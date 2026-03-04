Donald Trump l-a sunat pe Emmanuel Macron pentru a vorbi despre stadiul operaţiunilor militare americane în Iran. Preşedintele francez a discutat la rândul său cu premierul Netanyahu şi cu liderii din Liban

Unika.md, 4 martie 2026 22:30

Donald Trump l-a sunat pe Emmanuel Macron pentru a vorbi despre stadiul operaţiunilor militare americane în Iran. Preşedintele francez a discutat la rândul său cu premierul Netanyahu şi cu liderii din Liban

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Unika.md

Acum 30 minute
22:40
Zelenski: SUA și alți parteneri cer ajutorul Ucrainei pentru apărarea împotriva dronelor Shahed Unika.md
Zelenski: SUA și alți parteneri cer ajutorul Ucrainei pentru apărarea împotriva dronelor Shahed
Acum o oră
22:30
Casa Albă: Trump discută despre rolul SUA în Iran după campania militară. Informațiile privind succesiunea lui Khamenei, monitorizate de intelligence Unika.md
Casa Albă: Trump discută despre rolul SUA în Iran după campania militară. Informațiile privind succesiunea lui Khamenei, monitorizate de intelligence
22:30
Donald Trump l-a sunat pe Emmanuel Macron pentru a vorbi despre stadiul operaţiunilor militare americane în Iran. Preşedintele francez a discutat la rândul său cu premierul Netanyahu şi cu liderii din Liban Unika.md
Donald Trump l-a sunat pe Emmanuel Macron pentru a vorbi despre stadiul operaţiunilor militare americane în Iran. Preşedintele francez a discutat la rândul său cu premierul Netanyahu şi cu liderii din Liban
22:20
Casa Albă: Spania ar fi acceptat să coopereze cu armata SUA. Madridul neagă Unika.md
Casa Albă: Spania ar fi acceptat să coopereze cu armata SUA. Madridul neagă
22:20
Netanyahu cere clarificări Casei Albe despre posibile contacte SUA–Iran. Washingtonul neagă discuții „pe la spatele” Israelului Unika.md
Netanyahu cere clarificări Casei Albe despre posibile contacte SUA–Iran. Washingtonul neagă discuții „pe la spatele” Israelului
22:10
Răsturnare de situație în cazul dronei care a lovit baza britanică din Cipru: nu a fost lansată din Iran Unika.md
Răsturnare de situație în cazul dronei care a lovit baza britanică din Cipru: nu a fost lansată din Iran
Acum 2 ore
22:00
Ministrul Energiei: Prețul gazelor nu crește în martie Unika.md
Ministrul Energiei: Prețul gazelor nu crește în martie
22:00
Tiraspol introduce economisirea gazelor, iar MGRES trece pe cărbune. ANRE prelungește livrările către regiune până în iunie 2026 Unika.md
Tiraspol introduce economisirea gazelor, iar MGRES trece pe cărbune. ANRE prelungește livrările către regiune până în iunie 2026
21:20
Vaticanul atrage atenția asupra chirurgiei estetice: Iisus vă iubește și cu riduri în plus Unika.md
Vaticanul atrage atenția asupra chirurgiei estetice: Iisus vă iubește și cu riduri în plus
21:10
ANRE: Stocurile de carburanți sunt suficiente Unika.md
ANRE: Stocurile de carburanți sunt suficiente
Acum 4 ore
21:00
Ministrul de externe al Ungariei s-a întâlnit cu Putin la Kremlin şi s-a plâns de Ucraina Unika.md
Ministrul de externe al Ungariei s-a întâlnit cu Putin la Kremlin şi s-a plâns de Ucraina
20:50
Serviciul Vamal suspendă ancheta internă în cazul camionului cu armament de la Leușeni Unika.md
Serviciul Vamal suspendă ancheta internă în cazul camionului cu armament de la Leușeni
20:50
Prețul petrolului, relativ stabil în ciuda volatilității: Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată de cinci zile Unika.md
Prețul petrolului, relativ stabil în ciuda volatilității: Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată de cinci zile
20:40
Reprezentanții ANSA și ai Ucrainei discută reluarea exporturilor de carne de pasăre către Republica Moldova Unika.md
Reprezentanții ANSA și ai Ucrainei discută reluarea exporturilor de carne de pasăre către Republica Moldova
20:30
„Botoxul naturii” la conservă: de ce au devenit sardinele virale pe TikTok Unika.md
„Botoxul naturii” la conservă: de ce au devenit sardinele virale pe TikTok
20:20
NASA confirmă: Luna se îndepărtează de Pământ în fiecare an. Ce înseamnă asta pentru durata zilei Unika.md
NASA confirmă: Luna se îndepărtează de Pământ în fiecare an. Ce înseamnă asta pentru durata zilei
20:00
Operațiunea Israelului împotriva Iranului fusese planificată pentru mijlocul lui 2026. De ce a avut loc în aceste zile Unika.md
Operațiunea Israelului împotriva Iranului fusese planificată pentru mijlocul lui 2026. De ce a avut loc în aceste zile
20:00
Londra: trei bărbați, arestați pentru spionaj în favoarea Beijingului Unika.md
Londra: trei bărbați, arestați pentru spionaj în favoarea Beijingului
19:50
Blackout total în Irak: rețeaua națională de electricitate s-a prăbușit Unika.md
Blackout total în Irak: rețeaua națională de electricitate s-a prăbușit
19:40
China trimite un emisar pentru mediere în Orientul Mijlociu, pe fondul escaladării conflictului Unika.md
China trimite un emisar pentru mediere în Orientul Mijlociu, pe fondul escaladării conflictului
19:40
Tragedie în sectorul Botanica: un tânăr a murit după ce a căzut de la înălțime Unika.md
Tragedie în sectorul Botanica: un tânăr a murit după ce a căzut de la înălțime
Acum 6 ore
17:40
Elevii vor avea acces gratuit la spectacole și evenimente culturale, în martie Unika.md
Elevii vor avea acces gratuit la spectacole și evenimente culturale, în martie
17:30
SUA au scufundat o navă iraniană în Oceanul Indian, după ce Marina din Sri Lanka anunţă naufragiul fregatei iraniene Dena în largul insulei Unika.md
SUA au scufundat o navă iraniană în Oceanul Indian, după ce Marina din Sri Lanka anunţă naufragiul fregatei iraniene Dena în largul insulei
17:30
SUA: Iranul lansează mai puține rachete, iar capacitățile sale au fost diminuate Unika.md
SUA: Iranul lansează mai puține rachete, iar capacitățile sale au fost diminuate
Acum 8 ore
17:00
Buget de 196 mln lei pentru: subvenții, granturi și sprijin pentru angajare Unika.md
Buget de 196 mln lei pentru: subvenții, granturi și sprijin pentru angajare
16:50
Reacția NATO după ce Iranul a lansat o rachetă balistică spre Turcia Unika.md
Reacția NATO după ce Iranul a lansat o rachetă balistică spre Turcia
16:50
Otilia Dandara, aleasă rector al USM: mandat de patru ani, după confirmarea oficială Unika.md
Otilia Dandara, aleasă rector al USM: mandat de patru ani, după confirmarea oficială
16:40
Doi moldoveni, printre pasagerii unui zbor de repatriere organizat de România din Egipt Unika.md
Doi moldoveni, printre pasagerii unui zbor de repatriere organizat de România din Egipt
16:40
Apel către populație: „Nu are rost să stați la coadă la benzinării” Unika.md
Apel către populație: „Nu are rost să stați la coadă la benzinării”
16:20
Hegseth: SUA sunt pe cale să câștige „decisiv, devastator și fără milă” în Orientul Mijlociu Unika.md
Hegseth: SUA sunt pe cale să câștige „decisiv, devastator și fără milă” în Orientul Mijlociu
16:20
4 martie – Ziua mondială a obezității: „8 miliarde de motive pentru a acționa împotriva obezității” Unika.md
4 martie – Ziua mondială a obezității: „8 miliarde de motive pentru a acționa împotriva obezității”
16:10
Escrocherie cu „pastile” vândute din numele unei clinici private: grup infracțional, destructurat la Telenești Unika.md
Escrocherie cu „pastile” vândute din numele unei clinici private: grup infracțional, destructurat la Telenești
16:10
Rachetă balistică lansată din Iran spre Turcia, interceptată de apărarea antirachetă a NATO. Ankara: „Ne rezervăm dreptul de a răspunde” Unika.md
Rachetă balistică lansată din Iran spre Turcia, interceptată de apărarea antirachetă a NATO. Ankara: „Ne rezervăm dreptul de a răspunde”
Acum 12 ore
14:10
Atac submarin asupra unei nave iraniene lângă Sri Lanka: cel puțin 100 de persoane, date dispărute Unika.md
Atac submarin asupra unei nave iraniene lângă Sri Lanka: cel puțin 100 de persoane, date dispărute
14:10
Percheziții cu mascați în Chișinău și Ialoveni: patru bărbați, reținuți pentru cultivarea și vânzarea cannabisului Unika.md
Percheziții cu mascați în Chișinău și Ialoveni: patru bărbați, reținuți pentru cultivarea și vânzarea cannabisului
14:00
Ministrul turc de Externe: Strategia Iranului de a bombarda statele din Golf „fără diferențiere” este „incredibil de greșită” Unika.md
Ministrul turc de Externe: Strategia Iranului de a bombarda statele din Golf „fără diferențiere” este „incredibil de greșită”
14:00
Premierul spaniol sfidează presiunile lui Trump și condamnă războiul din Iran: „Nu poți juca ruleta rusească cu destinul a milioane de oameni” Unika.md
Premierul spaniol sfidează presiunile lui Trump și condamnă războiul din Iran: „Nu poți juca ruleta rusească cu destinul a milioane de oameni”
14:00
Ion Ceban cere clarificări de la Guvern după instituirea stării de alertă în energetică: „Să scoatem panica din societate” Unika.md
Ion Ceban cere clarificări de la Guvern după instituirea stării de alertă în energetică: „Să scoatem panica din societate”
13:50
Restricții de circulație în sectorul Ciocana al capitalei Unika.md
Restricții de circulație în sectorul Ciocana al capitalei
13:50
R. Moldova a început procedurile de retragere definitivă din organele statutare ale CSI Unika.md
R. Moldova a început procedurile de retragere definitivă din organele statutare ale CSI
13:50
Bărbat din Chișinău, condamnat la 7 ani de închisoare pentru escrocherii și furturi în valoare de 70 000 lei Unika.md
Bărbat din Chișinău, condamnat la 7 ani de închisoare pentru escrocherii și furturi în valoare de 70 000 lei
13:40
Diaconu: Nu vor fi întreruperi la energie și carburanți. Stocuri garantate pentru 30 de zile Unika.md
Diaconu: Nu vor fi întreruperi la energie și carburanți. Stocuri garantate pentru 30 de zile
13:40
Femeie reținută în flagrant după ce a încercat să înșele un bărbat de 76 de ani cu peste 400.000 de lei Unika.md
Femeie reținută în flagrant după ce a încercat să înșele un bărbat de 76 de ani cu peste 400.000 de lei
13:40
Veniturile AOAM au depășit 1,8 miliarde de lei în ianuarie–februarie 2026, în creștere cu 12% Unika.md
Veniturile AOAM au depășit 1,8 miliarde de lei în ianuarie–februarie 2026, în creștere cu 12%
13:30
Guvernul vrea să simplifice amalgamarea voluntară a localităților. Fără alegeri anticipate la fuziune Unika.md
Guvernul vrea să simplifice amalgamarea voluntară a localităților. Fără alegeri anticipate la fuziune
13:30
Aeroportul din Dubai, parțial închis. MAE: verificați statutul zborurilor înainte de deplasare Unika.md
Aeroportul din Dubai, parțial închis. MAE: verificați statutul zborurilor înainte de deplasare
13:20
Incendiu fatal într-un cămin din Botanica: un bărbat de 61 de ani a murit Unika.md
Incendiu fatal într-un cămin din Botanica: un bărbat de 61 de ani a murit
13:20
Carburanții se scumpesc din nou în Moldova, pe data de 5 martie Unika.md
Carburanții se scumpesc din nou în Moldova, pe data de 5 martie
13:20
Elevii intră în vacanța de primăvară. Când revin la ore Unika.md
Elevii intră în vacanța de primăvară. Când revin la ore
13:20
CSJ a respins cererea de recuzare a judecătorilor în dosarul „kuliok”, în care este vizat Igor Dodon Unika.md
CSJ a respins cererea de recuzare a judecătorilor în dosarul „kuliok”, în care este vizat Igor Dodon
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.