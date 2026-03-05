Președinta Maia Sandu: „Lumea de astăzi se schimbă foarte tare și trebuie să întreprindem măsurile necesare pentru ca să ne protejăm”
Moldpres, 5 martie 2026 21:20
Evoluțiile de la nivel mondial și situația din Orientul Mijlociu demonstrează că lumea de astăzi și cea de mâine se schimbă rapid și intrăm într-o zonă complicată. În aceste condiții, Republica Moldova trebuie să întreprindă măsurile necesa...
Acum 30 minute
21:20
Acum 4 ore
18:50
Primele facturi calculate conform tarifului micșorat la gazele naturale vor fi emise la începutul lunii martie 2026. Acestea vor reflecta consumul de gaze naturale înregistrat pe parcursul lunii februarie, transmite MOLDPRES.Energocom a explicat astăzi modul de ...
18:20
Parlamentul facilitează exercitarea dreptului la cetățenie: trei inițiative votate în prima lectură de deputați # Moldpres
Parlamentul a votat în prima lectură trei inițiative legislative care oferă soluții normative pentru facilitarea exercitării dreptului la cetățenie. Propunerile au drept scop eliminarea unor dificultăți administrative apărute în practica aplicării legislaț...
18:00
Campania „Învață în Moldova” // Absolvenții de liceu descoperă oportunitățile oferite de universitățile din țară # Moldpres
Circa 5 mii de liceeni din Chișinău și Bălți au vizitat universitățile din țară pentru a descoperi oportunitățile oferite de acestea și programele de studii pe care le-ar putea urma după absolvire. Vizitele au loc în cadrul campaniei naționale de promovare a s...
Acum 6 ore
17:30
Asistența juridică garantată de stat, solicitată mai des: peste 65 de mii de cazuri în 2025 # Moldpres
Numărul persoanelor care au beneficiat de asistență juridică garantată de stat a crescut în anul 2025, fiind înregistrate 65 069 de cazuri, cu 4 540 mai multe decât în anul precedent. Datele au fost prezentate în plenul Legislativului de Lilian ...
17:20
CNAS atenționează cetățenii despre tentative de fraudă ce implică date cu caracter personal # Moldpres
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) atenționează beneficiarii plăților sociale despre tentative de fraudă ce implică date cu caracter personal. Instituția semnalează cazuri în care persoane necunoscute au telefonat beneficiarii de pensii și s-au prezentat...
16:50
16:50
Expoziția MOLDAGROTECH SPRING 2026, organizată la Moldexpo: tehnică agricolă de ultimă generație și soluții inteligente pentru agricultură # Moldpres
Expoziția internațională specializată de mașini, echipamente și tehnologii pentru sectorul agricol MOLDAGROTECH (spring) va fi organizată în perioada 11-14 martie la Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo”. Evenimentul dă startul sezonului agrico...
16:50
BTA: Deputatul subliniază importanța păstrării raionului Taraclia din Republica Moldova ca centru al etnicilor bulgari # Moldpres
În cadrul unei recepții de Ziua Națională a Bulgariei, organizată în capitala moldoveană Chișinău, deputata Rositsa Kirova, președinta Comisiei pentru participarea directă a cetățenilor și interacțiunea cu societatea civilă din Adunarea Națională a Bul...
16:40
Radiodifuzorii ar putea fi obligați să asigure o cotă de 50% de conținut în limba română. Consiliul Audiovizual solicită Parlamentului și Ministerului Culturii revizuirea Codului Serviciilor Media Audiovizuale # Moldpres
Radiodifuzorii din Republica Moldova ar putea fi obligați să asigure 50% din conținut în limba română din totalul emisiei și să difuzeze programele străine în limba lor originală, cu subtitrare sau dublare în limba română. Consiliul Audioviz...
16:40
Zelenski: statele din Orientul Mijlociu au folosit în câteva zile mai multe rachete Patriot decât Ucraina în patru ani de război # Moldpres
Statele din Orientul Mijlociu au utilizat în câteva zile mai multe rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot decât a avut Ucraina la dispoziție în aproape patru ani de război, a declarat astăzi președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski,...
16:30
La data de 5 martie curent, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a efectuat o vizită de lucru în raionul Anenii Noi, unde a avut întrevederi cu conducerea raionului și cu primarii localităților situate în perimetrul Zonei de Securitate. Di...
16:30
Vicepremierul Mihai Popșoi: „Autoritățile de la Chișinău depun eforturi pentru a păstra stabilitatea în Republica Moldova, inclusiv în domeniul energetic” # Moldpres
Autoritățile de la Chișinău depun eforturi pentru a păstra stabilitatea în Republica Moldova, inclusiv în domeniul energetic, și avem încredere că lucrurile vor rămâne în albia stabilității. Afirmația a fost făcută, la Berlin, de vicepre...
16:30
Rusia şi Ucraina au anunţat joi un schimb a câte 200 de prizonieri de război din fiecare tabără, ca parte a acordurilor încheiate în recentele negocieri de pace desfăşurate la Geneva, relatează agenţia EFE. Partea rusă a anunţat de asemenea că alţi ...
16:00
Ministrul Mihai Popșoi, discuții cu premierul Statului Qatar. Evoluțiile recente de securitate din Orientul Mijlociu, pe agendă # Moldpres
Vicepremierul Mihai Popșoi a avut astăzi o convorbire telefonică cu prim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Statului Qatar, Șeicul Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, comunică MOLDPRES.În cadrul discuției au fost abordate evoluțiile recente de s...
15:50
Numirea membrilor propuși de partenerii de dezvoltare în comisiile de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor va fi făcută cu majoritatea simplă de voturi # Moldpres
Numirea membrilor propuși de partenerii de dezvoltare în comisiile de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor va fi făcută cu majoritatea simplă de voturi, și nu cu două treimi, cum era anterior. Un amendament în acest sens, la proiectul de lege care...
Acum 8 ore
15:40
Premierul Alexandru Munteanu, la Forumul Investițional în sectorul Agroalimentar: „Investițiile de azi în agricultura Moldovei înseamnă investiții într-o economie care se aliniază rapid la piața europeană” # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a îndemnat investitorii să contribuie la dezvoltarea agriculturii moldovenești, prin proiecte concrete, noi parteneriate și expertiză. Mesajul a fost transmis la Forumul Investițional în sectorul Agroalimentar, desfășurat astă...
15:30
VIDEO // Lot de aproape 19 tone de rodii neconforme, oprit la frontieră și distrus sub supravegherea autorităților # Moldpres
Un lot de 18.900 de kilograme de rodii a fost depistat ca fiind neconform în urma controalelor consolidate efectuate la punctele de trecere a frontierei asupra produselor de origine vegetală importate, transmite MOLDPRES cu referire la Agenția Națională pentru Siguranț...
15:30
FOTO // Un sector important al drumului G108 din Cobusca Nouă, Anenii Noi, reabilitat și modernizat # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) a anunțat finalizarea lucrărilor de reparație a sectorului de drum G108 M5-Florești-Anenii Noi, la kilometrii 9,00 și 16,08 (Etapa I). Recepția lucrărilor a avut loc astăzi și a reunit reprezentanți ai Administrației Națio...
15:10
Autoritățile statului au aplicat sechestre în valoare totală de 7,57 miliarde de lei pe cazul „Frauda bancară” # Moldpres
Autoritățile statului au aplicat sechestre în valoare totală de 7,57 miliarde de lei pe cazul „Frauda bancară”. Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) din cadrul Centrului Național Anticorupție (CNA) a pus sechestre în valoare de 4,...
14:50
Accesul jurnaliștilor la ședințele Comisiei Unificate de Control și în Zona de Securitate, subiect de discuție la Bender # Moldpres
La 5 martie 2026, Comisia Unificată de Control s-a reunit pentru un singur subiect pe agendă: cel ce vizează activitatea Centrului de presă al CUC și acreditarea neîngrădită a jurnaliștilor interesați de reflectarea situatiei din aria de responsabilitate a Forțelo...
14:50
Starea de alertă în domeniul energetic, introdusă la 4 martie, este o măsură de atenuare și prevenție, menită să protejeze consumul intern și să mențină stabilitatea sistemului electroenergetic. Explicațiile au fost oferite astăzi de Ministerul Energiei, infor...
14:40
Ziua Mondială a Eficienței Energetice: Moldova își reafirmă angajamentul pentru un consum inteligent și sustenabil # Moldpres
Comunitatea internațională marchează pe 5 martie Ziua Mondială a Eficienței Energetice, o inițiativă lansată la finele anilor ’90 în Austria pentru a promova utilizarea rațională a resurselor. Pentru Republica Moldova, ediția din acest an capătă o semnifi...
14:40
Alegerea unui nou membru în Comisia de evaluare a procurorilor // Igor Grosu: „Trebuie să fie găsite soluții pentru a debloca procesul” # Moldpres
Atunci când un proces este blocat din lipsa unui număr de voturi necesar, trebuie să fie găsite soluții pentru a debloca procesul. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în contextul numirii unui nou membru în Comisia de eval...
14:30
Mai mulți cetățeni moldoveni semnalează acțiuni de intimidare sau reținere în Federația Rusă. MAE: „Ambasada R. Moldova la Moscova depune efort pentru a obține eliberarea acestora” # Moldpres
Mai mulți cetățeni moldoveni sesizează autoritățile Republicii Moldova despre acțiuni de intimidare sau reținere atât la intrarea în Federația Rusă, cât și pe teritoriul statului. Ambasada Republicii Moldova la Moscova, prin oficiul consular, oferă s...
14:00
Speakerul Igor Grosu, despre aprovizionarea cu gaze a regiunii transnistrene: „Sunt ai noștri, trebuie să avem grijă de ei, dar atent” # Moldpres
Autoritățile au decis prelungirea deciziei de desemnare a „Moldovagaz” în calitate de entitate responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene pentru a fi asigurată livrarea resurselor energetice în regiune, cu respectarea tutu...
13:50
FOTO // Sprijin pentru antreprenoarele din sectorul agroalimentar, reafirmat de AIPA la Gala Femeilor în Agricultură # Moldpres
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a participat ieri la cea de-a cincea ediție a evenimentului „Pria Gala Femeilor în Agricultură”, organizat de PRIAevents, reconfirmându-și sprijinul pentru promovarea și susținerea femeil...
Acum 12 ore
13:40
FOTO // „Din lume în lume”, creația lui Mircea Cantor, expusă la Muzeul Național din Chișinău # Moldpres
Sculptura „Take the World into the World” („Du lumea în lume”), semnată de Mircea Cantor, a fost prezentată publicului la Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Lucrarea, care reprezintă un glob sferic alb, sugerând forma Pământului,...
13:30
Republica Moldova ar putea finaliza procedura de retragere din Comunitatea Statelor Independente (CSI) chiar în următoarele săptămâni. Afirmațiile au fost făcute astăzi la începutul ședinței Parlamentului de speakerul Igor Grosu, comunică MOLDPRES....
13:20
Consumul intern de energie, asigurat în proporție de 79 la sută de regenerabile, joi la amiază # Moldpres
O pondere de 79 la sută din consumul intern de energie electrică al Republicii Moldova a fost asigurat astăzi, la amiază, de sursele de energie regenerabilă, informează MOLDPRES.„Aproape 79% din consumul intern de energie electrică de 367,4 MW la ora 12.00 erau...
13:10
VIDEO // Ministrul de Externe al Germaniei, Johann Wadephul: „R. Moldova a atins progrese remarcabile în procesul de aderare la UE. Este foarte important să nu încetiniți ritmul reformelor” # Moldpres
Republica Moldova a atins progrese remarcabile în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Este foarte important să nu încetiniți ritmul reformelor pentru că oamenii din Moldova fac parte din familia europeană. Mesajul a fost transmis astăzi de ministrul de Ext...
13:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat că, de astăzi, stocurile de benzină și motorină sunt gestionate în regim de control sporit de către autorități, după ce a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului cu privire ...
13:00
Șeful CNA în Parlament: Grupuri criminale au folosit metode sofisticate, inclusiv criptomonede, pentru a influența votul în Moldova # Moldpres
Ofițerii Centrului Național Anticorupție /CNA/ au inițiat anul trecut 20 de cauze penale în domeniul electoral, vizând peste 200 de figuranți. În cadrul măsurilor speciale, au fost documentate transmiteri ilicite în valoare de 20 milioane de lei. Tot...
12:50
Guvernul va beneficia de expertiză suplimentară pentru accelerarea agendei de dezvoltare a țării, în cadrul proiectului „Echipa de Sprijin pentru Reforme”, finanțat de Uniunea Europeană (UE) și implementat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dez...
12:00
Directorul CNA la raport în Parlament: În 2025, Centrul Național Anticorupție a documentat peste 800 de infracțiuni și a aplicat sechestre de peste 710 milioane de lei # Moldpres
În anul trecut, ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au documentat peste 800 de infracțiuni și a aplicat sechestre de peste 710 milioane de lei. Datele au fost prezentate astăzi în cadrul ședinței Parlamentului de directorul CNA, Alexandr Pînza...
11:50
REPORTAJ MOLDPRES // Moldova Agro-Invest 2026 – drumul de la reforme strategice la fluxuri masive de capital european # Moldpres
Republica Moldova a devenit astăzi epicentrul dialogului economic regional prin găzduirea Forumului Investițional în Sectorul Agroalimentar 2026. Evenimentul, organizat sub egida Platformei de Parteneriat Agroalimentar (APP), a reunit la Chișinău oficiali guvernamental...
11:50
Peste 80 de cetățeni moldoveni au ajuns în această dimineață în Republica Moldova printr-un zbor operat pe ruta Dubai–Chișinău. Următoarea cursă este planificată în perioada apropiată, în conformitate cu graficul aprobat de autoritățile ...
11:40
VIDEO // O femeie a fost reținută după ce ar fi furat peste un milion de lei dintr-un apartament din Chișinău # Moldpres
O femeie de 40 de ani din raionul Sângerei a fost reținută de polițiști și procurori, fiind suspectată că ar fi furat peste un milion de lei dintr-un apartament din Chișinău, după ce ar fi intrat în locuință folosind un duplicat al cheii, transmite MOLDPRE...
11:30
Republica Moldova își consolidează cooperarea cu Uniunea Europeană în domeniul transporturilor # Moldpres
Republica Moldova continuă procesul de aprofundare a relațiilor cu Uniunea Europeană prin participarea la Dialogul la Nivel Înalt Republica Moldova – Uniunea Europeană în domeniul transporturilor, desfășurat la Bruxelles, Regatul Belgiei. Delegația moldov...
11:20
Circa 500 de tentative de corupere, denunțate de polițiști. Ministra Daniella Misail-Nichitin: „Fenomenul corupției în Poliția Națională rămâne minor” # Moldpres
Circa 500 de polițiști au denunțat anul trecut tentativele de corupere. Raportările din anul 2025 sunt cu aproximativ 474% mai multe decât în anul 2022. Datele au fost prezentate de Ministerul Afacerilor Interne (MAI), comunică MOLDPRES.Potrivit instituției,...
11:20
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat astăzi, cu votul a 61 de deputați, în lectura finală proiectul de lege care reorganizează rețeaua de informații contabile agricole (RICA), transformând-o în Rețeaua de date privind durabilitatea agricolă (RDDA), c...
11:20
Parlamentul Republicii Moldova a ratificat Acordul privind măsurile de competența statului portuar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, încheiat la Roma în 2009. Decizia urmărește alinierea politicilor na...
11:10
Președintele Parlamentului: „Consiliul Concurenței și ANRE trebuie să stea cu ochii pe prețurile la pompă” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a lansat astăzi un apel ferm către Consiliul Concurenței și Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), atenționând asupra unor eventuale creșterilor nejustificate ale prețurilor la carburanți, comun...
11:10
Un atac cu drone atribuit Iranului a vizat joi, 5 martie, aeroportul din Nahicevan, enclava Azerbaidjanului, potrivit informațiilor publicate de agenția azeră APA și de publicația locală Minval, citate de MOLDPRES.Conform Ministerului de Externe al Azerbaidjanului, o dr...
11:00
Reparații de urgență pe mai multe drumuri naționale, după degradările apărute în urma sezonului rece # Moldpres
Autoritățile continuă intervențiile pe rețeaua de drumuri naționale afectată de condițiile meteo din sezonul de iarnă. Echipele unităților teritoriale ale S.A. „Drumuri” sunt mobilizate în teren și execută lucrări de plombare a gropilor cu mixtură...
11:00
Valeriu Chiveri:„Evoluția situației în regiunea transnistreană – din punct de vedere economic și social – este în prezent complet dependentă de Chișinău” # Moldpres
În paginile buletinului, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, explică de ce este important ca acest proces de reintegrare să fie accelerat, dar nu forțat, și arată că acest lucru se produce deja de facto prin faptul că firmele din stânga Nist...
11:00
Stare de alertă în sectorul energetic. Serviciul Vamal a instituit măsuri temporare privind exportul și reexportul produselor petroliere # Moldpres
Serviciul Vamal va permite exportul și reexportul produselor petroliere principale de tip standard din Portul Internațional Liber Giurgiulești (PILG) doar în situația în care stocurile depozitate depășesc: 8 000 de tone - benzină și 25 000 de tone – moto...
10:30
Pentagonul vrea să achiziționeze drone ucrainene de interceptare, pentru a contracara atacurile Iranului # Moldpres
Pentagonul și cel puțin un guvern din Golf sunt în negocieri pentru achiziționarea de interceptori fabricați în Ucraina pentru a respinge atacurile dronelor iraniene, potrivit unor date din industria ucraineană, citate de Financial Times, preluat de digi24.ro și...
10:20
Circa 730 mii de persoane din Republica Moldova au beneficiat în anul 2025 de medicamente și dispozitive medicale compensate din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM). Astfel, aproximativ fiecare a treia persoană din țară a primit produse co...
10:10
FOTO // Șapte studenți de la USMF „Nicolae Testemițanu” au beneficiat de un schimb de experiență academică la Școala Superioară de Sănătate din Lisabona # Moldpres
Șapte studenți din anul II de la programul de studii superioare de licență Tehnologie radiologică și imagistică din cadrul Facultății de Medicină nr. 1 a Universității de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” au beneficiat de o mobil...
