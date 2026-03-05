Jurnalistă DW, despre tensiunile Iran-NATO: „Situația este extrem de periculoasă”
Radio Moldova, 5 martie 2026 19:00
Atacurile Iranului cu rachete și drone asupra Turciei și Azerbaidjanului ridică semne de întrebare privind siguranța statelor europene din proximitate. Riscul unei escaladări între Iranul „imprevizibil” și un stat NATO este analizat în marile capitale europene, susține jurnalista Deutsche Welle (DW) Alina Kühnel, care avertizează că „situația este extrem de periculoasă”.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 30 minute
19:00
Atacurile Iranului cu rachete și drone asupra Turciei și Azerbaidjanului ridică semne de întrebare privind siguranța statelor europene din proximitate. Riscul unei escaladări între Iranul „imprevizibil” și un stat NATO este analizat în marile capitale europene, susține jurnalista Deutsche Welle (DW) Alina Kühnel, care avertizează că „situația este extrem de periculoasă”.
Acum o oră
18:50
Ucraina și Rusia au făcut un nou schimb de prizonieri de război. Un nou schimb, planificat peste o zi # Radio Moldova
Ucraina și Rusia au anunțat joi, 5 martie, un nou schimb a câte 200 de prizonieri de război, urmare a acordurilor încheiate în recentele negocieri de pace desfășurate la Geneva, scrie The Kyiv Independent.
18:30
Agresarea judecătorilor și procurorilor, sancționată cu până la 12 ani de închisoare în R. Moldova # Radio Moldova
Persoanele care amenință sau agresează judecătorii și procurorii vor fi sancționate penal. Un proiect de lege care înăsprește pedepsele pentru cei care atentează la securitatea angajaților din domeniul justiției a fost votat, pe 5 martie, în lectura a doua, de 55 de deputați.
18:30
Parlamentul votează modificări la Legea cetățeniei: Peste 26 de mii de cetățeni fără acte, scutiți de procedura de recunoaștere # Radio Moldova
Certificatul de naștere va fi considerat dovadă a cetățeniei, iar persoanele care nu și-au perfectat actele de identitate până la vârsta de 18 ani le vor putea obține fără a mai trece prin procedura de recunoaștere. Un proiect în acest sens, care prevede amendarea Legii cetățeniei, a fost votat de Parlament în prima lectură pe 5 martie.
Acum 2 ore
18:10
Produsul Intern Brut (PIV) al Rusiei a fost, în ianuarie curent, potrivit estimărilor Ministerului rus al Dezvoltării Economice, cu 2.1% mai mic decât în aceeași lună din 2025, aceasta fiind prima scădere anuală înregistrată din martie 2023.
18:00
Alina Kühnel averizează despre tensiunile Iran-NATO: „Situația este extrem de periculoasă” # Radio Moldova
Atacurile Iranului cu rachete și drone asupra Turciei și Azerbaidjanului ridică semne de întrebare privind siguranța statelor europene din proximitate. Riscul unei escaladări între Iranul „imprevizibil” și un stat NATO este analizat în marile capitale europene, susține jurnalista Deutsche Welle (DW) Alina Kühnel, care avertizează că „situația este extrem de periculoasă”.
17:50
Banii donați din impozitul pe venit, folosiți de un ONG pentru reparația locuințelor familiilor social-vulnerabile # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova pot direcționa, până pe 30 aprilie curent, 2% din impozitul pe venit către organizații nonguvernamentale. Direcționarea a 2% din impozitul pe venit oferă persoanelor posibilitatea de a sprijini o organizație neguvernamentală fără a plăti bani în plus, afirmă Jana Griciuc, șefa Direcției impozite directe din cadrul Serviciului Fiscal de Stat.
17:40
Barometrul școlar 2025: Plăți informale în sumă de 20 de milioane de lei anual în școli # Radio Moldova
Plățile informale continuă să fie o practică răspândită în sistemul de învățământ din Republica Moldova, iar contribuțiile părinților reprezintă un sprijin financiar semnificativ pentru funcționarea școlilor. Potrivit datelor Barometrului școlar 2025, părinții contribuie anual cu aproximativ 33.7 milioane de lei pentru diverse cheltuieli ale instituțiilor de învățământ, iar aproape două treimi din această sumă sunt plăți neoficiale.
17:30
„Deocamdată, nu sunt probleme de presiune” în regiunea transnistreană, afirmă Vadim Ceban # Radio Moldova
Regiunea transnistreană se confruntă din nou cu dificultăți în aprovizionarea cu gaze naturale. Centralele termice au fost oprite, presiunea în rețea a scăzut, iar centrala de la Cuciurgan a trecut pe cărbune. Autoritățile de la Tiraspol au explicat situația prin defecțiuni cauzate de conflictele din Orientul Mijlociu. Expertul în securitate Andrei Curararu afirmă, însă, că motivele oficiale invocate nu ar reflecta realitatea.
Acum 4 ore
16:50
Oportunități de investiții și export pentru produsele moldovenești, discutate în cadrul unui forum la Chișinău # Radio Moldova
Identificarea oportunităților de investiții în sectorul agroalimentar și creșterea exporturilor de produse moldovenești pe piața europeană sunt principalele scopuri ale Forumului Investițional în sectorul Agroalimentar, organizat pe 5 martie, la Chiținău, în cadrul Platformei de Parteneriat Agroalimentar a Republicii Moldova .
16:20
Rutte: NATO nu ia în calcul activarea Articolului 5 după incidentul cu racheta iraniană care se îndrepta spre Turcia # Radio Moldova
NATO nu intenționează să activeze Articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, clauza privind apărarea colectivă, după incidentul în care o rachetă balistică îndreptată spre Turcia a fost interceptată de sistemele de apărare ale alianței. Declarația a fost făcută de secretarul general al NATO, Mark Rutte, într-un interviu acordat joi, 4 martie, agenției Reuters.
16:10
Herman von Hebel poate fi propus din nou în Comisia de evaluare a procurorilor după modificarea legii # Radio Moldova
Majoritatea parlamentară a deblocat procedura de numire a experților internaționali în comisiile pentru evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor, după tentativa eșuată de a-i promova pe Bernard Lavigne și Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor.
16:00
CA cere modificarea Codului Audiovizualului: Cel puțin 50% din emisia televiziunilor ar putea fi în limba română # Radio Moldova
Consiliul Audiovizualului (CA) propune modificarea Codului serviciilor media audiovizuale pentru a crește ponderea programelor în limba română și a conținutului local. Instituția a transmis joi, 5 martie, Parlamentului și Ministerului Culturii cinci propuneri legislative, după ce o analiză recentă a arătat că volumul programelor locale difuzate în limba română a scăzut în 2025.
16:00
Un parc cu denumirea „Mărțișor” a fost inaugurat, la începutul acestei primăveri, la Madrid, capitala Spaniei, la inițiativa Asociației hispano-române „Nuestras costumbres”, ceea ce înseamnă, în traducere, „Obiceiurile noastre”.
16:00
Oklahoma City Thunder a obținut a 49-a victorie în Liga profesionistă nord-americană de baschet masculin. Într-o luptă acerbă, campioana en titre a dispus de New York Knicks, scor 103:100, iar Shai Gilgeous-Alexander și-a trecut în contul personal 26 de puncte. Partida dintre Nicks și Thunder s-a disputat în sala Madison Square Garden din New York.
15:30
Atenție la apelurile suspecte: Escrocii se dau drept angajați CNAS și cer date bancare # Radio Moldova
Pensionarii și alte categorii de cetățeni care beneficiază de alocații din bugetul public sunt îndemnați să fie vigilenți și să nu divulge date cu caracter personal dacă primesc apeluri telefonice suspecte. Avertismentul a fost lansat de Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), după ce instituția a fost informată despre mai multe cazuri în care persoane necunoscute au contactat beneficiari de pensii, pretinzând în mod fals că sunt angajați ai instituției.
15:30
A furat cheia de la un apartament și a sustras peste un milion de lei: O femeie din Sângerei a fost reținută # Radio Moldova
O femeie de 40 de ani din raionul Sângerei ar fi furat peste un milion de lei din apartamentul unor cunoscuți din Chișinău și riscă până la zece ani de închisoare. Oamenii legii au găsit la domiciliul acesteia zeci de mii de euro și o armă deținută ilegal.
15:30
Lot uriaș de rodii contaminate, distrus înainte de comercializare. ANSA anunță depășiri ale limitelor de pesticide # Radio Moldova
Aproape 19 tone de rodii contaminate cu pesticide au fost nimicite înainte de a ajunge pe piața din Republica Moldova. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) susține că fructele au fost depistate în urma controalelor efectuate la punctele de trecere a frontierei.
Acum 6 ore
15:20
Reprezentantul FAO: R. Moldova își consolidează agricultura prin investiții și parteneriate europene pentru a spori competitivitatea # Radio Moldova
Agricultura Republicii Moldova poate deveni un pilon economic european, cu condiția creșterii competitivității și atraserii investițiilor pentru modernizarea sectorului. Reprezentantul FAO în Republica Moldova, Raimund Jehle, a subliniat rolul strategic al Platformei de Parteneriat Agroalimentar (APP) în furnizarea expertizei europene pentru implementarea reformelor legislative și în facilitarea conexiunii dintre producători, autorități și partenerii internaționali.
15:10
RAPORT | Peste 20.000 de infracțiuni în 2025 și aproape 190 de morți în accidente rutiere # Radio Moldova
Criminalitatea în Republica Moldova a înregistrat o ușoară scădere în 2025, însă unele tipuri de infracțiuni, în special escrocheriile și cele legate de droguri, continuă să se extindă. În același timp, poliția a intervenit la sute de mii de solicitări ale cetățenilor, iar accidentele rutiere rămân una dintre cele mai grave probleme de siguranță publică.
14:50
Raport CNA în Parlament: Scheme sofisticate de corupție electorală, cu transferuri cypto de milioane de dolari # Radio Moldova
Transferuri cypto de peste 100 de milioane de dolari au fost efectuate printr-un portofel virtual pentru influențarea alegerilor parlamentare de anul trecut din Republica Moldova. Doar în lunile mai și septembrie, au fost identificate tranzacții de peste 43 de milioane de dolari, a declarat directorul Centrul Național Anticorupție (CNA), Alexandr Pînzari, în cadrul prezentării raportului de activitate în plenul Parlamentului, pe 5 martie.
14:40
Încă 20 de experți angajați în instituțiile publice pentru a accelera procesul de integrare europeană a R. Moldova # Radio Moldova
Uniunea Europeană (UE) va angaja încă 20 de experți în instituțiile publice centrale ale R. Moldova pentru a întări capacitățile administrației publice și a accelera procesul de integrare europeană. Aceștia vor contribui la elaborarea și implementarea politicilor publice și a proiectelor investiționale, inclusiv în domeniile infrastructurii, dezvoltării economice, agriculturii, energiei și mediului.
14:30
Iranul a lansat joi, 5 martie, un atac asupra Azerbaidjanului. O dronă ar fi lovit Aeroportul Internațional din Nahicevan, transmite serviciul de presă al Ministerului Afacerilor Externe al Azerbaidjanului, potrivit RBK-Ucraina.
14:30
Lazio Roma și Atalanta Bergamo au făcut spectacol în prima manșă a semifinalelor Cupei Italiei # Radio Moldova
Meci spectaculos aseară, în Coppa Italia. Lazio Roma și Atalanta Bergamo au remizat, scor 2:2, în partida-tur disputată pe Stadio Olimpico. Manșa a doua este programată pe 22 aprilie. Lazio, septuplă laureată a Cupei Italiei a preluat conducerea în minutul 47. Nigerianul Fisayo Dele-Bashiru a săltat elegant balonul peste portarul Marco Carnesecchi.
14:00
Scumpiri rapide la carburanți: Motorina, mai scumpă cu 1.5 lei în mai puțin de o săptămână # Radio Moldova
Prețurile la carburanți continuă să crească rapid în Republica Moldova. În mai puțin de o săptămână, motorina s-a scumpit cu peste 1.5 lei pe litru, iar benzina cu aproape 60 de bani, potrivit calculelor realizate pe baza prețurilor maxime de referință stabilite zilnic de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
13:50
Consumul de energie, acoperit în proporție de circa 80% din surse regenerabile, anunță Ministerul Energiei # Radio Moldova
Circa 79% din energia electrică consumată în Republica Moldova pe 5 martie, la ora 12:00, provenea din surse regenerabile. Consumul intern total de energie electrică era, la acea oră, de 367.4 MW, dintre care 289 MW erau generate de centralele regenerabile, în condiții meteo favorabile, anunță Ministerul Energiei.
13:40
Numărul companiilor care fac transferuri prin MIA, în continuă creștere: „Ne așteptăm la mai multe plăți în weekend” # Radio Moldova
Numărul companiilor care efectuează transferuri prin MIA Plăți Instant, posibilitate lansată începând cu data de 2 martie curent, crește de la o zi la alta. Doar în prima zi au fost efectuate 90 de plăți, iar a doua zi - aproape dublu. Banca Națională a Moldovei (BNM) se așteaptă la un nou progres în acest weekend, a afirmat prim-viceguvernatorul BNM, Petru Rotaru, la emisiunea „Bună dimineața” de la Moldova 1.
13:30
Cupa Regelui Spaniei: În marea finală se vor confunta Atletico Madrid și Real Sociedad # Radio Moldova
Real Sociedad s-a calificat în finala Cupei Regelui Spaniei la fotbal după o pauză de 6 ani. În dubla manșă din semifinale, echipa din orașul San Sebastian a eliminat-o pe Athletic Bilbao, o altă formație din Țara Bascilor. Real Sociedad, grupare antrenată de italo-americanul Pellegrino Matarazzo, a câștigat ambele partide cu scorul de 1:0.
Acum 8 ore
13:10
Blocuri locative și școli din regiunea transnistreană, fără căldură: MGRES funcționează pe cărbune, iar fabricile nu mai primesc gaze # Radio Moldova
Criza energetică din regiunea transnistreană se adâncește. Instituțiile de învățământ, blocurile locative și marile uzine din stânga Nistrului nu mai sunt aprovizionate cu căldură și gaze naturale. Energia termică este livrată doar în grădinițe, unități medicale și în instituțiile sociale.
12:50
Zborurile Chișinău-Dubai continuă în plină criză regională: 82 de moldoveni au revenit acasă # Radio Moldova
Zborurile dintre Chișinău și Dubai au fost reluate, în pofida tensiunilor din Orientul Mijlociu care au perturbat traficul aerian în regiune. Pe 5 martie, 82 de cetățeni ai Republicii Moldova au revenit acasă din Emiratele Arabe Unite, iar în același timp alte zeci de pasageri au zburat din Chișinău spre Dubai.
12:50
Unele benzinării ar încerca să profite de pe urma crizei. Spicherul Grosu îndeamnă cetățenii să sesizeze la ANRE eventuale încălcări # Radio Moldova
Unele benzinării, precum și transportatori din R. Moldova ar încerca să profite de pe urma crizei din domeniul energetic, generate de tensiunile din Orientul Mijlociu, și ar scumpi ilegal prețurile la motorină și benzină sau biletele de călătorie.
12:40
FC Argeș și CS Universitatea Craiova s-au calificat în semifinalele Cupei României la fotbal # Radio Moldova
FC Argeș Pitești își continuă evoluțiile bune din acest sezon competițional. Echipa la care este legitimat internaționalul moldovean Vadim Rață s-a calificat în semifinalele Cupei României la fotbal. În urmă cu câtea zile, formația antrenorului Bogdan Andone obținuse calificarea în play-off-ul Superligii. În meciul de acas disputată la Mioveni, FC Argeș a învins-o cu 3:2 pe Gloria Bistrița, echipă dintr-a doua divizie valorică.
12:40
Berlinul își reafirmă sprijinul pentru Chișinău: Germania finanțează peste 70 de proiecte în R. Moldova # Radio Moldova
Germania continuă să sprijine Republica Moldova prin investiții, cooperare economică și asistență pentru consolidarea instituțiilor, securității statului și avansarea parcursului european. Oficialii de la Berlin afirmă că R. Moldova a demonstrat o reziliență remarcabilă în fața provocărilor generate de războiul din Ucraina și de campaniile de dezinformare.
12:30
Europarlamentar: Conectarea R. Moldova la circuitul energetic din România, necesară pentru integrarea deplină în UE # Radio Moldova
Securitatea energetică a Republicii Moldova și a Ucrainei constituie o prioritate pentru Uniunea Europeană (UE), beneficiind de finanțări prioritare prin mecanismul Connecting Europe Facility (CEF) pentru integrarea deplină în rețeaua europeană ENTSO-E. Europarlamentarul Virgil Popescu a insistat, într-un interviu pentru Moldova 1, pe urgentarea proiectelor de infrastructură comune, pentru a elimina dependențele istorice și a integra regiunea în circuitele energetice europene.
12:20
Prezentarea Planului de Mobilitate Urbană din Chișinău, marcată de tensiuni între consilierii PAS și reprezentanții Primăriei # Radio Moldova
Prezentarea publică a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Chișinău a fost marcată de tensiuni. Consilierii municipali ai fracțiunii Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) au întrerupt evenimentul, contestând legalitatea desfășurării acestuia în sala în care ar fi trebuit să aibă loc ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC). Primăria Chișinău a „condamnat acțiunile de blocare de către fracțiunea PAS a ședinței”.
11:50
Republica Moldova, în calitate de stat candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană, se alătură eforturilor internaționale de prevenire și descurajare a pescuitului ilegal. Parlamentul a ratificat, în două lecturi, acordul semnat la Roma în 2009.
11:50
Arsenal Londra s-a distanțat la 7 puncte în fruntea clasamentului primei divizii engleze de fotbal. În etapa a 29-a, echipa antrenorului spaniol Mikel Arteta a învins cu 1:0 în deplasare pe Brighton and Howe Albion și a profitat de faptul că Manchester City a remizat pe teren propriu cu Nottingham Forest. Bukayo Saka a marcat singurul gol al partidei în minutul 9.
11:50
Noua sesiune a Programului „EcoVoucher” va fi lansată până la sfârșitul lunii martie. Directorul CNED: „Avem resurse mai modeste decât în anul trecut” # Radio Moldova
Programele naționale care au scopul de a reduce consumul de energie electrică și costurile din facturile populației și instituțiilor sunt disponibile și în acest an. O nouă sesiune a Programului „EcoVoucher”, precum și a Programului „Casa Verde” vor lansate în R. Moldova până la sfârșitul lunii martie, însă pentru programul de vouchere vor fi resurse mai mici decât anul trecut, a anunțat directorul Centrului Național pentru Energie Durabilă (CNED), Ion Munteanu, la emisiunea „Bună dimineața” de la Moldova 1.
Acum 12 ore
11:20
Unele benzinării ar încerca să profite de pe urma crizei. Spicherul Grosu îndeamnă cetățenii să sesizeze eventuale încălcări la ANRE # Radio Moldova
Unele benzinării, precum și transportatori din R. Moldova ar încerca să profite de pe urma crizei din domeniul energetic, generate de tensiunile din Orientul Mijlociu, și ar fi scumpit ilegal prețurile la motorină și benzină sau biletele de călătorie.
11:10
Zborurile Chișinău-Dubai continuă în plină criză regională: 36 de moldoveni au revenit acasă # Radio Moldova
Zborurile dintre Chișinău și Dubai au fost reluate, în pofida tensiunilor din Orientul Mijlociu care au perturbat traficul aerian în regiune. Pe 5 martie, 36 de cetățeni ai Republicii Moldova au revenit acasă din Emiratele Arabe Unite, iar în același timp alte zeci de pasageri au zburat din Chișinău spre Dubai.
11:00
Europarlamentar: Conectarea Republicii Moldova la circuitul energetic din România, necesară pentru integrarea deplină în UE # Radio Moldova
Securitatea energetică a Republicii Moldova și a Ucrainei constituie o prioritate pentru Uniunea Europeană (UE), beneficiind de finanțări prioritare prin mecanismul Connecting Europe Facility (CEF) pentru integrarea deplină în rețeaua europeană ENTSO-E. Într-un interviu pentru Moldova 1, europarlamentarul Virgil Popescu insistă pe urgentarea proiectelor de infrastructură comune pentru a elimina dependențele istorice și a integra regiunea în circuitele energetice europene.
11:00
Copiii devin „creditori efectivi”: inițiativă legislativă pentru plata pensiilor alimentare # Radio Moldova
Părinții cu restanțe la plata pensiilor alimentare vor primi interdicție la trecerea frontierei, vor putea fi arestați până la 15 zile și obligați să presteze până la 60 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității. Prevederile se regăsesc într-o inițiativă legislativă a fracțiunii parlamentare majoritare a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).
10:20
Instabilitatea din Orientul Mijlociu, de unde provin inclusiv 20% din gazele naturale lichefiate, pune presiune pe piețele energetice internaționale, provocând o creștere a cotațiilor la gazele naturale pe bursele europene. O posibilă majorare a prețului la gaze în R. Moldova este „prematură”, în timp ce noile tarife la energia electrică vor fi anunțate în câteva zile.
10:10
ANRE: Riscul scumpirii gazelor - „prematură”, însă al energiei electrice - „iminent” # Radio Moldova
Instabilitatea din Orientul Mijlociu, de unde provin inclusiv 20% din gazele naturale lichefiate, pune presiune pe piețele energetice internaționale, provocând o creștere a cotațiilor la gazele naturale pe bursele europene. O posibilă majorare a prețului la gaze în R. Moldova este „prematură”, în timp ce noile tarife la energia electrică vor fi anunțate în câteva zile.
10:10
Inspectoratul pentru Protecția Mediului îndeamnă populația să nu cumpere ghiocei de la vânzătorii de pe stradă sau de la marginea șoselelor, pentru a nu încuraja distrugerea acestor plante.
09:50
„Incertitudinea este acum noua normalitate”: Economia globală, afectată de războiul din Orientul Mijlociu, avertizează FMI # Radio Moldova
Economia globală este „din nou pusă la încercare” de războiul din Orientul Mijlociu, a declarat joi, 5 martie, directorul general al Fondului Monetar Internațional (FMI), Kristalina Georgieva, informează AFP.
09:50
Serviciile germane contrazic Moscova: Gaura din bugetul Rusiei, mult mai mare decât cea raportată # Radio Moldova
Potrivit unei publicații a Serviciul Federal de Informații al Germaniei (BND) pe LinkedIn, în realitate deficitul bugetar al Rusiei nu a fost de 5.65 trilioane de ruble, ci de 8.01 trilioane de ruble. Instituția nu a dezvăluit însă detalii privind calculele pe baza cărora a fost obținută această estimare, transmite BBC News.
09:40
Economia globală este „din nou pusă la încercare” de războiul din Orientul Mijlociu, a declarat joi, 5 martie, directorul general al Fondului Monetar Internațional (FMI), Kristalina Georgieva, informează AFP.
09:10
R. Moldova a procurat energie electrică în volum de 420 de mii MWh pentru a asigura consumul din luna februarie. Cea mai mare cantitate de energie a provenit din importuri - 55.11%.
09:00
Un bărbat fără adăpost, arestat pentru 30 de zile după ce ar fi ucis un alt om al străzii în subsolul unui bloc din Chișinău # Radio Moldova
Un bărbat fără adăpost, în vârstă de 39 de ani, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că ar fi ucis un alt om al străzii. Potrivit Procuraturii Generale, suspectul l-ar fi înjunghiat pe bărbat și, în momentul reținerii, ar fi opus rezistență polițiștilor.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.