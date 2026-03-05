Motorina continuă să se scumpească cu aproape 50 de bani. Prețurile carburanților - anunțate de ANRE - FOTO
ProTV.md, 5 martie 2026 12:50
Motorina continuă să se scumpească cu aproape 50 de bani. Prețurile carburanților - anunțate de ANRE - FOTO
Acum 10 minute
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 05.03.2026
Acum 30 minute
12:50
Motorina continuă să se scumpească cu aproape 50 de bani. Prețurile carburanților - anunțate de ANRE - FOTO # ProTV.md
Motorina continuă să se scumpească cu aproape 50 de bani. Prețurile carburanților - anunțate de ANRE - FOTO
12:40
O rachetă s-a prăbușit pe un câmp în nordul Siriei. Martorii spun că au văzut explozii pe cer - FOTO/VIDEO # ProTV.md
O rachetă s-a prăbușit pe un câmp în nordul Siriei. Martorii spun că au văzut explozii pe cer - FOTO/VIDEO
Acum o oră
12:30
Starea de alertă în sectorul energetic a intrat în vigoare. ANRE: „Stocurile de benzină și motorină sunt gestionate în regim de control sporit de către autorități" # ProTV.md
Starea de alertă în sectorul energetic a intrat în vigoare. ANRE: „Stocurile de benzină și motorină sunt gestionate în regim de control sporit de către autorități"
12:20
Contrabandă cu 20 de mii de litri de alcool etilic la Florești și Ialoveni: Un bărbat - reținut. Unde era ascuns lichidul – VIDEO # ProTV.md
Contrabandă cu 20 de mii de litri de alcool etilic la Florești și Ialoveni: Un bărbat - reținut. Unde era ascuns lichidul – VIDEO
12:10
Cea mai mare Zonă Dyson, acum și în Moldova! Showroomul Ultra a lansat un spațiu dedicat produselor revoluționare Dyson - VIDEO # ProTV.md
Cea mai mare Zonă Dyson, acum și în Moldova! Showroomul Ultra a lansat un spațiu dedicat produselor revoluționare Dyson - VIDEO
Acum 2 ore
12:00
Conflictul din Orientul Mijlociu: 82 de cetățeni moldoveni au ajuns la Chișinău din Dubai, anunță MAE. Care este situația în alte regiuni # ProTV.md
Conflictul din Orientul Mijlociu: 82 de cetățeni moldoveni au ajuns la Chișinău din Dubai, anunță MAE. Care este situația în alte regiuni
11:50
Încă o țară a fost atacată cu drone și rachete din Iran. Azerbaidjanul cere explicații după ce a fost lovit un aeroport internațional și o școală – VIDEO # ProTV.md
Încă o țară a fost atacată cu drone și rachete din Iran. Azerbaidjanul cere explicații după ce a fost lovit un aeroport internațional și o școală – VIDEO
11:50
Decizie luată de Meloni în legătură cu războiul din Iran
11:40
A urcat la volan băut, drogat și fără permis de mai multe ori: Un tânăr - condamnat la închisoare. Procuratura vine cu detalii # ProTV.md
A urcat la volan băut, drogat și fără permis de mai multe ori: Un tânăr - condamnat la închisoare. Procuratura vine cu detalii
11:40
Preţul gazelor naturale îşi continuă creşterea în Europa. Războiul din Orientul Mijlociu zguduie piețele energetice # ProTV.md
Preţul gazelor naturale îşi continuă creşterea în Europa. Războiul din Orientul Mijlociu zguduie piețele energetice
11:30
A încercat să iasă din țară cu o valiză ticsită cu țigări: Un cetățean lituanian - documentat pe Aeroportul din Chișinău. Câte pachete avea la el # ProTV.md
A încercat să iasă din țară cu o valiză ticsită cu țigări: Un cetățean lituanian - documentat pe Aeroportul din Chișinău. Câte pachete avea la el
11:20
O dronă rusească a lovit o navă cu cereale în apropierea unui port ucrainean la Marea Neagră # ProTV.md
O dronă rusească a lovit o navă cu cereale în apropierea unui port ucrainean la Marea Neagră
11:10
Iranul neagă lansarea rachetei balistice către Turcia: „Respectăm suveranitatea ţării vecine şi prietene” # ProTV.md
Iranul neagă lansarea rachetei balistice către Turcia: „Respectăm suveranitatea ţării vecine şi prietene”
Acum 4 ore
11:00
Schimbare în conducerea Moldindconbank: Victor Cibotaru, numit Președinte al Comitetului de Conducere # ProTV.md
Schimbare în conducerea Moldindconbank: Victor Cibotaru, numit Președinte al Comitetului de Conducere
11:00
Ultima oră. Încă o țară a fost atacată cu drone și rachete din Iran. Incendiu la un aeroport internațional – VIDEO # ProTV.md
Ultima oră. Încă o țară a fost atacată cu drone și rachete din Iran. Incendiu la un aeroport internațional – VIDEO
10:40
Scandal la primăria capitalei: Consilieri PAS au chemat poliția, după ce au cerut convocarea CMC, iar sala este ocupată: „Este ocupată ilegal" - VIDEO # ProTV.md
Scandal la primăria capitalei: Consilieri PAS au chemat poliția, după ce au cerut convocarea CMC, iar sala este ocupată: „Este ocupată ilegal" - VIDEO
10:20
Washingtonul, indecis asupra duratei ofensivei împotriva Iranului: între opt săptămâni și septembrie # ProTV.md
Washingtonul, indecis asupra duratei ofensivei împotriva Iranului: între opt săptămâni și septembrie
10:10
LIVE TEXT. A șasea zi de război. Iranul a tras iar cu rachete către Israel și Irak. Explozii în Teheran. Nou incident cu un vas iranian lângă Sri Lanka # ProTV.md
LIVE TEXT. A șasea zi de război. Iranul a tras iar cu rachete către Israel și Irak. Explozii în Teheran. Nou incident cu un vas iranian lângă Sri Lanka
10:10
Ședința Parlamentului. Proiectul privind modernizarea Portului Internațional Liber „Giurgiulești” - pe ordinea de zi # ProTV.md
Ședința Parlamentului. Proiectul privind modernizarea Portului Internațional Liber „Giurgiulești” - pe ordinea de zi
09:50
Crima din sectorul Rîșcani: Suspectul care ar fi omorât un bărbat și a amenințat polițiștii în timpul reținerii - plasat în arest preventiv # ProTV.md
Crima din sectorul Rîșcani: Suspectul care ar fi omorât un bărbat și a amenințat polițiștii în timpul reținerii - plasat în arest preventiv
09:30
S-au format cozi imense la stațiile de alimentare cu gaz din regiunea transnistreană - VIDEO # ProTV.md
S-au format cozi imense la stațiile de alimentare cu gaz din regiunea transnistreană - VIDEO
09:10
Zboruri reluate în Orientul Mijlociu: Plecări din Dubai și Abu Dhabi, Qatar dă prima veste bună din ultimele zile # ProTV.md
Zboruri reluate în Orientul Mijlociu: Plecări din Dubai și Abu Dhabi, Qatar dă prima veste bună din ultimele zile
Acum 6 ore
09:00
Război în Orientul Mijlociu. Rusia se oferă să medieze între Iran şi SUA: „Americanii gestionează foarte prost situaţia” # ProTV.md
Război în Orientul Mijlociu. Rusia se oferă să medieze între Iran şi SUA: „Americanii gestionează foarte prost situaţia”
08:50
Inspectorii de Mediu atenționează: ghioceii nu merită să fie culeși. Motivul pentru care este interzisă comercializarea acestei plante # ProTV.md
Inspectorii de Mediu atenționează: ghioceii nu merită să fie culeși. Motivul pentru care este interzisă comercializarea acestei plante
08:50
Canada nu exclude participarea militară la războiul din Orientul Mijlociu. Mark Carney: „Îi vom sprijini pe aliaţii noştri” # ProTV.md
Canada nu exclude participarea militară la războiul din Orientul Mijlociu. Mark Carney: „Îi vom sprijini pe aliaţii noştri”
08:40
Inspectorii de Mediu atenționează: ghioceii nu merită să fie culeși. Care este motivul pentru care este interzisă comercializarea acestei plante # ProTV.md
Inspectorii de Mediu atenționează: ghioceii nu merită să fie culeși. Care este motivul pentru care este interzisă comercializarea acestei plante
08:30
Curs valutar BNM pentru 5 martie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:30
Atenție, călători! Traficul prin vama Cimișchioi va fi temporar sistat. Detalii de la poliția de frontieră # ProTV.md
Atenție, călători! Traficul prin vama Cimișchioi va fi temporar sistat. Detalii de la poliția de frontieră
08:20
Telefonul care a pornit războiul. Netanyahu l-a sunat pe Trump: „Toți ar putea fi acolo”
08:20
Cer variabil și maxime de 10 grade în capitală. Ce temperaturi se vor înregistra în toată țara. Prognoza meteo # ProTV.md
Cer variabil și maxime de 10 grade în capitală. Ce temperaturi se vor înregistra în toată țara. Prognoza meteo
08:20
LIVE TEXT. A șasea zi de război. Iranul a tras iar cu rachete către Israel și Irak. Explozii în Teheran. Ultimele detalii # ProTV.md
LIVE TEXT. A șasea zi de război. Iranul a tras iar cu rachete către Israel și Irak. Explozii în Teheran. Ultimele detalii
08:20
Purtătorul de cuvânt al Casei Albe: „SUA dispun de arme mai mult decât suficiente pentru un război îndelungat cu Iranul” # ProTV.md
Purtătorul de cuvânt al Casei Albe: „SUA dispun de arme mai mult decât suficiente pentru un război îndelungat cu Iranul”
Acum 24 ore
23:20
Regiunea transnistreană trece pe regim de economisire a gazelor: MGRES va produce energie pe bază de cărbune - VIDEO # ProTV.md
Regiunea transnistreană trece pe regim de economisire a gazelor: MGRES va produce energie pe bază de cărbune - VIDEO
23:10
Scenariu identic în Cupa Moldovei: Petrocub și Sheriff au deschis scorul, au rămas în zece oameni după câte un cartonaș roșu, dar au reușit să-și conserve avantajul până la final - VIDEO # ProTV.md
Scenariu identic în Cupa Moldovei: Petrocub și Sheriff au deschis scorul, au rămas în zece oameni după câte un cartonaș roșu, dar au reușit să-și conserve avantajul până la final - VIDEO
23:10
Universitatea Cluj este prima echipă calificată în semifinalele Cupei României - VIDEO
23:10
Naționala feminină de fotbal a Moldovei începe cu înfrângere în preliminariile Campionatului Mondial, cedând cu 0-1 în fața României - VIDEO # ProTV.md
Naționala feminină de fotbal a Moldovei începe cu înfrângere în preliminariile Campionatului Mondial, cedând cu 0-1 în fața României - VIDEO
23:00
Atletico Madrid, calificare în finala Cupei Spaniei în ciuda înfrângerii cu Barcelona - VIDEO # ProTV.md
Atletico Madrid, calificare în finala Cupei Spaniei în ciuda înfrângerii cu Barcelona - VIDEO
23:00
Spectacol inedit pe gheață: o echipă de tineret din Statele Unite a organizat tradiționala cursă a cățeilor de rasă Teckel, eveniment cu scop caritabil - VIDEO # ProTV.md
Spectacol inedit pe gheață: o echipă de tineret din Statele Unite a organizat tradiționala cursă a cățeilor de rasă Teckel, eveniment cu scop caritabil - VIDEO
23:00
Liverpool, răpusă dramatic în prelungiri de ultima clasată din Premier League: Wolves obține a doua victorie la rând și reaprinde lupta pentru salvare - VIDEO # ProTV.md
Liverpool, răpusă dramatic în prelungiri de ultima clasată din Premier League: Wolves obține a doua victorie la rând și reaprinde lupta pentru salvare - VIDEO
22:50
Schema „polițistul și banca” face noi victime: un bărbat din Bălți era gata să predea zeci de mii de lei și euro, însă o femeie a fost prinsă în flagrant cu întreaga sumă - VIDEO # ProTV.md
Schema „polițistul și banca” face noi victime: un bărbat din Bălți era gata să predea zeci de mii de lei și euro, însă o femeie a fost prinsă în flagrant cu întreaga sumă - VIDEO
22:40
Zelenski spune că SUA i-au cerut ajutorul împotriva dronelor Iranului
22:40
Chișinăul spune că nu a fost notificat oficial despre restricții la vinurile moldovenești în Ucraina, în timp ce la Kiev se discută licențierea importurilor ca răspuns la interdicția privind carnea de pasăre - VIDEO # ProTV.md
Chișinăul spune că nu a fost notificat oficial despre restricții la vinurile moldovenești în Ucraina, în timp ce la Kiev se discută licențierea importurilor ca răspuns la interdicția privind carnea de pasăre - VIDEO
22:30
Drumuri decopertate, trafic îngreunat și nervi întinși la maximum: șoferii din capitală acuză întârzieri la reparații, în timp ce Primăria dă asigurări că „sunt sute de muncitori în teren” - VIDEO # ProTV.md
Drumuri decopertate, trafic îngreunat și nervi întinși la maximum: șoferii din capitală acuză întârzieri la reparații, în timp ce Primăria dă asigurări că „sunt sute de muncitori în teren” - VIDEO
22:30
China va trimite un emisar în Orientul Mijlociu pentru a încerca o mediere
22:10
Netanyahu a sunat la Casa Albă să întrebe dacă americanii poartă discuții secrete cu Iranul, „pe la spatele lui” # ProTV.md
Netanyahu a sunat la Casa Albă să întrebe dacă americanii poartă discuții secrete cu Iranul, „pe la spatele lui”
22:00
Dispută majoră între Spania și SUA pe fondul conflictului din Iran: premierul Pedro Sánchez interzice folosirea bazelor spaniole, iar Donald Trump reacționează cu amenințări comerciale dure - VIDEO # ProTV.md
Dispută majoră între Spania și SUA pe fondul conflictului din Iran: premierul Pedro Sánchez interzice folosirea bazelor spaniole, iar Donald Trump reacționează cu amenințări comerciale dure - VIDEO
21:50
Conflictul se extinde: fiul ayatollahului Ali Khamenei, Mojtaba, este considerat favorit pentru funcția de lider suprem al Iranului, iar Israel amenință că orice succesor va fi „o țintă de eliminat” - VIDEO # ProTV.md
Conflictul se extinde: fiul ayatollahului Ali Khamenei, Mojtaba, este considerat favorit pentru funcția de lider suprem al Iranului, iar Israel amenință că orice succesor va fi „o țintă de eliminat” - VIDEO
21:40
Criza din Orientul Mijlociu ajunge și la noi: stare de alertă în energetică, restricții la exportul de carburanți și apel către populație să nu facă cozi la benzinării: „Alimentarea nu va fi întreruptă” - VIDEO # ProTV.md
Criza din Orientul Mijlociu ajunge și la noi: stare de alertă în energetică, restricții la exportul de carburanți și apel către populație să nu facă cozi la benzinării: „Alimentarea nu va fi întreruptă” - VIDEO
21:30
Marina SUA va escorta petrolierele prin Strâmtoarea Ormuz, după ce Iranul a anunțat blocarea rutei strategice, iar piețele globale reacționează cu scumpiri la petrol și gaze - VIDEO # ProTV.md
Marina SUA va escorta petrolierele prin Strâmtoarea Ormuz, după ce Iranul a anunțat blocarea rutei strategice, iar piețele globale reacționează cu scumpiri la petrol și gaze - VIDEO
