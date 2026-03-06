Ofensiva SUA-Israel împotriva Iranului se intensifică: 80% din apărarea antiaeriană și 60% dintre lansatoarele de rachete ar fi fost distruse
6 martie 2026
SUA și Israelul afirmă că atacurile aeriene lansate împotriva Iranului au redus semnificativ capacitatea militară a Teheranului, însă avertizează că ofensiva va continua și se va intensifica în zilele următoare, în timp ce Iranul continuă să lanseze rachete și drone asupra Israelului și asupra unor ținte americane din regiune, notează The Times of Israel.
SUA și Israelul afirmă că atacurile aeriene lansate împotriva Iranului au redus semnificativ capacitatea militară a Teheranului, însă avertizează că ofensiva va continua și se va intensifica în zilele următoare, în timp ce Iranul continuă să lanseze rachete și drone asupra Israelului și asupra unor ținte americane din regiune, notează The Times of Israel.
Soluție digitală, menită să simplifice munca întreprinderilor mici și mijlocii, găsită de un tânăr din R. Moldova # Radio Moldova
Un tânăr antreprenor din țara noastră a decis să îmbine tehnologia cu domeniul financiar și a lansat o afacere bazată pe inteligența artificială în contabilitate. După ce a observat cât de mult timp și resurse consumă procesele contabile tradiționale, el a găsit o soluție digitală menită să simplifice munca întreprinderilor mici și mijlocii.
Un bărbat din Kazahstan, anunțat în căutare internațională pentru fraude bancare, a fost reținut la Chișinău # Radio Moldova
Un bărbat în vârstă de 34 de ani, originar din Kazahstan și anunțat în căutare internațională, a fost reținut la Chișinău de către autoritățile din Republica Moldova. Potrivit Inspectoratului General pentru Migrație (IGM), bărbatul era căutat de Biroul Național Central Interpol Astana, fiind bănuit de comiterea unor infracțiuni de escrocherie și fraude bancare.
Poliția cunoaște locația unor condamnați fugiți în stânga Nistrului, însă nu poate interveni. Precizările șefului IGP # Radio Moldova
Autoritățile de la Chișinău cunosc locul aflării mai multor condamnați care se ascund de justiție în regiunea transnistreană, printre aceștia fiind Dmitri Constantinov, Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan. Totuși, poliția nu poate interveni pentru a-i reține, invocând riscurile pentru angajați și lipsa competenței teritoriale în stânga Nistrului. Declarațiile au fost făcute de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.
Maia Sandu: Obiectivul primordial al Republicii Moldova este aderarea la UE cât mai rapid # Radio Moldova
Aderarea la Uniunea Europeană rămâne obiectivul primordial al Republicii Moldova, iar autoritățile își doresc ca acest proces să se realizeze cât mai rapid, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV. Aceasta a subliniat că integrarea europeană este importantă atât pentru securitatea țării, cât și pentru dezvoltarea economică și îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor.
Revista Presei | Maia Sandu: Putem conta tot mai puțin pe pacea globală. Trebuie să luăm toate măsurile ca să ne protejăm # Radio Moldova
Decizia PAS de a modifica legislația privind numirea membrilor comisiilor de evaluare a integrității: criticile experților și comentariul președintei Maia Sandu sunt principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
India revine la petrolul rusesc: Rafinăriile cumpără circa zeci de milioane de barili după derogarea temporară acordată de SUA # Radio Moldova
Rafinăriile din India cumpără milioane de barili de petrol rusesc pentru livrare rapidă, în încercarea de a compensa deficitul de aprovizionare provocat de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, transmite Reuters.
Corespondență Dan Alexe | UE și Macron își exprimă sprijinul pentru Spania „îngrozitoare” în fața lui Trump, dar rezultă o cacofonie # Radio Moldova
Uniunea Europeană (UE) a declarat că este „gata să reacționeze” pentru a-și apăra interesele și pe cele ale statelor sale membre în fața amenințărilor comerciale formulate de Donald Trump la adresa Spaniei. Madridul a provocat furia președintelui SUA după ce a refuzat să permită Washingtonului să folosească două baze militare americane din Andaluzia ca parte a războiului împotriva Iranului.
Expert, despre reducerea pragului de vot pentru Comisia Vetting: Guvernarea are angajamente față de UE, iar timpul presează # Radio Moldova
Reducerea cvorumului de vot pentru deciziile Comisiei Vetting, fără o justificare riguroasă, riscă să submineze credibilitatea procesului în fața partenerilor externi și a societății. O astfel de schimbare ar fi trebuit să fie propusă printr-un proiect legislativ separat, supus consultărilor publice și avizărilor instituționale prealabile, susține președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), Ilie Chirtoacă. Totodată, analistul Nicolae Negru consideră că deciziile trebuie analizate în contextul presiunilor de timp legate de reforma justiției.
Șefa statului, despre reducerea pragului de vot pentru Comisia Vetting: Dacă nu există 61 de voturi, reforma justiției nu trebuie blocată # Radio Moldova
Reforma justiției nu poate fi oprită din cauza lipsei a 61 de voturi în Parlament, iar reducerea pragului de vot la majoritatea simplă pentru numirea experților internaționali în comisiile de vetting este o soluție de deblocare a procesului. Declarația a fost făcută de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră” de la Jurnal TV.
Donald Trump: Iranul pierde timpul dacă încearcă să numească un succesor fără implicarea SUA # Radio Moldova
Președintele american Donald Trump afirmă că trebuie să se implice personal în alegerea viitorului lider al Iranului, scrie Reuters. În cadrul unui interviu pentru Axios, președintele american a menționat că Iranul „își pierde timpul” dacă încearcă să numească un succesor fără implicarea Statelor Unite.
Ucraina nu a renunțat la ideea de a licenția importurile de vinuri și struguri din R. Moldova. Negocierile cu autoritățile de la Chișinău continuă # Radio Moldova
Chișinăul a acceptat reluarea importului de carne de pasăre din Ucraina, deși Kievul a anunțat dacă renunță sau nu la intenția de a introduce un regim de licențiere pentru importul de struguri, vin și alcool etilic din Republica Moldova. Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a precizat că loturile de carne din țara noastră vor fi verificate viguros, pentru că siguranța consumatorilor primează.
Siegfried Mureșan: „Nu vom accepta ca R. Moldova să devină, pe termen mediu sau lung, captivă poziției niciunui guvern din UE” # Radio Moldova
La nivelul tuturor instituțiilor europene există voința de a avansa negocierile tehnice pe clustere cu Republica Moldova, deoarece Chișinăul îndeplinește toate criteriile, a declarat europarlamentarul român Siegfried Mureșan, președintele Comisiei de Asociere UE - Republica Moldova, într-un interviu pentru Moldova1.
Iranul continuă să atace Emiratele Arabe Unite. În Abu Dhabi, lângă Aeroportul Internațional, au fost auzite mai multe explozii. Sunetele auzite au fost provocate de sistemele de apărare aeriană care interceptau rachete balistice. Între timp, europeni care au rămas blocați în Emirate încep să se întoarcă acasă. Unii sunt gata să plătească și de câteva ori mai mult pentru un bilet de avion.
Forțele de securitate din Rusia l-au reținut pe Ruslan Tsalikov, fostul prim-adjunct al ministrului Apărării, Serghei Șoigu # Radio Moldova
Fostul viceministru rus al Apărării, Ruslan Tsalikov, care între anii 2015 și 2024 a fost primul adjunct al fostului ministru Serghei Șoigu, a fost arestat joi, 5 martie, sub acuzații de corupție, relatează EFE.
Igor Grosu susține că unii agenți economici profită de starea de alertă în energetică: „Să nu admitem” # Radio Moldova
Stocurile de benzină și motorină sunt gestionate în regim de control sporit de către autorități. În următoarele două luni, Republica Moldova este în stare de alertă în energetică, în legătură cu perturbările provocate la nivel global de conflictul din Orientul Mijlociu. Așadar, exporturile de carburanți din Portul Giurgiulești vor fi restricționate, iar reexportul carburanților importați anterior va fi interzis. Președintele Parlamentului a avertizat că unii agenți economici încearcă să profite de această situație și a cerut instituțiilor abilitate să fie vigilente.
Conflictul din Orientul Mijlociu ar putea afecta prețurile la energie, avertizează Maia Sandu # Radio Moldova
Războiul din Orientul Mijlociu ar putea avea efecte directe asupra prețurilor la energie și asupra economiei Republicii Moldova, întrucât țara depinde aproape integral de importuri de resurse energetice. Declarațiile au fost făcute de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, joi, 5 martie, în cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV.
La nivelul tuturor instituțiilor europene există voința de a avansa negocierile tehnice pe clustere cu Republica Moldova, deoarece Chișinăul îndeplinește toate criteriile, a declarat europarlamentarul român Siegfried Mureșan, președintele Comisiei de Asociere UE - Republica Moldova, într-un interviu pentru Moldova1. Decizia deschiderii negocierilor tehnice pe ultimele trei clustere, potrivit mai multor surse de la nivelul Uniunii Europene, urma a fi luată pe 3 martie, la reuniunea informală a Consiliului Afaceri Generale, la Nicosia, Cipru, dar a fost amânată din cauza escaladarii tensiunilor din Orientul Mijlociu.
Opt mii de cetățeni ai R. Moldova lucrează în Israel. Ambasador: „Presupun că, în următoarele zile, vor exista curse spre exterior” # Radio Moldova
În Israel se află opt mii de moldoveni care muncesc în această țară. Estimarea a fost făcută de ambasadorul Israelului în R. Moldova, Yoram Elron. Diplomatul s-a arătat încrezător că, în următoarele zile, aeroporturile din țara sa își vor relua activitatea.
Prețurile petrolului continuă să crească, pe fondul temerilor privind aprovizionarea, pe măsură ce conflictul cu Iranul se extinde # Radio Moldova
Prețurile petrolului au crescut cu peste 3% joi, extinzând creșterea din ultimele zile, după ce războiul tot mai intens dintre SUA și Israel împotriva Iranului a perturbat aprovizionarea și transportul de energie, determinând unii producători importanți din Orientul Mijlociu să reducă producția, transmite Reuters.
Gazele naturale necesare pentru luna aprilie au fost procurate de „Termoelectrica” prin intermediul Bursei Române de Mărfuri (BRM EST Moldova). Tranzacția a avut loc în cadrul unei ședințe de tranzacționare desfășurate pe platforma OTC a bursei.
Facturile la gaz pentru februarie, emise în aceste zile: cum va fi calculat consumul # Radio Moldova
Consumatorii de gaze naturale vor primi în aceste zile primele facturi calculate conform noului tarif reglementat, aprobat de Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) și intrat în vigoare la 4 februarie 2026. Facturile vor reflecta consumul de gaze naturale înregistrat în luna februarie, anunță S.A. „Energocom”.
Atacurile Iranului cu rachete și drone asupra Turciei și Azerbaidjanului ridică semne de întrebare privind siguranța statelor europene din proximitate. Riscul unei escaladări între Iranul „imprevizibil” și un stat NATO este analizat în marile capitale europene, susține jurnalista Deutsche Welle (DW) Alina Kühnel, care avertizează că „situația este extrem de periculoasă”.
Ucraina și Rusia au făcut un nou schimb de prizonieri de război. Un nou schimb, planificat peste o zi # Radio Moldova
Ucraina și Rusia au anunțat joi, 5 martie, un nou schimb a câte 200 de prizonieri de război, urmare a acordurilor încheiate în recentele negocieri de pace desfășurate la Geneva, scrie The Kyiv Independent.
Agresarea judecătorilor și procurorilor, sancționată cu până la 12 ani de închisoare în R. Moldova # Radio Moldova
Persoanele care amenință sau agresează judecătorii și procurorii vor fi sancționate penal. Un proiect de lege care înăsprește pedepsele pentru cei care atentează la securitatea angajaților din domeniul justiției a fost votat, pe 5 martie, în lectura a doua, de 55 de deputați.
Parlamentul votează modificări la Legea cetățeniei: Peste 26 de mii de cetățeni fără acte, scutiți de procedura de recunoaștere # Radio Moldova
Certificatul de naștere va fi considerat dovadă a cetățeniei, iar persoanele care nu și-au perfectat actele de identitate până la vârsta de 18 ani le vor putea obține fără a mai trece prin procedura de recunoaștere. Un proiect în acest sens, care prevede amendarea Legii cetățeniei, a fost votat de Parlament în prima lectură pe 5 martie.
Produsul Intern Brut (PIV) al Rusiei a fost, în ianuarie curent, potrivit estimărilor Ministerului rus al Dezvoltării Economice, cu 2.1% mai mic decât în aceeași lună din 2025, aceasta fiind prima scădere anuală înregistrată din martie 2023.
Alina Kühnel averizează despre tensiunile Iran-NATO: „Situația este extrem de periculoasă” # Radio Moldova
Atacurile Iranului cu rachete și drone asupra Turciei și Azerbaidjanului ridică semne de întrebare privind siguranța statelor europene din proximitate. Riscul unei escaladări între Iranul „imprevizibil” și un stat NATO este analizat în marile capitale europene, susține jurnalista Deutsche Welle (DW) Alina Kühnel, care avertizează că „situația este extrem de periculoasă”.
Banii donați din impozitul pe venit, folosiți de un ONG pentru reparația locuințelor familiilor social-vulnerabile # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova pot direcționa, până pe 30 aprilie curent, 2% din impozitul pe venit către organizații nonguvernamentale. Direcționarea a 2% din impozitul pe venit oferă persoanelor posibilitatea de a sprijini o organizație neguvernamentală fără a plăti bani în plus, afirmă Jana Griciuc, șefa Direcției impozite directe din cadrul Serviciului Fiscal de Stat.
Barometrul școlar 2025: Plăți informale în sumă de 20 de milioane de lei anual în școli # Radio Moldova
Plățile informale continuă să fie o practică răspândită în sistemul de învățământ din Republica Moldova, iar contribuțiile părinților reprezintă un sprijin financiar semnificativ pentru funcționarea școlilor. Potrivit datelor Barometrului școlar 2025, părinții contribuie anual cu aproximativ 33.7 milioane de lei pentru diverse cheltuieli ale instituțiilor de învățământ, iar aproape două treimi din această sumă sunt plăți neoficiale.
„Deocamdată, nu sunt probleme de presiune” în regiunea transnistreană, afirmă Vadim Ceban # Radio Moldova
Regiunea transnistreană se confruntă din nou cu dificultăți în aprovizionarea cu gaze naturale. Centralele termice au fost oprite, presiunea în rețea a scăzut, iar centrala de la Cuciurgan a trecut pe cărbune. Autoritățile de la Tiraspol au explicat situația prin defecțiuni cauzate de conflictele din Orientul Mijlociu. Expertul în securitate Andrei Curararu afirmă, însă, că motivele oficiale invocate nu ar reflecta realitatea.
Oportunități de investiții și export pentru produsele moldovenești, discutate în cadrul unui forum la Chișinău # Radio Moldova
Identificarea oportunităților de investiții în sectorul agroalimentar și creșterea exporturilor de produse moldovenești pe piața europeană sunt principalele scopuri ale Forumului Investițional în sectorul Agroalimentar, organizat pe 5 martie, la Chiținău, în cadrul Platformei de Parteneriat Agroalimentar a Republicii Moldova .
Rutte: NATO nu ia în calcul activarea Articolului 5 după incidentul cu racheta iraniană care se îndrepta spre Turcia # Radio Moldova
NATO nu intenționează să activeze Articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, clauza privind apărarea colectivă, după incidentul în care o rachetă balistică îndreptată spre Turcia a fost interceptată de sistemele de apărare ale alianței. Declarația a fost făcută de secretarul general al NATO, Mark Rutte, într-un interviu acordat joi, 4 martie, agenției Reuters.
Herman von Hebel poate fi propus din nou în Comisia de evaluare a procurorilor după modificarea legii # Radio Moldova
Majoritatea parlamentară a deblocat procedura de numire a experților internaționali în comisiile pentru evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor, după tentativa eșuată de a-i promova pe Bernard Lavigne și Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor.
CA cere modificarea Codului Audiovizualului: Cel puțin 50% din emisia televiziunilor ar putea fi în limba română # Radio Moldova
Consiliul Audiovizualului (CA) propune modificarea Codului serviciilor media audiovizuale pentru a crește ponderea programelor în limba română și a conținutului local. Instituția a transmis joi, 5 martie, Parlamentului și Ministerului Culturii cinci propuneri legislative, după ce o analiză recentă a arătat că volumul programelor locale difuzate în limba română a scăzut în 2025.
Un parc cu denumirea „Mărțișor” a fost inaugurat, la începutul acestei primăveri, la Madrid, capitala Spaniei, la inițiativa Asociației hispano-române „Nuestras costumbres”, ceea ce înseamnă, în traducere, „Obiceiurile noastre”.
Oklahoma City Thunder a obținut a 49-a victorie în Liga profesionistă nord-americană de baschet masculin. Într-o luptă acerbă, campioana en titre a dispus de New York Knicks, scor 103:100, iar Shai Gilgeous-Alexander și-a trecut în contul personal 26 de puncte. Partida dintre Nicks și Thunder s-a disputat în sala Madison Square Garden din New York.
Atenție la apelurile suspecte: Escrocii se dau drept angajați CNAS și cer date bancare # Radio Moldova
Pensionarii și alte categorii de cetățeni care beneficiază de alocații din bugetul public sunt îndemnați să fie vigilenți și să nu divulge date cu caracter personal dacă primesc apeluri telefonice suspecte. Avertismentul a fost lansat de Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), după ce instituția a fost informată despre mai multe cazuri în care persoane necunoscute au contactat beneficiari de pensii, pretinzând în mod fals că sunt angajați ai instituției.
A furat cheia de la un apartament și a sustras peste un milion de lei: O femeie din Sângerei a fost reținută # Radio Moldova
O femeie de 40 de ani din raionul Sângerei ar fi furat peste un milion de lei din apartamentul unor cunoscuți din Chișinău și riscă până la zece ani de închisoare. Oamenii legii au găsit la domiciliul acesteia zeci de mii de euro și o armă deținută ilegal.
Lot uriaș de rodii contaminate, distrus înainte de comercializare. ANSA anunță depășiri ale limitelor de pesticide # Radio Moldova
Aproape 19 tone de rodii contaminate cu pesticide au fost nimicite înainte de a ajunge pe piața din Republica Moldova. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) susține că fructele au fost depistate în urma controalelor efectuate la punctele de trecere a frontierei.
Reprezentantul FAO: R. Moldova își consolidează agricultura prin investiții și parteneriate europene pentru a spori competitivitatea # Radio Moldova
Agricultura Republicii Moldova poate deveni un pilon economic european, cu condiția creșterii competitivității și atraserii investițiilor pentru modernizarea sectorului. Reprezentantul FAO în Republica Moldova, Raimund Jehle, a subliniat rolul strategic al Platformei de Parteneriat Agroalimentar (APP) în furnizarea expertizei europene pentru implementarea reformelor legislative și în facilitarea conexiunii dintre producători, autorități și partenerii internaționali.
RAPORT | Peste 20.000 de infracțiuni în 2025 și aproape 190 de morți în accidente rutiere # Radio Moldova
Criminalitatea în Republica Moldova a înregistrat o ușoară scădere în 2025, însă unele tipuri de infracțiuni, în special escrocheriile și cele legate de droguri, continuă să se extindă. În același timp, poliția a intervenit la sute de mii de solicitări ale cetățenilor, iar accidentele rutiere rămân una dintre cele mai grave probleme de siguranță publică.
Raport CNA în Parlament: Scheme sofisticate de corupție electorală, cu transferuri cypto de milioane de dolari # Radio Moldova
Transferuri cypto de peste 100 de milioane de dolari au fost efectuate printr-un portofel virtual pentru influențarea alegerilor parlamentare de anul trecut din Republica Moldova. Doar în lunile mai și septembrie, au fost identificate tranzacții de peste 43 de milioane de dolari, a declarat directorul Centrul Național Anticorupție (CNA), Alexandr Pînzari, în cadrul prezentării raportului de activitate în plenul Parlamentului, pe 5 martie.
Încă 20 de experți angajați în instituțiile publice pentru a accelera procesul de integrare europeană a R. Moldova # Radio Moldova
Uniunea Europeană (UE) va angaja încă 20 de experți în instituțiile publice centrale ale R. Moldova pentru a întări capacitățile administrației publice și a accelera procesul de integrare europeană. Aceștia vor contribui la elaborarea și implementarea politicilor publice și a proiectelor investiționale, inclusiv în domeniile infrastructurii, dezvoltării economice, agriculturii, energiei și mediului.
Iranul a lansat joi, 5 martie, un atac asupra Azerbaidjanului. O dronă ar fi lovit Aeroportul Internațional din Nahicevan, transmite serviciul de presă al Ministerului Afacerilor Externe al Azerbaidjanului, potrivit RBK-Ucraina.
Lazio Roma și Atalanta Bergamo au făcut spectacol în prima manșă a semifinalelor Cupei Italiei # Radio Moldova
Meci spectaculos aseară, în Coppa Italia. Lazio Roma și Atalanta Bergamo au remizat, scor 2:2, în partida-tur disputată pe Stadio Olimpico. Manșa a doua este programată pe 22 aprilie. Lazio, septuplă laureată a Cupei Italiei a preluat conducerea în minutul 47. Nigerianul Fisayo Dele-Bashiru a săltat elegant balonul peste portarul Marco Carnesecchi.
Scumpiri rapide la carburanți: Motorina, mai scumpă cu 1.5 lei în mai puțin de o săptămână # Radio Moldova
Prețurile la carburanți continuă să crească rapid în Republica Moldova. În mai puțin de o săptămână, motorina s-a scumpit cu peste 1.5 lei pe litru, iar benzina cu aproape 60 de bani, potrivit calculelor realizate pe baza prețurilor maxime de referință stabilite zilnic de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
Consumul de energie, acoperit în proporție de circa 80% din surse regenerabile, anunță Ministerul Energiei # Radio Moldova
Circa 79% din energia electrică consumată în Republica Moldova pe 5 martie, la ora 12:00, provenea din surse regenerabile. Consumul intern total de energie electrică era, la acea oră, de 367.4 MW, dintre care 289 MW erau generate de centralele regenerabile, în condiții meteo favorabile, anunță Ministerul Energiei.
