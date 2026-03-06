Ciochină scapă de închisoare din cauza prescripției. Detalii despre condamnare și cum sentința, pronunțată prea târziu, i-a salvat doi ani de pușcărie
EA.md, 6 martie 2026 07:20
Instanța a decis că vinovăția lui Nicanor Ciochină, fost primar de Boldurești, pentru moartea unui copil de 14 ani, a fost dovedită fără dubii rezonabile. Judecătorii au constatat că mărturiile martorilor sunt coerente între ele și corespund concluziilor tehnice din procesul-verbal de la locul faptei. Judecătoarea Lilia Lupașco i-a stabilit lui Ciochină pedeapsa maximă
• • •
Acum o oră
07:20
Prețul la gazele naturale nu va crește în luna martie, în pofida tensiunilor de pe piețele energetice internaționale generate de conflictul din Golful Persic, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul emisiunii „În Context" de la Moldova 1. Ministrul a explicat că Republica Moldova și-a asigurat din timp volumele necesare de gaze pentru
07:20
Ciochină scapă de închisoare din cauza prescripției. Detalii despre condamnare și cum sentința, pronunțată prea târziu, i-a salvat doi ani de pușcărie # EA.md
Instanța a decis că vinovăția lui Nicanor Ciochină, fost primar de Boldurești, pentru moartea unui copil de 14 ani, a fost dovedită fără dubii rezonabile. Judecătorii au constatat că mărturiile martorilor sunt coerente între ele și corespund concluziilor tehnice din procesul-verbal de la locul faptei. Judecătoarea Lilia Lupașco i-a stabilit lui Ciochină pedeapsa maximă […] Articolul Ciochină scapă de închisoare din cauza prescripției. Detalii despre condamnare și cum sentința, pronunțată prea târziu, i-a salvat doi ani de pușcărie apare prima dată în ea.md.
07:10
Avertisment dur de la Moscova: exporturile de gaz către Europa ar putea fi suspendate imediat # EA.md
Preşedintele rus Vladimir Putin a sugerat miercuri că ţara sa ar putea sista chiar acum livrările de gaze către Europa şi s-ar putea reorienta către pieţe mai promiţătoare, transmite Reuters. Avertismentul vine în condițiile în care Comisia Europeană va prezenta o propunere legislativă pentru interzicerea permanentă a importurilor de petrol din Rusia pe 15 aprilie,
07:10
Primarul capitalei solicită revizuirea tarifelor, după ce Guvernul a declarat stare de alertă în sectorul energetic. „Nu există, în prezent, niciun impediment pentru aceste recalculări, deoarece legislația permite astfel de măsuri în asemenea situații", a scris edilul pe rețelele sociale. Potrivit lui, în perioada stării de alertă, autoritățile au toate pârghiile și obligația de a
07:10
Liderul Partidului Nostru, deputatul Renato Usatîi, a solicitat reprezentanților CNA, Poliției Naționale și Procuraturii Generale să propună Parlamentului modificări legislative care ar putea eficientiza activitatea instituțiilor de drept, scrie UNIMEDIA. Potrivit lui, procedurile actuale îngreunează uneori intervențiile autorităților. „Vă dau un exemplu: dacă astăzi mergeți să rețineți un judecător, până ajungeți la el știu și
07:10
Guvernul a propus extinderea dreptului de superficie asupra terenurilor Portului Internațional Liber „Giurgiulești" până la 31 decembrie 2075, menținând însă aceste terenuri în proprietatea publică a statului. Astfel, în ședința de miercuri, 4 martie, Executivul a aprobat modificări la Legea privind activitatea Portului, măsură menită să consolideze rolul strategic al Giurgiuleștiului în comerțul regional și
07:10
Cristian Cebotari intră în jocul politic? Influencerul cochetează cu ideea de a candida la Primărie: „De ce nu? Sunt tânăr, am puteri!” # EA.md
Influența lor în mediul online le aduce urmăritorilor încredere și admirație, iar glumele că Emilian Crețu ar putea fi primar la Orhei, iar Cristian Cebotari – edil al Capitalei, au început să circule intens. Într-un interviu pentru „Tinerii care împing Moldova înainte", de la UNIMEDIA, Cebotari a fost întrebat dacă își dorește cu adevărat să
07:10
Autoritățile anunță că stocurile de gaze naturale sunt asigurate, iar schimbări majore la tarife nu sunt anticipate. Achizițiile de volume mari sunt momentan suspendate, țara acoperind doar consumul de vârf. Despre aceasta a declarat directorul interimar al Energocom, Eugeniu Buzatu, în emisiunea „Săptămâna Nouă", transmite tv8.md. El a precizat că încă din septembrie anul
07:10
Guvernul declară stare de alertă în sectorul energetic pentru 60 de zile. Măsura are scopul de a preveni riscurile unui eventual deficit de combustibil și energie electrică. Măsurile principale vizează achizițiile și restricțiile la export. Volatilitatea de pe piețele mondiale nu va duce la o creștere semnificativă a tarifelor, iar un deficit de combustibil
07:10
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, afirmă că Vladimir Plahotniuc deține informații despre celebrul caz „kuliok", dar nu le face publice, susținând că ar fi primit ordonanțe din partea Rusiei să păstreze tăcerea. Renato Usatîi a declarat că fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, ar putea spune mai multe detalii despre episodul „kuliokului", însă
07:10
Vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, a anunțat la ședința plenară din 5 martie înregistrarea unui proiect de lege ce vizează pedepse mai dure pentru părinții care nu achită pensia de întreținere a copiilor. În R. Moldova și nu doar, există astfel de personaje, tați răi de plată care nu achită și se eschivează cu anii
Acum 24 ore
13:20
Starea de alertă nu are rolul de a speria cetățenii, ci este un instrument prin care autoritățile se pot mobiliza rapid și pot interveni din timp, pentru ca eventualele riscuri externe să nu afecteze negativ Republica Moldova, a declarat Sergiu Diaconu, directorul general al Centrului Național de Management al Crizelor. „Scopul declarării stării de alertă
11:40
Uită de filtrele de Instagram și de straturile groase de fond de ten care îți încarcă chipul. Adevăratul lux este astăzi pielea care radiază sănătate din interior: acel efect de „Glass skin" care a cucerit întreaga lume. Este vorba despre o transformare profundă care îți oferă un ten atât de fin și luminos, încât pare
Ieri
07:20
Dialogul Chișinău–Tiraspol: un pas pozitiv, dar cu rezultate limitate Analistul Artur Leșcu, invitat la emisiunea Новая неделя, spune că restabilirea dialogului direct este binevenită, însă consultările singure nu vor rezolva problemele complexe de reintegrare. După peste 30 de ani de negocieri, Tiraspolul știe să manevreze și să mimeze dialogul, în timp ce Chișinăul rămâne implicat
07:20
La Călărași și Ungheni va fi construit câte un Centru de colectare cu aport voluntar (CAV), iar orașul Leova va beneficia de sprijin financiar și tehnic pentru elaborarea proiectului unui astfel de centru. Lucrările de construcție sunt planificate să înceapă în primăvara anului 2027, iar punerea în funcțiune a centrelor este estimată pentru toamna aceluiași
07:20
Autoritățile asigură că stocurile de produse petroliere acoperă cel puțin o lună de consum. Sergiu Diaconu, directorul Centrului Național de Management al Crizelor, a declarat că nu există motiv pentru cozi la benzinării. „Alimentarea cu produse petroliere și energie electrică și nu este și nu va fi întreruptă, iar stocurile pentru cel puțin următoarele
07:10
Șefa MAI: „Nu avem cazuri de consum de droguri în instituții”. Ce spune despre testarea elevilor în școli # EA.md
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, susține că Poliția nu a primit sesizări privind consumul de substanțe interzise în instituțiile de învățământ, însă accentuează că prevenirea rămâne o prioritate. În cadrul emisiunii Punctul pe Azi, șefa MAI a declarat că măsuri precum testarea elevilor trebuie analizate cu atenție, pentru a nu împinge fenomenul în zona de
07:10
„Nu a vrut să-i jure credință lui Bolea” — Vasile Costiuc lansează acuzații după perchezițiile de la Durlești # EA.md
Deputatul Vasile Costiuc afirmă că reținerea conducerii orașului Durlești ar avea o motivație politică și ar face parte dintr-un scenariu mai amplu, care ar putea viza și alte localități, inclusiv Chișinău. În cadrul emisiunii UNInterviu pentru UNIMEDIA, parlamentarul a declarat: „Cum te duci și juri credință la PAS, toate dosarele se rezolvă și ești curat".
07:10
Emilian Crețu, sincer despre fanele prea insistente: „Uneori depășesc limita și mă stresează” # EA.md
Actorul și unul dintre cei mai populari influenceri din țară, Emilian Crețu, recunoaște că unele fanele îi pun răbdarea la încercare și depășesc limitele. Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri pe blogul său de pe Instagram, acesta a dezvăluit ce mesaje primește zilnic de la urmăritoarele sale cele mai insistente. Emilian Crețu spune că
07:10
Deși s-au despărțit cu scandal, Patric Hanganu a intervenit pentru Svetlana Nichitina, rămasă blocată în Maldive din cauza închiderii spațiului aerian după o escală în Dubai. Cântărețul a rezolvat problema și promite că mama copilului său va ajunge acasă în siguranță. Se pare că intervenția l-a costat în jur de 5 mii de euro, dezvăluie
07:10
Un bărbat de 42 de ani va sta după gratii după ce, ani de zile, a înșelat proprietarii de apartamente naivi și a jefuit saloane de înfrumusețare. Potrivit Procuraturii din Chișinău, „omul bun la toate" a reușit să facă pagube nu doar în oraș, ci și la Vadul lui Vodă, lăsând în urmă zeci
07:10
Guvernul ucrainean va limita în zilele următoare importurile de struguri, vin și alte produse alcoolice provenite din Republica Moldova. Este vorba despre o măsură „în oglindă" după ce Chișinăul a interzis importul de carne de pasăre din Ucraina, invocând descoperirea unei substanțe interzise în furajele provenite din țara vecină, informează zdg.md. Într-un interviu pentru
07:10
Inegalitatea salarială în Moldova a atins anul trecut nivelul maxim din ultimii 10 ani, arătând cât de adâncă rămâne prăpastia între bărbați și femei. Datele arată că în 2025 femeile au câștigat cu peste 16%, adică aproximativ 34.000 de lei mai puțin decât bărbații pentru aceeași funcție și același volum de muncă prestat. Aceste date
07:10
Cadavrul unei femei a fost descoperit marți după-amiază în casa suspectului din municipiul Ungheni, de către mama acestuia. Victima ar fi murit după ce a fost snopită în bătaie. Potrivit informațiilor preliminare, victima este o femeie în vârstă de 46 de ani. Expertul medico-legal sosit la fața locului a descoperit pe corpul acesteia multiple
07:10
Diana Baidu-Lungu, moldoveanca care a plecat în Spania acum 15 ani, conduce acum o rețea de spălătorii moderne automatizate! Diana Baidu-Lungu din satul Gradiște, raionul Cimișlia, a plecat în Spania în 2011. Având o pregătire în domeniul economiei, ea a decis să își deschidă propria afacere. Antreprenoarea a mizat pe digitalizare și acum gestionează
07:10
Potrivit unui proiect al Agenției Servicii Publice, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Interne, noile documente vor avea cipuri electronice fără contact, date personalizate și securitate avansată, conform standardelor internaționale. Ele vor preveni falsificarea și vor permite folosirea porților automate la frontieră. Noile pașapoarte vor avea format internațional, 34 de pagini și vor include o filă
07:00
„Mi-a fost furată piesa” — acuzații surprinzătoare la adresa Irinei Rimes. Ce spune artista implicată # EA.md
Irina Rimes este în mijlocul unui scandal. În mediul online, o artistă cunoscută din România a făcut afirmații, potrivit cărora piesa pe care artista a prezentat-o în urmă cu câteva zile ar fi aproape identică cu melodia pe care ea deja a lansat-o, scrie spynews.ro. Irina Rimes, în mijlocul unui scandal artistic Irina Rimes
Mai mult de 2 zile în urmă
07:20
Un tânăr și-a pierdut viața după ce a fost bătut cu brutalitate de un coleg, în timpul unei ieșiri la pahar. Crima a avut loc în după-amiaza zilei de 2 martie, în jurul orei 17:00, în localitatea Carahasani, din raionul Ștefan Vodă, susțin sursele PulsMedia. Potrivit informațiilor preliminare, victima ar fi un tânăr în
07:20
Un minor de 14 ani, suspectat că ar fi agresat un bărbat de 63 de ani, care ulterior a decedat, a fost reținut de poliție. Incidentul ar fi avut loc în septembrie 2025, în satul Speia, raionul Anenii Noi. Victima, domiciliată în aceeași localitate, a fost internată inițial la Spitalul Raional Anenii Noi, iar
07:20
De la începutul anului 2026, Republica Moldova a înregistrat cinci cutremure, cu magnitudini între 3,1 și 3,7. Cel mai puternic s-a produs pe 1 februarie, la ora 14:14. Totuși, seismul de pe 23 ianuarie a atras atenția specialiștilor, fiind singurul cu epicentrul situat pe teritoriul țării. Cutremurul din 23 ianuarie, produs la ora 15:
07:20
Segmentul de cale ferată dintre Gara Feroviară Chișinău și zona Aeroportului Internațional Chișinău urmează să fie finalizat în acest an, însă, inițial, trenurile vor circula doar până la stația Revaca. Anunțul a fost făcut de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, în cadrul emisiunii „Forum” de la Vocea Basarabiei. Potrivit ministrului, linia de […] Articolul Bolea: Linia feroviară Chișinău –AIC va fi finalizată în 2026 apare prima dată în ea.md.
07:20
Republica Moldova extrage anual cantități reduse de petrol și gaze, iar impactul economic al acestor resurse rămâne limitat. Conform datelor oficiale, în 2024, sudul țării a produs aproximativ 40,5 mii de tone de petrol și 51 mii metri cubi de gaz combustibil. Potrivit expertului economic Ion Preașcă, aceste volume reprezintă mai puțin de 1% […] Articolul Petrol și gaze în Moldova: Ce resurse avem și cum le valorificăm apare prima dată în ea.md.
07:20
În ultima perioadă, în spațiul public apar mesaje privind „pierderea ieșirii la Marea Neagră de către Republica Moldova” și „vânzarea țării pe bucăți” în contextul negocierilor dintre Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Portul Constanța (România) legate de achiziționarea Portului Internațional Liber Giurgiulești (PILG). Afirmațiile însă nu corespund adevărului: PILG este o afacere […] Articolul Mit demontat: Portul Internațional Liber Giurgiulești nu a aparținut niciodată Moldovei apare prima dată în ea.md.
07:20
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina cunoaşte planurile rușilor – unde intenționează să înainteze, ce vor să ocupe – însă, potrivit liderului ucrainean, „inamicul nu dispune de forțele necesare pentru a-şi îndeplini obiectivele stabilite”, scrie Rador. „Am obținut documente, planuri pentru 2025, 2026, 2027, puțin învechite pentru anul 2025. Vedem că nu și-au îndeplinit […] Articolul Volodimir Zelenski: Documente obținute arată planurile Rusiei până în 2027 apare prima dată în ea.md.
07:10
Costiuc dezvăluie cum decurge relația cu Igor Grosu dincolo de camere: „Îi spun bună ziua și el merge ca…” # EA.md
Deputatul Vasile Costiuc a vorbit despre relația sa cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, dincolo de aparițiile publice, afirmând că între cei doi nu ar exista dialog, iar șeful Legislativului ar evita interacțiunile directe. „Nu vorbește deloc. Pare stresat când mă vede, are chiar un tic nervos. Pe cuvânt. Eu îi spun bună ziua, iar el […] Articolul Costiuc dezvăluie cum decurge relația cu Igor Grosu dincolo de camere: „Îi spun bună ziua și el merge ca…” apare prima dată în ea.md.
07:10
Dodon răspunde acuzațiilor despre facturile „fake”: „Le-o dau pe a mea – 10 mii de lei la gaz!” # EA.md
Fostul președinte Igor Dodon a reacționat la speculațiile privind facturile „fake” prezentate la proteste. În cadrul unei emisiuni la TVC21, Dodon a declarat că a primit o factură de 10.000 de lei pentru gazul consumat în luna februarie și a provocat autoritățile să spună public că, dacă factura ar fi falsă, aceasta să nu fie […] Articolul Dodon răspunde acuzațiilor despre facturile „fake”: „Le-o dau pe a mea – 10 mii de lei la gaz!” apare prima dată în ea.md.
07:10
Liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, susține că scandalul legat de presupusa amendă pentru un bilet de autobuz în Italia este „un fals” creat pentru a distrage atenția de la problemele reale din Republica Moldova. În cadrul emisiunii UNInterviu pentru UNIMEDIA, Costiuc a declarat că a solicitat oficial informații de la poliția italiană cu privire […] Articolul Costiuc, despre incidentul biletului din Italia: „Le-am uitat într-un buzunar” apare prima dată în ea.md.
07:10
Un tânăr de 21 de ani a fost găsit decedat sub podul metalic care leagă orașul Rezina de localitatea Ciorna, după ce ar fi căzut de la înălțime. Poliția investighează circumstanțele exacte ale tragediei. „Pe data de 1 martie în jurul orei 21:12, Poliția din Rezina a fost sesizată prin intermediul Serviciului 112 despre […] Articolul Tragedie pe pod la Rezina: Tânăr de 21 de ani găsit decedat apare prima dată în ea.md.
07:10
În luna martie 2026, Republica Moldova se va bucura de temperaturi apropiate de normalul perioadei, iar cantitatea de precipitații va fi mai redusă decât media obișnuită. Specialiștii prognozează că temperatura medie lunară a aerului în martie se va încadra, în general, în limitele normale pentru această perioadă, cu valori medii multianuale cuprinse între +2 […] Articolul Prima lună de primăvară vine cu soare… și mai puține ploi apare prima dată în ea.md.
07:10
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a fost întrebat despre planurile sale privind căsătoria și întemeierea unei familii. Oficialul a declarat că intenționează să își reprioritizeze obiectivele după ce va împlini 35 de ani. „După ce voi ajunge la 35 de ani, voi acorda mai mult timp și aspectelor legate de familie”, a spus Perciun […] Articolul Burlăcia ministrului Educației, în dezbatere… cu el însuși: „Am avut discuții cu mine” apare prima dată în ea.md.
07:10
Asociația „Forța Fermierilor” avertizează că escaladarea conflictului militar din Orientul Mijlociu și efectele asupra piețelor energetice globale vor duce, cu siguranță, la creșterea prețurilor la carburanți, inclusiv în Republica Moldova. Potrivit organizației, aceste evoluții afectează imediat sectorul agricol, unde motorina reprezintă unul dintre principalele costuri de producție. O nouă majorare a prețului la motorină […] Articolul Fermierii pe marginea colapsului: Prețul motorinei amenință întreaga agricultură apare prima dată în ea.md.
3 martie 2026
18:00
Mai mult decât estetică: Revoluția Clear Aligner și modul în care ortodonția digitală îți redefinește sănătatea și succesul # EA.md
Se spune că zâmbetul este singurul accesoriu care nu se demodează niciodată, o declarație universală de încredere și deschidere. Însă, în 2026, ortodonția a încetat să mai fie privită exclusiv prin prisma „dinților drepți”. Astăzi, tratamentul ortodontic, condus de inovațiile în sistemele de Clear Aligner (gutiere transparente), este o investiție strategică în sănătatea integrată a […] Articolul Mai mult decât estetică: Revoluția Clear Aligner și modul în care ortodonția digitală îți redefinește sănătatea și succesul apare prima dată în ea.md.
17:20
În era tehnologiei digitale, pierderea unui dinte din cauza unei infecții profunde nu mai este o fatalitate, ci o problemă care își găsește rezolvarea prin precizie și inovație. Astăzi, asistăm la o schimbare de paradigmă: accentul se mută de la extracție și înlocuire, către conservarea dintelui natural cu orice preț, grație unor tratamente endodontice realizate […] Articolul Dinții naturali pot fi salvați: Revoluția tratamentelor endodontice moderne apare prima dată în ea.md.
16:20
Arhitectura unui zâmbet invincibil: Cum să investești inteligent în imaginea și sănătatea ta # EA.md
Se spune că zâmbetul este singurul accesoriu care nu se demodează niciodată. Totuși, dincolo de estetică, dantura noastră este un mecanism biologic complex care ne influențează postura, digestia și chiar modul în care suntem percepuți în societate. Într-o lume în care detaliile fac diferența, vizita la un cabinet stomatologic modern a încetat să mai fie […] Articolul Arhitectura unui zâmbet invincibil: Cum să investești inteligent în imaginea și sănătatea ta apare prima dată în ea.md.
13:30
Primărița orașului Durlești, Eleonora Șaran, a venit cu un mesaj din arest preventiv, după ce a fost reținută de ofițerii CNA într-un dosar privind presupuse delapidări de terenuri publice. Edila susține că acțiunile autorităților ar avea un caracter abuziv și afirmă că situația demonstrează că „dacă nu ești în partidul de guvernământ, devii vulnerabil”. În […] Articolul Arest în dosarul delapidărilor: Primărița de Durlești acuză presiuni politice după reținere apare prima dată în ea.md.
12:50
Accident violent la Ocnița: O femeie, în reanimare după ce un Volkswagen a derapat pe polei și a lovit-o # EA.md
O femeie de 58 de ani a ajuns în stare gravă la reanimare după ce a fost lovită de un automobil care a derapat pe un sector de drum acoperit cu polei, în localitatea Bîrnova, raionul Ocnița. Accidentul s-a produs pe traseul R-11, după ce șoferița ar fi pierdut controlul volanului în timp ce traversa […] Articolul Accident violent la Ocnița: O femeie, în reanimare după ce un Volkswagen a derapat pe polei și a lovit-o apare prima dată în ea.md.
12:40
Alertă la primele ore ale dimineții: O femeie de 38 de ani a căzut de la etajul superior al unui bloc # EA.md
O femeie și-a pierdut viața în dimineața zilei de 3 martie, după ce ar fi căzut în gol de la etajul superior al unui bloc de locuințe din Chișinău. Tragedia s-a produs în jurul orei 07:12, pe strada Calea Orheiului, din sectorul Rîșcani al capitalei. Potrivit poliției, oamenii legii au fost alertați în această dimineață […] Articolul Alertă la primele ore ale dimineții: O femeie de 38 de ani a căzut de la etajul superior al unui bloc apare prima dată în ea.md.
07:00
Peste 50 de moldoveni victime ale exploatării în Italia. Doi conaționali, trimiși la închisoare # EA.md
Doi moldoveni au fost condamnați în Italia pentru exploatarea a peste 50 de lucrători din Republica Moldova. Autoritățile italiene au pus sub sechestru bunuri în valoare de peste un milion de lei, obținute din activitățile ilegale. Printre bunurile confiscate se numără imobile, conturi bancare și un autovehicul de lux. Anchetatorii susțin că cei doi ar […] Articolul Peste 50 de moldoveni victime ale exploatării în Italia. Doi conaționali, trimiși la închisoare apare prima dată în ea.md.
07:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat noile prețuri la carburanți pentru marți, 3 martie: benzina se scumpește cu 9 bani, iar motorina cu 15 bani. Astfel, un litru de benzină 95 va costa 23,84 lei, iar un litru de motorină – 20,87 lei. Scumpirile vin într-un context internațional tensionat. Contractele futures pentru […] Articolul Șoferi, bani în plus la pompă! Carburanții se scumpesc de marți apare prima dată în ea.md.
07:00
Prețurile gazelor naturale în Europa au urcat cu aproximativ 25%, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, care amplifică temerile privind posibile perturbări majore ale livrărilor globale de energie, potrivit Bloomberg. Potrivit agenției, îngrijorările sunt legate în special de securitatea transporturilor prin strâmtoarea Ormuz, pe unde tranzitează circa 20% din exporturile mondiale de gaze naturale […] Articolul Gazul crește cu 25% în Europa, iar Moldova simte deja efectele apare prima dată în ea.md.
