invitați să planteze copaci pe 14 martie # NordNews
Autoritățile din Republica Moldova lansează un nou apel către cetățeni pentru a se implica în protejarea mediului și extinderea suprafețelor împădurite. În cadrul campaniei naționale de împădurire din primăvara anului 2026, oamenii sunt invitați să participe la acțiuni de plantare a copacilor care vor avea loc pe 14 martie în mai multe localități din țară, transmite [...] Articolul VIDEO Campanie națională de împădurire în Moldova: cetățenii sunt invitați să planteze copaci pe 14 martie apare prima dată în NordNews.
10:40
Guvernul Republicii Moldova instituie stare de alertă în sectorul energetic din cauza războiului # NordNews
Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 4 martie curent. Decizia a fost aprobată la ședința de astăzi a Cabinetului de miniștri, transmite Moldova 1. Decizia de Guvern stabilește reguli stricte pentru gestionarea resurselor energetice pentru următoarele două luni, limitând exportul [...] Articolul Guvernul Republicii Moldova instituie stare de alertă în sectorul energetic din cauza războiului apare prima dată în NordNews.
10:40
Comerțul cu amănuntul, comerțul articolelor din metale prețioase și tutun, HoReCa, serviciile cosmetologice și de frumusețe, transportul rutier de pasageri, inclusiv taxi, precum și activitățile comerciale desfășurate online vor fi în centrul atenției Serviciului Fiscal de Stat (SFS) în luna martie 2026. Verificările au scopul de a preveni neeliberarea bonurilor fiscale și alte încălcări ale [...] Articolul HoReCa, taxi și comerț online, în vizorul controalelor fiscale în luna martie 2026 apare prima dată în NordNews.
10:10
Lucrări de spargere a gheții pe Nistru. Autoritățile avertizează pescarii asupra pericolului # NordNews
Pe râul Nistru au loc marți, 4 martie, lucrări de spargere a gheții, acțiune necesară pentru a menține navigația și a asigura circulația transportului fluvial în zonă. Operațiunile sunt desfășurate în contextul acumulării stratului de gheață pe râu, fenomen care poate bloca circulația și poate crea dificultăți pentru activitățile de transport pe apă, transmite Zona [...] Articolul Lucrări de spargere a gheții pe Nistru. Autoritățile avertizează pescarii asupra pericolului apare prima dată în NordNews.
07:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) indică că miercuri, 4 martie 2026, vremea în Republica Moldova va fi în general mai blândă comparativ cu perioadele reci ale lunii februarie, semnalând o tranziție spre condiții specifice începutului de primăvară. Conform tendințelor climatice pentru începutul lunii martie, temperaturile diurne vor urca semnificativ, iar maximele în multe regiuni vor [...] Articolul Prognoza meteo pentru 4 martie. Primăvară timpurie cu maxime până la +11…+12 °C apare prima dată în NordNews.
01:40
Maib consolidează inițiativa de susținere a antreprenoriatului feminin prin campania „femei care conduc” # NordNews
În cadrul angajamentului său constant de a susține antreprenoriatul feminin, maib lansează campania „femei care conduc”, reafirmându-și sprijinul pentru femeile care dezvoltă afaceri, creează locuri de muncă și contribuie activ la creșterea economiei. În Republica Moldova, tot mai multe afaceri sunt inițiate și conduse de femei, iar rolul acestora în dezvoltarea economică devine tot mai important. Prin [...] Articolul Maib consolidează inițiativa de susținere a antreprenoriatului feminin prin campania „femei care conduc” apare prima dată în NordNews.
