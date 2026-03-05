După accidentul mortal din Boldurești, Ciochină ar fi încercat să creeze o versiune alternativă a evenimentelor folosind fotografii cu un automobil identic, pe care și-a montat plăcuțele sale de înmatriculare

ProTV.md, 5 martie 2026 18:50

După accidentul mortal din Boldurești, Ciochină ar fi încercat să creeze o versiune alternativă a evenimentelor folosind fotografii cu un automobil identic, pe care și-a montat plăcuțele sale de înmatriculare

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 15 minute
19:10
Azerbaidjan acuză Iranul de act terorist după ce drone iraniene au lovit o școală și aeroportul din Nahicevan, în timp ce Teheranul respinge responsabilitatea - VIDEO ProTV.md
Azerbaidjan acuză Iranul de act terorist după ce drone iraniene au lovit o școală și aeroportul din Nahicevan, în timp ce Teheranul respinge responsabilitatea - VIDEO
Acum o oră
18:50
După accidentul mortal din Boldurești, Ciochină ar fi încercat să creeze o versiune alternativă a evenimentelor folosind fotografii cu un automobil identic, pe care și-a montat plăcuțele sale de înmatriculare ProTV.md
După accidentul mortal din Boldurești, Ciochină ar fi încercat să creeze o versiune alternativă a evenimentelor folosind fotografii cu un automobil identic, pe care și-a montat plăcuțele sale de înmatriculare
Acum 2 ore
18:20
Noul tarif la gaz intră în facturi: consumatorii din Moldova vor plăti prețuri diferite pentru gazul consumat la începutul și sfârșitul lunii februarie. Precizările Energocom ProTV.md
Noul tarif la gaz intră în facturi: consumatorii din Moldova vor plăti prețuri diferite pentru gazul consumat la începutul și sfârșitul lunii februarie. Precizările Energocom
18:10
„Singura autorizaţie dată de preşedintele Republicii”. Ce sprijin oferă Franţa forțelor SUA în războiul contra Iranului ProTV.md
„Singura autorizaţie dată de preşedintele Republicii”. Ce sprijin oferă Franţa forțelor SUA în războiul contra Iranului
18:00
Republica Moldova aderă la un acord internațional împotriva pescuitului ilegal: Parlamentul a ratificat tratatul care va controla mai strict proveniența produselor pescărești ProTV.md
Republica Moldova aderă la un acord internațional împotriva pescuitului ilegal: Parlamentul a ratificat tratatul care va controla mai strict proveniența produselor pescărești
17:40
Premierul Alexandru Munteanu, la Forumul Investițional în sectorul Agroalimentar: „Investițiile de azi în agricultura Moldovei înseamnă investiții într-o economie care se aliniază rapid la piața europeană” ProTV.md
Premierul Alexandru Munteanu, la Forumul Investițional în sectorul Agroalimentar: „Investițiile de azi în agricultura Moldovei înseamnă investiții într-o economie care se aliniază rapid la piața europeană”
Acum 4 ore
17:20
Drona care a lovit baza aeriană britanică din Cipru nu a fost lansată de Iran, potrivit guvernului britanic ProTV.md
Drona care a lovit baza aeriană britanică din Cipru nu a fost lansată de Iran, potrivit guvernului britanic
17:20
Republica Moldova, condamnată la CtEDO să plătească 450.000 de euro unei companii după ce i-a fost revocat dreptul de exploatare a carierei de calcar și pietriș de la Vărăncău ProTV.md
Republica Moldova, condamnată la CtEDO să plătească 450.000 de euro unei companii după ce i-a fost revocat dreptul de exploatare a carierei de calcar și pietriș de la Vărăncău
17:10
Oxana Crețu, despre drumul spre elita gastronomiei franceze și provocările de acasă: „De fiecare dată când am inițiat ceva în Moldova, m-am lovit cu capul de perete” - VIDEO ProTV.md
Oxana Crețu, despre drumul spre elita gastronomiei franceze și provocările de acasă: „De fiecare dată când am inițiat ceva în Moldova, m-am lovit cu capul de perete” - VIDEO
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 05.03.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 05.03.2026
16:40
EXIMBANK organizează la Chișinău Roadshow-ul Diviziei Bănci Internaționale ProTV.md
EXIMBANK organizează la Chișinău Roadshow-ul Diviziei Bănci Internaționale
16:20
SUA ar discuta înarmarea forțelor kurde pentru a destabiliza Iranul. Washingtonul neagă informația: „Este complet fals” - VIDEO ProTV.md
SUA ar discuta înarmarea forțelor kurde pentru a destabiliza Iranul. Washingtonul neagă informația: „Este complet fals” - VIDEO
16:00
Un lot de aproape 19 tone de rodii - nimicit de ANSA. Ce au găsit inspectorii - FOTO/VIDEO ProTV.md
Un lot de aproape 19 tone de rodii - nimicit de ANSA. Ce au găsit inspectorii - FOTO/VIDEO
16:00
România are reprezentant la Eurovision: Alexandra Căpitănescu, câștigătoare de la Vocea României, a fost desemnată aseară învingătoare - VIDEO ProTV.md
România are reprezentant la Eurovision: Alexandra Căpitănescu, câștigătoare de la Vocea României, a fost desemnată aseară învingătoare - VIDEO
15:50
Spania a trimis de urgență cea mai avansată navă de război pentru a apăra Ciprul ProTV.md
Spania a trimis de urgență cea mai avansată navă de război pentru a apăra Ciprul
15:40
Doi tineri cu cetățenie străină - reținuți de polițiștii din capitală, după ce ar fi plasat droguri în ascunzișuri. Momentul când făceau săpături în fața unei case de locuit - VIDEO ProTV.md
Doi tineri cu cetățenie străină - reținuți de polițiștii din capitală, după ce ar fi plasat droguri în ascunzișuri. Momentul când făceau săpături în fața unei case de locuit - VIDEO
15:40
Situație tot mai încordată în campionatul Angliei: Liderul Arsenal leagă 3 victorii la rând, iar bătălia pentru ultimul loc de pe podium devine tot mai acerbă - VIDEO ProTV.md
Situație tot mai încordată în campionatul Angliei: Liderul Arsenal leagă 3 victorii la rând, iar bătălia pentru ultimul loc de pe podium devine tot mai acerbă - VIDEO
Acum 6 ore
15:20
Mai mulți moldoveni sesizează autoritățile din Moldova despre acțiuni de intimidare sau reținere în Federația Rusă. MAE vine cu detalii și precizări ProTV.md
Mai mulți moldoveni sesizează autoritățile din Moldova despre acțiuni de intimidare sau reținere în Federația Rusă. MAE vine cu detalii și precizări
15:10
Zece țări europene au convenit asupra unui plan de evacuare transfrontalieră. Ce presupune ProTV.md
Zece țări europene au convenit asupra unui plan de evacuare transfrontalieră. Ce presupune
15:00
O țară membră UE și NATO cere cetățenilor săi să scoată bani cash, pentru a fi pregătiți de un eventual război ProTV.md
O țară membră UE și NATO cere cetățenilor săi să scoată bani cash, pentru a fi pregătiți de un eventual război
14:50
Dramatism la cote maxime în sferturile Cupei României. Moldoveanul Vadim Rață a oferit o pasă decisivă, iar FC Argeș a învins-o pe Gloria Bistrița - VIDEO ProTV.md
Dramatism la cote maxime în sferturile Cupei României. Moldoveanul Vadim Rață a oferit o pasă decisivă, iar FC Argeș a învins-o pe Gloria Bistrița - VIDEO
14:40
Articolul 5 al Tratatului NATO „nu este în discuție” în legătură cu incidentul cu racheta turcă: Rutte ProTV.md
Articolul 5 al Tratatului NATO „nu este în discuție” în legătură cu incidentul cu racheta turcă: Rutte
14:30
Tenismenele din România, în primul tur al turneului Masters de la Indian Wells: Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian au debutat cu dreptul - VIDEO ProTV.md
Tenismenele din România, în primul tur al turneului Masters de la Indian Wells: Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian au debutat cu dreptul - VIDEO
14:10
O femeie din Sîngerei - plasată în arest, după ce ar fi furat peste un milion de lei dintr-un apartament. Cum a reușit să intre în locuință – VIDEO ProTV.md
O femeie din Sîngerei - plasată în arest, după ce ar fi furat peste un milion de lei dintr-un apartament. Cum a reușit să intre în locuință – VIDEO
13:50
Zelenski: negocierile de pace cu Rusia ar putea fi amânate din cauza războiului din Orientul Mijlociu ProTV.md
Zelenski: negocierile de pace cu Rusia ar putea fi amânate din cauza războiului din Orientul Mijlociu
13:50
Șoseaua Muncești redeschisă pentru circulația rutieră. Anunțul primăriei ProTV.md
Șoseaua Muncești redeschisă pentru circulația rutieră. Anunțul primăriei
13:40
LIVE TEXT. A șasea zi de război. Iranul a tras iar cu rachete către Israel și Irak. Explozii în Teheran. Câți oameni au fost uciși până acum în conflict ProTV.md
LIVE TEXT. A șasea zi de război. Iranul a tras iar cu rachete către Israel și Irak. Explozii în Teheran. Câți oameni au fost uciși până acum în conflict
13:40
Kremlinul: Iranul nu a cerut ajutor militar Rusiei după atacurile SUA și Israelului ProTV.md
Kremlinul: Iranul nu a cerut ajutor militar Rusiei după atacurile SUA și Israelului
13:40
Momentul în care un avion invizibil F-35 israelian doboară un aparat de luptă iranian - VIDEO ProTV.md
Momentul în care un avion invizibil F-35 israelian doboară un aparat de luptă iranian - VIDEO
13:30
„Cineva încearcă să facă un bănuț”. Grosu avertiează ANRE și Consiliul Concurenței să monitorizeze prețurile la carburanți - VIDEO ProTV.md
„Cineva încearcă să facă un bănuț”. Grosu avertiează ANRE și Consiliul Concurenței să monitorizeze prețurile la carburanți - VIDEO
13:30
Războiul lovește una dintre cele mai profitabile industrii ale Orientului. Pierderi estimate de zeci de miliarde de dolari ProTV.md
Războiul lovește una dintre cele mai profitabile industrii ale Orientului. Pierderi estimate de zeci de miliarde de dolari
Acum 8 ore
13:20
Comandanții americani au cerut Pentagonului personal suplimentar pentru 100 de zile de război împotriva Iranului ProTV.md
Comandanții americani au cerut Pentagonului personal suplimentar pentru 100 de zile de război împotriva Iranului
13:20
Bombardierele iraniene au ajuns la „două minute” de a lovi baza americană din Qatar înainte de a fi doborâte ProTV.md
Bombardierele iraniene au ajuns la „două minute” de a lovi baza americană din Qatar înainte de a fi doborâte
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 05.03.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 05.03.2026
12:50
Motorina continuă să se scumpească cu aproape 50 de bani. Prețurile carburanților - anunțate de ANRE - FOTO ProTV.md
Motorina continuă să se scumpească cu aproape 50 de bani. Prețurile carburanților - anunțate de ANRE - FOTO
12:40
O rachetă s-a prăbușit pe un câmp în nordul Siriei. Martorii spun că au văzut explozii pe cer - FOTO/VIDEO ProTV.md
O rachetă s-a prăbușit pe un câmp în nordul Siriei. Martorii spun că au văzut explozii pe cer - FOTO/VIDEO
12:30
Starea de alertă în sectorul energetic a intrat în vigoare. ANRE: „Stocurile de benzină și motorină sunt gestionate în regim de control sporit de către autorități" ProTV.md
Starea de alertă în sectorul energetic a intrat în vigoare. ANRE: „Stocurile de benzină și motorină sunt gestionate în regim de control sporit de către autorități"
12:20
Contrabandă cu 20 de mii de litri de alcool etilic la Florești și Ialoveni: Un bărbat - reținut. Unde era ascuns lichidul – VIDEO ProTV.md
Contrabandă cu 20 de mii de litri de alcool etilic la Florești și Ialoveni: Un bărbat - reținut. Unde era ascuns lichidul – VIDEO
12:10
Cea mai mare Zonă Dyson, acum și în Moldova! Showroomul Ultra a lansat un spațiu dedicat produselor revoluționare Dyson - VIDEO ProTV.md
Cea mai mare Zonă Dyson, acum și în Moldova! Showroomul Ultra a lansat un spațiu dedicat produselor revoluționare Dyson - VIDEO
12:00
Conflictul din Orientul Mijlociu: 82 de cetățeni moldoveni au ajuns la Chișinău din Dubai, anunță MAE. Care este situația în alte regiuni ProTV.md
Conflictul din Orientul Mijlociu: 82 de cetățeni moldoveni au ajuns la Chișinău din Dubai, anunță MAE. Care este situația în alte regiuni
11:50
Încă o țară a fost atacată cu drone și rachete din Iran. Azerbaidjanul cere explicații după ce a fost lovit un aeroport internațional și o școală – VIDEO ProTV.md
Încă o țară a fost atacată cu drone și rachete din Iran. Azerbaidjanul cere explicații după ce a fost lovit un aeroport internațional și o școală – VIDEO
11:50
Decizie luată de Meloni în legătură cu războiul din Iran ProTV.md
Decizie luată de Meloni în legătură cu războiul din Iran
11:40
A urcat la volan băut, drogat și fără permis de mai multe ori: Un tânăr - condamnat la închisoare. Procuratura vine cu detalii ProTV.md
A urcat la volan băut, drogat și fără permis de mai multe ori: Un tânăr - condamnat la închisoare. Procuratura vine cu detalii
11:40
Preţul gazelor naturale îşi continuă creşterea în Europa. Războiul din Orientul Mijlociu zguduie piețele energetice ProTV.md
Preţul gazelor naturale îşi continuă creşterea în Europa. Războiul din Orientul Mijlociu zguduie piețele energetice
11:30
A încercat să iasă din țară cu o valiză ticsită cu țigări: Un cetățean lituanian - documentat pe Aeroportul din Chișinău. Câte pachete avea la el ProTV.md
A încercat să iasă din țară cu o valiză ticsită cu țigări: Un cetățean lituanian - documentat pe Aeroportul din Chișinău. Câte pachete avea la el
Acum 12 ore
11:20
O dronă rusească a lovit o navă cu cereale în apropierea unui port ucrainean la Marea Neagră ProTV.md
O dronă rusească a lovit o navă cu cereale în apropierea unui port ucrainean la Marea Neagră
11:10
Iranul neagă lansarea rachetei balistice către Turcia: „Respectăm suveranitatea ţării vecine şi prietene” ProTV.md
Iranul neagă lansarea rachetei balistice către Turcia: „Respectăm suveranitatea ţării vecine şi prietene”
11:00
Schimbare în conducerea Moldindconbank: Victor Cibotaru, numit Președinte al Comitetului de Conducere ProTV.md
Schimbare în conducerea Moldindconbank: Victor Cibotaru, numit Președinte al Comitetului de Conducere
11:00
Ultima oră. Încă o țară a fost atacată cu drone și rachete din Iran. Incendiu la un aeroport internațional – VIDEO ProTV.md
Ultima oră. Încă o țară a fost atacată cu drone și rachete din Iran. Incendiu la un aeroport internațional – VIDEO
10:40
Scandal la primăria capitalei: Consilieri PAS au chemat poliția, după ce au cerut convocarea CMC, iar sala este ocupată: „Este ocupată ilegal" - VIDEO ProTV.md
Scandal la primăria capitalei: Consilieri PAS au chemat poliția, după ce au cerut convocarea CMC, iar sala este ocupată: „Este ocupată ilegal" - VIDEO
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.