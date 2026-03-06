Trafic intens la PTF Sculeni, după introducerea Sistemului de Intrare/Ieșire al UE
BreakingNews, 6 martie 2026 09:50
Fluxul de călători și autovehicule este în creștere la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, unde se înregistrează aglomerație la această oră. Situația este determinată de aplicarea Sistemului de Intrare/Ieșire (EES), introdus recent la frontiera cu Uniunea Europeană. Poliția de Frontieră anunță că, la punctul de trecere Sculeni–Sculeni, …
• • •
Acum 30 minute
09:50
Trafic intens la PTF Sculeni, după introducerea Sistemului de Intrare/Ieșire al UE
Acum 24 ore
17:20
Femeie din Sângerei, reținută pentru furt de peste un milion de lei dintr-un apartament din Chișinău
O femeie de 40 de ani din raionul Sângerei a fost reținută de autoritățile de anchetă, cu sprijinul mascaților BPDS „Fulger", fiind suspectată că ar fi furat peste un milion de lei dintr-un apartament din Chișinău. Potrivit anchetatorilor, suspecta era cunoscută proprietarilor locuinței. Aceștia susțin că femeia ar fi obținut pe ascuns cheia apartamentului în …
16:50
O descoperire macabră pe insula Bali ar putea fi legată de răpirea și uciderea turistului ucrainean Igor Komarov, în vârstă de 28 de ani, fiul omului de afaceri Oleksandr „Narik" Petrovsky din Dnipro. Komarov a fost răpit pe 15 februarie în Jimbaran, în timp ce se deplasa cu scuterul, și dus într-o vilă din Tabanan, …
16:20
Deputatul Gaik Vartanean, șeful fracțiunii ALTERNATIVA din Parlament, a solicitat astăzi includerea pe ordinea de zi a Legislativului a audierei Ministrului Energiei, în contextul situației tensionate de pe piața carburanților din Republica Moldova. „Rânduri la benzinării apar în întreaga țară. Primăvara agricolă bate la ușă, iar agricultorii sunt tot mai îngrijorați. În tot acest timp, …
15:50
Un bărbat de 30 de ani din Județul Dolj a fost reținut pentru 24 de ore, după ce și-ar fi agresat vecinii în urma unui conflict izbucnit între aceștia. În urma incidentului, o femeie a avut nevoie de îngrijiri medicale. Potrivit Poliția Română, oamenii legii au fost sesizați în noaptea de 3 spre 4 martie …
15:40
Transport suspect la frontieră: 64 de preparate injectabile, ridicate pentru confiscare
Un lot de preparate injectabile folosite în medicina estetică a fost descoperit la postul vamal Postul Vamal Palanca, în urma unui control comun realizat de funcționarii vamali, în cooperare cu angajații Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și cu autoritățile din Ucraina. Cazul a fost documentat după verificarea unui camion de model MAN truck, care …
15:30
Ion Ceban condamnă acțiunile consilierilor PAS care au perturbat prezentarea Planului de Mobilitate Urbană
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban a condamnat acțiunile consilierilor PAS care, potrivit declarațiilor sale, au provocat haos și au perturbat ședința de prezentare publică a Planului de Mobilitate Urbană, desfășurată astăzi, 5 martie, în capitală. „În timp ce executivul muncește în teren și implementează proiecte pentru Chișinău, alții fac show-uri menite să distragă atenția oamenilor …
14:50
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a reacționat la declarațiile deputatului Renato Usatîi privind reținerea a doi moldoveni de către FSB-ul rus. Autoritatea precizează că, în ultimii ani, în Federația Rusă s-a intensificat practica acțiunilor de intimidare și reținere a cetățenilor moldoveni, atât la intrarea în țară, cât și pe teritoriul acesteia. „Mai mulți cetățeni au sesizat …
14:40
Blocaje administrative încetinesc reabilitarea Grădinii Publice „Ștefan cel Mare și Sfânt"
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că reabilitarea Grădinii Publice „Ștefan cel Mare și Sfânt" este blocată de Ministerul Culturii, care ar impune ca aleile parcului să fie pavate integral cu granit. „Ultimul parc important pe care trebuie să-l reabilităm are noi blocaje din partea Ministerului Culturii, care ne impune să-l îmbrăcăm totul în …
14:40
Victoria Furtună acuză majoritatea parlamentară de „capturarea justiției" prin modificarea regulilor de vot: „Este dictatură cu mască democratică"
Liderul partidului „Moldova Mare", Victoria Furtună, critică dur acțiunile recente ale majorității parlamentare PAS, acuzând puterea de abuz premeditat după modificarea procedurii de numire a membrilor Comisiei de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor. Potrivit acesteia, schimbarea regulilor de vot reprezintă o „ocolire a normelor democratice" stabilite de Comisia de la Veneția pentru a impune …
14:30
O cantitate de 20.000 de litri de alcool etilic de contrabandă a fost depistată de autorități într-un tir oprit pe șoseaua de centură a orașului Florești și într-un depozit din Ialoveni. O persoană a fost reținută în urma descoperirii. Autovehiculul de model Volvo, oprit inițial la Florești pentru verificări, avea în remorcă un ascunziș special …
14:10
Un cetățean român, Adrian-David Kercho, a fost condamnat la 15 ani de închisoare de Tribunalul Regional din Krasnodar, Rusia, fiind acuzat de spionaj în favoarea Forțelor Armate ale Ucrainei. Potrivit autorităților ruse, Kercho se află într-o colonie de maximă securitate, după ce ar fi colectat și transmis informații despre instalațiile militare rusești către serviciile de …
13:50
Victoria Furtună: Republica Moldova nu trebuie să devină teren de confruntare militară
În contextul Zilei Internaționale pentru Conștientizarea Dezarmării și Neproliferării, 5 martie, Victoria Furtună a subliniat importanța neutralității și securității pentru Republica Moldova. „Pentru țara noastră, această temă nu este abstractă. Este o chestiune de securitate regională și stabilitate pe termen lung. O țară stabilă are nevoie de instituții puternice, dialog responsabil și mecanisme internaționale care …
13:50
O moldoveancă, arestată în Italia. Ar fi bătut bătrânul cu dizabilități pe care-l asista
O femeie de 65 de ani, originară din Republica Moldova, a fost arestată în Italia, după ce autoritățile au pus în aplicare un ordin de încarcerare emis în urma unei anchete privind maltratarea unui vârstnic cu dizabilități, aflat în grija ei. Potrivit publicației ModenaToday, îngrijitoarea moldoveancă era căutată de mai mult timp și a fost arestată …
13:50
Primăria Chișinău a alocat 82 de milioane de lei pentru grupele cu program prelungit în 2026
12:10
O tentativă de transportare ilegală a țigărilor prin Aeroportul Internațional Chișinău a fost dejucată de funcționarii vamali, în colaborare cu polițiștii de frontieră. Potrivit autorităților, bagajul cu produse din tutun a fost descoperit în timpul controlului de specialitate efectuat asupra pasagerilor care urmau să se îmbarce la o cursă aeriană spre Londra, transmite Știri.md. Pe …
11:30
Stare de alertă în sectorul energetic, instituită pentru 60 de zile în Republica Moldova
Starea de alertă în sectorul energetic intră în vigoare de astăzi, 5 martie. Hotărârea Guvernul Republicii Moldova privind instituirea stării de alertă pentru 60 de zile a fost publicată în Monitorul Oficial, transmite IPN. Decizia a fost luată la propunerea Centrul Național de Management al Crizelor, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al riscurilor …
Ieri
10:00
Tânăr de 25 de ani, condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare pentru furt și conducere repetată în stare de ebrietate
Un bărbat de 25 de ani a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare, pedeapsa urmând să fie executată într-un penitenciar de tip semiînchis. Instanța l-a găsit vinovat de furt, conducerea repetată a unui autovehicul în stare de ebrietate și fals în declarații. Totodată, magistrații au dispus retragerea dreptului acestuia de a …
4 martie 2026
18:50
Liderul „Moldova Mare" denunță dublul standard în combaterea dezinformării: „Legea trebuie să fie aceeași pentru toți"
Liderul partidului „Moldova Mare", Victoria Furtună, a lansat un semnal de alarmă privind proliferarea rețelelor de „boturi" și a conținutului manipulator pe platformele de socializare, în special pe TikTok. Aceasta acuză rețeaua de socializare că refuză să elimine conținutul ilegal, în ciuda raportărilor repetate privind utilizarea neautorizată a imaginii sale și a campaniilor coordonate de …
17:30
Tragedie în sectorul Botanica: un tânăr de 25 de ani și-a pierdut viața după o cădere fatală
Un tânăr în vârstă de 25 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut de la înălțime, în această dimineață, în curtea unui bloc din sectorul Botanica al Capitalei. Trecerii care au observat persoana căzută la sol au alertat autoritățile, iar la fața locului au intervenit polițiștii și medicul legist. Potrivit Cristinei Talpă, ofițer …
17:20
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține că sute de primari din Republica Moldova ar fi supuși presiunilor din partea autorităților centrale, prin intermediul unor dosare, controale și solicitări din partea instituțiilor de stat. Potrivit acestuia, aproximativ 400 de primari ar fi „constrânși în acțiuni și în libera exprimare" prin mecanisme menite, în opinia …
17:00
Zborul salvator: femeie blocată în Dubai reușește să facă transplantul de măduvă osoasă în Italia
O femeie stabilită în Australia, singurul donator compatibil pentru tatăl său bolnav de leucemie acută, a rămas blocată câteva zile în Dubai din cauza escaladării conflictului militar din Orientul Mijlociu. Situația a pus în pericol transplantul urgent de măduvă osoasă, necesar pentru salvarea vieții bărbatului, originar din Piacenza, Italia, relatează Il Fatto Quotidiano. Femeia și …
16:10
Conflict în Chișinău se încheie tragic: 12 ani de pușcărie pentru agresorul unui bărbat de 66 de ani
Un bărbat de 27 de ani a fost condamnat la 12 ani de închisoare într-un penitenciar de tip închis, fiind găsit vinovat de jaf și vătămare intenționată a integrității corporale sau sănătății, soldată cu decesul unui bărbat în vârstă de 66 de ani. Incidentul s-a petrecut în seara zilei de 3 septembrie 2025, în municipiul …
15:50
Grup infracțional specializat în escrocherii, destructurat la Telenești: o femeie a fost prejudiciată cu 59.000 de lei
Un grup infracțional specializat în escrocherii a fost destructurat de ofițerii Direcției investigații criminale din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu polițiștii și procurorii din Telenești. Potrivit anchetei, suspecții se prezentau drept reprezentanți ai unei clinici private și, inducând în eroare victimele, le comercializau produse substituite. Într-unul dintre cazuri, o femeie de 60 …
15:30
Ceban cere clarificări autorităților privind starea de alertă și situația carburanților
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a solicitat autorităților centrale să ofere precizări detaliate în legătură cu starea de alertă energetică instituită recent și impactul asupra
13:30
Conducerea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor din Republica Moldova (ANSA), sub pretextul grijii pentru sănătatea cetățenilor, subminează economia propriei țări. Ucraina depune constant eforturi pentru a rezolva criza creată de ANSA prin decizia din 26 ianuarie de a interzice importul în Moldova al întregii cantități de carne de pasăre din Ucraina. Motivul formal al interdicției … Articolul Directorul ANSA, Musteață – campion la distrugerea stabilității economice a Moldovei apare prima dată în BreakingNews.
13:00
Bărbat din Chișinău condamnat la 7 ani după ce a păcălit proprietari și a furat bunuri de 70.000 de lei # BreakingNews
Un bărbat de 42 de ani din Chișinău a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru comiterea a trei episoade de escrocherie și patru episoade de furt, a anunțat Procuratura municipiului Chișinău. Pedepsele vor fi executate într-un penitenciar de tip semiînchis, fiind pronunțate pentru concurs de infracțiuni. Potrivit procurorilor, între iunie 2019 și august … Articolul Bărbat din Chișinău condamnat la 7 ani după ce a păcălit proprietari și a furat bunuri de 70.000 de lei apare prima dată în BreakingNews.
13:00
Un incendiu izbucnit în seara zilei de 3 martie 2026 într-un cămin de pe strada Salcâmilor 22/1, sectorul Botanica din municipiul Chișinău, a dus la decesul unui bărbat și a pus în pericol viața a 27 de persoane, inclusiv șase minori. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 20:47, iar la fața locului … Articolul Flăcări în căminul de pe strada Salcâmilor: o victimă și mai mulți evacuați apare prima dată în BreakingNews.
11:30
Guvernul a aprobat marți, 4 martie, instituirea stării de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, în contextul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu și al volatilității piețelor petroliere. Premierul Alexandru Munteanu a declarat că autoritățile au monitorizat situația din Golful Persic încă de la declanșarea operațiunilor militare ale SUA și Israelului, … Articolul Republica Moldova declară stare de alertă în sectorul energetic pentru 60 de zile apare prima dată în BreakingNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
Trei automobile au fost implicate într-un accident rutier produs în noaptea trecută în sectorul Rîșcani al capitalei. Impactul a avut loc pe strada Miron Costin, iar fotografii de la fața locului au apărut ulterior pe rețelele sociale. Conform datelor preliminare, un BMW s-a tamponat cu o Skoda, iar forța impactului a făcut ca primul autoturism … Articolul Accident cu trei automobile în sectorul Rîșcani al capitalei apare prima dată în BreakingNews.
3 martie 2026
17:40
ONU solicită anchetă după atacul asupra unei școli din Iran, posibil „crimă de război” # BreakingNews
Biroul ONU pentru Drepturile Omului a cerut demararea unei anchete independente în urma atacului asupra unei școli de fete din Iran, soldat cu aproape 200 de victime, și a avertizat că incidentul ar putea fi încadrat drept „crimă de război”, informează Știri.md, cu referire la DPA. „Răspunderea de a investiga atacul revine celor care l-au … Articolul ONU solicită anchetă după atacul asupra unei școli din Iran, posibil „crimă de război” apare prima dată în BreakingNews.
17:00
Un conflict între șoferi a perturbat traficul pe strada Nicolae Dimo din orașul Durlești, după ce un bărbat ar fi agresat un alt conducător auto, potrivit imaginilor video transmise către realitatea.md. Agresorul ar fi ieșit cu o bâtă și a blocat accesul unui autobuz aflat în circulație, lovindu-l pe șoferul acestuia.Evenimentul a provocat îngreunarea traficului … Articolul Incident în Durlești: șofer blocat și agresat pe strada Nicolae Dimo apare prima dată în BreakingNews.
16:20
În timpul unei patrulări în apropierea zonei de depozitare a deșeurilor din Strășeni, un echipaj de poliție a observat cinci persoane care se comportau suspicios. La vederea autospecialei, aceștia și-au schimbat brusc direcția de deplasare, fapt care a atras atenția oamenilor legii și a dus la oprirea lor pentru verificări. Ancheta a arătat că tinerii, … Articolul Cinci tineri prinși în Strășeni cu droguri: unul cercetat pentru dare de mită apare prima dată în BreakingNews.
15:50
Ion Ceban: Municipiul va sprijini legalitatea lucrărilor de reabilitare a Arcului de Triumf # BreakingNews
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a declarat că municipalitatea va urmări modul în care se vor desfășura lucrările de reabilitare a Arcului de Triumf, obiectiv aflat în prezent în administrarea Guvernului Republicii Moldova. „Vom monitoriza cum și când vor fi efectuate lucrările, sperăm ca acestea să se desfășoare eficient și fără întârzieri, așa cum am văzut … Articolul Ion Ceban: Municipiul va sprijini legalitatea lucrărilor de reabilitare a Arcului de Triumf apare prima dată în BreakingNews.
15:30
Un bărbat de 44 de ani este cercetat de polițiști și procurori din sectorul Buiucani al Capitalei, fiind suspectat că ar fi organizat și menținut un spațiu destinat consumului de substanțe narcotice. Potrivit informațiilor din anchetă, acesta și-ar fi oferit locuința pentru ca diferite persoane să consume droguri în interiorul imobilului. În baza unei autorizații … Articolul Locuință transformată în spațiu pentru droguri: suspect de 44 de ani, anchetat apare prima dată în BreakingNews.
14:40
Un bărbat de 52 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost reținut în regiunea Odesa, fiind suspectat că ar fi pus la punct un mecanism de scoatere ilegală din Ucraina a bărbaților supuși mobilizării. Potrivit autorităților ucrainene, acesta ar fi colaborat cu alți trei complici. Anchetatorii susțin că suspecții identificau potențiali „clienți” prin intermediul … Articolul Operațiune în Odesa: moldovean acuzat că facilita fuga bărbaților mobilizați apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Descoperire la frontieră: 550.000 de țigarete contrafăcute confiscate în nordul Moldovei # BreakingNews
Ofițerii Serviciului Vamal, sub coordonarea procurorilor PCCOCS, investighează un caz de contrabandă cu produse din tutun transportate ilegal peste frontiera de stat, într-o operațiune derulată pe teritoriul Republicii Moldova și al României. Ancheta vizează o schemă de introducere ilicită a țigaretelor prin postul vamal Lipcani – Rădăuți Prut. Potrivit materialelor cauzei, un microbuz monitorizat la … Articolul Descoperire la frontieră: 550.000 de țigarete contrafăcute confiscate în nordul Moldovei apare prima dată în BreakingNews.
12:10
Un minor de 14 ani a fost reținut de ofițerii Direcției investigații criminale a INI, în colaborare cu polițiștii și procurorii din Anenii Noi, fiind suspectat că ar fi agresat un bărbat de 63 de ani, care ulterior a decedat. Potrivit anchetei, incidentul s-ar fi produs în septembrie 2025, în localitatea Speia. Victima, locuitor al … Articolul Un minor ar fi agresat un bătrân care a murit ulterior la spital apare prima dată în BreakingNews.
11:50
Dosarul Alternativa Clinic, pregătit pentru instanță. Veaceslav Moșin și Cristina Moșin riscă până la 15 ani de închisoare # BreakingNews
Cristina Moșin, administrator al SRL „Fertil Med” și al clinicii private „Alternativa Clinic”, și Veaceslav Moșin, fondatorul companiei și medic în cadrul instituției, sunt vizați într-un dosar penal complex instrumentat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în care acuzațiile formulate împotriva lor includ infracțiuni grave pentru care legea prevede pedepse de … Articolul Dosarul Alternativa Clinic, pregătit pentru instanță. Veaceslav Moșin și Cristina Moșin riscă până la 15 ani de închisoare apare prima dată în BreakingNews.
11:30
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, susține că „scenariul Durlești” ar urma să fie aplicat și în Codru, unde edilul ar fi vizat de tentative de înlocuire, deși este ales pe listele Partidul Acțiune și Solidaritate. Ceban afirmă că, în Durlești, ar exista negocieri între consilieri pentru convocarea Consiliului local și desemnarea unui alt candidat susținut de … Articolul Tensiuni politice la Durlești și Codru. Acuzații lansate de Ion Ceban apare prima dată în BreakingNews.
11:20
În dimineața zilei de 3 martie 2026, pompierii IGSU au intervenit la Ministerul Sănătății, după ce a fost semnalat fum dens într-un birou al clădirii de pe strada Vasile Alecsandri nr.2, Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:16. La fața locului s-au deplasat echipe de salvatori și pompieri conform nivelului sporit … Articolul Alarmă de incendiu la Ministerul Sănătății: Focul a fost stins rapid, fără victime apare prima dată în BreakingNews.
10:50
Funcționarii de la postul vamal Aeroportul Internațional Chișinău au descoperit o tentativă de introducere ilegală a unei sume importante de valută în Republica Moldova, în urma controlului de specialitate efectuat asupra pasagerilor curselor Nice–Chișinău. O cetățeană străină, în vârstă de 56 de ani, a fost depistată cu 17.700 de euro, sumă pe care nu a … Articolul Depistare la vamă: 17.700 de euro nedeclarați, confiscați la Aeroportul Chișinău apare prima dată în BreakingNews.
10:00
Explozie urmată de incendiu în București: O persoană și-a pierdut viața după prăbușirea casei # BreakingNews
Un incendiu violent a izbucnit în dimineața zilei de 3 martie la o locuință din București, în urma unei explozii care a dus la prăbușirea imobilului. Potrivit Antena 3 CNN, tragedia s-a soldat cu decesul unei persoane. Conform informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF), deflagrația s-a produs în jurul orei 03:30, … Articolul Explozie urmată de incendiu în București: O persoană și-a pierdut viața după prăbușirea casei apare prima dată în BreakingNews.
09:40
Crimă la Nisporeni: Un tânăr de 29 de ani, ucis după un conflict izbucnit la un pahar de alcool # BreakingNews
Un tânăr de 29 de ani și-a pierdut viața după ce a fost înjunghiat de un bărbat alături de care consumase alcool. Tragedia s-a produs în noaptea trecută, în jurul orei 01:40, în satul Găureni, raionul Nisporeni, informează pulsmedia.md. Potrivit informațiilor preliminare, victima se afla în ospeție la un bărbat de 50 de ani. Pe … Articolul Crimă la Nisporeni: Un tânăr de 29 de ani, ucis după un conflict izbucnit la un pahar de alcool apare prima dată în BreakingNews.
2 martie 2026
17:40
Doi cetățeni moldoveni cercetați în Italia, bunuri de peste un milion de euro puse sub sechestru # BreakingNews
Carabinierii din Mantova, Italia, au pus sub sechestru bunuri în valoare de peste un milion de euro, într-un dosar care vizează doi cetățeni ai Republicii Moldova aflați deja în detenție. Aceștia sunt cercetați pentru favorizarea imigrației clandestine și exploatarea muncitorilor prin sistemul „caporalat”, potrivit rotalianul.com. Procurorii susțin că suspecții ar fi acumulat averi considerabile prin … Articolul Doi cetățeni moldoveni cercetați în Italia, bunuri de peste un milion de euro puse sub sechestru apare prima dată în BreakingNews.
17:20
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că săptămâna aceasta vor fi prezentate mai multe proiecte strategice pentru capitală, concentrate pe dezvoltarea sistemului educațional. Marți, autoritățile municipale vor detalia investițiile planificate în extinderea rețelei școlare, deschiderea de noi grupe și proiectele de construcție, oferind o imagine clară asupra modului în care este gestionată creșterea numărului … Articolul Municipalitatea anunță investiții în educație și programul unic cu ore prelungite apare prima dată în BreakingNews.
16:50
Turcia a decis suspendarea, până la 6 martie, a zborurilor către Iran, Irak, Siria, Liban și Iordania. Anunțul a fost făcut luni de ministrul transporturilor, Abdulkadir Uraloglu, potrivit agențiilor AFP și Reuters, informația fiind preluată de Agerpres. Oficialul turc a precizat, într-un mesaj publicat pe platforma X, că toate zborurile regulate spre Qatar, Kuweit, Bahrein … Articolul Turcia suspendă temporar zborurile către mai multe state din Orientul Mijlociu apare prima dată în BreakingNews.
16:50
34 de ani de la conflictul de pe Nistru: Apel la maturitate politică și negocieri axate pe rezultate pentru familii # BreakingNews
Marcarea a 34 de ani de la începutul conflictului armat de pe Nistru a readus în atenția publică necesitatea unei abordări pragmatice în procesul de reglementare transnistreană. Victoria Furtună, liderul partidului „Moldova Mare”, a subliniat într-o intervenție publică faptul că tragedia din 1992 nu trebuie privită doar ca o pagină de istorie, ci ca o … Articolul 34 de ani de la conflictul de pe Nistru: Apel la maturitate politică și negocieri axate pe rezultate pentru familii apare prima dată în BreakingNews.
15:40
Trei conducători auto sunt pasibili de sancțiuni contravenționale după ce au încercat să introducă sau să scoată din țară mărfuri fără a le declara autorității vamale. Cazurile au fost înregistrate la posturile vamale Leușeni și Cahul. Primul incident a avut loc la Leușeni, unde funcționarii vamali au supus controlului un microbuz de model Mercedes Sprinter, … Articolul Telefoane, produse alimentare și țigarete, confiscate la Leușeni și Cahul apare prima dată în BreakingNews.
15:00
Două minore, salvate de la înec după ce s-au prăbușit sub gheața unui lac din Chișinău # BreakingNews
Două minore au fost salvate după ce s-au prăbușit sub gheața unui lac din Chișinău. Incidentul a avut loc în seara zilei de 1 martie 2026, în jurul orei 18:40, la lacul din parcul „Valea Trandafirilor”. Potrivit IGSU, un grup de patru tinere se afla la plimbare în parc și a decis să meargă pe … Articolul Două minore, salvate de la înec după ce s-au prăbușit sub gheața unui lac din Chișinău apare prima dată în BreakingNews.
