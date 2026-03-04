NordNews LIVE Interviu cu ambasadorul Japoniei Kazuyuki Takeuchi: despre investiții, cultură și viitorul relațiilor dintre Moldova și Japonia
NordNews, 4 martie 2026 21:10
În această ediție a NordNews LIVE, discutăm cu Excelența Sa Kazuyuki Takeuchi, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Japoniei în Republica Moldova, despre relațiile bilaterale dintre Moldova și Japonia, proiectele de dezvoltare sprijinite de Tokyo și oportunitățile de cooperare economică. Articolul <span class="badge-status" style="background: #ff1813;">NordNews LIVE</span> Interviu cu ambasadorul Japoniei Kazuyuki Takeuchi: despre investiții, cultură și viitorul relațiilor dintre Moldova și Japonia apare prima dată în NordNews.
• • •
Alte ştiri de NordNews
Acum 30 minute
21:10
NordNews LIVE Interviu cu ambasadorul Japoniei Kazuyuki Takeuchi: despre investiții, cultură și viitorul relațiilor dintre Moldova și Japonia # NordNews
În această ediție a NordNews LIVE, discutăm cu Excelența Sa Kazuyuki Takeuchi, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Japoniei în Republica Moldova, despre relațiile bilaterale dintre Moldova și Japonia, proiectele de dezvoltare sprijinite de Tokyo și oportunitățile de cooperare economică. Articolul NordNews LIVE Interviu cu ambasadorul Japoniei Kazuyuki Takeuchi: despre investiții, cultură și viitorul relațiilor dintre Moldova și Japonia apare prima dată în NordNews.
Acum 2 ore
20:10
Horoscopul zilei de 3 martie 2026 vine cu o energie aparte, care te provoacă să fii mai atentă la semnele din jurul tău și la propriile dorințe. Astrele îți transmit că nimic nu este întâmplător, iar fiecare întâlnire sau decizie poate avea un impact pe termen lung. Este un moment potrivit să îți asculți [...] Articolul Leii își depășesc limitele. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
19:40
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 5 martie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 20.1648 lei, mai ieftin cu 0,04 lei; Dolarul american: 17.3326 lei, mai ieftin cu 0,09 lei; Leul românesc: 3.9570 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Hrivna [...] Articolul Dolarul pierde putere. Curs valutar oficial, 5 martie apare prima dată în NordNews.
Acum 4 ore
19:20
VIDEO Reforma administrativă ar putea ajunge și la Bălți. Guvernul analizează modificarea legii # NordNews
Municipiul Bălți ar putea fi inclus în procesul de amalgamare voluntară a primăriilor, chiar dacă legislația actuală exclude, deocamdată, Chișinăul și capitala de nord din aceste uniri administrative. Posibila modificare a cadrului legal a fost discutată miercuri, 4 martie, la consultările publice organizate la Primăria Bălți. Viceprimarul municipiului, consilieri municipali și primari din mai multe [...] Articolul VIDEO Reforma administrativă ar putea ajunge și la Bălți. Guvernul analizează modificarea legii apare prima dată în NordNews.
17:50
O speluncă de droguri din municipiul Bălți a fost destructurată de ofițerii de investigație ai Inspectoratului de Poliție Bălți. Activitatea infracțională a unui bărbat de 39 de ani a fost documentată în urma unor măsuri speciale de investigație. În timpul perchezițiilor efectuate la domiciliul suspectului, oamenii legii au depistat proprietarul locuinței, dar și alte șase [...] Articolul VIDEO Speluncă de droguri, destructurată într-un apartament din Bălți apare prima dată în NordNews.
17:50
Șoferii din Republica Moldova ar putea plăti mai mult pentru benzină și motorină la pompă în următoarele 60 de zile, din cauza războiului din Orientul Mijlociu și creșterii prețurilor la petrol pe piețele internaționale. În acest context, consumatorii sunt îndemnați de autorități să utilizeze rațional carburanții și energia electrică. „– O să mergeți mai puțin [...] Articolul VIDEO Războiul din Orient scumpește benzina și motorina. Ce spun șoferii de la Bălți apare prima dată în NordNews.
Acum 6 ore
16:50
Elevii din Moldova intră în vacanța de primăvară. Ce recomandări au autoritățile pentru părinți # NordNews
Elevii intră de joi în vacanța de primăvară, care va dura până pe 8 martie. În această perioadă, profesorii vor lucra de la distanță. Prezența fizică a acestora poate fi solicitată pentru cel mult două zile, transmite IPN. În contextul vacanței, Direcția generală educație, tineret și sport recomandă părinților să supravegheze copiii și să cunoască [...] Articolul Elevii din Moldova intră în vacanța de primăvară. Ce recomandări au autoritățile pentru părinți apare prima dată în NordNews.
15:40
Protecția consumatorilor la stațiile PECO: ce trebuie să știi despre calitate, cantitate și carburanții „premium” # NordNews
Alimentarea mașinii pare un gest simplu, de rutină. Totuși, pentru unii șoferi, experiența la pompă se poate transforma rapid într-o sursă de nemulțumiri și cheltuieli suplimentare. Motorul pornește greu, apar vibrații neobișnuite sau consumul crește brusc. În alte situații, apar îndoieli legate de cantitatea efectiv livrată sau de modul în care este promovat carburantul „premium”, [...] Articolul Protecția consumatorilor la stațiile PECO: ce trebuie să știi despre calitate, cantitate și carburanții „premium” apare prima dată în NordNews.
Acum 8 ore
14:50
Laura Codruța Kovesi, premiată la Leipzig pentru apărarea democrației. Șefa Parchetului European va dona premiul Ucrainei # NordNews
Procurorul-șef al Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi, a fost distinsă cu Premiul Leipzig „Robert Blum” pentru Democrație, o distincție acordată personalităților care contribuie la consolidarea valorilor democratice și a statului de drept. Cu această ocazie, Kovesi a anunțat că suma de bani aferentă premiului va fi donată Ucrainei, ca gest de solidaritate într-un moment [...] Articolul Laura Codruța Kovesi, premiată la Leipzig pentru apărarea democrației. Șefa Parchetului European va dona premiul Ucrainei apare prima dată în NordNews.
14:40
Mai mulți deputați din Duma de Stat a Federației Ruse s-ar fi confruntat în ultimele zile cu blocarea conturilor personale Apple, în contextul sancțiunilor internaționale impuse Rusiei după invazia Ucrainei. Informația a fost confirmată pentru publicația rusă „Vedomosti” de trei parlamentari, care au vorbit sub protecția anonimatului, transmite digi24.ro. Potrivit acestora, restricțiile au devenit evidente [...] Articolul Apple blochează conturile unor deputați ruși aflați sub sancțiuni internaționale apare prima dată în NordNews.
14:30
Prețurile la carburanți continuă să crească în Republica Moldova. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat noi tarife plafon pentru ziua de joi, potrivit cărora motorina standard se va scumpi cu 56 de bani pe litru. Astfel, prețul maxim pentru motorină va ajunge la 21,77 lei pe litru, potrivit datelor publicate de autoritatea [...] Articolul Motorina se scumpește în Moldova cu 56 de bani: ANRE anunță noi prețuri la carburanți apare prima dată în NordNews.
14:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis retragerea statutului de producător eligibil mic pentru 13 companii din sectorul energetic, după ce acestea nu și-au respectat obligațiile asumate în momentul obținerii acestui statut. În urma deciziei, garanțiile de bună execuție depuse de companii, în valoare totală de peste 11,5 milioane de lei, vor fi [...] Articolul ANRE a retras statutul de producător eligibil mic pentru 13 companii apare prima dată în NordNews.
14:20
Ambasadorul Republicii Moldova în România a prezentat scrisorile de acreditare la Palatul Cotroceni # NordNews
Ambasadorul Republicii Moldova în România, Mihai Mîțu, și-a prezentat oficial scrisorile de acreditare la Palatul Cotroceni, în cadrul unei ceremonii desfășurate în prezența președintelui României, Nicușor Dan. Evenimentul marchează începutul oficial al mandatului diplomatic al noului ambasador la București și reconfirmă importanța relațiilor strategice dintre cele două state, potrivit ipn.md. În timpul ceremoniei, Mihai Mîțu [...] Articolul Ambasadorul Republicii Moldova în România a prezentat scrisorile de acreditare la Palatul Cotroceni apare prima dată în NordNews.
14:20
Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului Ali Khamenei, ar fi fost desemnat noul lider suprem al Republicii Islamice Iran. Informația a fost publicată de portalul iranian din exil Iran International, care citează surse apropiate cercurilor de putere de la Teheran. Deocamdată, autoritățile iraniene și presa de stat nu au confirmat oficial aceste informații. Potrivit relatărilor din presa [...] Articolul Presa internațională: Mojtaba Khamenei ar fi fost ales noul lider suprem al Iranului apare prima dată în NordNews.
14:00
Primii soldați americani uciși în conflictul cu Iranul: armata SUA a identificat patru dintre victime # NordNews
Armata Statelor Unite a confirmat moartea a șase militari americani în urma unui atac care a vizat o instalație militară din Kuweit, într-un episod ce marchează primele pierderi confirmate ale SUA de la escaladarea recentă a tensiunilor cu Iranul. Incidentul s-a produs duminică, când o dronă a reușit să pătrundă prin sistemele de apărare antiaeriană [...] Articolul Primii soldați americani uciși în conflictul cu Iranul: armata SUA a identificat patru dintre victime apare prima dată în NordNews.
13:40
Otilia Dandara a câștigat alegerile pentru funcția de rector al Universității de Stat din Moldova # NordNews
Comunitatea academică a Universității de Stat din Moldova (USM) și-a ales noul rector. În urma scrutinului desfășurat în cadrul instituției, Otilia Dandara a obținut cele mai multe voturi și urmează să preia conducerea universității, devenind astfel, cel mai probabil, prima femeie rector din istoria USM, potrivit ipn.md. Potrivit rezultatelor anunțate de Consiliul pentru Dezvoltare Strategică [...] Articolul Otilia Dandara a câștigat alegerile pentru funcția de rector al Universității de Stat din Moldova apare prima dată în NordNews.
Acum 12 ore
10:50
VIDEO Campanie națională de împădurire în Moldova: cetățenii sunt invitați să planteze copaci pe 14 martie # NordNews
Autoritățile din Republica Moldova lansează un nou apel către cetățeni pentru a se implica în protejarea mediului și extinderea suprafețelor împădurite. În cadrul campaniei naționale de împădurire din primăvara anului 2026, oamenii sunt invitați să participe la acțiuni de plantare a copacilor care vor avea loc pe 14 martie în mai multe localități din țară, transmite [...] Articolul VIDEO Campanie națională de împădurire în Moldova: cetățenii sunt invitați să planteze copaci pe 14 martie apare prima dată în NordNews.
10:40
Guvernul Republicii Moldova instituie stare de alertă în sectorul energetic din cauza războiului # NordNews
Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 4 martie curent. Decizia a fost aprobată la ședința de astăzi a Cabinetului de miniștri, transmite Moldova 1. Decizia de Guvern stabilește reguli stricte pentru gestionarea resurselor energetice pentru următoarele două luni, limitând exportul [...] Articolul Guvernul Republicii Moldova instituie stare de alertă în sectorul energetic din cauza războiului apare prima dată în NordNews.
10:40
Comerțul cu amănuntul, comerțul articolelor din metale prețioase și tutun, HoReCa, serviciile cosmetologice și de frumusețe, transportul rutier de pasageri, inclusiv taxi, precum și activitățile comerciale desfășurate online vor fi în centrul atenției Serviciului Fiscal de Stat (SFS) în luna martie 2026. Verificările au scopul de a preveni neeliberarea bonurilor fiscale și alte încălcări ale [...] Articolul HoReCa, taxi și comerț online, în vizorul controalelor fiscale în luna martie 2026 apare prima dată în NordNews.
10:10
Lucrări de spargere a gheții pe Nistru. Autoritățile avertizează pescarii asupra pericolului # NordNews
Pe râul Nistru au loc marți, 4 martie, lucrări de spargere a gheții, acțiune necesară pentru a menține navigația și a asigura circulația transportului fluvial în zonă. Operațiunile sunt desfășurate în contextul acumulării stratului de gheață pe râu, fenomen care poate bloca circulația și poate crea dificultăți pentru activitățile de transport pe apă, transmite Zona [...] Articolul Lucrări de spargere a gheții pe Nistru. Autoritățile avertizează pescarii asupra pericolului apare prima dată în NordNews.
Acum 24 ore
07:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) indică că miercuri, 4 martie 2026, vremea în Republica Moldova va fi în general mai blândă comparativ cu perioadele reci ale lunii februarie, semnalând o tranziție spre condiții specifice începutului de primăvară. Conform tendințelor climatice pentru începutul lunii martie, temperaturile diurne vor urca semnificativ, iar maximele în multe regiuni vor [...] Articolul Prognoza meteo pentru 4 martie. Primăvară timpurie cu maxime până la +11…+12 °C apare prima dată în NordNews.
01:40
Maib consolidează inițiativa de susținere a antreprenoriatului feminin prin campania „femei care conduc” # NordNews
În cadrul angajamentului său constant de a susține antreprenoriatul feminin, maib lansează campania „femei care conduc”, reafirmându-și sprijinul pentru femeile care dezvoltă afaceri, creează locuri de muncă și contribuie activ la creșterea economiei. În Republica Moldova, tot mai multe afaceri sunt inițiate și conduse de femei, iar rolul acestora în dezvoltarea economică devine tot mai important. Prin [...] Articolul Maib consolidează inițiativa de susținere a antreprenoriatului feminin prin campania „femei care conduc” apare prima dată în NordNews.
Ieri
21:10
În această ediție NordNews LIVE, discutăm cu șeful Inspectoratului de Poliție Bălți, Ion Volontir, despre cât de sigur este municipiul Bălți, cum arată criminalitatea în oraș și cu ce provocări se confruntă polițiștii zi de zi, lipsa de personal din sistem, pregătirea și dotările oamenilor legii, dar și reforma Poliției și impactul acesteia asupra siguranței [...] Articolul NordNews LIVE Cât de sigur este Bălțiul apare prima dată în NordNews.
20:30
VIDEO Ministru de Externe polonez: Rusia a cheltuit 2% din PIB-ul Republicii Moldova pentru partide pro-ruse # NordNews
Rusia ar fi cheltuit anul trecut în jur de cinci miliarde de lei, echivalentul a aproape 2% din PIB-ul Republicii Moldova, pentru a aduce la putere partide pro-ruse. Tentativa nu a reușit, iar cetățenii moldoveni au ales direcția europeană. Declarația a fost făcută de ministrul de Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, în Parlamentul de la [...] Articolul VIDEO Ministru de Externe polonez: Rusia a cheltuit 2% din PIB-ul Republicii Moldova pentru partide pro-ruse apare prima dată în NordNews.
20:20
VIDEO 240 de kilometri pentru lecții de muzică: povestea profesoarei care formează generații la Ocnița # NordNews
Pentru șaptezeci de copii de la școala muzicală din Ocnița, o profesoară din Chișinău face naveta săptămânal timp de 10 ani. Este vorba despre Mariana Popescu, care ține ore de canto, solfegiu și conduce o trupă muzicală pentru elevii pasionați de limbajul sunetelor. „Bărbița jos și țineți cont de diafragmă. Ian puneți mânuțele la brâu [...] Articolul VIDEO 240 de kilometri pentru lecții de muzică: povestea profesoarei care formează generații la Ocnița apare prima dată în NordNews.
20:10
Horoscopul zilei de 3 martie 2026 vine cu o energie aparte, care te provoacă să fii mai atentă la semnele din jurul tău și la propriile dorințe. Astrele îți transmit că nimic nu este întâmplător, iar fiecare întâlnire sau decizie poate avea un impact pe termen lung. Este un moment potrivit să îți asculți intuiția [...] Articolul Leii își depășesc limitele. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
19:40
VIDEO De la laboratoare moderne la uniformă militară. Ce au descoperit elevii din Edineț la Cupcini # NordNews
Cofetar, bucătar, mecanic auto, sudor sunt doar câteva dintre meseriile pe care le pot alege viitorii absolvenți de gimnaziu din raionul Edineț, dacă optează pentru Școala Profesională din Cupcini. Instituția și-a deschis porțile pe 3 martie pentru peste 100 de potențiali elevi. Tinerii din Edineț și Cupcini au vizitat laboratoarele dotate cu echipamente moderne, unde [...] Articolul VIDEO De la laboratoare moderne la uniformă militară. Ce au descoperit elevii din Edineț la Cupcini apare prima dată în NordNews.
19:40
Maib consolidează inițiativa de susținere a antreprenoriatului feminin prin campania „femei care conduc” # NordNews
În cadrul angajamentului său constant de a susține antreprenoriatul feminin, maib lansează campania „femei care conduc”, reafirmându-și sprijinul pentru femeile care dezvoltă afaceri, creează locuri de muncă și contribuie activ la creșterea economiei. În Republica Moldova, tot mai multe afaceri sunt inițiate și conduse de femei, iar rolul acestora în dezvoltarea economică devine tot mai important. Prin [...] Articolul Maib consolidează inițiativa de susținere a antreprenoriatului feminin prin campania „femei care conduc” apare prima dată în NordNews.
19:20
Aproape 70 de bătrâni din satul Prepelița, raionul Sângerei se vor aduna la șezători și ateliere, unde vor pune satul la cale. Asta grație deschiderii, pe 3 martie, a noului club pentru persoane vârstnice, la care a participat și ministra Muncii și Asistenței Sociale, Natalia Plugaru. De la înființarea Grupului de Sprijin Reciproc, acum doi [...] Articolul VIDEO Vor pune satul la cale. Un club pentru vârstnici, deschis la Prepelița apare prima dată în NordNews.
18:20
Moldovenii au ce învăța de la israelieni despre ce înseamnă patriotismul și asumarea responsabilității față de țară. Este mesajul transmis de un moldovean stabilit de 12 ani în Israel, în cadrul unui interviu acordat pentru NordNews pe 2 martie 2026. Noie Rotaru este de la Bălți și în ultimele zile este nevoit timp de 30 [...] Articolul VIDEO Moldovean stabilit în Israel: „Avem ce învăța despre patriotism de la israelieni” apare prima dată în NordNews.
18:20
Provocarea celor 30 de zile fără zahăr este tot mai populară în mediul online. Cu ajutorul acestor modalități ușoare poți combate treptat pofta de dulce și îți poți îmbunătăți starea de sănătate. Este important să găsești un echilibru în tot ceea ce faci, potrivit catine.ro. Ești pregătită să scapi de dependența de zahăr? Eliminarea [...] Articolul 30 de zile fără zahăr: modalități ușoare de a combate pofta de dulce apare prima dată în NordNews.
16:50
Centrul municipal de învățare și educație a adulților (CMIEA), care activează în incinta Liceului Teoretic „Matei Basarab” din Chișinău, își va extinde activitățile cu sprijin financiar oferit de Guvernul Japoniei. Un grant în valoare de peste 75.000 de dolari va fi alocat pentru renovarea și modernizarea auditoriului în care își desfășoară activitatea centrul. Finanțarea este [...] Articolul Japonia investește în extinderea CMIEA de la Liceul „Matei Basarab” din Chișinău apare prima dată în NordNews.
16:00
Motorina se scumpește la 21,21 lei. ANRE explică majorarea prin tensiunile din Golful Persic # NordNews
Șoferii vor plăti mai mult pentru un plin de carburant. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat o nouă majorare a prețurilor la carburanți, în contextul evoluțiilor tensionate de pe piața internațională a petrolului. Pentru ziua de miercuri, ANRE a stabilit un preț maxim de 21,21 lei pentru un litru de motorină standard, [...] Articolul Motorina se scumpește la 21,21 lei. ANRE explică majorarea prin tensiunile din Golful Persic apare prima dată în NordNews.
16:00
Grecia își intensifică interesul investițional în Republica Moldova: UE, cheia pentru capital european # NordNews
Republica Moldova are șansa de a atrage investiții europene consistente dacă își menține cu seriozitate și coerență parcursul de aderare la Uniunea Europeană. Mesajul a fost transmis de viceministrul afacerilor externe al Greciei, Haris Theoharis, într-un interviu acordat Agenției de Presă IPN, în contextul vizitei sale oficiale la Chișinău. Oficialul elen a subliniat că integrarea [...] Articolul Grecia își intensifică interesul investițional în Republica Moldova: UE, cheia pentru capital european apare prima dată în NordNews.
15:30
Accesul la credite a devenit, în ultimii ani, parte din viața de zi cu zi pentru mii de moldoveni. Fie că este vorba despre achiziția unui bun, renovarea locuinței sau acoperirea unor cheltuieli urgente, produsele de creditare oferă resurse financiare rapide. Însă, odată cu aceste oportunități, apar și riscuri, iar protecția consumatorilor a devenit o [...] Articolul Drepturile consumatorilor la creditele de consum: ce trebuie să știi înainte să semnezi apare prima dată în NordNews.
15:20
Procesul în care fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, este acuzat de trădare de patrie va fi reluat integral, după ce judecătoarea Arina Ialanji și-a depus demisia. Cauza urmează să fie redistribuită aleatoriu unui alt magistrat, iar procedura va începe practic de la început. Decizia intervine în contextul în care Consiliul Superior [...] Articolul Dosarul lui Ion Creangă, reluat de la zero după demisia judecătoarei Arina Ialanji apare prima dată în NordNews.
15:10
Miza aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană a depășit demult sfera aspirațiilor diplomatice, devenind un test de supraviețuire instituțională într-un context regional volatil. Astăzi, la patru ani de la semnarea cererii de aderare, Chișinăul se află într-o postură paradoxală: deține un calendar ambițios, dar funcționează cu un motor administrativ subdimensionat, forțat să ruleze într-o „ceață” [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu | Patru ani de speranță sau de iluzii pierdute? apare prima dată în NordNews.
13:40
Metode clasice de spionaj adaptate erei digitale, un telefon ascuns într-o geantă Faraday și rapoarte scrise în rusă după o întâlnire la Budapesta. Acestea sunt detaliile care conturează dosarul fostului director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, Alexandru Bălan, acuzat că spiona România. Comunicare prin „draft”, o metodă veche, adaptată [...] Articolul Cum comunica fostul șef ajunct SIS, Alexandru Bălan, cu ofițerii KGB din Belarus apare prima dată în NordNews.
13:10
Un funcționar vamal și un polițist de frontieră au fost reținuți după ce oamenii legii au descoperit o schemă de contrabandă cu țigări la frontiera moldo-română. Cazul a ieșit la iveală în urma unei operațiuni desfășurate simultan în Republica Moldova și România, la punctul de trecere Lipcani – Rădăuți Prut. Potrivit anchetei, un microbuz suspect [...] Articolul VIDEO Țigări trecute ilegal peste frontieră: Doi angajați ai statului, în arest apare prima dată în NordNews.
12:30
Ce înseamnă „acasă” după ani de muncă peste hotare? Cum se schimbă o familie atunci când un părinte pleacă și copilul rămâne să crească cu frații și surorile sale? Cum trăiesc oamenii memoria războiului, a deportărilor sau a anilor ’90? Și ce ne unește, dincolo de limba maternă, regiune sau generație? „Istorii de acasă” este [...] Articolul „Istorii de acasă” – vocile care spun adevărul despre plecare, memorie și apartenență apare prima dată în NordNews.
12:30
O femeie de 58 de ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost lovită de un automobil care a derapat pe un drum acoperit cu polei, în localitatea Bîrnova, raionul Ocnița. Accidentul a avut loc marți, 3 martie, pe traseul R-11, potrivit poliției. Conform informațiilor preliminare, o șoferiță de 32 de [...] Articolul Poleiul își face de cap în nord: Accident rutier cu o femeie ajunsă în reanimare apare prima dată în NordNews.
12:20
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) propune ca statul să preia controlul asupra Portului Internațional Giurgiulești prin răscumpărarea pachetului majoritar al operatorului portuar. Inițiativa legislativă a fost anunțată marți, 3 martie, de deputații socialiști, Petru Burduja și Bogdan Țîrdea, care susțin că proiectul ar avea o importanță strategică pentru economia republicii. Potrivit autorilor, investiția ar [...] Articolul PSRM vrea portul Giurgiulești înapoi la stat apare prima dată în NordNews.
11:20
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) funcționează în prezent cu puțin peste jumătate din numărul de judecători prevăzut de schema instituțională. Din cele 20 de funcții aprobate, doar 11 sunt ocupate, ceea ce înseamnă că nouă posturi rămân vacante. Situația reflectă un deficit care persistă de mai mulți ani și care continuă să afecteze activitatea celei [...] Articolul Nouă posturi vacante la Curtea Supremă de Justiție: deficitul de judecători persistă apare prima dată în NordNews.
11:00
Freelancerii și antreprenorii independenți din Republica Moldova au la dispoziție trei servicii publice digitale noi, care pot fi accesate integral online prin portalul guvernamental unic EVO (evo.gov.md) sau prin aplicația mobilă EVO. Noile funcționalități le permit să își actualizeze datele, să înceteze activitatea sau să o reia fără a se deplasa la ghișeele instituțiilor publice, [...] Articolul Trei servicii digitale noi pentru freelanceri pe portalul EVO apare prima dată în NordNews.
10:50
Companiile azere, invitate să participe la licitația pentru parcurile eoliene de 170 MW din Moldova # NordNews
Republica Moldova face un nou pas în direcția diversificării surselor de energie și a consolidării independenței energetice. Companiile din Azerbaidjan au fost invitate oficial să participe la licitația pentru construcția unor parcuri eoliene de mari dimensiuni, cu o capacitate totală de 170 MW, proiect care prevede și integrarea sistemelor moderne de stocare a energiei, potrivit [...] Articolul Companiile azere, invitate să participe la licitația pentru parcurile eoliene de 170 MW din Moldova apare prima dată în NordNews.
10:40
Ambasadorul Israelului la Chișinău: Operațiunea împotriva regimului iranian este în interesul lumii libere # NordNews
Ambasadorul Israelului în Republica Moldova, E.S. Yoram Elron, a declarat că operațiunea militară inițiată de Israel și Statele Unite ale Americii împotriva regimului iranian reprezintă un demers necesar pentru securitatea regională și globală, transmite deschide.md. Potrivit diplomatului, regimul de la Teheran continuă să dezvolte capabilități militare avansate, inclusiv programe nucleare și rachete balistice cu rază [...] Articolul Ambasadorul Israelului la Chișinău: Operațiunea împotriva regimului iranian este în interesul lumii libere apare prima dată în NordNews.
10:10
Se fac lucrări de întreținere pe traseul național M5 în raionul Râșcani. Drumarii plombează gropile # NordNews
Administrația Națională a Drumurilor anunță lucrări de întreținere pe drumurile naționale, odată cu îmbunătățirea condițiilor meteorologice și în contextul degradărilor apărute după topirea zăpezii și ciclurile repetate de îngheț–dezgheț. Se lucrează și pe drumul național M5, în raionul Râșcani, unde echipele intervin pe sectorul km 112–113, în proximitatea localității Recea. Potrivit instituției, în această perioadă [...] Articolul Se fac lucrări de întreținere pe traseul național M5 în raionul Râșcani. Drumarii plombează gropile apare prima dată în NordNews.
09:50
Locuitorii din raioanele Florești și Soroca vor beneficia de consultații medicale gratuite # NordNews
În această săptămână, echipele mobile de medici specialiști vor oferi consultații profilactice gratuite în raioanele Florești și Soroca. Serviciile medicale vor fi acoperite din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Potrivit CNAM, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice se va afla în mai multe localități din raioanele Florești [...] Articolul Locuitorii din raioanele Florești și Soroca vor beneficia de consultații medicale gratuite apare prima dată în NordNews.
09:30
Iranul a avertizat luni că va deschide focul asupra oricărei nave care va încerca să traverseze Strâmtoarea Hormuz, după ce a anunțat închiderea acestei rute maritime strategice, potrivit presei de stat iraniene. Un oficial de rang înalt al Gardienilor Revoluției a declarat că strâmtoarea este „închisă” și că forțele iraniene vor incendia orice vas care [...] Articolul Iranul amenință că va ataca orice navă care încearcă să traverseze Strâmtoarea Hormuz apare prima dată în NordNews.
09:10
General rus, schimbat pe 28 de polițiști moldoveni: Veteranii din serviciile secrete, mărturii la Moldova 1 despre operațiunile de la Nistru # NordNews
Moscova a pregătit războiul din regiunea transnistreană începând cu 1989 și mai târziu Rusia s-a implicat clar de partea separatiștilor, i-a înarmat, i-a instruit, și a intrat în război la Tighina. Patrioții din serviciile secrete de la Chișinău au stat cu ochii pe Transnistria și în perioada KGB-ului, când au apărut primele semnale de militarizare. [...] Articolul General rus, schimbat pe 28 de polițiști moldoveni: Veteranii din serviciile secrete, mărturii la Moldova 1 despre operațiunile de la Nistru apare prima dată în NordNews.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.