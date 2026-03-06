Ciochină scapă de închisoare din cauza prescripției. Detalii despre condamnare și cum sentința, pronunțată prea târziu, i-a salvat doi ani de pușcărie

12:50

O femeie de 58 de ani a ajuns în stare gravă la reanimare după ce a fost lovită de un automobil care a derapat pe un sector de drum acoperit cu polei, în localitatea Bîrnova, raionul Ocnița. Accidentul s-a produs pe traseul R-11, după ce șoferița ar fi pierdut controlul volanului în timp ce traversa […] Articolul Accident violent la Ocnița: O femeie, în reanimare după ce un Volkswagen a derapat pe polei și a lovit-o apare prima dată în ea.md.