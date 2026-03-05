„Cineva încearcă să facă un bănuț”. Grosu avertiează ANRE și Consiliul Concurenței să monitorizeze prețurile la carburanți - VIDEO
ProTV.md, 5 martie 2026 13:30
• • •
Acum 5 minute
13:50
Zelenski: negocierile de pace cu Rusia ar putea fi amânate din cauza războiului din Orientul Mijlociu
Șoseaua Muncești redeschisă pentru circulația rutieră. Anunțul primăriei
Acum 15 minute
13:40
LIVE TEXT. A șasea zi de război. Iranul a tras iar cu rachete către Israel și Irak. Explozii în Teheran. Câți oameni au fost uciși până acum în conflict
Kremlinul: Iranul nu a cerut ajutor militar Rusiei după atacurile SUA și Israelului
13:40
Momentul în care un avion invizibil F-35 israelian doboară un aparat de luptă iranian - VIDEO
Acum 30 minute
13:30
„Cineva încearcă să facă un bănuț”. Grosu avertiează ANRE și Consiliul Concurenței să monitorizeze prețurile la carburanți - VIDEO
Războiul lovește una dintre cele mai profitabile industrii ale Orientului. Pierderi estimate de zeci de miliarde de dolari
Acum o oră
13:20
Comandanții americani au cerut Pentagonului personal suplimentar pentru 100 de zile de război împotriva Iranului
Bombardierele iraniene au ajuns la „două minute” de a lovi baza americană din Qatar înainte de a fi doborâte
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 05.03.2026
Acum 2 ore
12:50
Motorina continuă să se scumpească cu aproape 50 de bani. Prețurile carburanților - anunțate de ANRE - FOTO
O rachetă s-a prăbușit pe un câmp în nordul Siriei. Martorii spun că au văzut explozii pe cer - FOTO/VIDEO
Starea de alertă în sectorul energetic a intrat în vigoare. ANRE: „Stocurile de benzină și motorină sunt gestionate în regim de control sporit de către autorități"
Contrabandă cu 20 de mii de litri de alcool etilic la Florești și Ialoveni: Un bărbat - reținut. Unde era ascuns lichidul – VIDEO
Cea mai mare Zonă Dyson, acum și în Moldova! Showroomul Ultra a lansat un spațiu dedicat produselor revoluționare Dyson - VIDEO
Conflictul din Orientul Mijlociu: 82 de cetățeni moldoveni au ajuns la Chișinău din Dubai, anunță MAE. Care este situația în alte regiuni
Acum 4 ore
Încă o țară a fost atacată cu drone și rachete din Iran. Azerbaidjanul cere explicații după ce a fost lovit un aeroport internațional și o școală – VIDEO
Decizie luată de Meloni în legătură cu războiul din Iran
A urcat la volan băut, drogat și fără permis de mai multe ori: Un tânăr - condamnat la închisoare. Procuratura vine cu detalii
Preţul gazelor naturale îşi continuă creşterea în Europa. Războiul din Orientul Mijlociu zguduie piețele energetice
A încercat să iasă din țară cu o valiză ticsită cu țigări: Un cetățean lituanian - documentat pe Aeroportul din Chișinău. Câte pachete avea la el
O dronă rusească a lovit o navă cu cereale în apropierea unui port ucrainean la Marea Neagră
Iranul neagă lansarea rachetei balistice către Turcia: „Respectăm suveranitatea ţării vecine şi prietene”
Schimbare în conducerea Moldindconbank: Victor Cibotaru, numit Președinte al Comitetului de Conducere
Ultima oră. Încă o țară a fost atacată cu drone și rachete din Iran. Incendiu la un aeroport internațional – VIDEO
Scandal la primăria capitalei: Consilieri PAS au chemat poliția, după ce au cerut convocarea CMC, iar sala este ocupată: „Este ocupată ilegal" - VIDEO
Washingtonul, indecis asupra duratei ofensivei împotriva Iranului: între opt săptămâni și septembrie
LIVE TEXT. A șasea zi de război. Iranul a tras iar cu rachete către Israel și Irak. Explozii în Teheran. Nou incident cu un vas iranian lângă Sri Lanka
Ședința Parlamentului. Proiectul privind modernizarea Portului Internațional Liber „Giurgiulești” - pe ordinea de zi
Acum 6 ore
Crima din sectorul Rîșcani: Suspectul care ar fi omorât un bărbat și a amenințat polițiștii în timpul reținerii - plasat în arest preventiv
S-au format cozi imense la stațiile de alimentare cu gaz din regiunea transnistreană - VIDEO
Zboruri reluate în Orientul Mijlociu: Plecări din Dubai și Abu Dhabi, Qatar dă prima veste bună din ultimele zile
Război în Orientul Mijlociu. Rusia se oferă să medieze între Iran şi SUA: „Americanii gestionează foarte prost situaţia”
Inspectorii de Mediu atenționează: ghioceii nu merită să fie culeși. Motivul pentru care este interzisă comercializarea acestei plante
Canada nu exclude participarea militară la războiul din Orientul Mijlociu. Mark Carney: „Îi vom sprijini pe aliaţii noştri”
Inspectorii de Mediu atenționează: ghioceii nu merită să fie culeși. Care este motivul pentru care este interzisă comercializarea acestei plante
Curs valutar BNM pentru 5 martie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Atenție, călători! Traficul prin vama Cimișchioi va fi temporar sistat. Detalii de la poliția de frontieră
Telefonul care a pornit războiul. Netanyahu l-a sunat pe Trump: „Toți ar putea fi acolo”
Cer variabil și maxime de 10 grade în capitală. Ce temperaturi se vor înregistra în toată țara. Prognoza meteo
LIVE TEXT. A șasea zi de război. Iranul a tras iar cu rachete către Israel și Irak. Explozii în Teheran. Ultimele detalii
Purtătorul de cuvânt al Casei Albe: „SUA dispun de arme mai mult decât suficiente pentru un război îndelungat cu Iranul”
Acum 24 ore
Regiunea transnistreană trece pe regim de economisire a gazelor: MGRES va produce energie pe bază de cărbune - VIDEO
Scenariu identic în Cupa Moldovei: Petrocub și Sheriff au deschis scorul, au rămas în zece oameni după câte un cartonaș roșu, dar au reușit să-și conserve avantajul până la final - VIDEO
Universitatea Cluj este prima echipă calificată în semifinalele Cupei României - VIDEO
Naționala feminină de fotbal a Moldovei începe cu înfrângere în preliminariile Campionatului Mondial, cedând cu 0-1 în fața României - VIDEO
Atletico Madrid, calificare în finala Cupei Spaniei în ciuda înfrângerii cu Barcelona - VIDEO
Spectacol inedit pe gheață: o echipă de tineret din Statele Unite a organizat tradiționala cursă a cățeilor de rasă Teckel, eveniment cu scop caritabil - VIDEO
Liverpool, răpusă dramatic în prelungiri de ultima clasată din Premier League: Wolves obține a doua victorie la rând și reaprinde lupta pentru salvare - VIDEO
Schema „polițistul și banca” face noi victime: un bărbat din Bălți era gata să predea zeci de mii de lei și euro, însă o femeie a fost prinsă în flagrant cu întreaga sumă - VIDEO
