Traficul aerian de pe aeroportul din Chișinău, în continuă creștere: Destinațiile spre care zboară cei mai mulți pasageri
Radio Moldova, 6 martie 2026 11:30
Aproape 370 de mii de pasageri au călătorit, în luna februarie curent, pe rutele aeriene operate de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău. Cifra este mai mare cu 28.2% sau cu 79.834 de pasageri, comparativ cu luna februarie 2025, arată datele aerogării.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 30 minute
11:30
Un bărbat din Kazahstan, dat în urmărire internațională pentru fraude bancare, a fost reținut la Chișinău # Radio Moldova
Un bărbat în vârstă de 34 de ani, originar din Kazahstan și dat în urmărire internațională, a fost reținut la Chișinău de către autoritățile din Republica Moldova. Potrivit Inspectoratului General pentru Migrație (IGM), bărbatul era căutat de Biroul Național Central Interpol Astana, fiind bănuit de comiterea unor infracțiuni de escrocherie și fraude bancare.
11:30
Traficul aerian de pe aeroportul din Chișinău, în continuă creștere: Destinațiile spre care zboară cei mai mulți pasageri # Radio Moldova
Aproape 370 de mii de pasageri au călătorit, în luna februarie curent, pe rutele aeriene operate de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău. Cifra este mai mare cu 28.2% sau cu 79.834 de pasageri, comparativ cu luna februarie 2025, arată datele aerogării.
11:20
Dinamo București este ultima echipă calificată în semifinalele Cupei României la fotbal # Radio Moldova
„Câinii roșii” au învins pe Metalul Buzău, o grupare din al doilea eșalon, cu 1-0 în „sferturi" și urmează să o înfrunte pe CS Universitatea Craiova în penultimul act. Alexandru Pop a marcat golul calificării.
Acum o oră
11:10
Celula de Criză de la MAE: Peste 100 de solicitări de evacuare din Orientul Mijlociu # Radio Moldova
Peste 100 de cetățeni ai Republicii Moldova aflați în statele din Orientul Mijlociu au contactat misiunile diplomatice cu solicitări de sprijin pentru evacuare, asistență consulară sau informații privind situația din regiune. Potrivit informațiilor Celulei de Criză de la Ministerul Afacerilor Externe (MAE), printre victimele din Orientul Mijlociu nu se regăsesc cetățeni moldoveni.
Acum 2 ore
10:40
Revista presei internaționale | SUA vor să participe la alegerea viitorului lider suprem al Iranului; Ucraina oferă sprijin SUA pentru doborârea dronelor iraniene # Radio Moldova
Conflictul din Orientul Mijlociu continuă să atragă atenția presei internaționale, pe fondul tensiunilor dintre Iran și actorii regionali și occidentali. Publicațiile occidentale urmăresc implicațiile politice, inclusiv viitorul conducerii de la Teheran, precum și dimensiunea militară și efectele asupra securității statelor din regiune. Presa străină remarcă și impactul pe care îl are conflictul asupra piețelor globale de energie, determinând creșteri ale prețurilor la gaze și petrol, care generează presiuni geopolitice în relațiile dintre marile puteri.
10:40
Portretul femeii din R. Moldova: Mai numeroase, mai longevive, mai instruite, dar mai prost plătite decât bărbații # Radio Moldova
Femeile reprezintă peste jumătate din populația Republicii Moldova - 52.8% - și au un nivel de instruire mai ridicat decât bărbații, însă continuă să fie mai puțin prezente în funcții de conducere și câștigă salarii mai mici.
10:10
Cetățenii moldoveni au economisit peste 6 milioane de euro prin transferurile efectuate în cadrul Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA). La un an de la aderare, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, spune SEPA a devenit principalul canal pentru plățile transfrontaliere în euro ale Republicii Moldova, schimbând radical modul în care circulă banii către și dinspre Europa.
10:10
Procuratura nu i-ar fi prezentat toate detaliile Președinției atunci când a cerut grațierea lui Șepeli, liderul grupării care pregătea atentate în Ucraina # Radio Moldova
Președinția nu a avut pe masă toate detaliile atunci când a decis grațierea, în 2022, a lui Nicolae Șepeli, tânărul condamnat pentru trafic de droguri în Rusia și prezentat ca victimă a traficului de ființe umane de către procurori și organizații neguvernamentale.
10:00
Sergiu Predius a preluat șefia Federației de Volei din Republica Moldova acum o lună și spune că este nevoie de foarte multă de muncă pentru a ridica nivelul acestui gen de sport în țara noastră. Noul președinte al forului national are ambiții mari, dar știe că dragostea pentru volei o să-l ajute să schimbe lucrurile spre bine.
Acum 4 ore
09:30
Poliția cunoaște locul aflării unor condamnați fugiți în stânga Nistrului, însă nu poate interveni. Precizările șefului IGP # Radio Moldova
Autoritățile de la Chișinău cunosc locul aflării mai multor condamnați care se ascund de justiție în regiunea transnistreană, printre aceștia fiind Dmitri Constantinov, Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan. Totuși, poliția nu poate interveni pentru a-i reține, invocând riscurile pentru angajați și lipsa competenței teritoriale în stânga Nistrului. Declarațiile au fost făcute de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.
09:30
Nicușor Dan, răspuns la oferta lui Macron: Nu se pune problema ca elemente nucleare să fie găzduite pe teritoriul României # Radio Moldova
România se află sub umbrela nucleară a NATO, iar, pe termen mediu, pe teritoriul național nu vor exista „elemente de natură nucleară”. Acesta este răspunsul președintelui Nicușor Dan la propunerea președintelui francez, Emmanuel Macron, ca România să participe la „umbrela nucleară”.
09:30
Programul „Casa Verde”: Un locuitor din Floreni a scăpat de facturi și planifică să vândă energie electrică # Radio Moldova
Locuințele din Republica Moldova pot deveni adevărate surse de energie regenerabilă. Cu sprijinul statului, gospodarii au posibilitatea să instaleze panouri fotovoltaice. Acestea permit economii semnificative pe timp de iarnă, iar vara, energia produsă de soare poate fi vândută în rețea.
09:10
Ofensiva SUA-Israel împotriva Iranului se intensifică: 80% din apărarea antiaeriană și 60% dintre lansatoarele de rachete ar fi fost distruse # Radio Moldova
SUA și Israelul afirmă că atacurile aeriene lansate împotriva Iranului au redus semnificativ capacitatea militară a Teheranului, însă avertizează că ofensiva va continua și se va intensifica în zilele următoare, în timp ce Iranul continuă să lanseze rachete și drone asupra Israelului și asupra unor ținte americane din regiune, notează The Times of Israel.
09:00
Soluție digitală, menită să simplifice munca întreprinderilor mici și mijlocii, găsită de un tânăr din R. Moldova # Radio Moldova
Un tânăr antreprenor din țara noastră a decis să îmbine tehnologia cu domeniul financiar și a lansat o afacere bazată pe inteligența artificială în contabilitate. După ce a observat cât de mult timp și resurse consumă procesele contabile tradiționale, el a găsit o soluție digitală menită să simplifice munca întreprinderilor mici și mijlocii.
08:30
Un bărbat din Kazahstan, anunțat în căutare internațională pentru fraude bancare, a fost reținut la Chișinău # Radio Moldova
Un bărbat în vârstă de 34 de ani, originar din Kazahstan și anunțat în căutare internațională, a fost reținut la Chișinău de către autoritățile din Republica Moldova. Potrivit Inspectoratului General pentru Migrație (IGM), bărbatul era căutat de Biroul Național Central Interpol Astana, fiind bănuit de comiterea unor infracțiuni de escrocherie și fraude bancare.
08:30
Poliția cunoaște locația unor condamnați fugiți în stânga Nistrului, însă nu poate interveni. Precizările șefului IGP # Radio Moldova
Autoritățile de la Chișinău cunosc locul aflării mai multor condamnați care se ascund de justiție în regiunea transnistreană, printre aceștia fiind Dmitri Constantinov, Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan. Totuși, poliția nu poate interveni pentru a-i reține, invocând riscurile pentru angajați și lipsa competenței teritoriale în stânga Nistrului. Declarațiile au fost făcute de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.
08:00
Maia Sandu: Obiectivul primordial al Republicii Moldova este aderarea la UE cât mai rapid # Radio Moldova
Aderarea la Uniunea Europeană rămâne obiectivul primordial al Republicii Moldova, iar autoritățile își doresc ca acest proces să se realizeze cât mai rapid, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV. Aceasta a subliniat că integrarea europeană este importantă atât pentru securitatea țării, cât și pentru dezvoltarea economică și îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor.
07:50
Revista Presei | Maia Sandu: Putem conta tot mai puțin pe pacea globală. Trebuie să luăm toate măsurile ca să ne protejăm # Radio Moldova
Decizia PAS de a modifica legislația privind numirea membrilor comisiilor de evaluare a integrității: criticile experților și comentariul președintei Maia Sandu sunt principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
Acum 6 ore
07:30
India revine la petrolul rusesc: Rafinăriile cumpără circa zeci de milioane de barili după derogarea temporară acordată de SUA # Radio Moldova
Rafinăriile din India cumpără milioane de barili de petrol rusesc pentru livrare rapidă, în încercarea de a compensa deficitul de aprovizionare provocat de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, transmite Reuters.
07:20
Corespondență Dan Alexe | UE și Macron își exprimă sprijinul pentru Spania „îngrozitoare” în fața lui Trump, dar rezultă o cacofonie # Radio Moldova
Uniunea Europeană (UE) a declarat că este „gata să reacționeze” pentru a-și apăra interesele și pe cele ale statelor sale membre în fața amenințărilor comerciale formulate de Donald Trump la adresa Spaniei. Madridul a provocat furia președintelui SUA după ce a refuzat să permită Washingtonului să folosească două baze militare americane din Andaluzia ca parte a războiului împotriva Iranului.
Acum 12 ore
23:00
Expert, despre reducerea pragului de vot pentru Comisia Vetting: Guvernarea are angajamente față de UE, iar timpul presează # Radio Moldova
Reducerea cvorumului de vot pentru deciziile Comisiei Vetting, fără o justificare riguroasă, riscă să submineze credibilitatea procesului în fața partenerilor externi și a societății. O astfel de schimbare ar fi trebuit să fie propusă printr-un proiect legislativ separat, supus consultărilor publice și avizărilor instituționale prealabile, susține președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), Ilie Chirtoacă. Totodată, analistul Nicolae Negru consideră că deciziile trebuie analizate în contextul presiunilor de timp legate de reforma justiției.
Acum 24 ore
22:40
Expert: Reducerea pragului de vot pentru Comisia Vetting lăsa o umbră de neîncredere asupra întregului proces # Radio Moldova
Reducerea cvorumului de vot pentru deciziile Comisiei Vetting, fără o justificare riguroasă, riscă să submineze credibilitatea procesului în fața partenerilor externi și a societății. O astfel de schimbare ar fi trebuit să fie propusă printr-un proiect legislativ separat, supus consultărilor publice și avizărilor instituționale prealabile, susține președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), Ilie Chirtoacă. Totodată, analistul Nicolae Negru consideră că deciziile trebuie analizate în contextul presiunilor de timp legate de reforma justiției.
22:20
Șefa statului, despre reducerea pragului de vot pentru Comisia Vetting: Dacă nu există 61 de voturi, reforma justiției nu trebuie blocată # Radio Moldova
Reforma justiției nu poate fi oprită din cauza lipsei a 61 de voturi în Parlament, iar reducerea pragului de vot la majoritatea simplă pentru numirea experților internaționali în comisiile de vetting este o soluție de deblocare a procesului. Declarația a fost făcută de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră” de la Jurnal TV.
22:10
Expert: Reducerea cvorumului de vot pentru deciziile Comisiei Vetting lăsa o umbră de neîncredere asupra întregului proces # Radio Moldova
Reducerea cvorumului de vot pentru deciziile Comisiei Vetting, fără o justificare riguroasă, riscă să submineze credibilitatea procesului în fața partenerilor externi și a societății. O astfel de schimbare ar fi trebuit să fie propusă printr-un proiect legislativ separat, supus consultărilor publice și avizărilor instituționale prealabile, susține președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), Ilie Chirtoacă.
22:10
Donald Trump: Iranul pierde timpul dacă încearcă să numească un succesor fără implicarea SUA # Radio Moldova
Președintele american Donald Trump afirmă că trebuie să se implice personal în alegerea viitorului lider al Iranului, scrie Reuters. În cadrul unui interviu pentru Axios, președintele american a menționat că Iranul „își pierde timpul” dacă încearcă să numească un succesor fără implicarea Statelor Unite.
21:50
Ucraina nu a renunțat la ideea de a licenția importurile de vinuri și struguri din R. Moldova. Negocierile cu autoritățile de la Chișinău continuă # Radio Moldova
Chișinăul a acceptat reluarea importului de carne de pasăre din Ucraina, deși Kievul a anunțat dacă renunță sau nu la intenția de a introduce un regim de licențiere pentru importul de struguri, vin și alcool etilic din Republica Moldova. Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a precizat că loturile de carne din țara noastră vor fi verificate viguros, pentru că siguranța consumatorilor primează.
21:40
Siegfried Mureșan: „Nu vom accepta ca R. Moldova să devină, pe termen mediu sau lung, captivă poziției niciunui guvern din UE” # Radio Moldova
La nivelul tuturor instituțiilor europene există voința de a avansa negocierile tehnice pe clustere cu Republica Moldova, deoarece Chișinăul îndeplinește toate criteriile, a declarat europarlamentarul român Siegfried Mureșan, președintele Comisiei de Asociere UE - Republica Moldova, într-un interviu pentru Moldova1.
21:30
Iranul continuă să atace Emiratele Arabe Unite. În Abu Dhabi, lângă Aeroportul Internațional, au fost auzite mai multe explozii. Sunetele auzite au fost provocate de sistemele de apărare aeriană care interceptau rachete balistice. Între timp, europeni care au rămas blocați în Emirate încep să se întoarcă acasă. Unii sunt gata să plătească și de câteva ori mai mult pentru un bilet de avion.
21:20
Forțele de securitate din Rusia l-au reținut pe Ruslan Tsalikov, fostul prim-adjunct al ministrului Apărării, Serghei Șoigu # Radio Moldova
Fostul viceministru rus al Apărării, Ruslan Tsalikov, care între anii 2015 și 2024 a fost primul adjunct al fostului ministru Serghei Șoigu, a fost arestat joi, 5 martie, sub acuzații de corupție, relatează EFE.
21:10
Igor Grosu susține că unii agenți economici profită de starea de alertă în energetică: „Să nu admitem” # Radio Moldova
Stocurile de benzină și motorină sunt gestionate în regim de control sporit de către autorități. În următoarele două luni, Republica Moldova este în stare de alertă în energetică, în legătură cu perturbările provocate la nivel global de conflictul din Orientul Mijlociu. Așadar, exporturile de carburanți din Portul Giurgiulești vor fi restricționate, iar reexportul carburanților importați anterior va fi interzis. Președintele Parlamentului a avertizat că unii agenți economici încearcă să profite de această situație și a cerut instituțiilor abilitate să fie vigilente.
21:00
Conflictul din Orientul Mijlociu ar putea afecta prețurile la energie, avertizează Maia Sandu # Radio Moldova
Războiul din Orientul Mijlociu ar putea avea efecte directe asupra prețurilor la energie și asupra economiei Republicii Moldova, întrucât țara depinde aproape integral de importuri de resurse energetice. Declarațiile au fost făcute de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, joi, 5 martie, în cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV.
20:30
Siegfried Mureșan: „Nu vom accepta ca R. Moldova să devină, pe termen mediu sau lung, captivă poziției niciunui guvern din UE, mai ales atunci când motivele nu țin de R.Moldova” # Radio Moldova
La nivelul tuturor instituțiilor europene există voința de a avansa negocierile tehnice pe clustere cu Republica Moldova, deoarece Chișinăul îndeplinește toate criteriile, a declarat europarlamentarul român Siegfried Mureșan, președintele Comisiei de Asociere UE - Republica Moldova, într-un interviu pentru Moldova1. Decizia deschiderii negocierilor tehnice pe ultimele trei clustere, potrivit mai multor surse de la nivelul Uniunii Europene, urma a fi luată pe 3 martie, la reuniunea informală a Consiliului Afaceri Generale, la Nicosia, Cipru, dar a fost amânată din cauza escaladarii tensiunilor din Orientul Mijlociu.
20:20
Opt mii de cetățeni ai R. Moldova lucrează în Israel. Ambasador: „Presupun că, în următoarele zile, vor exista curse spre exterior” # Radio Moldova
În Israel se află opt mii de moldoveni care muncesc în această țară. Estimarea a fost făcută de ambasadorul Israelului în R. Moldova, Yoram Elron. Diplomatul s-a arătat încrezător că, în următoarele zile, aeroporturile din țara sa își vor relua activitatea.
20:00
Prețurile petrolului continuă să crească, pe fondul temerilor privind aprovizionarea, pe măsură ce conflictul cu Iranul se extinde # Radio Moldova
Prețurile petrolului au crescut cu peste 3% joi, extinzând creșterea din ultimele zile, după ce războiul tot mai intens dintre SUA și Israel împotriva Iranului a perturbat aprovizionarea și transportul de energie, determinând unii producători importanți din Orientul Mijlociu să reducă producția, transmite Reuters.
20:00
Gazele naturale necesare pentru luna aprilie au fost procurate de „Termoelectrica” prin intermediul Bursei Române de Mărfuri (BRM EST Moldova). Tranzacția a avut loc în cadrul unei ședințe de tranzacționare desfășurate pe platforma OTC a bursei.
19:40
Facturile la gaz pentru februarie, emise în aceste zile: cum va fi calculat consumul # Radio Moldova
Consumatorii de gaze naturale vor primi în aceste zile primele facturi calculate conform noului tarif reglementat, aprobat de Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) și intrat în vigoare la 4 februarie 2026. Facturile vor reflecta consumul de gaze naturale înregistrat în luna februarie, anunță S.A. „Energocom”.
19:00
Atacurile Iranului cu rachete și drone asupra Turciei și Azerbaidjanului ridică semne de întrebare privind siguranța statelor europene din proximitate. Riscul unei escaladări între Iranul „imprevizibil” și un stat NATO este analizat în marile capitale europene, susține jurnalista Deutsche Welle (DW) Alina Kühnel, care avertizează că „situația este extrem de periculoasă”.
18:50
Ucraina și Rusia au făcut un nou schimb de prizonieri de război. Un nou schimb, planificat peste o zi # Radio Moldova
Ucraina și Rusia au anunțat joi, 5 martie, un nou schimb a câte 200 de prizonieri de război, urmare a acordurilor încheiate în recentele negocieri de pace desfășurate la Geneva, scrie The Kyiv Independent.
18:30
Agresarea judecătorilor și procurorilor, sancționată cu până la 12 ani de închisoare în R. Moldova # Radio Moldova
Persoanele care amenință sau agresează judecătorii și procurorii vor fi sancționate penal. Un proiect de lege care înăsprește pedepsele pentru cei care atentează la securitatea angajaților din domeniul justiției a fost votat, pe 5 martie, în lectura a doua, de 55 de deputați.
18:30
Parlamentul votează modificări la Legea cetățeniei: Peste 26 de mii de cetățeni fără acte, scutiți de procedura de recunoaștere # Radio Moldova
Certificatul de naștere va fi considerat dovadă a cetățeniei, iar persoanele care nu și-au perfectat actele de identitate până la vârsta de 18 ani le vor putea obține fără a mai trece prin procedura de recunoaștere. Un proiect în acest sens, care prevede amendarea Legii cetățeniei, a fost votat de Parlament în prima lectură pe 5 martie.
18:10
Produsul Intern Brut (PIV) al Rusiei a fost, în ianuarie curent, potrivit estimărilor Ministerului rus al Dezvoltării Economice, cu 2.1% mai mic decât în aceeași lună din 2025, aceasta fiind prima scădere anuală înregistrată din martie 2023.
18:00
Alina Kühnel averizează despre tensiunile Iran-NATO: „Situația este extrem de periculoasă” # Radio Moldova
Atacurile Iranului cu rachete și drone asupra Turciei și Azerbaidjanului ridică semne de întrebare privind siguranța statelor europene din proximitate. Riscul unei escaladări între Iranul „imprevizibil” și un stat NATO este analizat în marile capitale europene, susține jurnalista Deutsche Welle (DW) Alina Kühnel, care avertizează că „situația este extrem de periculoasă”.
17:50
Banii donați din impozitul pe venit, folosiți de un ONG pentru reparația locuințelor familiilor social-vulnerabile # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova pot direcționa, până pe 30 aprilie curent, 2% din impozitul pe venit către organizații nonguvernamentale. Direcționarea a 2% din impozitul pe venit oferă persoanelor posibilitatea de a sprijini o organizație neguvernamentală fără a plăti bani în plus, afirmă Jana Griciuc, șefa Direcției impozite directe din cadrul Serviciului Fiscal de Stat.
17:40
Barometrul școlar 2025: Plăți informale în sumă de 20 de milioane de lei anual în școli # Radio Moldova
Plățile informale continuă să fie o practică răspândită în sistemul de învățământ din Republica Moldova, iar contribuțiile părinților reprezintă un sprijin financiar semnificativ pentru funcționarea școlilor. Potrivit datelor Barometrului școlar 2025, părinții contribuie anual cu aproximativ 33.7 milioane de lei pentru diverse cheltuieli ale instituțiilor de învățământ, iar aproape două treimi din această sumă sunt plăți neoficiale.
17:30
„Deocamdată, nu sunt probleme de presiune” în regiunea transnistreană, afirmă Vadim Ceban # Radio Moldova
Regiunea transnistreană se confruntă din nou cu dificultăți în aprovizionarea cu gaze naturale. Centralele termice au fost oprite, presiunea în rețea a scăzut, iar centrala de la Cuciurgan a trecut pe cărbune. Autoritățile de la Tiraspol au explicat situația prin defecțiuni cauzate de conflictele din Orientul Mijlociu. Expertul în securitate Andrei Curararu afirmă, însă, că motivele oficiale invocate nu ar reflecta realitatea.
16:50
Oportunități de investiții și export pentru produsele moldovenești, discutate în cadrul unui forum la Chișinău # Radio Moldova
Identificarea oportunităților de investiții în sectorul agroalimentar și creșterea exporturilor de produse moldovenești pe piața europeană sunt principalele scopuri ale Forumului Investițional în sectorul Agroalimentar, organizat pe 5 martie, la Chiținău, în cadrul Platformei de Parteneriat Agroalimentar a Republicii Moldova .
16:20
Rutte: NATO nu ia în calcul activarea Articolului 5 după incidentul cu racheta iraniană care se îndrepta spre Turcia # Radio Moldova
NATO nu intenționează să activeze Articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, clauza privind apărarea colectivă, după incidentul în care o rachetă balistică îndreptată spre Turcia a fost interceptată de sistemele de apărare ale alianței. Declarația a fost făcută de secretarul general al NATO, Mark Rutte, într-un interviu acordat joi, 4 martie, agenției Reuters.
16:10
Herman von Hebel poate fi propus din nou în Comisia de evaluare a procurorilor după modificarea legii # Radio Moldova
Majoritatea parlamentară a deblocat procedura de numire a experților internaționali în comisiile pentru evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor, după tentativa eșuată de a-i promova pe Bernard Lavigne și Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor.
16:00
CA cere modificarea Codului Audiovizualului: Cel puțin 50% din emisia televiziunilor ar putea fi în limba română # Radio Moldova
Consiliul Audiovizualului (CA) propune modificarea Codului serviciilor media audiovizuale pentru a crește ponderea programelor în limba română și a conținutului local. Instituția a transmis joi, 5 martie, Parlamentului și Ministerului Culturii cinci propuneri legislative, după ce o analiză recentă a arătat că volumul programelor locale difuzate în limba română a scăzut în 2025.
16:00
Un parc cu denumirea „Mărțișor” a fost inaugurat, la începutul acestei primăveri, la Madrid, capitala Spaniei, la inițiativa Asociației hispano-române „Nuestras costumbres”, ceea ce înseamnă, în traducere, „Obiceiurile noastre”.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.