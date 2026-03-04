Londra: trei bărbați, arestați pentru spionaj în favoarea Beijingului
Unika.md, 4 martie 2026 20:00
Londra: trei bărbați, arestați pentru spionaj în favoarea Beijingului
• • •
Alte ştiri de Unika.md
Acum 10 minute
20:20
NASA confirmă: Luna se îndepărtează de Pământ în fiecare an. Ce înseamnă asta pentru durata zilei # Unika.md
NASA confirmă: Luna se îndepărtează de Pământ în fiecare an. Ce înseamnă asta pentru durata zilei
Acum 30 minute
20:00
Operațiunea Israelului împotriva Iranului fusese planificată pentru mijlocul lui 2026. De ce a avut loc în aceste zile # Unika.md
Operațiunea Israelului împotriva Iranului fusese planificată pentru mijlocul lui 2026. De ce a avut loc în aceste zile
20:00
Londra: trei bărbați, arestați pentru spionaj în favoarea Beijingului
Acum o oră
19:50
Blackout total în Irak: rețeaua națională de electricitate s-a prăbușit
19:40
China trimite un emisar pentru mediere în Orientul Mijlociu, pe fondul escaladării conflictului # Unika.md
China trimite un emisar pentru mediere în Orientul Mijlociu, pe fondul escaladării conflictului
19:40
Tragedie în sectorul Botanica: un tânăr a murit după ce a căzut de la înălțime
Acum 4 ore
17:40
Elevii vor avea acces gratuit la spectacole și evenimente culturale, în martie
17:30
SUA au scufundat o navă iraniană în Oceanul Indian, după ce Marina din Sri Lanka anunţă naufragiul fregatei iraniene Dena în largul insulei # Unika.md
SUA au scufundat o navă iraniană în Oceanul Indian, după ce Marina din Sri Lanka anunţă naufragiul fregatei iraniene Dena în largul insulei
17:30
SUA: Iranul lansează mai puține rachete, iar capacitățile sale au fost diminuate
17:00
Buget de 196 mln lei pentru: subvenții, granturi și sprijin pentru angajare
16:50
Reacția NATO după ce Iranul a lansat o rachetă balistică spre Turcia
16:50
Otilia Dandara, aleasă rector al USM: mandat de patru ani, după confirmarea oficială
16:40
Doi moldoveni, printre pasagerii unui zbor de repatriere organizat de România din Egipt
16:40
Apel către populație: „Nu are rost să stați la coadă la benzinării”
Acum 6 ore
16:20
Hegseth: SUA sunt pe cale să câștige „decisiv, devastator și fără milă” în Orientul Mijlociu # Unika.md
Hegseth: SUA sunt pe cale să câștige „decisiv, devastator și fără milă” în Orientul Mijlociu
16:20
4 martie – Ziua mondială a obezității: „8 miliarde de motive pentru a acționa împotriva obezității” # Unika.md
4 martie – Ziua mondială a obezității: „8 miliarde de motive pentru a acționa împotriva obezității”
16:10
Escrocherie cu „pastile” vândute din numele unei clinici private: grup infracțional, destructurat la Telenești # Unika.md
Escrocherie cu „pastile” vândute din numele unei clinici private: grup infracțional, destructurat la Telenești
16:10
Rachetă balistică lansată din Iran spre Turcia, interceptată de apărarea antirachetă a NATO. Ankara: „Ne rezervăm dreptul de a răspunde” # Unika.md
Rachetă balistică lansată din Iran spre Turcia, interceptată de apărarea antirachetă a NATO. Ankara: „Ne rezervăm dreptul de a răspunde”
Acum 8 ore
14:10
Atac submarin asupra unei nave iraniene lângă Sri Lanka: cel puțin 100 de persoane, date dispărute # Unika.md
Atac submarin asupra unei nave iraniene lângă Sri Lanka: cel puțin 100 de persoane, date dispărute
14:10
Percheziții cu mascați în Chișinău și Ialoveni: patru bărbați, reținuți pentru cultivarea și vânzarea cannabisului # Unika.md
Percheziții cu mascați în Chișinău și Ialoveni: patru bărbați, reținuți pentru cultivarea și vânzarea cannabisului
14:00
Ministrul turc de Externe: Strategia Iranului de a bombarda statele din Golf „fără diferențiere” este „incredibil de greșită” # Unika.md
Ministrul turc de Externe: Strategia Iranului de a bombarda statele din Golf „fără diferențiere” este „incredibil de greșită”
14:00
Premierul spaniol sfidează presiunile lui Trump și condamnă războiul din Iran: „Nu poți juca ruleta rusească cu destinul a milioane de oameni” # Unika.md
Premierul spaniol sfidează presiunile lui Trump și condamnă războiul din Iran: „Nu poți juca ruleta rusească cu destinul a milioane de oameni”
14:00
Ion Ceban cere clarificări de la Guvern după instituirea stării de alertă în energetică: „Să scoatem panica din societate” # Unika.md
Ion Ceban cere clarificări de la Guvern după instituirea stării de alertă în energetică: „Să scoatem panica din societate”
13:50
Restricții de circulație în sectorul Ciocana al capitalei
13:50
R. Moldova a început procedurile de retragere definitivă din organele statutare ale CSI
13:50
Bărbat din Chișinău, condamnat la 7 ani de închisoare pentru escrocherii și furturi în valoare de 70 000 lei # Unika.md
Bărbat din Chișinău, condamnat la 7 ani de închisoare pentru escrocherii și furturi în valoare de 70 000 lei
13:40
Diaconu: Nu vor fi întreruperi la energie și carburanți. Stocuri garantate pentru 30 de zile # Unika.md
Diaconu: Nu vor fi întreruperi la energie și carburanți. Stocuri garantate pentru 30 de zile
13:40
Femeie reținută în flagrant după ce a încercat să înșele un bărbat de 76 de ani cu peste 400.000 de lei # Unika.md
Femeie reținută în flagrant după ce a încercat să înșele un bărbat de 76 de ani cu peste 400.000 de lei
13:40
Veniturile AOAM au depășit 1,8 miliarde de lei în ianuarie–februarie 2026, în creștere cu 12% # Unika.md
Veniturile AOAM au depășit 1,8 miliarde de lei în ianuarie–februarie 2026, în creștere cu 12%
13:30
Guvernul vrea să simplifice amalgamarea voluntară a localităților. Fără alegeri anticipate la fuziune # Unika.md
Guvernul vrea să simplifice amalgamarea voluntară a localităților. Fără alegeri anticipate la fuziune
13:30
Aeroportul din Dubai, parțial închis. MAE: verificați statutul zborurilor înainte de deplasare # Unika.md
Aeroportul din Dubai, parțial închis. MAE: verificați statutul zborurilor înainte de deplasare
13:20
Incendiu fatal într-un cămin din Botanica: un bărbat de 61 de ani a murit
13:20
Carburanții se scumpesc din nou în Moldova, pe data de 5 martie
13:20
Elevii intră în vacanța de primăvară. Când revin la ore
13:20
CSJ a respins cererea de recuzare a judecătorilor în dosarul „kuliok”, în care este vizat Igor Dodon # Unika.md
CSJ a respins cererea de recuzare a judecătorilor în dosarul „kuliok”, în care este vizat Igor Dodon
Acum 24 ore
22:40
Spania răspunde amenințării lui Trump de a întrerupe relațiile comerciale din cauza bazei militare # Unika.md
Spania răspunde amenințării lui Trump de a întrerupe relațiile comerciale din cauza bazei militare
22:10
5 lucruri ciudate pe care corpul tău le face noaptea și nu le observi
22:00
Iran: Ayatollahul Ali Khamenei va fi înmormântat în orașul său natal
21:50
Trump anunță ruperea relațiilor comerciale cu Spania și critică Marea Britanie
21:40
Emmanuel Macron: Atacurile americane şi israeliene au fost efectuate fără respectarea dreptului internaţional, dar Iranul poartă responsabilitatea principală pentru această situaţie # Unika.md
Emmanuel Macron: Atacurile americane şi israeliene au fost efectuate fără respectarea dreptului internaţional, dar Iranul poartă responsabilitatea principală pentru această situaţie
21:20
Îți este frig tot timpul sau îți bate inima prea tare? Semnul banal care arată că tiroida ta este în pericol # Unika.md
Îți este frig tot timpul sau îți bate inima prea tare? Semnul banal care arată că tiroida ta este în pericol
21:10
Care ar fi „cel mai rău scenariu” pentru Iran, în opinia lui Donald Trump
Ieri
20:20
Ce spune Volodimir Zelenski despre viitoarele alegeri prezidențiale și dacă va candida
20:20
Ambasada Republicii Moldova în Republica Cipru avertizează asupra posibilelor perturbări ale zborurilor # Unika.md
Ambasada Republicii Moldova în Republica Cipru avertizează asupra posibilelor perturbări ale zborurilor
20:10
Panica elitelor din Golf: zboruri private de până la 350.000 de dolari după atacurile asupra Iranului # Unika.md
Panica elitelor din Golf: zboruri private de până la 350.000 de dolari după atacurile asupra Iranului
14:10
Peste 100 de moldoveni din Israel, Qatar și Emiratele Arabe Unite solicită evacuare. MAE caută rute alternative # Unika.md
Peste 100 de moldoveni din Israel, Qatar și Emiratele Arabe Unite solicită evacuare. MAE caută rute alternative
11:50
Minor de 14 ani reținut după ce un bărbat de 63 de ani a decedat în urma leziunilor suferite # Unika.md
Minor de 14 ani reținut după ce un bărbat de 63 de ani a decedat în urma leziunilor suferite
11:40
Două incendii în Chișinău, în aceeași dimineață: o persoană salvată dintr-un apartament din Rîșcani # Unika.md
Două incendii în Chișinău, în aceeași dimineață: o persoană salvată dintr-un apartament din Rîșcani
11:40
Femeie găsită decedată după ce ar fi căzut de la etajul 11, în sectorul Rîșcani
11:20
Crimă la o masă de pomenire în Chișinău: 13 ani de închisoare pentru omor
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.