Prețul petrolului brut începe să scadă pentru prima dată în ultimele șase zile

Pământul are nevoie de grijă. Iar agricultorii – de susținere la momentul potrivit. Pentru cei care muncesc zi de zi pentru roade bogate, Moldindconbank lansează oferta specială AGRO la credite, valabilă în perioada 1 februarie – 31 mai 2026. Noul sezon agricol începe cu multe planuri și investiții importante. Prin această ofertă, Moldindconbank îi ajută […]