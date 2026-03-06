Maia Sandu răspunde criticilor „amendamentului Hebel”: „Nu putem opri reforma justiției pentru că nu există 61 de voturi”
Reforma justiției nu poate fi oprită din cauza că nu există o majoritate de voturi în Parlament pentru numirea membrilor-lipsă în comisiile de evaluare a judecătorilor și procurorilor. Este opinia exprimată de președinta Maia Sandu, după ce amendamentul PAS, care reduce numărul de voturi
Analiză de Viorica Țîcu, directoare de programe strategice la Institutul European de Studii Politice din Moldova, publicată în buletinul de politică externă al FES/APEÎn 2026, la peste trei decenii de la izbucnirea conflictului armat din 1992, dosarul transnistrean continuă să reprezinte o vulnerabilitate structurală
Expert, despre votarea „amendamentului Hebel”: „Asta nu e reformă, e reflexul unei majorități care preferă să schimbe regulile jocului decât să joace după ele” # Anticoruptie.md
Expertul Vadim Vieru, avocat în cadrul Promo-lex, califică modul în care majoritatea PAS din Parlament a votat joi un amendament prin care micșorează numărul de voturi necesare, de la 61 la 51, pentru a promova candidaturile pentru comisiile de vetting, drept „un reflex al unei majorități
Înfrumusețare ilegală. Lot de preparate injectabile pentru medicina estetică, transportate ilegal # Anticoruptie.md
64 de cutii de preparate injectabile utilizate în medicina estetică, transportate ilegal, au fost depistate de polițiștii de frontieră în cabina unui camion, la punctul de trecere a frontierei Palanca. Camionul, condus de un cetățean ucrainean, în vârstă de 47 de ani, se deplasa
Ilegal, spre Europa. Doi cetățeni străini, prinși la traversarea ilegală a frontierei # Anticoruptie.md
Un cetățean al Armeniei, în vârstă de 36 de ani, și o cetățeancă a Ucrainei, de 39 de ani au fost prinși de polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Ungheni, în timp ce încercau să treacă ilegal frontiera moldo-română, traversând înot
Deputații PAS, pe urmele unei investigații Anticoruptie.md: Datornicii la pensiile alimentare vor fi penalizați # Anticoruptie.md
Tații care nu achită pensia alimentară pentru întreținerea copiilor riscă să fie arestați la intrarea în țară sau să primească interdicții de a părăsi teritoriul Republicii Moldova. Acestea sunt câteva dintre propunerile fracțiunii PAS din Parlament, care a înregistrat joi un proiect de lege
Contrabandă de 20.000 de litri de alcool etilic de contrabandă la Florești și Ialoveni # Anticoruptie.md
20.000 litri de alcool etilic de contrabandă au fost capturați de oamenii legii într-un tir, pe șoseaua de centură a Floreștiului, și într-un depozit din Ialoveni. Șiferul TIR-ului, care transporta alcoolul etilic fără documentele necesare, a fost reținut. Tirul de model Volvo a fost
În Moldova, grijile noastre sunt de obicei măsurate în prețul unui metru cub de gaz, stabilitatea frontierelor noastre și speranța că copiii noștri nu vor simți nevoia să plece în UE doar pentru a-și găsi un viitor. Când ești concentrat pe securitatea energetică și
PAS insistă să-i promoveze pe Herman von Hebel în Comisia de vetting // Un nou amendament prevede modificarea numărului de voturi # Anticoruptie.md
Deputații PAS din Parlament au înregistrat, miercuri, un amendament la legea privind evaluarea judecătorilor și procurorilor, pentru a mișcora numărul de voturi, de la 61 la 51, pentru numirea membrilor comisiilor de vetting. Propunerea vine după ce săptămâna trecută doi candidați selectați de Comisia Juridică
Balázs Jarábik: Există argumente pentru creșterea vizibilității internaționale a dosarului transnistrean, mai ales în condițiile actuale # Anticoruptie.md
Balázs Jarábik, un analist premiat și diplomat decorat, cu două decenii de experiență, a avut amabilitatea de a acorda un interviu pentru Buletinului de politică externă în care am discutat în detaliu situația dosarul transnistrean. Am vorbit despre situația actuala a acestui dosar în
Rachetă balistică, lansată de pe teritoriul Iranului, neutralizată în Turcia. Scutul NATO, în acțiune # Anticoruptie.md
O rachetă balistică, lansată din Iran, a fost interceptată și neutralizată de elemente NATO de apărare aeriană dislocate în estul Mediteranei. Racheta a traversat spațiul aerian irakian și sirian, dar a fost interceptată îndreptându-se spre Turcia și neutralizată. Autoritățile turce au confirmat incidentul și au avertizat
Circa o sută de cetățeni ai Republicii Moldova, aflați în Orientul Mijlociu, au solicitat evacuarea # Anticoruptie.md
Circa o sută de cetățeni ai Republicii Moldova aflați în Orientul Mijlociu au solicitat evacuarea din regiune. Informațiile au fost confirmate de secretarul de stat de la Ministerul Afacerilor Externe, Valeriu Mija. Autoritățile mai afirmă că situația în regiune rămâne fără schimbări semnificative față de
Despre investigația legată de Herman von Hebel — dacă se va mai insista ca el să rămână în cursa pentru o funcție în Moldova — mă voi apuca să scriu o carte. Sunt atât de multe de spus și de cercetat… Am suficientă experiență
Republica Moldova începe procedurile pentru retragerea definitivă din organele statutare ale Comunității Statelor Independente (CSI), anunță Legislativul. Membrii Comisiei pentru politică externă au aprobat avizele consultative pentru denunțarea Acordului de constituire a CSI, a protocolului la acest Acord, precum și a Statutului CSI.Denunțarea acestor
Stare de alertă în sectorul energetic. Autoritățile susțin că e o măsură asiguratorie # Anticoruptie.md
Guvernul instituie, începând cu 4 martie, stare de alertă în sectorul energetic, pentru o perioadă de 60 de zile, invocând „situația externă”. Măsura este una de prevenție, menită să protejeze consumul intern și să mențină stabilitatea sistemului energetic, explică Executivul. Alimentarea cu produse petroliere și energie
În ultimele săptămâni observ o înviorare clară a discursului și inițiativelor autorităților de la Chișinău privind reglementarea transnistreană. Tonul este mai ferm. Mesajele sunt mai articulate. Se simte o energie nouă.Întrebarea este: ne aflăm în fața unei ferestre reale de oportunitate sau doar într-o
„Bea ceai cu gâturi mari...”. Deputatul PAS, Igor Chiriac, susține că Herman von Hebel e criticat pe nedrept # Anticoruptie.md
Cei doi membri-lipsă ai Comisiei de evaluare externă a procurorilor ar putea fi numiți până la finalul lunii martie. PAS încearcă să identifice într-o săptămână o soluție, pentru ca eexperții străini, care nu au trecut de Parlament săptămâna trecută, inclusiv fostul președinte al Comisiei
DOC// Se schimbă judecătorul în dosarul inițiat pentru huliganism pe numele fostului lider socialist de la Bălți, Maxim Moroșan # Anticoruptie.md
Fostul lider al socialiștilor de la Bălți, Maxim Moroșan, va fi judecat de un alt magistrat, în dosarul inițiat pentru huliganism. Instanța a admis cererea de recuzare a judecătorului Igor Mozgovoi, care a fost înaintată de procurorul Oleg Reaboi. Dosarul a fost remis cancelariei penale a
Valeriu Chiveri: Evoluția situației în regiunea transnistreană – din punct de vedere economic și social – este în prezent complet dependentă de Chișinău # Anticoruptie.md
Viceprim-ministrul pentru Reintegrare al Republicii Moldova, domnul Valeriu Chiveri, a oferit un interviu pentru Buletinul de politică externă al FES/APE, în care am discutat despre cele mai recente evoluții din dosarul transnistrean. Discuția s-a concentrat pe planurile de viitor ale Chișinăului în raport cu
Editorial// De la criză la oportunitate: frica transformată în soft power în dosarul transnistrean # Anticoruptie.md
Analiză de Mădălin Necșuțu, jurnalist TVR Moldova și Balkan Insight, pentru buletinul de politică externă al FES/APE.Rezolvarea dosarului transnistrean rămâne o enigmă sau, mai degrabă, o ecuație cu mai multe necunoscute. Este dificil de anticipat evoluția acestui dosar. Pe de o parte, este clar
Patru persoane, reținute pentru trafic de influență și primirea unei mite de 40.000 de euro # Anticoruptie.md
Patru persoane au fost reținute, marți, în momentul primirii sub control a unei mite în valoare de 40.000 de euro contra promisiunii de a influența decizia într-o cauză penal Acțiunea, desfășurată de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) în comun cu procurorii mun. Chișinău, a
Freelancer în Moldova? Poți modifica, suspenda sau relua activitatea online, fără drum la ghișeu # Anticoruptie.md
Antreprenorii independenți (freelancerii) înregistrați în Republica Moldova pot beneficia de trei servicii digitale noi, lansate de Agenția Servicii Publice. Serviciile sunt gratuite și pot fi accesate integral online, fără deplasare la ghișeu.Condiția obligatorie este deținerea unei semnături electronice valide.Noile opțiuni permit actualizarea datelor, încetarea
O călătoare pe ruta Nice – Chişinău a încercat să introducă în Republica Moldova 17 700 Euro nedeclarați, dar a fost depistată de funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, care au ridicat banii.Potrivit Serviciului Vamal (SV), banii au fost depistat în cadrul controlului de
Ex-vicepremierul pentru Reintegrare, Bălan: problema transnistreană poate fi soluționată în următorii trei - cinci ani # Anticoruptie.md
Cu 34 de ani în urmă, pentru Republica Moldova a fost imposibil de prevenit sau de câștigat războiul informațional început de Rusia, însă astăzi problema transnistreană poate fi soluționată în următorii trei - cinci ani, consideră ex-vicepremierul pentru Reintegrare, Gheorghe Bălan.Ex-vicepremierul consideră că procesul
Scandalul „motorinei înghețate” // Sergiu Dărănuță, șeful Inspectoratului pentru Protecția Consumatorilor, cu detalii în cadrul Podcastului La Prima sursă # Anticoruptie.md
În pofida valului mare de reacții apărute în spațiul online privind motorina „de iarnă” care s-ar fi parafinat în timpul gerului, doar 10 petiții au fost depuse la Protecția Consumatorului. Șeful Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, Sergiu, Dărănuță, a
Primărița reținută a orașului Durlești acuză CNA de abuz și „demonstrație de forță” # Anticoruptie.md
Primărița orașului Durlești, Eleonora Șaran, reținută la sfârșitul săptămânii trecute în cadrul unui dosar ce vizează fapte de escrocherie, apreciază reținerea sa și a viceprimarilor localității drept demonstrație de forță și abuz și consideră că aceasta se întâmplă din cauza că persoanele aflate la
Ion Andronache, complicele ex-primarului de Boldurești, Nicanor Ciochină, condamnat recent pentru provocarea unui accident rutier, soldat cu decesul unui adolescent, a fost reținut în timp ce încerca să se eschiveze. Conform hotărârii instanței, Andronache a fost condamnat la doi ani închisoare, cu ispășirea pedepsei în
În perioada 16 – 27 februarie 2026, Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis opt Acte de constatare privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în privința la doi funcționari publici cu statut special, un consilier și o judecătoare. La fel, a fost
Agresiunea împotriva Republicii Moldova nu a dispărut, ci doar și-a schimbat metodele, trecând de la tancuri la propagandă, manipulare și dezinformare, iar numele agresorului astăzi este același ca și acum peste 30 de ani – Rusia, a declarat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în
Zeci de percheziții au fost desfășurate de Centrul Național Anticorupție (CNA) pe parcursul săptămânii precedente, majoritatea în cazul ce vizează delapidare a fondurilor destinate construcției rețelelor de apă și canalizare în opt raioane și cel privind deposedarea de terenuri a Primăriei Durlești.În primul caz,
Blocajul electoral din UTA Găgăuzia este cauzat, în principal, de lipsa de voință politică în regiune, iar căile judiciare pentru ieșirea din impas sunt clare și trebuie să aibă la bază legislația Republicii Moldova. Această opinie a fost împărtășită de participanții la Clubul de presă
Blocajul electoral din UTA Găgăuzia poate fi soluționat prin câteva variante, iar la bază trebuie să fie legislația Republicii Moldova, respectând ierarhia actelor legislative, pornind cu legea supremă – Constituția Republicii Moldova. Această opinie a fost împărtășită de participanții la Clubul de presă cu
După atacurile aeriene de sâmbătă desfășurate de SUA și Israel asupra Iranului, soldate cu moartea liderului suprem Ali Khamenei și a încă circa 40 de oficiali, Teheranul a lansat rachete balistice și drone asupra mai multor țări, unde sunt dislocate baze militare americane, printre
DOC// Închisoare cu regim... deschis. În ce condiții va face pușcărie fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină # Anticoruptie.md
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost recunoscut vinovat pentru provocarea unui accident rutier, soldat cu decesul unui adolescent, și a fost condamnat la șapte ani de închisoare, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip deschis. În Republica Moldova, penitenciarele de tip deschis sunt
Durlești, percheziționat de-a mărunțelul. Ofițerii CNA, pe urmele persoanelor care ar fi creat o schemă ilegală cu terenuri # Anticoruptie.md
Cincizeci de percheziții și opt persoane reținute. Ofițerii Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuratura municipiului Chișinău, desfășoară ample acțiuni procesuale într-o cauză penală pornită pe fapte de escrocherie, ce vizează deposedarea administrației publice locale Durlești de mai multe terenuri situate
DOC// O altă decizie în privința oncologului Virgiliu Urechi, care a pretins 500 000 lei de la CIJM. Dosarul mitei, în „comă judiciară” # Anticoruptie.md
Oncologul Virgiliu Urechi, judecat pentru luare de mită, rămâne doar cu despăgubirile materiale pentru absența forțată de la muncă. Curtea de Apel Centru i-a respins recursul, menținând decizia primei instanțe, din februarie 2024. Atunci, judecătorul nu a identificat motive juridice pentru reluarea contractului de
Candidatura fostului președinte al Comisiei Pre-Vetting, Herman von Hebel, în funcția de membru al Comisiei de Evaluare a procurorilor, nu a trecut de Parlament. Proiectul înaintat de fracțiunea majoritară PAS nu a fost susținut de toți deputații din partidul de guvernământ. Astfel, „pentru” au votat 53 de
DOC// Fostul polițist de frontieră, Chiril Guzun, se declară linșat mediatic și vine cu precizări # Anticoruptie.md
Fostul polițist de frontieră, Chiril Guzun, despre care portalul Anticoruptie.md a scris că a pierdut, la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), procesul în care a contestat demiterea sa, a solicitat publicarea unei „dezmințiri/rectificări oficiale în legătură cu informațiile publicate”. De altă parte, portalul reiterează că materialul
Parlamentul a adoptat o Declarație de susținere a independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, cu ocazia împlinirii a patru ani de la invazia militară la scară largă a Ucrainei de către Federația Rusă. Proiectul de hotărâre, inițiat de un grup de deputați din Fracțiunea
„Soarta” contestațiilor în domeniul achizițiilor publice, mai clară. Parlamentul instituie reguli stricte # Anticoruptie.md
Parlamentul a adoptat modificări legislative care au scopul de a asigura mecanisme eficiente pentru căile de atac în domeniul achizițiilor publice, sectoriale și concesiunilor. Documentul a fost votat în lectura a doua de 62 de deputați. Proiectul de lege privind remediile și căile de atac în
Rusia și-a intensificat semnificativ operațiunile de sabotaj și influență în Europa, folosind criminalitatea ca instrument al războiului hibrid, arată noul raport al International Center for Counter-Terrorism (ICCT) și GLOBSEC. Actualizarea analizei privind „nexusul crimă–terorism” indică 151 de incidente documentate între februarie 2022 și februarie
DOC// „Paznicul” protestelor din 2023, Chiril Guzun, fără drum de întoarcere în Poliția de Frontieră. Decizie irevocabilă # Anticoruptie.md
Fostul polițist de frontieră Chiril Guzun a pierdut irevocabil procesul împotriva Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. După ce a fost demis, acesta a înființat Scutul Poporului, membrii căruia sunt foști polițiști, militari și angajați ai structurilor de forță, împreună cu care a participat la mai multe proteste antiguvernamentale. Deși
Herman von Hebel, cu o nouă misiune la Chișinău. Cozonac: „Este pentru mine un capitol pe care aș fi vrut să-l închid!” # Anticoruptie.md
Deputații urmează să decidă dacă îl susțin sau nu pentru misiunea de evaluare a procurorilor pe fostul președinte al Comisiei Pre-Vetting, Herman von Hebel. Candidatura sa pentru Comisia de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor a fost înaintată plenului Parlamentului de majoritatea PAS. Pentru
DOC// Amendă cu dedicație de la Igor Grosu, dar și de la vamă. Deputatul Vasile Costiuc, penalizat pentru filmări în zona duty free # Anticoruptie.md
Judecătoria Ungheni a respins, miercuri, contestația deputatului Vasile Costiuc împotriva unei decizii prin care a fost impus să achite o amendă de 500 de lei, pentru filmarea și difuzarea unui clip de la vamă. Incidentul a avut loc în luna ianuarie 2025, iar Costiuc
Numele lui Herman von Hebel este pentru mine un capitol pe care aș fi vrut să-l închid odată cu încheierea misiunii Comisiei de pre-vetting. Totuși, astăzi văd că numele lui reapare: este din nou propus pentru o funcție importantă, de parcă în întreaga Uniune
LISTA// Separatiști din stânga Nistrului, taxați. Maia Sandu le-a retras cetățenia Republicii Moldova # Anticoruptie.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul de retragere a cetățeniei pentru 9 persoane. Decretul, semnat miercuri, vizează persoane care au deținut și continuă să dețină diferite funcții în cadrul așa-numitelor entități neconstituționale de pe partea stângă a Nistrului. Totodată, doi dintre cei vizați au
Editorial// Menținerea turbulenței geopolitice în jurul Ucrainei: va deveni anul 2026 un punct de cotitură? # Anticoruptie.md
Analiză de Natalia Stercul, directoare executivă a Asociației pentru Politica Externă (APE), pentru buletinul de politică externă al FES/APE.La 24 februarie se vor împlini patru ani de la începutul invaziei ruse la scară largă în Ucraina. Este oare realist să ne așteptăm la pace
DEMONTĂM FALSURI// Guvernul răspunde criticilor reformei administrației publice. Schimbare de fațadă sau impact real # Anticoruptie.md
Într-o postare plătită de Cancelaria de Stat pe rețeaua Facebook, Guvernul răspunde criticilor săi, pe subiectul reformei administrației publice locale. Reacția vine după mai multe opinii exprimate în spațiul public, precum că reforma administrației publice ar fi o schimbare de fațată, fără impact real. Un critic
Magistrații Alexandru Negru, Gheorghe Stratulat și Sergiu Stratan din cadrul Judecătoriei Chișinău au ieșit învingători în cadrul concursului pentru suplinirea posturilor vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), desfășurat de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).Potrivit CSM, concursul s-a desfășurat în conformitate cu
Dosarul expulzării profesorilor turci, redeschis: pedeapsa aplicată lui Vasile Botnari, reanalizată de instanță # Anticoruptie.md
Curtea de Apel Chișinău a dispus rejudecarea pedepsei aplicate fostului director al Serviciul de Informații și Securitate (SIS), Vasile Botnari, în dosarul expulzării profesorilor turci din septembrie 2018. Instanța a admis recursul formulat de Galina Tufekci și a casat parțial sentința din 15 iulie
