EA.md, 5 martie 2026 07:20
Dialogul Chișinău–Tiraspol: un pas pozitiv, dar cu rezultate limitate Analistul Artur Leșcu, invitat la emisiunea Новая неделя, spune că restabilirea dialogului direct este binevenită, însă consultările singure nu vor rezolva problemele complexe de reintegrare. După peste 30 de ani de negocieri, Tiraspolul știe să manevreze și să mimeze dialogul, în timp ce Chișinăul rămâne implicat […] Articolul „1+1” revine, dar e doar teatrul Tiraspolului, cu metode vechi de 30 de ani apare prima dată în ea.md.
La Călărași și Ungheni va fi construit câte un Centru de colectare cu aport voluntar (CAV), iar orașul Leova va beneficia de sprijin financiar și tehnic pentru elaborarea proiectului unui astfel de centru. Lucrările de construcție sunt planificate să înceapă în primăvara anului 2027, iar punerea în funcțiune a centrelor este estimată pentru toamna aceluiași […] Articolul Noi centre de colectare a deșeurilor în Călărași, Ungheni și Leova! apare prima dată în ea.md.
Autoritățile asigură că stocurile de produse petroliere acoperă cel puțin o lună de consum. Sergiu Diaconu, directorul Centrului Național de Management al Crizelor, a declarat că nu există motiv pentru cozi la benzinării. „Alimentarea cu produse petroliere și energie electrică și nu este și nu va fi întreruptă, iar stocurile pentru cel puțin următoarele […] Articolul Alertă falsă? Diaconu: rezervele de carburanți sunt suficiente, cozi inutile apare prima dată în ea.md.
Șefa MAI: „Nu avem cazuri de consum de droguri în instituții”. Ce spune despre testarea elevilor în școli # EA.md
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, susține că Poliția nu a primit sesizări privind consumul de substanțe interzise în instituțiile de învățământ, însă accentuează că prevenirea rămâne o prioritate. În cadrul emisiunii Punctul pe Azi, șefa MAI a declarat că măsuri precum testarea elevilor trebuie analizate cu atenție, pentru a nu împinge fenomenul în zona de […] Articolul Șefa MAI: „Nu avem cazuri de consum de droguri în instituții”. Ce spune despre testarea elevilor în școli apare prima dată în ea.md.
„Nu a vrut să-i jure credință lui Bolea” — Vasile Costiuc lansează acuzații după perchezițiile de la Durlești # EA.md
Deputatul Vasile Costiuc afirmă că reținerea conducerii orașului Durlești ar avea o motivație politică și ar face parte dintr-un scenariu mai amplu, care ar putea viza și alte localități, inclusiv Chișinău. În cadrul emisiunii UNInterviu pentru UNIMEDIA, parlamentarul a declarat: „Cum te duci și juri credință la PAS, toate dosarele se rezolvă și ești curat”. […] Articolul „Nu a vrut să-i jure credință lui Bolea” — Vasile Costiuc lansează acuzații după perchezițiile de la Durlești apare prima dată în ea.md.
Emilian Crețu, sincer despre fanele prea insistente: „Uneori depășesc limita și mă stresează” # EA.md
Actorul și unul dintre cei mai populari influenceri din țară, Emilian Crețu, recunoaște că unele fanele îi pun răbdarea la încercare și depășesc limitele. Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri pe blogul său de pe Instagram, acesta a dezvăluit ce mesaje primește zilnic de la urmăritoarele sale cele mai insistente. Emilian Crețu spune că […] Articolul Emilian Crețu, sincer despre fanele prea insistente: „Uneori depășesc limita și mă stresează” apare prima dată în ea.md.
Deși s-au despărțit cu scandal, Patric Hanganu a intervenit pentru Svetlana Nichitina, rămasă blocată în Maldive din cauza închiderii spațiului aerian după o escală în Dubai. Cântărețul a rezolvat problema și promite că mama copilului său va ajunge acasă în siguranță. Se pare că intervenția l-a costat în jur de 5 mii de euro, dezvăluie […] Articolul Patric Hanganu cheltuiește o avere pentru a-și „recupera” fosta iubită apare prima dată în ea.md.
Un bărbat de 42 de ani va sta după gratii după ce, ani de zile, a înșelat proprietarii de apartamente naivi și a jefuit saloane de înfrumusețare. Potrivit Procuraturii din Chișinău, „omul bun la toate” a reușit să facă pagube nu doar în oraș, ci și la Vadul lui Vodă, lăsând în urmă zeci […] Articolul Fraudă pe bani grei: escroc prins după ani de înșelăciuni cu izolații apare prima dată în ea.md.
Guvernul ucrainean va limita în zilele următoare importurile de struguri, vin și alte produse alcoolice provenite din Republica Moldova. Este vorba despre o măsură „în oglindă” după ce Chișinăul a interzis importul de carne de pasăre din Ucraina, invocând descoperirea unei substanțe interzise în furajele provenite din țara vecină, informează zdg.md. Într-un interviu pentru […] Articolul Kiev taie importurile de vin moldovenesc: „Nu ne-a rămas altă soluție” apare prima dată în ea.md.
Inegalitatea salarială în Moldova a atins anul trecut nivelul maxim din ultimii 10 ani, arătând cât de adâncă rămâne prăpastia între bărbați și femei. Datele arată că în 2025 femeile au câștigat cu peste 16%, adică aproximativ 34.000 de lei mai puțin decât bărbații pentru aceeași funcție și același volum de muncă prestat. Aceste date […] Articolul Inegalitate majoră: femeile câștigă cu 16% mai puțin decât bărbații în Moldova apare prima dată în ea.md.
Cadavrul unei femei a fost descoperit marți după-amiază în casa suspectului din municipiul Ungheni, de către mama acestuia. Victima ar fi murit după ce a fost snopită în bătaie. Potrivit informațiilor preliminare, victima este o femeie în vârstă de 46 de ani. Expertul medico-legal sosit la fața locului a descoperit pe corpul acesteia multiple […] Articolul Tragedie la Ungheni: o femeie ucisă cu cruzime într-un atac violent apare prima dată în ea.md.
Diana Baidu-Lungu, moldoveanca care a plecat în Spania acum 15 ani, conduce acum o rețea de spălătorii moderne automatizate! Diana Baidu-Lungu din satul Gradiște, raionul Cimișlia, a plecat în Spania în 2011. Având o pregătire în domeniul economiei, ea a decis să își deschidă propria afacere. Antreprenoarea a mizat pe digitalizare și acum gestionează […] Articolul O moldoveancă cucerește Spania cu propria rețea de spălătorii automate apare prima dată în ea.md.
Potrivit unui proiect al Agenției Servicii Publice, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Interne, noile documente vor avea cipuri electronice fără contact, date personalizate și securitate avansată, conform standardelor internaționale. Ele vor preveni falsificarea și vor permite folosirea porților automate la frontieră. Noile pașapoarte vor avea format internațional, 34 de pagini și vor include o filă […] Articolul Upgrade pentru călătorii: noile pașapoarte moldovenești vin cu cip și protecție anti-fraudă apare prima dată în ea.md.
„Mi-a fost furată piesa” — acuzații surprinzătoare la adresa Irinei Rimes. Ce spune artista implicată # EA.md
Irina Rimes este în mijlocul unui scandal. În mediul online, o artistă cunoscută din România a făcut afirmații, potrivit cărora piesa pe care artista a prezentat-o în urmă cu câteva zile ar fi aproape identică cu melodia pe care ea deja a lansat-o, scrie spynews.ro. Irina Rimes, în mijlocul unui scandal artistic Irina Rimes […] Articolul „Mi-a fost furată piesa” — acuzații surprinzătoare la adresa Irinei Rimes. Ce spune artista implicată apare prima dată în ea.md.
Un tânăr și-a pierdut viața după ce a fost bătut cu brutalitate de un coleg, în timpul unei ieșiri la pahar. Crima a avut loc în după-amiaza zilei de 2 martie, în jurul orei 17:00, în localitatea Carahasani, din raionul Ștefan Vodă, susțin sursele PulsMedia. Potrivit informațiilor preliminare, victima ar fi un tânăr în […] Articolul Crimă la Ștefan Vodă: Un tânăr de 19 ani, ucis cu o lopată apare prima dată în ea.md.
Un minor de 14 ani, suspectat că ar fi agresat un bărbat de 63 de ani, care ulterior a decedat, a fost reținut de poliție. Incidentul ar fi avut loc în septembrie 2025, în satul Speia, raionul Anenii Noi. Victima, domiciliată în aceeași localitate, a fost internată inițial la Spitalul Raional Anenii Noi, iar […] Articolul Caz șocant în Speia: Un minor ar fi agresat un bărbat, care a murit ulterior apare prima dată în ea.md.
De la începutul anului 2026, Republica Moldova a înregistrat cinci cutremure, cu magnitudini între 3,1 și 3,7. Cel mai puternic s-a produs pe 1 februarie, la ora 14:14. Totuși, seismul de pe 23 ianuarie a atras atenția specialiștilor, fiind singurul cu epicentrul situat pe teritoriul țării. Cutremurul din 23 ianuarie, produs la ora 15:15, […] Articolul Alertă seismică: Cutremur rar în Glodeni, la adâncime extrem de mică – 2 km apare prima dată în ea.md.
Segmentul de cale ferată dintre Gara Feroviară Chișinău și zona Aeroportului Internațional Chișinău urmează să fie finalizat în acest an, însă, inițial, trenurile vor circula doar până la stația Revaca. Anunțul a fost făcut de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, în cadrul emisiunii „Forum” de la Vocea Basarabiei. Potrivit ministrului, linia de […] Articolul Bolea: Linia feroviară Chișinău –AIC va fi finalizată în 2026 apare prima dată în ea.md.
Republica Moldova extrage anual cantități reduse de petrol și gaze, iar impactul economic al acestor resurse rămâne limitat. Conform datelor oficiale, în 2024, sudul țării a produs aproximativ 40,5 mii de tone de petrol și 51 mii metri cubi de gaz combustibil. Potrivit expertului economic Ion Preașcă, aceste volume reprezintă mai puțin de 1% […] Articolul Petrol și gaze în Moldova: Ce resurse avem și cum le valorificăm apare prima dată în ea.md.
În ultima perioadă, în spațiul public apar mesaje privind „pierderea ieșirii la Marea Neagră de către Republica Moldova” și „vânzarea țării pe bucăți” în contextul negocierilor dintre Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Portul Constanța (România) legate de achiziționarea Portului Internațional Liber Giurgiulești (PILG). Afirmațiile însă nu corespund adevărului: PILG este o afacere […] Articolul Mit demontat: Portul Internațional Liber Giurgiulești nu a aparținut niciodată Moldovei apare prima dată în ea.md.
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina cunoaşte planurile rușilor – unde intenționează să înainteze, ce vor să ocupe – însă, potrivit liderului ucrainean, „inamicul nu dispune de forțele necesare pentru a-şi îndeplini obiectivele stabilite”, scrie Rador. „Am obținut documente, planuri pentru 2025, 2026, 2027, puțin învechite pentru anul 2025. Vedem că nu și-au îndeplinit […] Articolul Volodimir Zelenski: Documente obținute arată planurile Rusiei până în 2027 apare prima dată în ea.md.
Costiuc dezvăluie cum decurge relația cu Igor Grosu dincolo de camere: „Îi spun bună ziua și el merge ca…” # EA.md
Deputatul Vasile Costiuc a vorbit despre relația sa cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, dincolo de aparițiile publice, afirmând că între cei doi nu ar exista dialog, iar șeful Legislativului ar evita interacțiunile directe. „Nu vorbește deloc. Pare stresat când mă vede, are chiar un tic nervos. Pe cuvânt. Eu îi spun bună ziua, iar el […] Articolul Costiuc dezvăluie cum decurge relația cu Igor Grosu dincolo de camere: „Îi spun bună ziua și el merge ca…” apare prima dată în ea.md.
Dodon răspunde acuzațiilor despre facturile „fake”: „Le-o dau pe a mea – 10 mii de lei la gaz!” # EA.md
Fostul președinte Igor Dodon a reacționat la speculațiile privind facturile „fake” prezentate la proteste. În cadrul unei emisiuni la TVC21, Dodon a declarat că a primit o factură de 10.000 de lei pentru gazul consumat în luna februarie și a provocat autoritățile să spună public că, dacă factura ar fi falsă, aceasta să nu fie […] Articolul Dodon răspunde acuzațiilor despre facturile „fake”: „Le-o dau pe a mea – 10 mii de lei la gaz!” apare prima dată în ea.md.
Liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, susține că scandalul legat de presupusa amendă pentru un bilet de autobuz în Italia este „un fals” creat pentru a distrage atenția de la problemele reale din Republica Moldova. În cadrul emisiunii UNInterviu pentru UNIMEDIA, Costiuc a declarat că a solicitat oficial informații de la poliția italiană cu privire […] Articolul Costiuc, despre incidentul biletului din Italia: „Le-am uitat într-un buzunar” apare prima dată în ea.md.
Un tânăr de 21 de ani a fost găsit decedat sub podul metalic care leagă orașul Rezina de localitatea Ciorna, după ce ar fi căzut de la înălțime. Poliția investighează circumstanțele exacte ale tragediei. „Pe data de 1 martie în jurul orei 21:12, Poliția din Rezina a fost sesizată prin intermediul Serviciului 112 despre […] Articolul Tragedie pe pod la Rezina: Tânăr de 21 de ani găsit decedat apare prima dată în ea.md.
În luna martie 2026, Republica Moldova se va bucura de temperaturi apropiate de normalul perioadei, iar cantitatea de precipitații va fi mai redusă decât media obișnuită. Specialiștii prognozează că temperatura medie lunară a aerului în martie se va încadra, în general, în limitele normale pentru această perioadă, cu valori medii multianuale cuprinse între +2 […] Articolul Prima lună de primăvară vine cu soare… și mai puține ploi apare prima dată în ea.md.
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a fost întrebat despre planurile sale privind căsătoria și întemeierea unei familii. Oficialul a declarat că intenționează să își reprioritizeze obiectivele după ce va împlini 35 de ani. „După ce voi ajunge la 35 de ani, voi acorda mai mult timp și aspectelor legate de familie”, a spus Perciun […] Articolul Burlăcia ministrului Educației, în dezbatere… cu el însuși: „Am avut discuții cu mine” apare prima dată în ea.md.
Asociația „Forța Fermierilor” avertizează că escaladarea conflictului militar din Orientul Mijlociu și efectele asupra piețelor energetice globale vor duce, cu siguranță, la creșterea prețurilor la carburanți, inclusiv în Republica Moldova. Potrivit organizației, aceste evoluții afectează imediat sectorul agricol, unde motorina reprezintă unul dintre principalele costuri de producție. O nouă majorare a prețului la motorină […] Articolul Fermierii pe marginea colapsului: Prețul motorinei amenință întreaga agricultură apare prima dată în ea.md.
Mai mult decât estetică: Revoluția Clear Aligner și modul în care ortodonția digitală îți redefinește sănătatea și succesul # EA.md
Se spune că zâmbetul este singurul accesoriu care nu se demodează niciodată, o declarație universală de încredere și deschidere. Însă, în 2026, ortodonția a încetat să mai fie privită exclusiv prin prisma „dinților drepți”. Astăzi, tratamentul ortodontic, condus de inovațiile în sistemele de Clear Aligner (gutiere transparente), este o investiție strategică în sănătatea integrată a […] Articolul Mai mult decât estetică: Revoluția Clear Aligner și modul în care ortodonția digitală îți redefinește sănătatea și succesul apare prima dată în ea.md.
În era tehnologiei digitale, pierderea unui dinte din cauza unei infecții profunde nu mai este o fatalitate, ci o problemă care își găsește rezolvarea prin precizie și inovație. Astăzi, asistăm la o schimbare de paradigmă: accentul se mută de la extracție și înlocuire, către conservarea dintelui natural cu orice preț, grație unor tratamente endodontice realizate […] Articolul Dinții naturali pot fi salvați: Revoluția tratamentelor endodontice moderne apare prima dată în ea.md.
Arhitectura unui zâmbet invincibil: Cum să investești inteligent în imaginea și sănătatea ta # EA.md
Se spune că zâmbetul este singurul accesoriu care nu se demodează niciodată. Totuși, dincolo de estetică, dantura noastră este un mecanism biologic complex care ne influențează postura, digestia și chiar modul în care suntem percepuți în societate. Într-o lume în care detaliile fac diferența, vizita la un cabinet stomatologic modern a încetat să mai fie […] Articolul Arhitectura unui zâmbet invincibil: Cum să investești inteligent în imaginea și sănătatea ta apare prima dată în ea.md.
Primărița orașului Durlești, Eleonora Șaran, a venit cu un mesaj din arest preventiv, după ce a fost reținută de ofițerii CNA într-un dosar privind presupuse delapidări de terenuri publice. Edila susține că acțiunile autorităților ar avea un caracter abuziv și afirmă că situația demonstrează că „dacă nu ești în partidul de guvernământ, devii vulnerabil”. În […] Articolul Arest în dosarul delapidărilor: Primărița de Durlești acuză presiuni politice după reținere apare prima dată în ea.md.
Accident violent la Ocnița: O femeie, în reanimare după ce un Volkswagen a derapat pe polei și a lovit-o # EA.md
O femeie de 58 de ani a ajuns în stare gravă la reanimare după ce a fost lovită de un automobil care a derapat pe un sector de drum acoperit cu polei, în localitatea Bîrnova, raionul Ocnița. Accidentul s-a produs pe traseul R-11, după ce șoferița ar fi pierdut controlul volanului în timp ce traversa […] Articolul Accident violent la Ocnița: O femeie, în reanimare după ce un Volkswagen a derapat pe polei și a lovit-o apare prima dată în ea.md.
Alertă la primele ore ale dimineții: O femeie de 38 de ani a căzut de la etajul superior al unui bloc # EA.md
O femeie și-a pierdut viața în dimineața zilei de 3 martie, după ce ar fi căzut în gol de la etajul superior al unui bloc de locuințe din Chișinău. Tragedia s-a produs în jurul orei 07:12, pe strada Calea Orheiului, din sectorul Rîșcani al capitalei. Potrivit poliției, oamenii legii au fost alertați în această dimineață […] Articolul Alertă la primele ore ale dimineții: O femeie de 38 de ani a căzut de la etajul superior al unui bloc apare prima dată în ea.md.
Peste 50 de moldoveni victime ale exploatării în Italia. Doi conaționali, trimiși la închisoare # EA.md
Doi moldoveni au fost condamnați în Italia pentru exploatarea a peste 50 de lucrători din Republica Moldova. Autoritățile italiene au pus sub sechestru bunuri în valoare de peste un milion de lei, obținute din activitățile ilegale. Printre bunurile confiscate se numără imobile, conturi bancare și un autovehicul de lux. Anchetatorii susțin că cei doi ar […] Articolul Peste 50 de moldoveni victime ale exploatării în Italia. Doi conaționali, trimiși la închisoare apare prima dată în ea.md.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat noile prețuri la carburanți pentru marți, 3 martie: benzina se scumpește cu 9 bani, iar motorina cu 15 bani. Astfel, un litru de benzină 95 va costa 23,84 lei, iar un litru de motorină – 20,87 lei. Scumpirile vin într-un context internațional tensionat. Contractele futures pentru […] Articolul Șoferi, bani în plus la pompă! Carburanții se scumpesc de marți apare prima dată în ea.md.
Prețurile gazelor naturale în Europa au urcat cu aproximativ 25%, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, care amplifică temerile privind posibile perturbări majore ale livrărilor globale de energie, potrivit Bloomberg. Potrivit agenției, îngrijorările sunt legate în special de securitatea transporturilor prin strâmtoarea Ormuz, pe unde tranzitează circa 20% din exporturile mondiale de gaze naturale […] Articolul Gazul crește cu 25% în Europa, iar Moldova simte deja efectele apare prima dată în ea.md.
Ministerul Sănătății și Agenția de Guvernare Electronică au anunțat luni, 2 martie, lansarea oficială a sistemului informațional „Portalul certificatelor de concediu medical” (SIPCCM), o platformă digitală care schimbă integral modul de constatare a incapacității temporare de muncă și de eliberare a certificatelor medicale. Începând cu 1 martie 2026, certificatele de concediu medical sunt emise exclusiv […] Articolul Concediul medical devine digital: certificatul, disponibil exclusiv online din 1 martie apare prima dată în ea.md.
Clasamentul încrederii politice: Putin și Lukașenko, în frunte. Ce poziție ocupă Nicușor Dan # EA.md
Alexandr Lukașenko, Vladimir Putin și Emmanuel Macron conduc clasamentul liderilor mondiali în care moldovenii au cea mai mare încredere, potrivit Barometrului socio-politic realizat de IMAS. În contrast, președintele SUA, Donald Trump, se situează pe ultima poziție a topului. Ce locuri au ocupat Nicușor Dan și Volodimir Zelenski — vedeți în continuare. „Un clasament al […] Articolul Clasamentul încrederii politice: Putin și Lukașenko, în frunte. Ce poziție ocupă Nicușor Dan apare prima dată în ea.md.
„Am stat la aceeași masă cu omul care mi-a trimis «coletul»”. Costețchi, audiată în dosarul sicrielor # EA.md
Influencerița Daniela Costețchi a rupt tăcerea la o săptămână după scandalul sicrielor și a venit cu noi dezvăluiri despre anchetă. Aceasta spune că a fost audiată timp de cinci ore la Poliție și că a aflat, cu surprindere, că ar fi stat la aceeași masă, fără să știe, cu persoana care i-ar fi lăsat „coletul” […] Articolul „Am stat la aceeași masă cu omul care mi-a trimis «coletul»”. Costețchi, audiată în dosarul sicrielor apare prima dată în ea.md.
„Challenge nou: supraviețuiește cu 2000 de lei!” Adrian Gavriliță, criticat pentru provocarea plăților online timp de o lună # EA.md
Ministrul Finanțelor, Adrian Gavriliță, le-a lansat moldovenilor un nou challenge: să efectueze doar plăți electronice timp de cel puțin o lună. Provocarea nu a stârnit însă entuziasm, ci reacții ironice pe rețelele de socializare. „Bodaprosti că nu ne provoacă să producem gaze”, „După ce terminați luna, propunem alt challenge – выжить на 2000 лей”, au […] Articolul „Challenge nou: supraviețuiește cu 2000 de lei!” Adrian Gavriliță, criticat pentru provocarea plăților online timp de o lună apare prima dată în ea.md.
Potrivit structurii anului școlar 2025/2026, publicate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), vacanța de primăvară începe pe 5 martie și se va încheia pe 8 martie, inclusiv. Elevii se întorc la școală luni, 9 martie. Următoarea pauză din an este vacanța de Paște, programată între 11 și 20 aprilie, ultima din acest an școlar. Articolul Primăvara aduce vacanță! Câte zile libere vor avea școlarii apare prima dată în ea.md.
Din 1 martie, tarifele pentru transportul rutier de pasageri pe rute regulate se calculează după o nouă metodologie aprobată de Guvern. Acum, transportatorii rutieri vor putea justifica tarifele în funcție de costurile lor reale, în loc să lucreze în conformitate cu cifrele stabilite în mod rigid. Ca urmare, prețul biletelor poate crește cu 20%, […] Articolul Din 1 martie, plățile pentru transportul public se fac după noile tarife apare prima dată în ea.md.
La punctul de trecere „Novîe Troianî”, un bărbat de 30 de ani a încercat să părăsească Ucraina spre Moldova, deghizat în haine de femeie și pretinzând că are 71 de ani, prezentându-se drept o pensionară. Schema de deghizare a fost descoperită în timpul controlului pașapoartelor, când inspectorii au suspectat ceva neobișnuit în comportamentul „pasagerei”, […] Articolul Ucrainenii surprind din nou: un bărbat prins la graniță deghizat în bunică apare prima dată în ea.md.
După războiul din 1992 de pe Nistru, mulți veterani s-au întors acasă fără locuințe și fără sprijin social clar. Promisiunile făcute în timpul serviciului la Ministerul de Interne, inclusiv asigurarea cu spațiu locativ, au rămas neîndeplinite, pe fondul privatizărilor și restructurărilor care au redus drastic fondul locativ pentru angajați în anii ’90. Fostul viceministru […] Articolul 56 de veterani în „blocul deputaților”: cum au ajuns proprietari în inima Chișinăului apare prima dată în ea.md.
Postul Mare este una dintre cele mai importante perioade din anul bisericesc, dedicată pregătirii spirituale pentru Paștele ortodox. Preotul Vlad Mihăilă explică că această perioadă are o semnificație profund duhovnicească, reprezentând întoarcerea omului către ascultarea de Dumnezeu și reconectarea cu viața spirituală. Părintele a explicat că postul nu înseamnă doar abținerea de la anumite […] Articolul Tot ce trebuie să știi despre Postul Mare, explicat de un preot apare prima dată în ea.md.
Postul Mare nu schimbă doar meniul, ci și obiceiurile de cumpărături. În acest sezon, urzicile sunt vedetele pieței: foarte căutate, dar și scumpe – 200 de lei kilogramul. Pișcă nu doar la gătit, ci și la preț! Totuși, legumele și boboasele rămân produsele de bază pentru mesele de post. În schimb, la tarabele cu […] Articolul Postul aduce cerere mare: iată cât costă produsele de post la Piața Centrală apare prima dată în ea.md.
Teatrul Național „Eugène Ionesco” aduce magia poveștilor și comediei pe scenă: „Peter Pan” și „Chirița în provincie” # EA.md
Weekendul acesta, la Teatrul Național „Eugène Ionesco”, spectatorii de toate vârstele sunt invitați la două spectacole speciale. Sâmbătă, 7 martie, copiii și părinții vor zbura în „Țara de Nicăieri” alături de Peter Pan, într-un spectacol plin de imaginație și nostalgie pentru copilărie. Duminică, 8 martie, publicul adult și adolescenții se vor bucura de umorul clasic […] Articolul Teatrul Național „Eugène Ionesco” aduce magia poveștilor și comediei pe scenă: „Peter Pan” și „Chirița în provincie” apare prima dată în ea.md.
Cum a început războiul din 1992: „Tata a rămas acolo fără voia lui și nu putea părăsi frontul” # EA.md
Războaiele nu se uită, dar modul în care le păstrăm în memorie diferă. Acum 34 de ani, Republica Moldova a trecut printr-un conflict considerat, chiar și astăzi, nesfârșit. Cei aproape 400 de oameni care și-au pierdut viața în dreapta Nistrului pentru a apăra independența statului trăiesc mai mult în amintirile celor dragi, chiar dacă zeci […] Articolul Cum a început războiul din 1992: „Tata a rămas acolo fără voia lui și nu putea părăsi frontul” apare prima dată în ea.md.
Unirea, din nou pe masa deciziilor? Un nou sondaj ar putea schimba cursul politic al Republicii Moldova # EA.md
Tema reunirii Republicii Moldova cu România reapare tot mai insistent în spațiul public, iar în curând ar putea fi testată din nou opinia reală a cetățenilor. O inițiativă civică propune realizarea unui nou sondaj național, în contextul schimbărilor politice și geopolitice din ultimele luni, care ar fi putut modifica semnificativ percepția populației. La începutul anului […] Articolul Unirea, din nou pe masa deciziilor? Un nou sondaj ar putea schimba cursul politic al Republicii Moldova apare prima dată în ea.md.
