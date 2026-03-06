Haos în Beirut după ordinul de evacuare: zeci de mii de locuitori au fugit din sudul orașului
Unika.md, 6 martie 2026 07:40
Haos în Beirut după ordinul de evacuare: zeci de mii de locuitori au fugit din sudul orașului
• • •
Alte ştiri de Unika.md
Acum 30 minute
07:40
Haos în Beirut după ordinul de evacuare: zeci de mii de locuitori au fugit din sudul orașului # Unika.md
Haos în Beirut după ordinul de evacuare: zeci de mii de locuitori au fugit din sudul orașului
07:30
Ucraina acuză Ungaria că a luat „ostatici” şapte angajaţi ai unei bănci ucrainene, la Budapesta. Două vehule al băncii, care transportau 35 de milioane de euro şi 9 kg de aur, reţinute # Unika.md
Ucraina acuză Ungaria că a luat „ostatici” şapte angajaţi ai unei bănci ucrainene, la Budapesta. Două vehule al băncii, care transportau 35 de milioane de euro şi 9 kg de aur, reţinute
Acum o oră
07:20
Horoscop 6 martie 2026: decizii mai inspirate, mai puțină grabă
Acum 24 ore
13:10
BNM marchează Global Money Week (16–22 martie): ateliere pentru tineri, lecție publică cu Anca Dragu și vizite la expoziția băncii # Unika.md
BNM marchează Global Money Week (16–22 martie): ateliere pentru tineri, lecție publică cu Anca Dragu și vizite la expoziția băncii
13:00
Guvernul extinde „Echipa de Sprijin pentru Reforme”: 20 de noi experți, cu finanțare UE și implementare BERD # Unika.md
Guvernul extinde „Echipa de Sprijin pentru Reforme”: 20 de noi experți, cu finanțare UE și implementare BERD
12:50
Bilete Dubai–Chișinău, la mii de euro pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. MAE: zboruri de repatriere și sute de solicitări # Unika.md
Bilete Dubai–Chișinău, la mii de euro pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. MAE: zboruri de repatriere și sute de solicitări
12:50
ANRE: Noi scumpiri la carburanți pentru 6 februarie
11:40
Mașină spartă la Ciocana: apel pe rețelele sociale după furtul unei genți cu acte
11:40
Usatîi: Plahotniuc ar ști detalii despre „kuliok”, dar ar fi fost „rugat” de Rusia să tacă # Unika.md
Usatîi: Plahotniuc ar ști detalii despre „kuliok”, dar ar fi fost „rugat” de Rusia să tacă
11:30
20.000 de litri de alcool etilic, depistați într-un tir oprit la Florești și într-un depozit din Ialoveni. Șofer reținut # Unika.md
20.000 de litri de alcool etilic, depistați într-un tir oprit la Florești și într-un depozit din Ialoveni. Șofer reținut
11:10
MAI: Nu există sesizări privind consumul de droguri în școli. Misail-Nichitin: testarea zilnică nu ajută fără consiliere și tratament # Unika.md
MAI: Nu există sesizări privind consumul de droguri în școli. Misail-Nichitin: testarea zilnică nu ajută fără consiliere și tratament
11:10
Aeroportul Chișinău: prins cu 167 de pachete de țigări în bagaj, la cursa spre Londra
10:00
Washingtonul, indecis asupra duratei ofensivei împotriva Iranului: între opt săptămâni și septembrie # Unika.md
Washingtonul, indecis asupra duratei ofensivei împotriva Iranului: între opt săptămâni și septembrie
09:50
Bloomberg: averea imobiliară atribuită lui Mojtaba Khamenei ar depăși 100 de milioane de dolari # Unika.md
Bloomberg: averea imobiliară atribuită lui Mojtaba Khamenei ar depăși 100 de milioane de dolari
09:40
Ministrul Energiei: Moldova are motorină pentru circa 12 zile și benzină pentru peste 20
Ieri
07:20
Horoscop 5 martie 2026: când spui „nu” la timp, câștigi
07:20
Putin acuză Ucraina de „atac terorist” după scufundarea unui transportator rusesc de GNL în Mediterană, în largul Libiei # Unika.md
Putin acuză Ucraina de „atac terorist” după scufundarea unui transportator rusesc de GNL în Mediterană, în largul Libiei
4 martie 2026
22:40
Zelenski: SUA și alți parteneri cer ajutorul Ucrainei pentru apărarea împotriva dronelor Shahed # Unika.md
Zelenski: SUA și alți parteneri cer ajutorul Ucrainei pentru apărarea împotriva dronelor Shahed
22:30
Casa Albă: Trump discută despre rolul SUA în Iran după campania militară. Informațiile privind succesiunea lui Khamenei, monitorizate de intelligence # Unika.md
Casa Albă: Trump discută despre rolul SUA în Iran după campania militară. Informațiile privind succesiunea lui Khamenei, monitorizate de intelligence
22:30
Donald Trump l-a sunat pe Emmanuel Macron pentru a vorbi despre stadiul operaţiunilor militare americane în Iran. Preşedintele francez a discutat la rândul său cu premierul Netanyahu şi cu liderii din Liban # Unika.md
Donald Trump l-a sunat pe Emmanuel Macron pentru a vorbi despre stadiul operaţiunilor militare americane în Iran. Preşedintele francez a discutat la rândul său cu premierul Netanyahu şi cu liderii din Liban
22:20
Casa Albă: Spania ar fi acceptat să coopereze cu armata SUA. Madridul neagă
22:20
Netanyahu cere clarificări Casei Albe despre posibile contacte SUA–Iran. Washingtonul neagă discuții „pe la spatele” Israelului # Unika.md
Netanyahu cere clarificări Casei Albe despre posibile contacte SUA–Iran. Washingtonul neagă discuții „pe la spatele” Israelului
22:10
Răsturnare de situație în cazul dronei care a lovit baza britanică din Cipru: nu a fost lansată din Iran # Unika.md
Răsturnare de situație în cazul dronei care a lovit baza britanică din Cipru: nu a fost lansată din Iran
22:00
Ministrul Energiei: Prețul gazelor nu crește în martie
22:00
Tiraspol introduce economisirea gazelor, iar MGRES trece pe cărbune. ANRE prelungește livrările către regiune până în iunie 2026 # Unika.md
Tiraspol introduce economisirea gazelor, iar MGRES trece pe cărbune. ANRE prelungește livrările către regiune până în iunie 2026
21:20
Vaticanul atrage atenția asupra chirurgiei estetice: Iisus vă iubește și cu riduri în plus # Unika.md
Vaticanul atrage atenția asupra chirurgiei estetice: Iisus vă iubește și cu riduri în plus
21:10
ANRE: Stocurile de carburanți sunt suficiente
21:00
Ministrul de externe al Ungariei s-a întâlnit cu Putin la Kremlin şi s-a plâns de Ucraina # Unika.md
Ministrul de externe al Ungariei s-a întâlnit cu Putin la Kremlin şi s-a plâns de Ucraina
20:50
Serviciul Vamal suspendă ancheta internă în cazul camionului cu armament de la Leușeni
20:50
Prețul petrolului, relativ stabil în ciuda volatilității: Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată de cinci zile # Unika.md
Prețul petrolului, relativ stabil în ciuda volatilității: Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată de cinci zile
20:40
Reprezentanții ANSA și ai Ucrainei discută reluarea exporturilor de carne de pasăre către Republica Moldova # Unika.md
Reprezentanții ANSA și ai Ucrainei discută reluarea exporturilor de carne de pasăre către Republica Moldova
20:30
„Botoxul naturii” la conservă: de ce au devenit sardinele virale pe TikTok
20:20
NASA confirmă: Luna se îndepărtează de Pământ în fiecare an. Ce înseamnă asta pentru durata zilei # Unika.md
NASA confirmă: Luna se îndepărtează de Pământ în fiecare an. Ce înseamnă asta pentru durata zilei
20:00
Operațiunea Israelului împotriva Iranului fusese planificată pentru mijlocul lui 2026. De ce a avut loc în aceste zile # Unika.md
Operațiunea Israelului împotriva Iranului fusese planificată pentru mijlocul lui 2026. De ce a avut loc în aceste zile
20:00
Londra: trei bărbați, arestați pentru spionaj în favoarea Beijingului
19:50
Blackout total în Irak: rețeaua națională de electricitate s-a prăbușit
19:40
China trimite un emisar pentru mediere în Orientul Mijlociu, pe fondul escaladării conflictului # Unika.md
China trimite un emisar pentru mediere în Orientul Mijlociu, pe fondul escaladării conflictului
19:40
Tragedie în sectorul Botanica: un tânăr a murit după ce a căzut de la înălțime
17:40
Elevii vor avea acces gratuit la spectacole și evenimente culturale, în martie
17:30
SUA au scufundat o navă iraniană în Oceanul Indian, după ce Marina din Sri Lanka anunţă naufragiul fregatei iraniene Dena în largul insulei # Unika.md
SUA au scufundat o navă iraniană în Oceanul Indian, după ce Marina din Sri Lanka anunţă naufragiul fregatei iraniene Dena în largul insulei
17:30
SUA: Iranul lansează mai puține rachete, iar capacitățile sale au fost diminuate
17:00
Buget de 196 mln lei pentru: subvenții, granturi și sprijin pentru angajare
16:50
Reacția NATO după ce Iranul a lansat o rachetă balistică spre Turcia
16:50
Otilia Dandara, aleasă rector al USM: mandat de patru ani, după confirmarea oficială
16:40
Doi moldoveni, printre pasagerii unui zbor de repatriere organizat de România din Egipt
16:40
Apel către populație: „Nu are rost să stați la coadă la benzinării”
16:20
Hegseth: SUA sunt pe cale să câștige „decisiv, devastator și fără milă” în Orientul Mijlociu # Unika.md
Hegseth: SUA sunt pe cale să câștige „decisiv, devastator și fără milă” în Orientul Mijlociu
16:20
4 martie – Ziua mondială a obezității: „8 miliarde de motive pentru a acționa împotriva obezității” # Unika.md
4 martie – Ziua mondială a obezității: „8 miliarde de motive pentru a acționa împotriva obezității”
16:10
Escrocherie cu „pastile” vândute din numele unei clinici private: grup infracțional, destructurat la Telenești # Unika.md
Escrocherie cu „pastile” vândute din numele unei clinici private: grup infracțional, destructurat la Telenești
16:10
Rachetă balistică lansată din Iran spre Turcia, interceptată de apărarea antirachetă a NATO. Ankara: „Ne rezervăm dreptul de a răspunde” # Unika.md
Rachetă balistică lansată din Iran spre Turcia, interceptată de apărarea antirachetă a NATO. Ankara: „Ne rezervăm dreptul de a răspunde”
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.