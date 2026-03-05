Igor Grosu susține că unii agenți economici profită de starea de alertă în energetică: „Să nu admitem”

Stocurile de benzină și motorină sunt gestionate în regim de control sporit de către autorități. În următoarele două luni, Republica Moldova este în stare de alertă în energetică, în legătură cu perturbările provocate la nivel global de conflictul din Orientul Mijlociu. Așadar, exporturile de carburanți din Portul Giurgiulești vor fi restricționate, iar reexportul carburanților importați anterior va fi interzis. Președintele Parlamentului a avertizat că unii agenți economici încearcă să profite de această situație și a cerut instituțiilor abilitate să fie vigilente.

