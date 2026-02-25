Editorial// Menținerea turbulenței geopolitice în jurul Ucrainei: va deveni anul 2026 un punct de cotitură?
Anticoruptie.md, 25 februarie 2026
Analiză de Natalia Stercul, directoare executivă a Asociației pentru Politica Externă (APE), pentru buletinul de politică externă al FES/APE.La 24 februarie se vor împlini patru ani de la începutul invaziei ruse la scară largă în Ucraina. Este oare realist să ne așteptăm la pace
DEMONTĂM FALSURI// Guvernul răspunde criticilor reformei administrației publice. Schimbare de fațadă sau impact real # Anticoruptie.md
Într-o postare plătită de Cancelaria de Stat pe rețeaua Facebook, Guvernul răspunde criticilor săi, pe subiectul reformei administrației publice locale. Reacția vine după mai multe opinii exprimate în spațiul public, precum că reforma administrației publice ar fi o schimbare de fațată, fără impact real. Un critic
Magistrații Alexandru Negru, Gheorghe Stratulat și Sergiu Stratan din cadrul Judecătoriei Chișinău au ieșit învingători în cadrul concursului pentru suplinirea posturilor vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), desfășurat de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).Potrivit CSM, concursul s-a desfășurat în conformitate cu
Dosarul expulzării profesorilor turci, redeschis: pedeapsa aplicată lui Vasile Botnari, reanalizată de instanță # Anticoruptie.md
Curtea de Apel Chișinău a dispus rejudecarea pedepsei aplicate fostului director al Serviciul de Informații și Securitate (SIS), Vasile Botnari, în dosarul expulzării profesorilor turci din septembrie 2018. Instanța a admis recursul formulat de Galina Tufekci și a casat parțial sentința din 15 iulie
Avocatul Lucian Rogac, ex-membru al Comisiei de licențiere a profesiei de avocat, ar putea rămâne fără averea nejustificată, dobândită în 2021. Recent, Curtea Supremă de Justiție a respins cererea lui Rogac privind cauza în care a cerut anularea actului Autorității Naționale de Integritate (ANI),
Unele reflecții asupra specificului acțiunilor militare și desfășurarea războiul ruso-ucrainean # Anticoruptie.md
Pentru o înțelegere profundă a situației, este esențial să subliniem un fapt crucial: acest război nu durează de patru ani, ci de unsprezece. Este de înțeles, că acesta a fost plăzmuit cu mult înainte!Summit-ului NATO de la București din 2008. Să ne aducem aminte,
Ministerul Culturii cere notificare prealabilă pentru artiștii străini invitați la concerte în Republica Moldova # Anticoruptie.md
Ministerul Culturii a transmis o circulară către instituțiile publice din subordine și companiile de impresariat prin care solicită informarea prealabilă în cazul în care acestea intenționează să invite sau să implice artiști din străinătate — în special din statele CSI — în spectacole, concerte,
Peste 200.000 de militari ruși confirmați morți. Mediazona publică harta pierderilor după patru ani de război # Anticoruptie.md
Peste 200.000 de militari ruși au murit în cei patru ani de la declanșarea invaziei la scară largă în Ucraina, potrivit unei analize realizate de BBC Rusia în colaborare cu publicația independentă Mediazona și o echipă de voluntari, pe baza datelor deschise și a
Deputați ai Parlamentului Republicii Moldova participă la evenimentele dedicate marcării a patru ani de la începutul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei.Membrii Grupului parlamentar de prietenie cu Ucraina efectuează o vizită la Rada Supremă a Ucrainei. Delegația este condusă de președintele Grupului de
Maia Sandu, la patru ani de la invazia rusă: „Ucraina a ales să reziste și a rămas în picioare” # Anticoruptie.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj la patru ani de la începutul invaziei ruse în Ucraina, evocând memoria victimelor și reafirmând sprijinul ferm pentru statul vecin.„În zorii unei zile care a schimbat istoria, Ucraina a ales să reziste. Și a rămas
DEMONTĂM FALSURI// Percheziții în raion, nu în municipiu: cum a fost „vizată” Primăria Strășeni fără să fie menționată de CNA # Anticoruptie.md
Primarul municipiului Strășeni, Valentina Casian, susține că informațiile apărute în spațiul online privind presupuse percheziții la Primărie sunt false și defăimătoare. Edilul a reacționat după ce bloggerul Vadim Vișnevschi a publicat un video în care afirmă că instituția ar fi vizată de descinderile desfășurate
Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova (CIJM) și portalul www.anticoruptie.md lansează La prima sursă, cu Cornelia Cozonac — un podcast video dedicat informației de calitate, ideilor îndrăznețe și conversațiilor care contează.Mizăm pe autenticitate, profunzime și libertate de gândire. Fără artificii, fără superficialitate — pentru
PODCAST// La prima sursă. Ministrul Educației, Dan Perciun, răspunde la întrebările jurnalistei Cornelia Cozonac # Anticoruptie.md
Portalul Anticoruptie.md lansează prima ediție a podcastului La prima sursă, cu Cornelia Cozonac, un produs care ocolește subiectele de suprafață și cere răspunsuri la întrebări care nu sunt întotdeauna comode pentru funcționari. Invitatul jurnalistei este ministrul Educației, Dan Perciun, iar aria tematică abordată depășește
Matematică în fața instanței. Plahotniuc a făcut declarații în dosarul privind frauda bancară # Anticoruptie.md
Vladimir Plahotniuc s-a prezentat, luni, în instanță, pentru a prezenta erorile pe care le-a depistat în dosarul privind frauda bancară, în care este acuzat. Pentru a putea face declarații, oligarhul a folosit o tablă pe care erau fixate mai multe foi. Potrivit avocatului Lucian
Arena Chișinău, sub lupa Curții de Conturi: clauze ilegale, terenuri neclarificate și milioane folosite neconform # Anticoruptie.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a constatat abateri grave în administrarea patrimoniului public de către SRL Arena Națională, în urma unui audit al conformității examinat la 23 februarie.Auditorii au identificat nereguli în inițierea și executarea contractului de parteneriat public-privat (PPP), inclusiv clauze care
Alegerile din Găgăuzia, blocate între dispută juridică și miza controlului electoral # Anticoruptie.md
Întârzierea organizării alegerilor pentru Adunarea Populară (AP) din UTA Găgăuzia are loc din cauza unei probleme juridice, dar și din cauza dorinței liderilor din regiune de a controla componența Consiliului Electoral local. Opinia a fost exprimată de șeful Oficiului Cancelariei de Stat din Găgăuzia,
Ieșirea din Convenția împotriva torturii aduce noi sancțiuni europene pentru oficiali ruși # Anticoruptie.md
Uniunea Europeană a condamnat decizia Federației Ruse de a se retrage din Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor Inumane sau Degradante și a anunțat impunerea de sancțiuni împotriva a opt cetățeni ruși, printre care angajați ai sistemului penitenciar și reprezentanți ai sistemului judiciar,
La patru luni de la aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), cetățenii și companiile au economisit aproape 5 milioane de euro la comisioanele bancare pentru transferuri în euro.Potrivit datelor prezentate de Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, în perioada
Câmpul de luptă modern nu mai este definit doar de raza artileriei, ci de latența unei țeve de date. Pe măsură ce software-ul „mănâncă lumea”, a început să digere însăși natura războiului. În centrul acestei transformări se află Palantir — mamelonul datelor care a starnit criza
Patru ani de război: Rusia atacă din nou, iar UE se confruntă cu diviziuni privind sancțiunile # Anticoruptie.md
Rusia a lansat duminică aproape 300 de drone și aproximativ 50 de rachete asupra Ucrainei, vizând infrastructura energetică, logistică și civilă, cu două zile înainte de marcarea a patru ani de la invazia pe scară largă declanșată de Moscova. Potrivit autorităților de la Kiev,
Percheziții CNA: suspiciuni de delapidare a fondurilor naționale și europene destinate infrastructurii drumurilor # Anticoruptie.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) în comun cu procurorii desfășoară peste 40 de percheziții în mai multe localități ale republicii, în cadrul unor investigații legate de delapidarea fondurilor naționale și externe destinate domeniului infrastructurii drumurilor, construcției rețelelor de apeduct și canalizare. Perchezițiile și ridicările de
Start licitației pentru construcția centralelor eoliene cu o capacitate totală de 170 MW # Anticoruptie.md
Investitorii interesați pot depune, până la data de 31 martie inclusiv, dosarele în cadrul licitației pentru construcția centralelor eoliene cu o capacitate totală de 170 MW, cu obligația instalării sistemelor de stocare a energiei de 44 MWh. Licitația a fost lansată oficial prin publicarea anunțului în
Ion Guzun, membru al Consiliului Superior al Magistraturii și fost președinte al Comisiei de grațieri, îmi reproșează, într-un comentariu la o postare de-a mea de ieri despre cazul anulării unei grațieri, că știe cine îmi sunt „prietena" și „prietenul" — persoane despre care dânsul
VIDEO// Detalii despre killerii instruiți în Republica Moldova.100 de mii de dolari - viața unui om # Anticoruptie.md
Serviciul de Securitate din Ucraina a publicat imagini cu membrii grupării care pregătea un șir de asasinate în adresa unor funcționari de rang înalt ucraineni. Operațiunea s-a desfășurat în colaborare cu polițiștii moldoveni, așa cum potențialii killeri erau instruiți în Republica Moldova. Capul grupării era
Atenție la ce dulciuri consumați: 2,4 tone de biscuiți, retrase din comerș // Anticoruptie.md alegerta despre acest pericol, în 2022, într-o investigație jurnalistică # Anticoruptie.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că a retras din comerț 2,4 tone de biscuți la producerea cărora a fost utilizată materia primă – ulei de palmier - care nu corespundea cerințelor de siguranță alimentară. Portalul Anticoruptie.md a realziat mai multe anchete în ultimi
VIDEO// Avertismentul Maiei Sandu: „Doar hoții cer bani, parole sau propun câștiguri rapide prin telefon sau internet” # Anticoruptie.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat un avertisment public privind creșterea cazurilor de escrocherii telefonice și online, în urma cărora tot mai mulți cetățeni au pierdut sume importante de bani.Șefa statului a atras atenția că escrocii folosesc metode tot mai sofisticate pentru a
„Deal-ul" de douășpe trilioane de dolari despre care se zvonește că s-ar discuta între SUA și Rusia e, după cum spune Economist, o propunere pe hârtie de diverse proiecte („minerale rare”, petrol și gaze în zona Arctică, proiecte nucleare, tunel sau pod peste strâmtoarea
Interdicția de operare pe teritoriul Republicii Moldova pentru mai mulți transportatori aerieni din Federația Rusă și din alte țări a intrat în vigoare. Decizia de a nu admite în spațiul aerian al Republicii Moldova a aeronavelor care aparțin în special companiilor ruse a fost
DOC// Ultima redută a fostului deputat Alexandr Nesterovschi. Avocații săi fac „mișcarea supremă” # Anticoruptie.md
Avocații lui Alexandr Nesterovschi, condamnat la 12 ani de închisoare și obligat să achite peste 1,1 milioane de lei, dar care s-ar ascunde în zona transnistreană de executarea pedepsei, au contestat la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) decizia instanței de apel, care i-a menținut pedeapsa dispusă inițial.
„Cu febră de peste 38 de grade”. Avocatul lui Plahotniuc spune când va putea fi audiat clientul său # Anticoruptie.md
După două tentative nereușite, Vlad Plahotniuc este gata să compară în fața magistraților, pentru audieri. Avocatul său, Lucian Rogac, susține că fostul lider democrat va putea fi audiat în dosarul Frauda bancară, în data de 23 februarie.Lucian Rogac a declarat că, deși clientul său
Circulă povestea că „vremea idealismului a trecut”, că trebuie să fim maturi și pragmatici. Eu cred că dimpotrivă: tot ce a reușit vreodată lumea civilizată, pace și prosperitate, instituții internaționale, bună guvernare, acțiune colectivă pentru binele comun s-a reușit exclusiv când ne-am dat cu
DOC// O grațiere din 2022, anulată. Cine este persoana care a pierdut clemența Maiei Sandu # Anticoruptie.md
Aparatul Președintelui Republicii Moldova anunță despre decizia de revocare a Decretului nr. 418-IX din 11.04.2022, care prevede acordarea unei grațieri. Decizia are la bază apariția unor noi circumstanțe, comunicate de autoritățile competente. Prin Decretul menționat, a fost acordată grațiere condamnatului Șepeli Nicolae Andrei, născut in
Încă o șansă pentru fostul adjunct al Procuraturii Anticorupție (PA), Vasile Plevan, actualmente procuror PA. Acuzatorul urmează să fie reevaluat, după ce Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) nu a agereat raportul Comisiei de evaluare a procurorilor, care a decis nepromovarea de către acesta a evaluării externe.
Instruiți în Republica Moldova pentru a ucide în Ucraina. Oamenii legii, pe urmele asasinilor # Anticoruptie.md
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul polițiștilor din BPDS “Fulger”, desfășoară acțiuni de urmărire penală, pe faptul pregătirii lichidării fizice a mai multor persoane publice din Ucraina, activități infracționale dirijate de
VIDEO// Operațiune în forță, sub egida Eurojust și Europol. Oamenii legii au descins în mai multe call centre # Anticoruptie.md
Operațiune comună Moldova–România, sub egida Eurojust și Europol: organizatorii unor call centre de fraudă - reținuți. Procurorii din Ialoveni, în comun cu polițiștii și ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, anunță evoluția investigațiilor într-o cauză penală complexă, inițiată în iulie 2025, ce vizează activitatea
DEMONTĂM FALSURI// Zaharova, despre „atacul asupra Ortodoxiei” vs Dovezile din ancheta Anticoruptie.md # Anticoruptie.md
„Atac asupra ortodoxiei din Moldova”. Astfel a catalogat conflictul de la biserica Dereneu purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Aceasta a mai declarat că autoritățile de la Chișinău ar planifica „schimbarea forțată a jurisdicției unei biserici ortodoxe”, iar decizia Curții Supreme de Justiție,
Editorial// Între obstacole și realizări: câteva repere în 2026 pentru Republica Moldova # Anticoruptie.md
Editorial de Mădălin Necșuțu, jurnalist TVR Moldova și Balkan Insight, pentru buletinul de politică externă al FES/APE.Chiar dacă, aparent, am intrat într-un an care ar trebui să fie mai stabil din punct de vedere politic, Republica Moldova se va confrunta în continuare cu o
Elveția, contribuție de 1,8 mln de franci // Proiecte de până la 1.5 mln de lei pentru IMM-uri să facă față provocărilor economice # Anticoruptie.md
Elveția continuă să fie un partener de lungă durată pentru Moldova, printr-o contribuție financiară de 1,8 milioane de franci elvețieni pentru a ajuta întreprinderile din Moldova să devină mai puternice și mai pregătite pentru provocările economice. Inițiativa este implementată în colaborare cu Germania, prin GIZ
Un produs nu trebuie să fie defect pentru a putea fi returnat. Legislația permite consumatorilor să ceară înlocuirea bunurilor nealimentare sau restituirea banilor chiar și atunci când acestea sunt de calitate corespunzătoare, dar nu mai corespund necesităților lor, conform unei note informative realizate de Centrul
Centrul de Investigații Jurnalistice, alături de alte organizații media, condamnă comportamentul liderului socialist, Igor Dodon, în raport cu mai multe jurnalistice # Anticoruptie.md
Centrul pentru Jurnalism Independent, alături de organizațiile neguvernamentale de media cosemnatare, printre care Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova (CIJM) condamnă ferm și fără echivoc comportamentul intimidant și degradant manifestat de deputatul PSRM Igor Dodon în raport cu mai multe jurnaliste care își exercitau
DOC// Ce scuturi sunt prevăzute pentru moldovenii care revin definitiv acasă. Lista completă # Anticoruptie.md
Cetățenii Republicii Moldova, care revin cu traiul permanent în țară, vor beneficia în continuare de scutire la plata drepturilor de import pentru bunurile personale și un autovehicul. Lista bunurilor personale care pot fi aduse la revenirea în Republica Moldova a fost aprobată astăzi, de Guvern, pentru
Se înăsprește controlul. Noi reguli pentru șederea și supravegherea străinilor în Republica Moldova # Anticoruptie.md
Drepturile și obligațiile străinilor în țara noastră vor fi reglementate de o nouă lege. Guvernul a aprobat un proiect privind admisia, șederea și supravegherea acestora în Republica Moldova.„Acest proiect aduce beneficii atât pentru cetățenii străini care obțin drept de ședere în Republica Moldova, precum și pentru
Examinarea recursului președintelui organizației teritoriale Cimișlia a fostului partid Șor, Mihail Nebunelea, se amână. Apărătorii activistului, condamnat de prima instanță la 5 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a unui partid politic, au solicitat recuzarea judecătorului raportor Eugeniu Beșelea, iar instanța de apel a înaintat
Experți: Fără reforme profunde și rapide, Republica Moldova nu va putea menține un ritm credibil al integrării europene # Anticoruptie.md
Am discutat cu trei experți în cadrul unui interviu extins realizat pentru Buletinul de politică externă FES/APE, prilej cu care am abordat cele mai importante riscuri și provocări cu care Republica Moldova se va confrunta inevitabil în acest an. Am stat de vorbă cu
Dereneu, sub asediul... propagandei. Beneficiari ai pelerinajelor de la Moscova, în prima linie a altercațiilor # Anticoruptie.md
Pe lângă mercenari certați cu legea sau persoane cooptate din alte localități, la altercațiile de la biserica din Dereneu, în prima linie, au fost observați cel puțin trei preoți care au beneficiat de pelerinaje pre-electorale organizate de fundația Eurazia, afiliată lui Ilan Șor. Unii dintre ei, pe lângă destinația Chișinău-Moscova,
Premieră în justiția moldovenească. Agresiunea online față de o magistrată, examinată din perspectiva noilor prevederi legislative # Anticoruptie.md
Judecătoria Chișinău a aplicat, în premieră, noile prevederi ale Legii cu privire la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie, Anunță Consiliul Superior al magistraturii 9csm0. Este vorba despre o cauză care are ca obiect protecția unei judecătoare supuse agresiunilor
Start alegerilor noi în zece localități și a unui referendum de revocare a primarului # Anticoruptie.md
Din 16 februarie s-a dat startul campaniei electorale în zece localități unde, pe 17 mai 2026, vor avea loc alegeri noi, după ce primarii din acele localități au avansat în Parlament, la alte funcții sau și-au depus mandatul. Alegerile vor avea loc în localitățile: satul Costești și
Un nou instrument public devine disponibil pentru monitorizarea progresului reformelor în calea aderării la Uniunea Europeană (UE) și a sprijinului financiar oferit de UE: Tabloul de indicatori pentru Mecanismul de Reformă și Creștere. Tabloul de indicatori oferă informații clare, structurate, actualizate periodic privind implementarea
Marcel Spătari: Putem avea creștere economică dacă instituțiile statului funcționează și dacă mediul privat se simte în siguranță # Anticoruptie.md
Deputatul PAS și președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spătari, a acordat un interviu pentru Buletinul de politică externă FES/APE, în cadrul căruia am discutat despre evoluția procesului de integrare europeană. Am vorbit pe larg despre prioritățile anului 2026 ale autorităților de la
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, deși a ajuns la ședința de judecată la Curtea Supremă de Justiție, a refuzat să facă declarații în dosarul „Kuliok”, în care este investigat ex-președintele Igor Dodon. Plahotniuc a fost adus forțat la ședință deși, potrivit avocatului său, instanța
