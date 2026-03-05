Președintele Parlamentului: „Consiliul Concurenței și ANRE trebuie să stea cu ochii pe prețurile la pompă”
Moldpres, 5 martie 2026 11:10
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a lansat astăzi un apel ferm către Consiliul Concurenței și Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), atenționând asupra unor eventuale creșterilor nejustificate ale prețurilor la carburanți, comun...
Acum 5 minute
11:30
Republica Moldova își consolidează cooperarea cu Uniunea Europeană în domeniul transporturilor # Moldpres
Republica Moldova continuă procesul de aprofundare a relațiilor cu Uniunea Europeană prin participarea la Dialogul la Nivel Înalt Republica Moldova – Uniunea Europeană în domeniul transporturilor, desfășurat la Bruxelles, Regatul Belgiei. Delegația moldov...
Acum 15 minute
11:20
Circa 500 de tentative de corupere, denunțate de polițiști. Ministra Daniella Misail-Nichitin: „Fenomenul corupției în Poliția Națională rămâne minor” # Moldpres
Circa 500 de polițiști au denunțat anul trecut tentativele de corupere. Raportările din anul 2025 sunt cu aproximativ 474% mai multe decât în anul 2022. Datele au fost prezentate de Ministerul Afacerilor Interne (MAI), comunică MOLDPRES.Potrivit instituției,...
11:20
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat astăzi, cu votul a 61 de deputați, în lectura finală proiectul de lege care reorganizează rețeaua de informații contabile agricole (RICA), transformând-o în Rețeaua de date privind durabilitatea agricolă (RDDA), c...
11:20
Parlamentul Republicii Moldova a ratificat Acordul privind măsurile de competența statului portuar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, încheiat la Roma în 2009. Decizia urmărește alinierea politicilor na...
Acum 30 minute
11:10
11:10
Un atac cu drone atribuit Iranului a vizat joi, 5 martie, aeroportul din Nahicevan, enclava Azerbaidjanului, potrivit informațiilor publicate de agenția azeră APA și de publicația locală Minval, citate de MOLDPRES.Conform Ministerului de Externe al Azerbaidjanului, o dr...
Acum o oră
11:00
Reparații de urgență pe mai multe drumuri naționale, după degradările apărute în urma sezonului rece # Moldpres
Autoritățile continuă intervențiile pe rețeaua de drumuri naționale afectată de condițiile meteo din sezonul de iarnă. Echipele unităților teritoriale ale S.A. „Drumuri” sunt mobilizate în teren și execută lucrări de plombare a gropilor cu mixtură...
11:00
Valeriu Chiveri:„Evoluția situației în regiunea transnistreană – din punct de vedere economic și social – este în prezent complet dependentă de Chișinău” # Moldpres
În paginile buletinului, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, explică de ce este important ca acest proces de reintegrare să fie accelerat, dar nu forțat, și arată că acest lucru se produce deja de facto prin faptul că firmele din stânga Nist...
11:00
Stare de alertă în sectorul energetic. Serviciul Vamal a instituit măsuri temporare privind exportul și reexportul produselor petroliere # Moldpres
Serviciul Vamal va permite exportul și reexportul produselor petroliere principale de tip standard din Portul Internațional Liber Giurgiulești (PILG) doar în situația în care stocurile depozitate depășesc: 8 000 de tone - benzină și 25 000 de tone – moto...
Acum 2 ore
10:30
Pentagonul vrea să achiziționeze drone ucrainene de interceptare, pentru a contracara atacurile Iranului # Moldpres
Pentagonul și cel puțin un guvern din Golf sunt în negocieri pentru achiziționarea de interceptori fabricați în Ucraina pentru a respinge atacurile dronelor iraniene, potrivit unor date din industria ucraineană, citate de Financial Times, preluat de digi24.ro și...
10:20
Circa 730 mii de persoane din Republica Moldova au beneficiat în anul 2025 de medicamente și dispozitive medicale compensate din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM). Astfel, aproximativ fiecare a treia persoană din țară a primit produse co...
10:10
FOTO // Șapte studenți de la USMF „Nicolae Testemițanu” au beneficiat de un schimb de experiență academică la Școala Superioară de Sănătate din Lisabona # Moldpres
Șapte studenți din anul II de la programul de studii superioare de licență Tehnologie radiologică și imagistică din cadrul Facultății de Medicină nr. 1 a Universității de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” au beneficiat de o mobil...
10:00
Washingtonul sugerează că ofensiva împotriva Iranului ar putea dura până la opt săptămâni # Moldpres
Administrația președintelui american Donald Trump a declarat miercuri că armata SUA deține suficiente muniții pentru a-și duce la bun sfârșit campania împotriva Iranului, sugerând că războiul împotriva Republicii islamice ar putea dura până...
09:50
Aeroportul Ben-Gurion din Tel Aviv a fost redeschis după cinci zile de la începutul loviturilor asupra Iranului # Moldpres
Aeroportul Ben-Gurion din Tel Aviv a fost redeschis, după ce a fost închis timp de cinci zile pe fondul loviturilor militare comune ale Israelului și Statelor Unite asupra Iranului, transmite BBC, preluat de MOLDPRES.Primul zbor care a aterizat pe aeroport, în d...
Acum 4 ore
09:20
Un bărbat în vârstă de 39 de ani a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind învinuit de omor și de violență împotriva oamenilor legii, după o crimă comisă într-un subsol de bloc din sectorul Râșcani al capitalei, c...
09:10
08:50
DOC // Publicat în Monitorul Oficial: Guvernul menține subvenționarea de 70% a primei de asigurare agricolă # Moldpres
Guvernul va continua să acopere 70% din costul primei de asigurare agricolă din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, iar contribuția fermierului rămâne la nivelul de 30% din valoarea primei de asigurare. Decizia a fost adoptată de Cabinetul...
08:50
08:50
Mărțișor 2026 // Agenda festivalului, joi, 5 martie: „Amintiri de primăvară” pe scena Filarmonicii Naționale # Moldpres
Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici” invită publicul la concertul „Amintiri de primăvară”, organizat în cadrul Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor 2026”. Organizatorii promit o seară dedicată femeilor și frum...
08:40
Iranul va viza instalaţia nucleară israeliană de la Dimona dacă Israelul şi Statele Unite vor încerca să schimbe regimul din Republica Islamică, a relatat miercuri agenţia de ştiri semi-oficială ISNA, citând un oficial militar iranian, scrie Jerusalem Post, ...
08:30
Restricții temporare la Punctul de Trecere a Frontierei Cimișchioi din cauza mentenanței sistemelor vamale ucrainene # Moldpres
Traversarea frontierei prin Punctul de Trecere a Frontierei Cimișchioi va fi temporar restricționată astăzi, 5 martie, din cauza unor lucrări planificate de mentenanță la sistemele informaționale ale autorităților vamale din Ucraina, comunică MOLDPRES.Potrivit Serv...
08:10
Leul moldovenesc se apreciază astăzi față de euro și dolar, potrivit ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES. Astfel, euro se ieftinește cu patru bani și costă 20 de lei și 16 bani. Dolarul pierde n...
08:00
Traficul de călători și mijloace de transport este intens, joi dimineață, la punctul de trecere a frontierei Leușeni, pe direcția de ieșire din Republica Moldova, informează MOLDPRES.Potrivit Poliției de Frontieră, la această oră se înregistrează un flux m...
Acum 12 ore
23:10
09:00 Membrii Consiliului Superior al Procurorilor se reunesc în ședință, proiectul ordinii de zi;Chișinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfînt, 73;Agenda Parlamentului Republicii Moldova: 09:00, sala pentru conferințe de presă – briefing de...
23:10
Instrucțiuni de protecție pentru cetățenii moldoveni din Israel. Alexandr Roitman: „Fiecare trebuie să știe cum să acționeze pentru a-și proteja viața” # Moldpres
Ambasadorul Republicii Moldova în Israel, Alexandr Roitman, a anunțat actualizarea instrucțiunilor de protecție în contextul evaluării situației de securitate realizate de פיקוד העורף (Home Front Command Israel), transmite MOLDPRES.Potrivit diplomat...
Acum 24 ore
22:30
Mihai Isac: „Patru ani de la depunerea cererii arată că R. Moldova a reușit să transforme o fereastră istorică într-un traseu instituțional” # Moldpres
La patru ani de la depunerea cererii de aderare la Uniunea Europeană, Republica Moldova a reușit să transforme un gest politic făcut într-un context de criză regională într-un proces instituțional avansat, cu efecte concrete în economie, legislație și s...
21:20
Dorin Junghietu: Moldova dispune de stocuri strategice de combustibil, are motorină pentru 12 zile și benzină pentru trei săptămâni # Moldpres
Republica Moldova dispune de stocuri strategice suficiente de combustibil, în contextul incertitudinilor de pe piața energetică generate de situația din Golful Persic și de evoluțiile regionale. Afirmațiile au fost făcute de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, la em...
21:20
Cer predominant senin pe întreg teritoriul țării și fără precipitații, anunță meteorologii pentru ziua de joi, 5 martie. Ziua aerul s eva încălzi până la +13 grade Celsius. Temperaturi pozitive vor fi înregistrate și la noapte, transmite MOLDPRE...
21:00
Criza energetică în stânga Nistrului continuă. Tiraspolul anunță restricții la consumul de gaze naturale, ca urmare a unor defecțiuni critice apărute în mecanismul de livrare, cauzate de evenimentele recente din Orientul Mijlociu, comunică MOLDPRES.P...
20:30
Moldova și Ucraina au convenit asupra reluării exporturilor de carne de pasăre, dar vor fi impuse și anumite condiții # Moldpres
Reprezentanții Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și ai Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Siguranța Alimentară și Protecția Consumatorilor au organizat o întâlnire de lucru pentru a stabili măsurile necesare reluării exporturilor de carne de...
20:10
Peste 5.000 de copii au beneficiat de programele de dezvoltare timpurie în 2025. Datele au fost anunțate de ministrul Sănătății, Emil Ceban, în cadrul unei ședințe de coordonare pe componenta dezvoltării timpurii a copilului (DTC) cu reprezentanta de țară UN...
19:50
Iranul lansează mai puține rachete, iar SUA își extind loviturile în adâncimea teritoriului iranian # Moldpres
Iranul lansează în prezent mai puține rachete decât la începutul războiului declanșat sâmbătă de loviturile americano-israeliene, a afirmat miercuri generalul Dan Caine, șeful Statului Major Interarme al SUA, citat de Reuters și preluat de AGERPRES...
19:40
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut o serie de întrevederi la Berlin cu membri ai Bundestag și reprezentanți ai Guvernului federal, discuțiile fiind axate pe consolidarea relațiilor moldo-germane și sprijinul...
19:00
Israelul prelungește valabilitatea permiselor de muncă pentru anumite categorii de lucrători străini # Moldpres
Autoritățile din Israel intenționează să prelungească până la 30 iunie 2026 valabilitatea permiselor de muncă pentru lucrătorii străini din sectoarele îngrijirii, agriculturii și construcțiilor, fără a fi necesară depunerea unei cereri. Anunțul a fost ...
18:50
Elevii din întreaga țară se vor afla în vacanța de primăvară în perioada 5–8 martie 2026, iar autoritățile îndeamnă părinții să acorde o atenție sporită siguranței copiilor în aceste zile, comunică MOLDPRES.Inspectoratul Gene...
18:20
Guvernatoarea BNM pentru AGERPRES: Fluxurile de bani din diaspora au crescut cu 30% după aderarea la SEPA # Moldpres
Fluxurile de bani trimise de moldovenii din străinătate au crescut cu aproximativ 30% în primele cinci luni de funcționare efectivă a sistemului SEPA, după aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro, afirmă guvernatoarea Băncii Naționale a M...
18:00
Screening gratuit pentru cancerul colorectal în Republica Moldova: 8.000 de persoane testate în 2025 # Moldpres
Persoanele cu vârsta între 50 și 55 de ani se pot testa gratuit în luna martie pentru depistarea cancerului colorectal. Peste 8.000 de persoane au fost testate în 2025, comunică MOLDPRES.Potrivit specialiștilor de la Institutul Oncologic din Moldova...
17:30
Deputații se întrunesc joi în ședință: pe agendă proiecte din agricultură, justiție și transport # Moldpres
Aleșii poporului se vor întruni joi în ședință plenară, începând cu ora 10:00. Biroul permanent al Parlamentului s-a întrunit astăzi și a aprobat ordinea de zi a ședințelor plenare, comunică MOLDPRES.Astfel, în lectura a doua, vor...
17:30
VIDEO // Descinderi la Chișinău și Ialoveni. Patru bărbați, reținuți pentru producerea și distribuirea drogurilor # Moldpres
Patru bărbați au fost reținuți pentru producerea și distribuirea drogurilor. Organele de forță au descins la mai multe adrese din Chișinău și Ialoveni, unde au depistat și scos din circuitul ilegal peste 7 kilograme de marijuana, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspect...
17:00
Moldovagaz va fi responsabilă în continuare de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene # Moldpres
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis astăzi prelungirea desemnării SA „Moldovagaz” în calitate de entitate responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene, informează MOLDPRES.Astfel, Moldo...
17:00
FOTO // Un Centru pentru Memorie și Analiză a războiului din 1992 va fi creat la Chișinău # Moldpres
Un Centru pentru Memorie și Analiză a războiului din 1992 va fi creat la Chișinău. Un Memorandum de înțelegere în acest sens a fost semnat între Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Academia „Ștefan cel Mare”, Agenția Proprietății Publice, ...
16:50
Impactul situației din Orientul Mijlociu asupra pieței carburanților, explicate de ANRE. Alexei Taran: „Nu faceți achiziții în panică” # Moldpres
Republica Moldova dispune de stocuri suficiente de produse petroliere, iar cetățenii sunt îndemnați să nu facă achiziții în panică. În același timp, produse petroliere sunt importate zilnic în țară, iar Agenția Națională pentru Reglementare &i...
16:40
Lucrarea „Take the world into the world”, realizată de sculptorul român Mircea Cantor, va fi prezentată la Chișinău # Moldpres
Sculptura „Take the world into the world” (Du lumea în lume), realizată de maestrul Mircea Cantor, va fi arătată publicului din Republica Moldova vineri, 5 martie, la Muzeul Național de Istorie a Moldovei (Sala Roșie). Evenimentul face parte din suita de ac...
16:30
Fregata iraniană scufundată în Oceanul Indian a fost lovită de o torpilă trasă de un submarin american, anunță SUA # Moldpres
Fregata iraniană care s-a scufundat miercuri în Oceanul Indian în apropiere de Sri Lanka a fost lovită de o torpilă trasă de un submarin american, a declarat secretarul american al apărării, Pete Hegseth, citat de Reuters și AFP, preluat de AGERPRES și MOLDPRE...
16:20
Recepția tradițională organizată de Ambasada Bulgariei în România cu ocazia Zilei Naționale, marcată pe 3 martie, a avut loc la Parlamentul României și a reunit sute de invitați, printre care diplomați și oficiali străini, transmite BTA.Evenimentu...
16:20
Serviciul de vânzare-cumpărare a mașinilor este disponibil online, prin aplicația EVO. Astfel, cetățenii pot vinde sau cumpăra autovehiculele deja înmatriculate în Registrul de stat al vehiculelor, de oriunde ar fi, fără a se deplasa fizic la ghișee și...
15:40
Statul va aloca peste 196 de milioane de lei pentru măsurile de ocupare a forței de muncă. Ministra Natalia Plugaru: „Ne propunem să ajutăm circa 100 000 de cetățenii să-și găsească un loc de muncă” # Moldpres
Statul va aloca în acest an peste 196 de milioane de lei pentru realizarea măsurilor de ocupare a forței de muncă, bugetul fiind de șase ori mai mare decât cel de anul trecut. Măsurile urmăresc angajarea a circa 100 000 de persoane în următorii patru ani....
15:40
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a transmis Consiliului Superior al Magistraturii rapoartele de evaluare în privința candidatelor la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție, Elena Croitor și Oxana Parfeni, înaintând, în ambele cazuri, ...
15:40
Un nou acord moldo-german accelerează modernizarea sistemului sanitar-veterinar, conform standardelor UE # Moldpres
Consolidarea securității alimentare și modernizarea sistemului veterinar din Republica Moldova avansează, prin semnarea „Acordului de implementare a proiectului pentru anul 2026 – Parteneriat moldo-german instituțional în domeniul medicinei veterinare și a...
15:30
Energocom a procurat, în luna februarie, un volum total de 420,508 mii MWh de energie electrică, la un preț mediu ponderat de 123,80 euro/MWh, informează MOLDPRES.Pentru comparație, în luna ianuarie 2026, Energocom a procurat un volum total de 478,233 mii MWh ...
