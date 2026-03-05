Noi parteneriate și investiții pentru agricultura Moldovei pe piața europeană
Agrobiznes, 5 martie 2026 13:30
Republica Moldova își pregătește agricultura mai accelerat pentru piața UE – cu reguli europene și prin parteneriate concrete. La Forumul Investițional în sectorul agroalimentar s-au conturat pași concreți pentru: „Moldova a întreprins deja pași importanți pentru a se alinia la principiile Politicii Agricole Comune a UE, precum și la standardele UE privind siguranța alimentară și […]
• • •
Importurile de vin în Statele Unite au scăzut cu 8,3% în anul 2025 – până la 6,22 miliarde de dolari, arată datele statistice vamale publicate de Journal of Wine Economics și American Association of Wine Economists (AAWE), preluate de Mold-street. Potrivit publicației, importurile de vin pe piața SUA au scăzut în anul 2025 cu 565 […]
Plafonul creditelor oferite prin programele IFAD a fost majorat de la 1.000.000 MDL la 2.000.000 MDL, oferind noi oportunități de dezvoltare pentru afacerile din mediul rural. Finanțarea este disponibilă pentru toate activitățile agricole și neagricole desfășurate de micro-antreprenori, cu accent pe afacerile gestionate de femei și pe inițiativele generatoare de venituri în comunitățile rurale. Creditele sunt […]
Conform datelor publicate de Główny Urząd Statystyczny (GUS), recolta de mere din Polonia în 2025 a depășit 3,8 milioane de tone, marcând o creștere de 12,9% față de 2024. Mai mult decât atât, producția reală a fost cu aproximativ 500 de mii de tone peste estimarea inițială publicată la începutul sezonului de către World Apple […]
Primul lot de semințe de floarea-soarelui din Argentina importat în Bulgaria nu respectă standardele UE # Agrobiznes
Controlul de laborator al primului lot de semințe de floarea-soarelui din Argentina ajuns în Bulgaria a arătat că au fost depășite limitele maxime admise pentru două pesticide – malathion și deltametrin. Informația este relatată de AgroPortal.bg. După luarea în considerare a incertitudinii de măsurare admise (50%, conform metodei SANTE), valorile rămân peste limitele stabilite de […]
Moldova și Ucraina au convenit asupra măsurilor pentru reluarea exporturilor de carne de pasăre. # Agrobiznes
Reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor din Republica Moldova și ai Serviciului de Stat al Ucrainei pentru Siguranța Alimentară și Protecția Consumatorilor au organizat o întâlnire de lucru, al cărei subiect principal a fost reluareaa exporturilor de produse din carne de pasăre din Ucraina către Republica Moldova. Dialogul s-a desfășurat într-un format constructiv și concret. […]
Portul Internațional Liber Giurgiulești va avea condiții mai bune pentru dezvoltare, investiții și extinderea capacităților logistice și va fi declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică. Guvernul a aprobat modificarea Legii privind activitatea Portului, pentru a consolida rolul acestuia în comerțul regional și a susține economia națională. Astfel, sunt stabilite reguli mai clare pentru investitori și pentru companiile […]
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga a avut astăzi o întrevedere cu Raimund Jehle, Reprezentantul Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) în Republica Moldova, în contextul pregătirii Forumului Investițional în sectorul Agroalimentar, care se va desfășura mâine, 5 martie, la Chișinău. Discuțiile s-au axat pe buna organizare a evenimentului și pe rolul […]
GLIA Impact Hub a lansat programul EUReady, dedicat întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova, cu scopul de a sprijini antreprenorii în procesul de pregătire pentru oportunitățile și schimbările economice generate de integrarea europeană. Lansarea programului a fost anunțată la 4 martie 2026. Republica Moldova avansează pe calea integrării în Uniunea Europeanăa, iar mediul de […]
Guvernul va continua să acopere 70% din costul primei de asigurare agricolă, din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. O decizie în acest sens a fost adoptată astăzi de Cabinetul de miniștri. Contribuția fermierului reprezintă 30% din valoarea primei. Acordarea sprijinului financiar va stimula producătorii agricoli să asigure culturile, în condițiile în care sectorul […]
StoneX: Trei din zece exportatori de uree și amoniac ar putea ieși de pe piață din cauza crizei din Strâmtoarea Ormuz # Agrobiznes
Blocarea navigației prin Strâmtoarea Ormuz ar putea afecta segmente importante ale pieței mondiale a îngrășămintelor. În zona de risc se află mai mulți dintre cei mai mari exportatori de produse azotate și fosfatice. Declarația a fost făcută de vicepreședintele pentru sectorul îngrășămintelor al companiei StoneX, Josh Linville. „Problema este că, în acest fel, sunt blocați […]
EAEU a introdus scutiri temporare de taxe pentru importul de caise, cireșe, vișine și prune # Agrobiznes
Consiliul Comisiei Economice Eurasiatice a decis introducerea unor cote tarifare cu taxă zero pentru volume limitate temporare pentru importul anumitor fructe în statele Uniunii Economice Eurasiatice (EAEU). Măsura vizează caisele, vișinele, cireșele și prunele și are ca scop acoperirea deficitului sezonier de pe piață. Conform deciziei, taxele vamale pentru aceste produse vor fi suspendate pentru […]
Republica Moldova va adera la Acordul privind măsurile de competența statului portului pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal. Comisia pentru politică externă va propune plenului Parlamentului ratificarea Acordului. Aderarea la Acord va permite Republicii Moldova să contribuie la consolidarea lanțului global de trasabilitate a produselor pescărești și să prevină introducerea pe piață a produselor provenite din […]
Situația furnizării apei pentru irigare în nordul țării, discutată cu fermierii la Soroca # Agrobiznes
În raioanele Soroca, Sîngerei și Florești, fermierii care utilizează apa din conducta Soroca–Bălți pentru irigare se confruntă cu o situație incertă, generată de intrarea în procedură de restructurare a Î.S. „Acva-Nord”. În acest context, secretarul de stat Vasile Șarban a mers la Soroca alături de reprezentanți ai Legislativului și ANIF pentru a discuta cu fermierii […]
Exporturile de cereale rusești către Iran au fost suspendate după loviturile aeriene lansate sâmbătă de SUA și Israel, au declarat marți surse pentru Reuters. Iranul, al treilea cel mai mare cumpărător de cereale din Rusia, a achiziționat și a expediat deja până la 95% din volumul planificat de grâu rusesc pentru sezonul curent. Două surse […]
Escaladarea războiului din Iran pune în pericol unul dintre cele mai importante centre globale de producție și export al îngrășămintelor, sporind riscul de creștere a costurilor în agricultură și de accelerare a inflației alimentare la nivel mondial. Regiunea Golfului Persic găzduiește unele dintre cele mai mari uzine de îngrășăminte din lume, iar Strâmtoarea Ormuz gestionează […]
În noaptea de 3 martie, Rusia a atacat de mai multe ori infrastructura portuară din regiunea Odesa, probabil cu utilizarea dronelor. Despre acest fapt a informat Ministerul Dezvoltării. În urma bombardamentelor, au fost avariate unele obiective și construcții de pe teritoriul portului, precum și clădiri și infrastructura întreprinderilor care activează în zona portuară. Unda de […]
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a avut astăzi o întrevedere cu delegația Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională (JICA), aflată la Chișinău în perioada 1-6 martie 2026, în contextul vizitei de documentare pentru pregătirea Proiectului „Modernizarea Mașinilor Agricole și a Echipamentelor Post-recoltare (MAME 2)”. Vizita are drept scop agrearea aspectelor-cheie ale proiectului, necesare pentru […]
Asociația Forța Fermierilor avertizează că, în contextul conflictului militar din Orientul Mijlociu, creșterea prețurilor la carburanți este inevitabilă, iar sectorul agricol din Republica Moldova va resimți aceste evoluții. Într-o scrisoare oficială transmisă Guvernului, Parlamentului și Comisiei agricultură și industrie a Parlamentului, organizația subliniază că piețele energetice globale sunt afectate de criza internațională, iar majorarea prețurilor […]
LIVE VIDEO. AgTech 2026 a început la Chișinău: fermieri, companii și experți discută soluții pentru agricultura în vremuri nesigure # Agrobiznes
Conferința AgTech 2026 se desfășoară astăzi la Chișinău, reunind fermieri performanți, companii de tehnologie, furnizori de soluții și experți din Republica Moldova și din regiune. Ediția din acest an, organizată sub mesajul „Tehnologia – sprijin pentru agricultură în vremuri nesigure”, pune accent pe soluții aplicate, digitalizare, eficiență și modele de business deja testate în ferme. […]
În perioada martie 2025 – februarie 2026, prin Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” (FCA) au fost finanțate 358 de afaceri ale întreprinderilor micro și mici din sectorul agricol. În luna februarie 2026 au fost aprobate 40 de proiecte. Programul a acoperit toate raioanele Republicii Moldova, cu o concentrare mai pronunțată în partea de nord […]
În luna februarie, au fost autorizate spre plată cereri de acordare a subvențiilor în valoare totală de 158,79 milioane lei, fonduri direcționate către fermieri prin diverse măsuri de sprijin. Din suma totală, 140,53 milioane lei, au fost autorizate pentru plățile post-investiționale, aferente unui număr de 240 cereri. O mare parte dintre acestea au vizat investițiile în infrastructura de producere, prelucrare […]
Granturi de până la 50.000 euro pentru investiții comune în agricultură. Cum pot fermierii să-și consolideze poziția pe piață, investiții eligibile # Agrobiznes
Inițiativa Echipa Europa „Sisteme agroalimentare sustenabile” a lansat un apel de finanțare dedicat structurilor asociative din agricultură. Bugetul total este de 250.000 euro, iar valoarea maximă a finanțării ajunge la 50.000 euro per proiect. Vor fi selectate până la 5 inițiative. În acest articol, venim cu câteva explicații utile la acest subiect. În primul rând, […]
Începând de astăzi, fermierii pot depune cereri de finanțare în cadrul Apelului 5 al Proiectului AGGRI, finanțat de Banca Mondială. Sectoarele eligibile în acest apel: Grant de până la 1.000.000 USD, în proporție de 50% din valoarea investiției eligibile. Termenul limită de depunere a dosarelor: 29 mai 2026, ora 17:00 Pentru a vă pregăti dosarul, […]
Bursa cerealelor: Tensiunea din Orientul Mijlociu amplifică volatilitatea. Grâul și porumbul recâștigă pragul de 200 euro/tonă # Agrobiznes
Piața cerealelor, la fel ca ansamblul piețelor internaționale, începe noua săptămână într-o volatilitate foarte ridicată, dominată de situația geopolitică. Conflictul dintre Statele Unite și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte, declanșat sâmbătă dimineață, destabilizează Orientul Mijlociu, pe fondul schimburilor continue de rachete. În sectorul materiilor prime, atenția este concentrată asupra strâmtorii Hormuz, prin […]
Piața globală a perelor traversează o perioadă de tranziție, în care emisfera nordică se apropie de finalul sezonului de depozitare, iar emisfera sudică își intensifică exporturile. Deși în majoritatea regiunilor oferta rămâne suficientă, comerțul este influențat tot mai mult de segmentarea pe criterii de calitate, de un comportament de achiziție mai selectiv și de disponibilitatea […]
Serviciul Fiscal de Stat informează despre modificarea Regulamentului privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli, prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 34 din 26 februarie 2026. Astfel, a fost majorată baza de calcul utilizată la determinarea sumei TVA pasibile rambursării pentru perioada iulie 2023 – iunie 2026, prin includerea, în algoritmul de determinare, a sumei aferente impozitului […]
Importatorii chinezi reduc volumul noilor contracte de achiziție pentru ulei de rapiță din Rusia și Kazahstan, pe fondul procedurilor vamale tot mai complicate și al controalelor sporite privind organismele modificate genetic (OMG). Participanții la piață afirmă că cumpărătorii adoptă o poziție prudentă, de tip „așteptăm și vedem”, în contextul creșterii riscurilor de reglementare. La data […]
UE începe aplicarea provizorie a acordului cu Mercosur după ratificarea de către Uruguay și Argentina # Agrobiznes
Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur a intrat în aplicare provizorie, după ce parlamentele din Uruguay și Argentina l-au ratificat. „Uruguay și Argentina au devenit primele țări care au ratificat acordul UE–Mercosur. Brazilia și Paraguay sunt așteptate să facă același lucru în curând. Este o veste foarte bună, deoarece demonstrează încrederea și angajamentul partenerilor […]
Producția globală agricolă din Republica Moldova a înregistrat o creștere de 13,8% în anul 2025 față de 2024, în prețuri comparabile. Potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică (BNS), evoluția a fost determinată de majorarea semnificativă a producției vegetale, în timp ce sectorul animalier a consemnat o diminuare, notează știri.md. Conform BNS, producția vegetală […]
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare informează că, la această dată, nu există niciun embargo aplicat vinurilor din Republica Moldova pe piața ucraineană. În spațiul public au apărut discuții referitoare la o posibilă hotărâre și la anumite opțiuni de reglementare aflate la nivel de consultări între instituții. Subliniem că aceste discuții tehnice nu reprezintă o interdicție efectivă […]
Natalia Rotari din satul Hăsnășenii Noi, raionul Drochia, este mamă a cinci copii și o femeie activă profesional, care a avut curajul să o ia de la capăt, notează locuri.md. Împreună cu mama, sora, cumnata și alte femei din familie, ea a readus la viață prisaca părinților – locul unde și-a petrecut copilăria printre albine. […]
Andrei Gumovschi – sute de articole dedicate fermierilor și o viață în slujba agriculturii # Agrobiznes
Comunitatea agricolă din Republica Moldova a pierdut ieri un profesionist care și-a dedicat activitatea formării, informării și sprijinirii producătorilor agricoli. Andrei Gumovschi, doctor în științe agricole și conferențiar universitar, a fost unul dintre colaboratorii activi ai platformei Agrobiznes, contribuind constant cu analize, explicații tehnice și materiale aplicate pentru fermieri. De-a lungul carierei sale, domnul Andrei […]
China și-a intensificat importurile de șroturi furajere din țările din regiunea Mării Negre – Rusia, Ucraina și Kazahstan – pe fondul schimbărilor de pe piața globală și al unei orientări strategice spre asigurarea unor surse stabile de ingrediente proteice pentru nutrețuri. Potrivit statisticilor vamale, volumele importurilor au crescut semnificativ în 2025, pe măsură ce Beijingul […]
Corteva Learning Day 2026 – de la hibrid la protecție: Fermierii trebuie să fie pregătiți corect pentru un sezon cu potențial ridicat # Agrobiznes
Evenimentele Corteva Learning Day 2026 au reunit, și în acest an, sute de fermieri din toate regiunile Moldovei. Concepute ca sesiuni tehnice dedicate pregătirii noului sezon agricol, cu accent pe alegerea hibrizilor, tehnologie, gestionarea bolilor și integrarea produselor biologice, discuțiile au pus în prim-plan deciziile care influențează direct costul pe hectar și producția obținută la […]
Grădinarii sunt curioși să testeze culturi mai puțin obișnuite, care să aducă diversitate în grădină și pe masă. Printre aceste se numără și Melothria scabra, cunoscută popular drept cucamelon, mini-castravete mexican sau pepenele șoarecelui. Deși la prima vedere seamănă cu un pepene verde în miniatură, acesta nu este nici pepene, nici castravete, ci o specie aparte din familia Cucurbitaceae, care începe […]
Situația actuală de pe piața cerealelor a fost analizată astăzi în cadrul ședinței Consiliului Economic, desfășurată la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Membrii Consiliului au examinat dinamica volumelor importate, efectele asupra producătorilor autohtoni și necesitatea consolidării mecanismelor de monitorizare și raportare, în vederea menținerii unui echilibru funcțional al pieței interne. De la începutul anului curent, […]
Agricultorii care doresc să se organizeze și să constituie Camere agricole regionale au la dispoziție Ghidul practic privind organizarea și funcționarea Camerelor Agricole, elaborat de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare cu sprijinul partenerilor de dezvoltare. Inițiativa este reglementată de noua Lege privind organizarea și funcționarea camerelor agricole, intrată în vigoare la 1 ianuarie 2026. Camerele […]
REALCHIMIE & CC SRL este o companie cu peste 10 ani de activitate pe piața din Republica Moldova, importator și distribuitor oficial de produse pentru protecția plantelor, fertilizanți și material semincer de înaltă calitate. Compania oferă agricultorilor soluții eficiente pentru obținerea unor recolte bogate și optimizarea costurilor de producție, punând la dispoziție consultanță profesionistă, produse […]
Pământul are nevoie de grijă. Iar agricultorii – de susținere la momentul potrivit. Pentru cei care muncesc zi de zi pentru roade bogate, Moldindconbank lansează oferta specială AGRO la credite, valabilă în perioada 1 februarie – 31 mai 2026. Noul sezon agricol începe cu multe planuri și investiții importante. Prin această ofertă, Moldindconbank îi ajută […]
Pe 3 martie, comunitatea agribusiness-ului din Republica Moldova se reunește la Tekwill la o nouă ediție a Conferinței AgTech, eveniment pe care îl organizăm de ani buni și care a devenit un reper pentru fermieri, antreprenori și furnizori de tehnologie. Agenda din acest an este construită în jurul digitalizării, automatizării, eficienței operaționale și sustenabilității cu […]
Competitivitate redusă pentru grâul rusesc: estimările de export sunt diminuate. Creșteri pentru orz și porumb # Agrobiznes
Compania de analiză SovEcon și-a revizuit în scădere estimarea privind exporturile de grâu ale Rusiei în sezonul 2025–2026 cu 0,3 milioane tone, până la 45,4 milioane tone. Ajustarea reflectă pierderea avantajului tradițional de preț al Rusiei pe piața globală, în special în raport cu livrările din Uniunea Europeană. Potrivit consultanței, grâul rusesc cu 12,5% proteină […]
În export, diferența dintre un contract profitabil și unul influențat de costuri suplimentare nu stă doar în preț. Stă în timp, în claritate și în documentele care confirmă, independent, ce calitate și cantitate de marfă s-a livrat. În situațiile când sunt termene limitate de încărcare, un port aglomerat și presiune pe deadline, un singur blocaj […]
Republica Moldova va începe deblocarea graduală a importurilor de carne de pasăre din Ucraina, însă doar în baza unor verificări sanitare mult mai riguroase, transmite moldpres.md. Anunțul a fost făcut de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, care a subliniat că decizia Guvernului nu are un caracter politic sau comercial, ci ține exclusiv de […]
Comisia Europeană a actualizat limitele maxime de reziduuri (LMR) pentru mai multe pesticide prezente în alimente. Noile reguli, prevăzute în Regulamentul (UE) 2026/215, publicat la 30 ianuarie 2026, modifică anexele Regulamentului (CE) nr. 396/2005, în special în ceea ce privește dimoxistrobin, etefon și propamocarb. Regulamentul va intra în vigoare la 19 august 2026 și va […]
Orange Business devine partener AgTech 2026. Mihai Bejenari: „Tehnologia trebuie să susțină decizia agricolă, nu să o complice” # Agrobiznes
Conferința AgTech 2026 aduce în prim-plan companiile care pot accelera digitalizarea agriculturii din Republica Moldova. În acest context, Orange Business se alătură evenimentului în calitate de partener, asumându-și rolul de furnizor de soluții tehnologice pentru fermele și companiile agricole care urmăresc eficiență operațională și competitivitate. În cadrul conferinței, Mihai Bejenari, Head of Innovations and B2B […]
Două focare de pestă porcină africană și patru cazuri de rabie, înregistrate în Moldova # Agrobiznes
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că, în perioada 11 – 23 februarie 2026, pe teritoriul Republicii Moldova au fost confirmate două focare de pestă porcină africană (PPA). Potrivit instituției, un focar de PPA a fost depistat la un mistreț în raionul Leova, localitatea Sărata-Rezeși, iar un alt focar – la porci domestici în […]
După creșterea puternică de la sfârșitul săptămânii trecute, piața grâului se consolidează pe Euronext, în așteptarea unor noi informații. Operatorii urmăresc ceea ce par a fi negocieri tensionate în cadrul licitației în curs pentru achiziția de grâu de panificație de către OAIC (Oficiul Algerian Interprofesional al Cerealelor), deoarece prețurile internaționale au crescut față de ultima […]
AgroForum 2026: tehnologie completă pentru cereale, porumb și floarea-soarelui, prezentată de partenerii Fertilitatea Chișinău # Agrobiznes
Fertilitatea-Chișinău, alături de Lidea, Libra Agro și BASF, a organizat evenimentul AgroForum 2026, reunind fermieri din țară pentru o analiză aplicată a tehnologiilor la porumb, floarea-soarelui, sorg și cereale păioase. Evenimentul a fost construit pe ideea integrării celor trei verigi decisive din fermă: genetică, nutriție și protecție aplicate în momentul optim. În deschidere, Roman Chetruș, […]
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării informează operatorii economici despre deciziile recente ale administrației Statelor Unite ale Americii privind politica tarifară. Taxa de 25% aplicată anterior mărfurilor moldovenești la import în SUA a fost anulată în urma deciziei Curții Supreme a Statelor Unite ale Americii din 20 februarie 2026. Ca urmare, începând cu 24 februarie, SUA a introdus o suprataxă […]
