Freelancer în Moldova? Poți modifica, suspenda sau relua activitatea online, fără drum la ghișeu
Anticoruptie.md, 3 martie 2026 13:50
Antreprenorii independenți (freelancerii) înregistrați în Republica Moldova pot beneficia de trei servicii digitale noi, lansate de Agenția Servicii Publice. Serviciile sunt gratuite și pot fi accesate integral online, fără deplasare la ghișeu.Condiția obligatorie este deținerea unei semnături electronice valide.Noile opțiuni permit actualizarea datelor, încetarea
• • •
Acum 30 minute
13:50
Acum 4 ore
12:10
O călătoare pe ruta Nice – Chişinău a încercat să introducă în Republica Moldova 17 700 Euro nedeclarați, dar a fost depistată de funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, care au ridicat banii.Potrivit Serviciului Vamal (SV), banii au fost depistat în cadrul controlului de
12:00
Ex-vicepremierul pentru Reintegrare, Bălan: problema transnistreană poate fi soluționată în următorii trei - cinci ani # Anticoruptie.md
Cu 34 de ani în urmă, pentru Republica Moldova a fost imposibil de prevenit sau de câștigat războiul informațional început de Rusia, însă astăzi problema transnistreană poate fi soluționată în următorii trei - cinci ani, consideră ex-vicepremierul pentru Reintegrare, Gheorghe Bălan.Ex-vicepremierul consideră că procesul
Acum 24 ore
00:10
Scandalul „motorinei înghețate” // Sergiu Dărănuță, șeful Inspectoratului pentru Protecția Consumatorilor, cu detalii în cadrul Podcastului La Prima sursă # Anticoruptie.md
În pofida valului mare de reacții apărute în spațiul online privind motorina „de iarnă” care s-ar fi parafinat în timpul gerului, doar 10 petiții au fost depuse la Protecția Consumatorului. Șeful Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, Sergiu, Dărănuță, a
00:00
Primărița reținută a orașului Durlești acuză CNA de abuz și „demonstrație de forță” # Anticoruptie.md
Primărița orașului Durlești, Eleonora Șaran, reținută la sfârșitul săptămânii trecute în cadrul unui dosar ce vizează fapte de escrocherie, apreciază reținerea sa și a viceprimarilor localității drept demonstrație de forță și abuz și consideră că aceasta se întâmplă din cauza că persoanele aflate la
2 martie 2026
18:40
Ion Andronache, complicele ex-primarului de Boldurești, Nicanor Ciochină, condamnat recent pentru provocarea unui accident rutier, soldat cu decesul unui adolescent, a fost reținut în timp ce încerca să se eschiveze. Conform hotărârii instanței, Andronache a fost condamnat la doi ani închisoare, cu ispășirea pedepsei în
17:50
În perioada 16 – 27 februarie 2026, Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis opt Acte de constatare privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în privința la doi funcționari publici cu statut special, un consilier și o judecătoare. La fel, a fost
Ieri
13:00
Agresiunea împotriva Republicii Moldova nu a dispărut, ci doar și-a schimbat metodele, trecând de la tancuri la propagandă, manipulare și dezinformare, iar numele agresorului astăzi este același ca și acum peste 30 de ani – Rusia, a declarat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în
11:20
Zeci de percheziții au fost desfășurate de Centrul Național Anticorupție (CNA) pe parcursul săptămânii precedente, majoritatea în cazul ce vizează delapidare a fondurilor destinate construcției rețelelor de apă și canalizare în opt raioane și cel privind deposedarea de terenuri a Primăriei Durlești.În primul caz,
09:20
Blocajul electoral din UTA Găgăuzia este cauzat, în principal, de lipsa de voință politică în regiune, iar căile judiciare pentru ieșirea din impas sunt clare și trebuie să aibă la bază legislația Republicii Moldova. Această opinie a fost împărtășită de participanții la Clubul de presă
09:10
Blocajul electoral din UTA Găgăuzia poate fi soluționat prin câteva variante, iar la bază trebuie să fie legislația Republicii Moldova, respectând ierarhia actelor legislative, pornind cu legea supremă – Constituția Republicii Moldova. Această opinie a fost împărtășită de participanții la Clubul de presă cu
1 martie 2026
17:10
După atacurile aeriene de sâmbătă desfășurate de SUA și Israel asupra Iranului, soldate cu moartea liderului suprem Ali Khamenei și a încă circa 40 de oficiali, Teheranul a lansat rachete balistice și drone asupra mai multor țări, unde sunt dislocate baze militare americane, printre
Mai mult de 2 zile în urmă
19:00
DOC// Închisoare cu regim... deschis. În ce condiții va face pușcărie fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină # Anticoruptie.md
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost recunoscut vinovat pentru provocarea unui accident rutier, soldat cu decesul unui adolescent, și a fost condamnat la șapte ani de închisoare, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip deschis. În Republica Moldova, penitenciarele de tip deschis sunt
11:10
Durlești, percheziționat de-a mărunțelul. Ofițerii CNA, pe urmele persoanelor care ar fi creat o schemă ilegală cu terenuri # Anticoruptie.md
Cincizeci de percheziții și opt persoane reținute. Ofițerii Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuratura municipiului Chișinău, desfășoară ample acțiuni procesuale într-o cauză penală pornită pe fapte de escrocherie, ce vizează deposedarea administrației publice locale Durlești de mai multe terenuri situate
09:20
DOC// O altă decizie în privința oncologului Virgiliu Urechi, care a pretins 500 000 lei de la CIJM. Dosarul mitei, în „comă judiciară” # Anticoruptie.md
Oncologul Virgiliu Urechi, judecat pentru luare de mită, rămâne doar cu despăgubirile materiale pentru absența forțată de la muncă. Curtea de Apel Centru i-a respins recursul, menținând decizia primei instanțe, din februarie 2024. Atunci, judecătorul nu a identificat motive juridice pentru reluarea contractului de
26 februarie 2026
18:50
Candidatura fostului președinte al Comisiei Pre-Vetting, Herman von Hebel, în funcția de membru al Comisiei de Evaluare a procurorilor, nu a trecut de Parlament. Proiectul înaintat de fracțiunea majoritară PAS nu a fost susținut de toți deputații din partidul de guvernământ. Astfel, „pentru” au votat 53 de
15:20
DOC// Fostul polițist de frontieră, Chiril Guzun, se declară linșat mediatic și vine cu precizări # Anticoruptie.md
Fostul polițist de frontieră, Chiril Guzun, despre care portalul Anticoruptie.md a scris că a pierdut, la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), procesul în care a contestat demiterea sa, a solicitat publicarea unei „dezmințiri/rectificări oficiale în legătură cu informațiile publicate”. De altă parte, portalul reiterează că materialul
12:40
Parlamentul a adoptat o Declarație de susținere a independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, cu ocazia împlinirii a patru ani de la invazia militară la scară largă a Ucrainei de către Federația Rusă. Proiectul de hotărâre, inițiat de un grup de deputați din Fracțiunea
12:30
„Soarta” contestațiilor în domeniul achizițiilor publice, mai clară. Parlamentul instituie reguli stricte # Anticoruptie.md
Parlamentul a adoptat modificări legislative care au scopul de a asigura mecanisme eficiente pentru căile de atac în domeniul achizițiilor publice, sectoriale și concesiunilor. Documentul a fost votat în lectura a doua de 62 de deputați. Proiectul de lege privind remediile și căile de atac în
11:00
Rusia și-a intensificat semnificativ operațiunile de sabotaj și influență în Europa, folosind criminalitatea ca instrument al războiului hibrid, arată noul raport al International Center for Counter-Terrorism (ICCT) și GLOBSEC. Actualizarea analizei privind „nexusul crimă–terorism” indică 151 de incidente documentate între februarie 2022 și februarie
10:40
DOC// „Paznicul” protestelor din 2023, Chiril Guzun, fără drum de întoarcere în Poliția de Frontieră. Decizie irevocabilă # Anticoruptie.md
Fostul polițist de frontieră Chiril Guzun a pierdut irevocabil procesul împotriva Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. După ce a fost demis, acesta a înființat Scutul Poporului, membrii căruia sunt foști polițiști, militari și angajați ai structurilor de forță, împreună cu care a participat la mai multe proteste antiguvernamentale. Deși
10:20
Herman von Hebel, cu o nouă misiune la Chișinău. Cozonac: „Este pentru mine un capitol pe care aș fi vrut să-l închid!” # Anticoruptie.md
Deputații urmează să decidă dacă îl susțin sau nu pentru misiunea de evaluare a procurorilor pe fostul președinte al Comisiei Pre-Vetting, Herman von Hebel. Candidatura sa pentru Comisia de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor a fost înaintată plenului Parlamentului de majoritatea PAS. Pentru
09:20
DOC// Amendă cu dedicație de la Igor Grosu, dar și de la vamă. Deputatul Vasile Costiuc, penalizat pentru filmări în zona duty free # Anticoruptie.md
Judecătoria Ungheni a respins, miercuri, contestația deputatului Vasile Costiuc împotriva unei decizii prin care a fost impus să achite o amendă de 500 de lei, pentru filmarea și difuzarea unui clip de la vamă. Incidentul a avut loc în luna ianuarie 2025, iar Costiuc
01:00
Numele lui Herman von Hebel este pentru mine un capitol pe care aș fi vrut să-l închid odată cu încheierea misiunii Comisiei de pre-vetting. Totuși, astăzi văd că numele lui reapare: este din nou propus pentru o funcție importantă, de parcă în întreaga Uniune
25 februarie 2026
18:10
LISTA// Separatiști din stânga Nistrului, taxați. Maia Sandu le-a retras cetățenia Republicii Moldova # Anticoruptie.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul de retragere a cetățeniei pentru 9 persoane. Decretul, semnat miercuri, vizează persoane care au deținut și continuă să dețină diferite funcții în cadrul așa-numitelor entități neconstituționale de pe partea stângă a Nistrului. Totodată, doi dintre cei vizați au
09:00
Editorial// Menținerea turbulenței geopolitice în jurul Ucrainei: va deveni anul 2026 un punct de cotitură? # Anticoruptie.md
Analiză de Natalia Stercul, directoare executivă a Asociației pentru Politica Externă (APE), pentru buletinul de politică externă al FES/APE.La 24 februarie se vor împlini patru ani de la începutul invaziei ruse la scară largă în Ucraina. Este oare realist să ne așteptăm la pace
09:00
DEMONTĂM FALSURI// Guvernul răspunde criticilor reformei administrației publice. Schimbare de fațadă sau impact real # Anticoruptie.md
Într-o postare plătită de Cancelaria de Stat pe rețeaua Facebook, Guvernul răspunde criticilor săi, pe subiectul reformei administrației publice locale. Reacția vine după mai multe opinii exprimate în spațiul public, precum că reforma administrației publice ar fi o schimbare de fațată, fără impact real. Un critic
24 februarie 2026
23:20
Magistrații Alexandru Negru, Gheorghe Stratulat și Sergiu Stratan din cadrul Judecătoriei Chișinău au ieșit învingători în cadrul concursului pentru suplinirea posturilor vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), desfășurat de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).Potrivit CSM, concursul s-a desfășurat în conformitate cu
20:50
Dosarul expulzării profesorilor turci, redeschis: pedeapsa aplicată lui Vasile Botnari, reanalizată de instanță # Anticoruptie.md
Curtea de Apel Chișinău a dispus rejudecarea pedepsei aplicate fostului director al Serviciul de Informații și Securitate (SIS), Vasile Botnari, în dosarul expulzării profesorilor turci din septembrie 2018. Instanța a admis recursul formulat de Galina Tufekci și a casat parțial sentința din 15 iulie
18:30
Avocatul Lucian Rogac, ex-membru al Comisiei de licențiere a profesiei de avocat, ar putea rămâne fără averea nejustificată, dobândită în 2021. Recent, Curtea Supremă de Justiție a respins cererea lui Rogac privind cauza în care a cerut anularea actului Autorității Naționale de Integritate (ANI),
13:50
Unele reflecții asupra specificului acțiunilor militare și desfășurarea războiul ruso-ucrainean # Anticoruptie.md
Pentru o înțelegere profundă a situației, este esențial să subliniem un fapt crucial: acest război nu durează de patru ani, ci de unsprezece. Este de înțeles, că acesta a fost plăzmuit cu mult înainte!Summit-ului NATO de la București din 2008. Să ne aducem aminte,
13:30
Ministerul Culturii cere notificare prealabilă pentru artiștii străini invitați la concerte în Republica Moldova # Anticoruptie.md
Ministerul Culturii a transmis o circulară către instituțiile publice din subordine și companiile de impresariat prin care solicită informarea prealabilă în cazul în care acestea intenționează să invite sau să implice artiști din străinătate — în special din statele CSI — în spectacole, concerte,
12:20
Peste 200.000 de militari ruși confirmați morți. Mediazona publică harta pierderilor după patru ani de război # Anticoruptie.md
Peste 200.000 de militari ruși au murit în cei patru ani de la declanșarea invaziei la scară largă în Ucraina, potrivit unei analize realizate de BBC Rusia în colaborare cu publicația independentă Mediazona și o echipă de voluntari, pe baza datelor deschise și a
11:30
Deputați ai Parlamentului Republicii Moldova participă la evenimentele dedicate marcării a patru ani de la începutul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei.Membrii Grupului parlamentar de prietenie cu Ucraina efectuează o vizită la Rada Supremă a Ucrainei. Delegația este condusă de președintele Grupului de
11:10
Maia Sandu, la patru ani de la invazia rusă: „Ucraina a ales să reziste și a rămas în picioare” # Anticoruptie.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj la patru ani de la începutul invaziei ruse în Ucraina, evocând memoria victimelor și reafirmând sprijinul ferm pentru statul vecin.„În zorii unei zile care a schimbat istoria, Ucraina a ales să reziste. Și a rămas
10:00
DEMONTĂM FALSURI// Percheziții în raion, nu în municipiu: cum a fost „vizată” Primăria Strășeni fără să fie menționată de CNA # Anticoruptie.md
Primarul municipiului Strășeni, Valentina Casian, susține că informațiile apărute în spațiul online privind presupuse percheziții la Primărie sunt false și defăimătoare. Edilul a reacționat după ce bloggerul Vadim Vișnevschi a publicat un video în care afirmă că instituția ar fi vizată de descinderile desfășurate
23 februarie 2026
22:00
Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova (CIJM) și portalul www.anticoruptie.md lansează La prima sursă, cu Cornelia Cozonac — un podcast video dedicat informației de calitate, ideilor îndrăznețe și conversațiilor care contează.Mizăm pe autenticitate, profunzime și libertate de gândire. Fără artificii, fără superficialitate — pentru
22:00
PODCAST// La prima sursă. Ministrul Educației, Dan Perciun, răspunde la întrebările jurnalistei Cornelia Cozonac # Anticoruptie.md
Portalul Anticoruptie.md lansează prima ediție a podcastului La prima sursă, cu Cornelia Cozonac, un produs care ocolește subiectele de suprafață și cere răspunsuri la întrebări care nu sunt întotdeauna comode pentru funcționari. Invitatul jurnalistei este ministrul Educației, Dan Perciun, iar aria tematică abordată depășește
18:30
Matematică în fața instanței. Plahotniuc a făcut declarații în dosarul privind frauda bancară # Anticoruptie.md
Vladimir Plahotniuc s-a prezentat, luni, în instanță, pentru a prezenta erorile pe care le-a depistat în dosarul privind frauda bancară, în care este acuzat. Pentru a putea face declarații, oligarhul a folosit o tablă pe care erau fixate mai multe foi. Potrivit avocatului Lucian
17:20
Arena Chișinău, sub lupa Curții de Conturi: clauze ilegale, terenuri neclarificate și milioane folosite neconform # Anticoruptie.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a constatat abateri grave în administrarea patrimoniului public de către SRL Arena Națională, în urma unui audit al conformității examinat la 23 februarie.Auditorii au identificat nereguli în inițierea și executarea contractului de parteneriat public-privat (PPP), inclusiv clauze care
16:50
Alegerile din Găgăuzia, blocate între dispută juridică și miza controlului electoral # Anticoruptie.md
Întârzierea organizării alegerilor pentru Adunarea Populară (AP) din UTA Găgăuzia are loc din cauza unei probleme juridice, dar și din cauza dorinței liderilor din regiune de a controla componența Consiliului Electoral local. Opinia a fost exprimată de șeful Oficiului Cancelariei de Stat din Găgăuzia,
16:20
Ieșirea din Convenția împotriva torturii aduce noi sancțiuni europene pentru oficiali ruși # Anticoruptie.md
Uniunea Europeană a condamnat decizia Federației Ruse de a se retrage din Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor Inumane sau Degradante și a anunțat impunerea de sancțiuni împotriva a opt cetățeni ruși, printre care angajați ai sistemului penitenciar și reprezentanți ai sistemului judiciar,
15:40
La patru luni de la aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), cetățenii și companiile au economisit aproape 5 milioane de euro la comisioanele bancare pentru transferuri în euro.Potrivit datelor prezentate de Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, în perioada
14:30
Câmpul de luptă modern nu mai este definit doar de raza artileriei, ci de latența unei țeve de date. Pe măsură ce software-ul „mănâncă lumea”, a început să digere însăși natura războiului. În centrul acestei transformări se află Palantir — mamelonul datelor care a starnit criza
14:10
Patru ani de război: Rusia atacă din nou, iar UE se confruntă cu diviziuni privind sancțiunile # Anticoruptie.md
Rusia a lansat duminică aproape 300 de drone și aproximativ 50 de rachete asupra Ucrainei, vizând infrastructura energetică, logistică și civilă, cu două zile înainte de marcarea a patru ani de la invazia pe scară largă declanșată de Moscova. Potrivit autorităților de la Kiev,
10:20
Percheziții CNA: suspiciuni de delapidare a fondurilor naționale și europene destinate infrastructurii drumurilor # Anticoruptie.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) în comun cu procurorii desfășoară peste 40 de percheziții în mai multe localități ale republicii, în cadrul unor investigații legate de delapidarea fondurilor naționale și externe destinate domeniului infrastructurii drumurilor, construcției rețelelor de apeduct și canalizare. Perchezițiile și ridicările de
21 februarie 2026
18:30
Start licitației pentru construcția centralelor eoliene cu o capacitate totală de 170 MW # Anticoruptie.md
Investitorii interesați pot depune, până la data de 31 martie inclusiv, dosarele în cadrul licitației pentru construcția centralelor eoliene cu o capacitate totală de 170 MW, cu obligația instalării sistemelor de stocare a energiei de 44 MWh. Licitația a fost lansată oficial prin publicarea anunțului în
20 februarie 2026
21:30
Ion Guzun, membru al Consiliului Superior al Magistraturii și fost președinte al Comisiei de grațieri, îmi reproșează, într-un comentariu la o postare de-a mea de ieri despre cazul anulării unei grațieri, că știe cine îmi sunt „prietena" și „prietenul" — persoane despre care dânsul
15:20
VIDEO// Detalii despre killerii instruiți în Republica Moldova.100 de mii de dolari - viața unui om # Anticoruptie.md
Serviciul de Securitate din Ucraina a publicat imagini cu membrii grupării care pregătea un șir de asasinate în adresa unor funcționari de rang înalt ucraineni. Operațiunea s-a desfășurat în colaborare cu polițiștii moldoveni, așa cum potențialii killeri erau instruiți în Republica Moldova. Capul grupării era
13:20
Atenție la ce dulciuri consumați: 2,4 tone de biscuiți, retrase din comerș // Anticoruptie.md alegerta despre acest pericol, în 2022, într-o investigație jurnalistică # Anticoruptie.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că a retras din comerț 2,4 tone de biscuți la producerea cărora a fost utilizată materia primă – ulei de palmier - care nu corespundea cerințelor de siguranță alimentară. Portalul Anticoruptie.md a realziat mai multe anchete în ultimi
