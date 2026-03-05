Ministrul Mihai Popșoi, discuții cu premierul Statului Qatar. Evoluțiile recente de securitate din Orientul Mijlociu, pe agendă
Moldpres, 5 martie 2026 16:00
Vicepremierul Mihai Popșoi a avut astăzi o convorbire telefonică cu prim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Statului Qatar, Șeicul Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, comunică MOLDPRES.În cadrul discuției au fost abordate evoluțiile recente de s...
• • •
Acum 30 minute
16:00
15:50
Numirea membrilor propuși de partenerii de dezvoltare în comisiile de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor va fi făcută cu majoritatea simplă de voturi # Moldpres
Numirea membrilor propuși de partenerii de dezvoltare în comisiile de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor va fi făcută cu majoritatea simplă de voturi, și nu cu două treimi, cum era anterior. Un amendament în acest sens, la proiectul de lege care...
Acum o oră
15:40
Premierul Alexandru Munteanu, la Forumul Investițional în sectorul Agroalimentar: „Investițiile de azi în agricultura Moldovei înseamnă investiții într-o economie care se aliniază rapid la piața europeană” # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a îndemnat investitorii să contribuie la dezvoltarea agriculturii moldovenești, prin proiecte concrete, noi parteneriate și expertiză. Mesajul a fost transmis la Forumul Investițional în sectorul Agroalimentar, desfășurat astă...
15:30
VIDEO // Lot de aproape 19 tone de rodii neconforme, oprit la frontieră și distrus sub supravegherea autorităților # Moldpres
Un lot de 18.900 de kilograme de rodii a fost depistat ca fiind neconform în urma controalelor consolidate efectuate la punctele de trecere a frontierei asupra produselor de origine vegetală importate, transmite MOLDPRES cu referire la Agenția Națională pentru Siguranț...
15:30
FOTO // Un sector important al drumului G108 din Cobusca Nouă, Anenii Noi, reabilitat și modernizat # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) a anunțat finalizarea lucrărilor de reparație a sectorului de drum G108 M5-Florești-Anenii Noi, la kilometrii 9,00 și 16,08 (Etapa I). Recepția lucrărilor a avut loc astăzi și a reunit reprezentanți ai Administrației Națio...
Acum 2 ore
15:10
Autoritățile statului au aplicat sechestre în valoare totală de 7,57 miliarde de lei pe cazul „Frauda bancară” # Moldpres
Autoritățile statului au aplicat sechestre în valoare totală de 7,57 miliarde de lei pe cazul „Frauda bancară”. Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) din cadrul Centrului Național Anticorupție (CNA) a pus sechestre în valoare de 4,...
14:50
Accesul jurnaliștilor la ședințele Comisiei Unificate de Control și în Zona de Securitate, subiect de discuție la Bender # Moldpres
La 5 martie 2026, Comisia Unificată de Control s-a reunit pentru un singur subiect pe agendă: cel ce vizează activitatea Centrului de presă al CUC și acreditarea neîngrădită a jurnaliștilor interesați de reflectarea situatiei din aria de responsabilitate a Forțelo...
14:50
Starea de alertă în domeniul energetic, introdusă la 4 martie, este o măsură de atenuare și prevenție, menită să protejeze consumul intern și să mențină stabilitatea sistemului electroenergetic. Explicațiile au fost oferite astăzi de Ministerul Energiei, infor...
14:40
Ziua Mondială a Eficienței Energetice: Moldova își reafirmă angajamentul pentru un consum inteligent și sustenabil # Moldpres
Comunitatea internațională marchează pe 5 martie Ziua Mondială a Eficienței Energetice, o inițiativă lansată la finele anilor ’90 în Austria pentru a promova utilizarea rațională a resurselor. Pentru Republica Moldova, ediția din acest an capătă o semnifi...
14:40
Alegerea unui nou membru în Comisia de evaluare a procurorilor // Igor Grosu: „Trebuie să fie găsite soluții pentru a debloca procesul” # Moldpres
Atunci când un proces este blocat din lipsa unui număr de voturi necesar, trebuie să fie găsite soluții pentru a debloca procesul. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în contextul numirii unui nou membru în Comisia de eval...
14:30
Mai mulți cetățeni moldoveni semnalează acțiuni de intimidare sau reținere în Federația Rusă. MAE: „Ambasada R. Moldova la Moscova depune efort pentru a obține eliberarea acestora” # Moldpres
Mai mulți cetățeni moldoveni sesizează autoritățile Republicii Moldova despre acțiuni de intimidare sau reținere atât la intrarea în Federația Rusă, cât și pe teritoriul statului. Ambasada Republicii Moldova la Moscova, prin oficiul consular, oferă s...
Acum 4 ore
14:00
Speakerul Igor Grosu, despre aprovizionarea cu gaze a regiunii transnistrene: „Sunt ai noștri, trebuie să avem grijă de ei, dar atent” # Moldpres
Autoritățile au decis prelungirea deciziei de desemnare a „Moldovagaz” în calitate de entitate responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene pentru a fi asigurată livrarea resurselor energetice în regiune, cu respectarea tutu...
13:50
FOTO // Sprijin pentru antreprenoarele din sectorul agroalimentar, reafirmat de AIPA la Gala Femeilor în Agricultură # Moldpres
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a participat ieri la cea de-a cincea ediție a evenimentului „Pria Gala Femeilor în Agricultură”, organizat de PRIAevents, reconfirmându-și sprijinul pentru promovarea și susținerea femeil...
13:40
FOTO // „Din lume în lume”, creația lui Mircea Cantor, expusă la Muzeul Național din Chișinău # Moldpres
Sculptura „Take the World into the World” („Du lumea în lume”), semnată de Mircea Cantor, a fost prezentată publicului la Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Lucrarea, care reprezintă un glob sferic alb, sugerând forma Pământului,...
13:30
Republica Moldova ar putea finaliza procedura de retragere din Comunitatea Statelor Independente (CSI) chiar în următoarele săptămâni. Afirmațiile au fost făcute astăzi la începutul ședinței Parlamentului de speakerul Igor Grosu, comunică MOLDPRES....
13:20
Consumul intern de energie, asigurat în proporție de 79 la sută de regenerabile, joi la amiază # Moldpres
O pondere de 79 la sută din consumul intern de energie electrică al Republicii Moldova a fost asigurat astăzi, la amiază, de sursele de energie regenerabilă, informează MOLDPRES.„Aproape 79% din consumul intern de energie electrică de 367,4 MW la ora 12.00 erau...
13:10
VIDEO // Ministrul de Externe al Germaniei, Johann Wadephul: „R. Moldova a atins progrese remarcabile în procesul de aderare la UE. Este foarte important să nu încetiniți ritmul reformelor” # Moldpres
Republica Moldova a atins progrese remarcabile în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Este foarte important să nu încetiniți ritmul reformelor pentru că oamenii din Moldova fac parte din familia europeană. Mesajul a fost transmis astăzi de ministrul de Ext...
13:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat că, de astăzi, stocurile de benzină și motorină sunt gestionate în regim de control sporit de către autorități, după ce a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului cu privire ...
13:00
Șeful CNA în Parlament: Grupuri criminale au folosit metode sofisticate, inclusiv criptomonede, pentru a influența votul în Moldova # Moldpres
Ofițerii Centrului Național Anticorupție /CNA/ au inițiat anul trecut 20 de cauze penale în domeniul electoral, vizând peste 200 de figuranți. În cadrul măsurilor speciale, au fost documentate transmiteri ilicite în valoare de 20 milioane de lei. Tot...
12:50
Guvernul va beneficia de expertiză suplimentară pentru accelerarea agendei de dezvoltare a țării, în cadrul proiectului „Echipa de Sprijin pentru Reforme”, finanțat de Uniunea Europeană (UE) și implementat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dez...
Acum 6 ore
12:00
Directorul CNA la raport în Parlament: În 2025, Centrul Național Anticorupție a documentat peste 800 de infracțiuni și a aplicat sechestre de peste 710 milioane de lei # Moldpres
În anul trecut, ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au documentat peste 800 de infracțiuni și a aplicat sechestre de peste 710 milioane de lei. Datele au fost prezentate astăzi în cadrul ședinței Parlamentului de directorul CNA, Alexandr Pînza...
11:50
REPORTAJ MOLDPRES // Moldova Agro-Invest 2026 – drumul de la reforme strategice la fluxuri masive de capital european # Moldpres
Republica Moldova a devenit astăzi epicentrul dialogului economic regional prin găzduirea Forumului Investițional în Sectorul Agroalimentar 2026. Evenimentul, organizat sub egida Platformei de Parteneriat Agroalimentar (APP), a reunit la Chișinău oficiali guvernamental...
11:50
Peste 80 de cetățeni moldoveni au ajuns în această dimineață în Republica Moldova printr-un zbor operat pe ruta Dubai–Chișinău. Următoarea cursă este planificată în perioada apropiată, în conformitate cu graficul aprobat de autoritățile ...
11:40
VIDEO // O femeie a fost reținută după ce ar fi furat peste un milion de lei dintr-un apartament din Chișinău # Moldpres
O femeie de 40 de ani din raionul Sângerei a fost reținută de polițiști și procurori, fiind suspectată că ar fi furat peste un milion de lei dintr-un apartament din Chișinău, după ce ar fi intrat în locuință folosind un duplicat al cheii, transmite MOLDPRE...
11:30
Republica Moldova își consolidează cooperarea cu Uniunea Europeană în domeniul transporturilor # Moldpres
Republica Moldova continuă procesul de aprofundare a relațiilor cu Uniunea Europeană prin participarea la Dialogul la Nivel Înalt Republica Moldova – Uniunea Europeană în domeniul transporturilor, desfășurat la Bruxelles, Regatul Belgiei. Delegația moldov...
11:20
Circa 500 de tentative de corupere, denunțate de polițiști. Ministra Daniella Misail-Nichitin: „Fenomenul corupției în Poliția Națională rămâne minor” # Moldpres
Circa 500 de polițiști au denunțat anul trecut tentativele de corupere. Raportările din anul 2025 sunt cu aproximativ 474% mai multe decât în anul 2022. Datele au fost prezentate de Ministerul Afacerilor Interne (MAI), comunică MOLDPRES.Potrivit instituției,...
11:20
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat astăzi, cu votul a 61 de deputați, în lectura finală proiectul de lege care reorganizează rețeaua de informații contabile agricole (RICA), transformând-o în Rețeaua de date privind durabilitatea agricolă (RDDA), c...
11:20
Parlamentul Republicii Moldova a ratificat Acordul privind măsurile de competența statului portuar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, încheiat la Roma în 2009. Decizia urmărește alinierea politicilor na...
11:10
Președintele Parlamentului: „Consiliul Concurenței și ANRE trebuie să stea cu ochii pe prețurile la pompă” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a lansat astăzi un apel ferm către Consiliul Concurenței și Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), atenționând asupra unor eventuale creșterilor nejustificate ale prețurilor la carburanți, comun...
11:10
Un atac cu drone atribuit Iranului a vizat joi, 5 martie, aeroportul din Nahicevan, enclava Azerbaidjanului, potrivit informațiilor publicate de agenția azeră APA și de publicația locală Minval, citate de MOLDPRES.Conform Ministerului de Externe al Azerbaidjanului, o dr...
11:00
Reparații de urgență pe mai multe drumuri naționale, după degradările apărute în urma sezonului rece # Moldpres
Autoritățile continuă intervențiile pe rețeaua de drumuri naționale afectată de condițiile meteo din sezonul de iarnă. Echipele unităților teritoriale ale S.A. „Drumuri” sunt mobilizate în teren și execută lucrări de plombare a gropilor cu mixtură...
11:00
Valeriu Chiveri:„Evoluția situației în regiunea transnistreană – din punct de vedere economic și social – este în prezent complet dependentă de Chișinău” # Moldpres
În paginile buletinului, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, explică de ce este important ca acest proces de reintegrare să fie accelerat, dar nu forțat, și arată că acest lucru se produce deja de facto prin faptul că firmele din stânga Nist...
11:00
Stare de alertă în sectorul energetic. Serviciul Vamal a instituit măsuri temporare privind exportul și reexportul produselor petroliere # Moldpres
Serviciul Vamal va permite exportul și reexportul produselor petroliere principale de tip standard din Portul Internațional Liber Giurgiulești (PILG) doar în situația în care stocurile depozitate depășesc: 8 000 de tone - benzină și 25 000 de tone – moto...
10:30
Pentagonul vrea să achiziționeze drone ucrainene de interceptare, pentru a contracara atacurile Iranului # Moldpres
Pentagonul și cel puțin un guvern din Golf sunt în negocieri pentru achiziționarea de interceptori fabricați în Ucraina pentru a respinge atacurile dronelor iraniene, potrivit unor date din industria ucraineană, citate de Financial Times, preluat de digi24.ro și...
10:20
Circa 730 mii de persoane din Republica Moldova au beneficiat în anul 2025 de medicamente și dispozitive medicale compensate din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM). Astfel, aproximativ fiecare a treia persoană din țară a primit produse co...
Acum 8 ore
10:10
FOTO // Șapte studenți de la USMF „Nicolae Testemițanu” au beneficiat de un schimb de experiență academică la Școala Superioară de Sănătate din Lisabona # Moldpres
Șapte studenți din anul II de la programul de studii superioare de licență Tehnologie radiologică și imagistică din cadrul Facultății de Medicină nr. 1 a Universității de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” au beneficiat de o mobil...
10:00
Washingtonul sugerează că ofensiva împotriva Iranului ar putea dura până la opt săptămâni # Moldpres
Administrația președintelui american Donald Trump a declarat miercuri că armata SUA deține suficiente muniții pentru a-și duce la bun sfârșit campania împotriva Iranului, sugerând că războiul împotriva Republicii islamice ar putea dura până...
09:50
Aeroportul Ben-Gurion din Tel Aviv a fost redeschis după cinci zile de la începutul loviturilor asupra Iranului # Moldpres
Aeroportul Ben-Gurion din Tel Aviv a fost redeschis, după ce a fost închis timp de cinci zile pe fondul loviturilor militare comune ale Israelului și Statelor Unite asupra Iranului, transmite BBC, preluat de MOLDPRES.Primul zbor care a aterizat pe aeroport, în d...
09:20
Un bărbat în vârstă de 39 de ani a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind învinuit de omor și de violență împotriva oamenilor legii, după o crimă comisă într-un subsol de bloc din sectorul Râșcani al capitalei, c...
09:10
08:50
DOC // Publicat în Monitorul Oficial: Guvernul menține subvenționarea de 70% a primei de asigurare agricolă # Moldpres
Guvernul va continua să acopere 70% din costul primei de asigurare agricolă din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, iar contribuția fermierului rămâne la nivelul de 30% din valoarea primei de asigurare. Decizia a fost adoptată de Cabinetul...
08:50
08:50
Mărțișor 2026 // Agenda festivalului, joi, 5 martie: „Amintiri de primăvară” pe scena Filarmonicii Naționale # Moldpres
Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici” invită publicul la concertul „Amintiri de primăvară”, organizat în cadrul Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor 2026”. Organizatorii promit o seară dedicată femeilor și frum...
08:40
Iranul va viza instalaţia nucleară israeliană de la Dimona dacă Israelul şi Statele Unite vor încerca să schimbe regimul din Republica Islamică, a relatat miercuri agenţia de ştiri semi-oficială ISNA, citând un oficial militar iranian, scrie Jerusalem Post, ...
08:30
Restricții temporare la Punctul de Trecere a Frontierei Cimișchioi din cauza mentenanței sistemelor vamale ucrainene # Moldpres
Traversarea frontierei prin Punctul de Trecere a Frontierei Cimișchioi va fi temporar restricționată astăzi, 5 martie, din cauza unor lucrări planificate de mentenanță la sistemele informaționale ale autorităților vamale din Ucraina, comunică MOLDPRES.Potrivit Serv...
Acum 12 ore
08:10
Leul moldovenesc se apreciază astăzi față de euro și dolar, potrivit ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES. Astfel, euro se ieftinește cu patru bani și costă 20 de lei și 16 bani. Dolarul pierde n...
08:00
Traficul de călători și mijloace de transport este intens, joi dimineață, la punctul de trecere a frontierei Leușeni, pe direcția de ieșire din Republica Moldova, informează MOLDPRES.Potrivit Poliției de Frontieră, la această oră se înregistrează un flux m...
Acum 24 ore
23:10
09:00 Membrii Consiliului Superior al Procurorilor se reunesc în ședință, proiectul ordinii de zi;Chișinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfînt, 73;Agenda Parlamentului Republicii Moldova: 09:00, sala pentru conferințe de presă – briefing de...
23:10
Instrucțiuni de protecție pentru cetățenii moldoveni din Israel. Alexandr Roitman: „Fiecare trebuie să știe cum să acționeze pentru a-și proteja viața” # Moldpres
Ambasadorul Republicii Moldova în Israel, Alexandr Roitman, a anunțat actualizarea instrucțiunilor de protecție în contextul evaluării situației de securitate realizate de פיקוד העורף (Home Front Command Israel), transmite MOLDPRES.Potrivit diplomat...
22:30
Mihai Isac: „Patru ani de la depunerea cererii arată că R. Moldova a reușit să transforme o fereastră istorică într-un traseu instituțional” # Moldpres
La patru ani de la depunerea cererii de aderare la Uniunea Europeană, Republica Moldova a reușit să transforme un gest politic făcut într-un context de criză regională într-un proces instituțional avansat, cu efecte concrete în economie, legislație și s...
