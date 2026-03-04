Lucrări de spargere a gheții pe Nistru. Autoritățile avertizează pescarii asupra pericolului
NordNews, 4 martie 2026 10:10
Pe râul Nistru au loc marți, 4 martie, lucrări de spargere a gheții, acțiune necesară pentru a menține navigația și a asigura circulația transportului fluvial în zonă. Operațiunile sunt desfășurate în contextul acumulării stratului de gheață pe râu, fenomen care poate bloca circulația și poate crea dificultăți pentru activitățile de transport pe apă, transmite Zona [...] Articolul Lucrări de spargere a gheții pe Nistru. Autoritățile avertizează pescarii asupra pericolului apare prima dată în NordNews.
• • •
Alte ştiri de NordNews
Acum 30 minute
10:10
Lucrări de spargere a gheții pe Nistru. Autoritățile avertizează pescarii asupra pericolului # NordNews
Pe râul Nistru au loc marți, 4 martie, lucrări de spargere a gheții, acțiune necesară pentru a menține navigația și a asigura circulația transportului fluvial în zonă. Operațiunile sunt desfășurate în contextul acumulării stratului de gheață pe râu, fenomen care poate bloca circulația și poate crea dificultăți pentru activitățile de transport pe apă, transmite Zona [...] Articolul Lucrări de spargere a gheții pe Nistru. Autoritățile avertizează pescarii asupra pericolului apare prima dată în NordNews.
Acum 4 ore
07:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) indică că miercuri, 4 martie 2026, vremea în Republica Moldova va fi în general mai blândă comparativ cu perioadele reci ale lunii februarie, semnalând o tranziție spre condiții specifice începutului de primăvară. Conform tendințelor climatice pentru începutul lunii martie, temperaturile diurne vor urca semnificativ, iar maximele în multe regiuni vor [...] Articolul Prognoza meteo pentru 4 martie. Primăvară timpurie cu maxime până la +11…+12 °C apare prima dată în NordNews.
Acum 12 ore
01:40
Maib consolidează inițiativa de susținere a antreprenoriatului feminin prin campania „femei care conduc” # NordNews
În cadrul angajamentului său constant de a susține antreprenoriatul feminin, maib lansează campania „femei care conduc”, reafirmându-și sprijinul pentru femeile care dezvoltă afaceri, creează locuri de muncă și contribuie activ la creșterea economiei. În Republica Moldova, tot mai multe afaceri sunt inițiate și conduse de femei, iar rolul acestora în dezvoltarea economică devine tot mai important. Prin [...] Articolul Maib consolidează inițiativa de susținere a antreprenoriatului feminin prin campania „femei care conduc” apare prima dată în NordNews.
Acum 24 ore
21:10
În această ediție NordNews LIVE, discutăm cu șeful Inspectoratului de Poliție Bălți, Ion Volontir, despre cât de sigur este municipiul Bălți, cum arată criminalitatea în oraș și cu ce provocări se confruntă polițiștii zi de zi, lipsa de personal din sistem, pregătirea și dotările oamenilor legii, dar și reforma Poliției și impactul acesteia asupra siguranței [...] Articolul NordNews LIVE Cât de sigur este Bălțiul apare prima dată în NordNews.
20:30
VIDEO Ministru de Externe polonez: Rusia a cheltuit 2% din PIB-ul Republicii Moldova pentru partide pro-ruse # NordNews
Rusia ar fi cheltuit anul trecut în jur de cinci miliarde de lei, echivalentul a aproape 2% din PIB-ul Republicii Moldova, pentru a aduce la putere partide pro-ruse. Tentativa nu a reușit, iar cetățenii moldoveni au ales direcția europeană. Declarația a fost făcută de ministrul de Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, în Parlamentul de la [...] Articolul VIDEO Ministru de Externe polonez: Rusia a cheltuit 2% din PIB-ul Republicii Moldova pentru partide pro-ruse apare prima dată în NordNews.
20:20
VIDEO 240 de kilometri pentru lecții de muzică: povestea profesoarei care formează generații la Ocnița # NordNews
Pentru șaptezeci de copii de la școala muzicală din Ocnița, o profesoară din Chișinău face naveta săptămânal timp de 10 ani. Este vorba despre Mariana Popescu, care ține ore de canto, solfegiu și conduce o trupă muzicală pentru elevii pasionați de limbajul sunetelor. „Bărbița jos și țineți cont de diafragmă. Ian puneți mânuțele la brâu [...] Articolul VIDEO 240 de kilometri pentru lecții de muzică: povestea profesoarei care formează generații la Ocnița apare prima dată în NordNews.
20:10
Horoscopul zilei de 3 martie 2026 vine cu o energie aparte, care te provoacă să fii mai atentă la semnele din jurul tău și la propriile dorințe. Astrele îți transmit că nimic nu este întâmplător, iar fiecare întâlnire sau decizie poate avea un impact pe termen lung. Este un moment potrivit să îți asculți intuiția [...] Articolul Leii își depășesc limitele. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
19:40
VIDEO De la laboratoare moderne la uniformă militară. Ce au descoperit elevii din Edineț la Cupcini # NordNews
Cofetar, bucătar, mecanic auto, sudor sunt doar câteva dintre meseriile pe care le pot alege viitorii absolvenți de gimnaziu din raionul Edineț, dacă optează pentru Școala Profesională din Cupcini. Instituția și-a deschis porțile pe 3 martie pentru peste 100 de potențiali elevi. Tinerii din Edineț și Cupcini au vizitat laboratoarele dotate cu echipamente moderne, unde [...] Articolul VIDEO De la laboratoare moderne la uniformă militară. Ce au descoperit elevii din Edineț la Cupcini apare prima dată în NordNews.
19:40
Maib consolidează inițiativa de susținere a antreprenoriatului feminin prin campania „femei care conduc” # NordNews
În cadrul angajamentului său constant de a susține antreprenoriatul feminin, maib lansează campania „femei care conduc”, reafirmându-și sprijinul pentru femeile care dezvoltă afaceri, creează locuri de muncă și contribuie activ la creșterea economiei. În Republica Moldova, tot mai multe afaceri sunt inițiate și conduse de femei, iar rolul acestora în dezvoltarea economică devine tot mai important. Prin [...] Articolul Maib consolidează inițiativa de susținere a antreprenoriatului feminin prin campania „femei care conduc” apare prima dată în NordNews.
19:20
Aproape 70 de bătrâni din satul Prepelița, raionul Sângerei se vor aduna la șezători și ateliere, unde vor pune satul la cale. Asta grație deschiderii, pe 3 martie, a noului club pentru persoane vârstnice, la care a participat și ministra Muncii și Asistenței Sociale, Natalia Plugaru. De la înființarea Grupului de Sprijin Reciproc, acum doi [...] Articolul VIDEO Vor pune satul la cale. Un club pentru vârstnici, deschis la Prepelița apare prima dată în NordNews.
18:20
Moldovenii au ce învăța de la israelieni despre ce înseamnă patriotismul și asumarea responsabilității față de țară. Este mesajul transmis de un moldovean stabilit de 12 ani în Israel, în cadrul unui interviu acordat pentru NordNews pe 2 martie 2026. Noie Rotaru este de la Bălți și în ultimele zile este nevoit timp de 30 [...] Articolul VIDEO Moldovean stabilit în Israel: „Avem ce învăța despre patriotism de la israelieni” apare prima dată în NordNews.
18:20
Provocarea celor 30 de zile fără zahăr este tot mai populară în mediul online. Cu ajutorul acestor modalități ușoare poți combate treptat pofta de dulce și îți poți îmbunătăți starea de sănătate. Este important să găsești un echilibru în tot ceea ce faci, potrivit catine.ro. Ești pregătită să scapi de dependența de zahăr? Eliminarea [...] Articolul 30 de zile fără zahăr: modalități ușoare de a combate pofta de dulce apare prima dată în NordNews.
16:50
Centrul municipal de învățare și educație a adulților (CMIEA), care activează în incinta Liceului Teoretic „Matei Basarab” din Chișinău, își va extinde activitățile cu sprijin financiar oferit de Guvernul Japoniei. Un grant în valoare de peste 75.000 de dolari va fi alocat pentru renovarea și modernizarea auditoriului în care își desfășoară activitatea centrul. Finanțarea este [...] Articolul Japonia investește în extinderea CMIEA de la Liceul „Matei Basarab” din Chișinău apare prima dată în NordNews.
16:00
Motorina se scumpește la 21,21 lei. ANRE explică majorarea prin tensiunile din Golful Persic # NordNews
Șoferii vor plăti mai mult pentru un plin de carburant. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat o nouă majorare a prețurilor la carburanți, în contextul evoluțiilor tensionate de pe piața internațională a petrolului. Pentru ziua de miercuri, ANRE a stabilit un preț maxim de 21,21 lei pentru un litru de motorină standard, [...] Articolul Motorina se scumpește la 21,21 lei. ANRE explică majorarea prin tensiunile din Golful Persic apare prima dată în NordNews.
16:00
Grecia își intensifică interesul investițional în Republica Moldova: UE, cheia pentru capital european # NordNews
Republica Moldova are șansa de a atrage investiții europene consistente dacă își menține cu seriozitate și coerență parcursul de aderare la Uniunea Europeană. Mesajul a fost transmis de viceministrul afacerilor externe al Greciei, Haris Theoharis, într-un interviu acordat Agenției de Presă IPN, în contextul vizitei sale oficiale la Chișinău. Oficialul elen a subliniat că integrarea [...] Articolul Grecia își intensifică interesul investițional în Republica Moldova: UE, cheia pentru capital european apare prima dată în NordNews.
15:30
Accesul la credite a devenit, în ultimii ani, parte din viața de zi cu zi pentru mii de moldoveni. Fie că este vorba despre achiziția unui bun, renovarea locuinței sau acoperirea unor cheltuieli urgente, produsele de creditare oferă resurse financiare rapide. Însă, odată cu aceste oportunități, apar și riscuri, iar protecția consumatorilor a devenit o [...] Articolul Drepturile consumatorilor la creditele de consum: ce trebuie să știi înainte să semnezi apare prima dată în NordNews.
15:20
Procesul în care fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, este acuzat de trădare de patrie va fi reluat integral, după ce judecătoarea Arina Ialanji și-a depus demisia. Cauza urmează să fie redistribuită aleatoriu unui alt magistrat, iar procedura va începe practic de la început. Decizia intervine în contextul în care Consiliul Superior [...] Articolul Dosarul lui Ion Creangă, reluat de la zero după demisia judecătoarei Arina Ialanji apare prima dată în NordNews.
15:10
Miza aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană a depășit demult sfera aspirațiilor diplomatice, devenind un test de supraviețuire instituțională într-un context regional volatil. Astăzi, la patru ani de la semnarea cererii de aderare, Chișinăul se află într-o postură paradoxală: deține un calendar ambițios, dar funcționează cu un motor administrativ subdimensionat, forțat să ruleze într-o „ceață” [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu | Patru ani de speranță sau de iluzii pierdute? apare prima dată în NordNews.
13:40
Metode clasice de spionaj adaptate erei digitale, un telefon ascuns într-o geantă Faraday și rapoarte scrise în rusă după o întâlnire la Budapesta. Acestea sunt detaliile care conturează dosarul fostului director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, Alexandru Bălan, acuzat că spiona România. Comunicare prin „draft”, o metodă veche, adaptată [...] Articolul Cum comunica fostul șef ajunct SIS, Alexandru Bălan, cu ofițerii KGB din Belarus apare prima dată în NordNews.
13:10
Un funcționar vamal și un polițist de frontieră au fost reținuți după ce oamenii legii au descoperit o schemă de contrabandă cu țigări la frontiera moldo-română. Cazul a ieșit la iveală în urma unei operațiuni desfășurate simultan în Republica Moldova și România, la punctul de trecere Lipcani – Rădăuți Prut. Potrivit anchetei, un microbuz suspect [...] Articolul VIDEO Țigări trecute ilegal peste frontieră: Doi angajați ai statului, în arest apare prima dată în NordNews.
12:30
Ce înseamnă „acasă” după ani de muncă peste hotare? Cum se schimbă o familie atunci când un părinte pleacă și copilul rămâne să crească cu frații și surorile sale? Cum trăiesc oamenii memoria războiului, a deportărilor sau a anilor ’90? Și ce ne unește, dincolo de limba maternă, regiune sau generație? „Istorii de acasă” este [...] Articolul „Istorii de acasă” – vocile care spun adevărul despre plecare, memorie și apartenență apare prima dată în NordNews.
12:30
O femeie de 58 de ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost lovită de un automobil care a derapat pe un drum acoperit cu polei, în localitatea Bîrnova, raionul Ocnița. Accidentul a avut loc marți, 3 martie, pe traseul R-11, potrivit poliției. Conform informațiilor preliminare, o șoferiță de 32 de [...] Articolul Poleiul își face de cap în nord: Accident rutier cu o femeie ajunsă în reanimare apare prima dată în NordNews.
12:20
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) propune ca statul să preia controlul asupra Portului Internațional Giurgiulești prin răscumpărarea pachetului majoritar al operatorului portuar. Inițiativa legislativă a fost anunțată marți, 3 martie, de deputații socialiști, Petru Burduja și Bogdan Țîrdea, care susțin că proiectul ar avea o importanță strategică pentru economia republicii. Potrivit autorilor, investiția ar [...] Articolul PSRM vrea portul Giurgiulești înapoi la stat apare prima dată în NordNews.
11:20
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) funcționează în prezent cu puțin peste jumătate din numărul de judecători prevăzut de schema instituțională. Din cele 20 de funcții aprobate, doar 11 sunt ocupate, ceea ce înseamnă că nouă posturi rămân vacante. Situația reflectă un deficit care persistă de mai mulți ani și care continuă să afecteze activitatea celei [...] Articolul Nouă posturi vacante la Curtea Supremă de Justiție: deficitul de judecători persistă apare prima dată în NordNews.
11:00
Freelancerii și antreprenorii independenți din Republica Moldova au la dispoziție trei servicii publice digitale noi, care pot fi accesate integral online prin portalul guvernamental unic EVO (evo.gov.md) sau prin aplicația mobilă EVO. Noile funcționalități le permit să își actualizeze datele, să înceteze activitatea sau să o reia fără a se deplasa la ghișeele instituțiilor publice, [...] Articolul Trei servicii digitale noi pentru freelanceri pe portalul EVO apare prima dată în NordNews.
10:50
Companiile azere, invitate să participe la licitația pentru parcurile eoliene de 170 MW din Moldova # NordNews
Republica Moldova face un nou pas în direcția diversificării surselor de energie și a consolidării independenței energetice. Companiile din Azerbaidjan au fost invitate oficial să participe la licitația pentru construcția unor parcuri eoliene de mari dimensiuni, cu o capacitate totală de 170 MW, proiect care prevede și integrarea sistemelor moderne de stocare a energiei, potrivit [...] Articolul Companiile azere, invitate să participe la licitația pentru parcurile eoliene de 170 MW din Moldova apare prima dată în NordNews.
10:40
Ambasadorul Israelului la Chișinău: Operațiunea împotriva regimului iranian este în interesul lumii libere # NordNews
Ambasadorul Israelului în Republica Moldova, E.S. Yoram Elron, a declarat că operațiunea militară inițiată de Israel și Statele Unite ale Americii împotriva regimului iranian reprezintă un demers necesar pentru securitatea regională și globală, transmite deschide.md. Potrivit diplomatului, regimul de la Teheran continuă să dezvolte capabilități militare avansate, inclusiv programe nucleare și rachete balistice cu rază [...] Articolul Ambasadorul Israelului la Chișinău: Operațiunea împotriva regimului iranian este în interesul lumii libere apare prima dată în NordNews.
Ieri
10:10
Se fac lucrări de întreținere pe traseul național M5 în raionul Râșcani. Drumarii plombează gropile # NordNews
Administrația Națională a Drumurilor anunță lucrări de întreținere pe drumurile naționale, odată cu îmbunătățirea condițiilor meteorologice și în contextul degradărilor apărute după topirea zăpezii și ciclurile repetate de îngheț–dezgheț. Se lucrează și pe drumul național M5, în raionul Râșcani, unde echipele intervin pe sectorul km 112–113, în proximitatea localității Recea. Potrivit instituției, în această perioadă [...] Articolul Se fac lucrări de întreținere pe traseul național M5 în raionul Râșcani. Drumarii plombează gropile apare prima dată în NordNews.
09:50
Locuitorii din raioanele Florești și Soroca vor beneficia de consultații medicale gratuite # NordNews
În această săptămână, echipele mobile de medici specialiști vor oferi consultații profilactice gratuite în raioanele Florești și Soroca. Serviciile medicale vor fi acoperite din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Potrivit CNAM, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice se va afla în mai multe localități din raioanele Florești [...] Articolul Locuitorii din raioanele Florești și Soroca vor beneficia de consultații medicale gratuite apare prima dată în NordNews.
09:30
Iranul a avertizat luni că va deschide focul asupra oricărei nave care va încerca să traverseze Strâmtoarea Hormuz, după ce a anunțat închiderea acestei rute maritime strategice, potrivit presei de stat iraniene. Un oficial de rang înalt al Gardienilor Revoluției a declarat că strâmtoarea este „închisă” și că forțele iraniene vor incendia orice vas care [...] Articolul Iranul amenință că va ataca orice navă care încearcă să traverseze Strâmtoarea Hormuz apare prima dată în NordNews.
09:10
General rus, schimbat pe 28 de polițiști moldoveni: Veteranii din serviciile secrete, mărturii la Moldova 1 despre operațiunile de la Nistru # NordNews
Moscova a pregătit războiul din regiunea transnistreană începând cu 1989 și mai târziu Rusia s-a implicat clar de partea separatiștilor, i-a înarmat, i-a instruit, și a intrat în război la Tighina. Patrioții din serviciile secrete de la Chișinău au stat cu ochii pe Transnistria și în perioada KGB-ului, când au apărut primele semnale de militarizare. [...] Articolul General rus, schimbat pe 28 de polițiști moldoveni: Veteranii din serviciile secrete, mărturii la Moldova 1 despre operațiunile de la Nistru apare prima dată în NordNews.
07:40
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,09 lei. Carburantul costă 23,84 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,15 lei până la prețul de 20,87 lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...] Articolul Scumpiri la pompă. Noile tarife pentru 3 martie apare prima dată în NordNews.
2 martie 2026
20:10
Horoscopul zilei de 3 martie 2026 vine cu o energie aparte, care te provoacă să fii mai atentă la semnele din jurul tău și la propriile dorințe. Astrele îți transmit că nimic nu este întâmplător, iar fiecare întâlnire sau decizie poate avea un impact pe termen lung. Este un moment potrivit să îți asculți [...] Articolul Leii își depășesc limitele. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
20:00
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 3 martie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 20.2206 lei; Dolarul american: 17.2325 lei, mai scump cu 0,10 lei; Leul românesc: 3.9669 lei; Hrivna ucraineană: 0.3984 lei; Rubla rusească: 0.8335 lei; BNM nu poartă nicio [...] Articolul Dolarul prinde forță. Curs valutar oficial, 3 martie apare prima dată în NordNews.
17:30
Salariul mediu brut în Republica Moldova a ajuns în trimestrul IV 2025 la 16.400 de lei pe lună, în creștere cu 8,9% față de aceeași perioadă a anului 2024, arată datele Biroului Național de Statistică (BNS). În termeni reali, ajustați pentru inflație, creșterea a fost de 1,8%. Diferențele salariale între domenii rămân semnificative. Cele mai [...] Articolul Salariul mediu în Moldova a depășit 16.400 lei în 2025 apare prima dată în NordNews.
17:10
Guvernul Ucrainei a elaborat un proiect de hotărâre care ar putea institui un regim de licențiere pentru importurile de struguri, vin și produse alcoolice din Republica Moldova. Măsura vine ca reacție la restricțiile temporare aplicate de Chișinău asupra importului de carne de pasăre și produse avicole din Ucraina, informează Bani.md. Potrivit Ministerului Economiei din Ucraina, [...] Articolul Ucraina poate introduce embargou pentru importurile de vinuri din Moldova apare prima dată în NordNews.
16:50
Zeci de veterani, militari, oficiali și tineri au participat la Marșul Memoriei și Recunoștinței desfășurat la Bălți. Cu flori și tricolorul pe umeri, au păstrat un minut de reculegere, pentru cei căzuți în războiul de pe Nistru din 1992. Tensiunile au izbucnit încă din 1991, după destrămarea URSS. Tiraspolul a refuzat controlul Chișinăului. Moldova avea [...] Articolul VIDEO Memorie și Recunoștință, la 34 de ani de la războiul de pe Nistru apare prima dată în NordNews.
15:30
Certificatul de concediu medical este eliberat exclusiv în format digital de la 1 martie 2026, în Republica Moldova, iar angajații nu mai trebuie să aducă documente pe hârtie la locul de muncă. Noul sistem a fost lansat oficial de Ministerul Sănătății și Agenția de Guvernare Electronică, care anunță digitalizarea completă a procesului prin „Portalul certificatelor de [...] Articolul Certificatul de concediu medical va fi eliberat doar digital apare prima dată în NordNews.
14:50
Miliardarul și fostul senator cecen Umar Djabrailov a murit după ce s-a împușcat în apartamentul său # NordNews
Umar Djabrailov, miliardar și fost reprezentant al Ceceniei în Consiliul Federației din Rusia, s-a împușcat luni dimineața într-un apartament de lux din complexul „Vesper Tverskaya” din Moscova. Omul de afaceri a fost găsit grav rănit, cu un pistol de calibru 9 mm lângă el, și transportat de urgență la spital, unde medicii au confirmat decesul. [...] Articolul Miliardarul și fostul senator cecen Umar Djabrailov a murit după ce s-a împușcat în apartamentul său apare prima dată în NordNews.
14:30
Fermierii din Republica Moldova pot depune, începând cu 2 martie, cereri pentru o nouă rundă de granturi oferite prin proiectul AGGRI, valoarea maximă a sprijinului financiar ajungând la 1 milion de dolari per beneficiar. Anunțul a fost făcut de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), care a lansat cel de-al cincilea apel de granturi destinat [...] Articolul Granturi de până la 1 milion de dolari pentru fermieri: ce sectoare sunt finanțate apare prima dată în NordNews.
14:30
În jur de 600 de angajați ai Căii Ferate din Moldova (CFM) continuă să fie în concediu forțat până la sfârșitul lunii martie, măsură menită să reducă cheltuielile întreprinderii. Aceasta reprezintă a doua prelungire a șomajului tehnic, introdus la sfârșitul anului 2025, pe fondul crizei financiare a CFM, restanțelor salariale și scăderii volumelor de transport [...] Articolul Sute de angajați CFM rămân în concediu forțat până la sfârșitul lunii martie apare prima dată în NordNews.
14:00
Trei avioane de vânătoare F-15 ale Statelor Unite au fost doborâte din eroare de sistemele de apărare antiaeriană kuweitiene în seara zilei de 1 martie, a anunțat United States Central Command (CENTCOM). Toate cele șase persoane aflate la bord s-au catapultat și se află în siguranță, starea lor fiind stabilă. Circumstanțele incidentului sunt în prezent [...] Articolul Trei avioane F-15 americane doborâte accidental de apărarea antiaeriană a Kuweitului apare prima dată în NordNews.
13:30
Începând cu 1 martie 2026, Republica Moldova trece la certificate medicale 100% digitale. Documentele de concediu medical sunt emise exclusiv online prin Portalul certificatelor de concediu medical, dezvoltat de Ministerul Sănătății împreună cu Agenția de Guvernare Electronică. Astfel, pacientul nu mai trebuie să ridice certificat tipărit. Medicul poate emite, prelungi sau închide concediul medical direct [...] Articolul Republica Moldova digitalizează certificatele medicale apare prima dată în NordNews.
13:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri ale carburanților pentru marți, 3 martie, iar veștile nu sunt deloc bune pentru șoferi. Benzina se scumpește cu 9 bani, iar motorina cu 15 bani, ceea ce înseamnă cheltuieli și mai mari pentru cei care depind zilnic de automobil. Astfel, pentru un litru de [...] Articolul Șoferii vor plăti mai mult la pompă. Noi scumpiri anunțate de ANRE apare prima dată în NordNews.
13:00
Marea Britanie, Franța și Germania anunță măsuri defensive împotriva Iranului în contextul escaladării tensiunilor în Orientul Mijlociu # NordNews
Marea Britanie, Franța și Germania au declarat că sunt pregătite să adopte „măsuri defensive necesare și proporționale” împotriva Iranului, ca răspuns la escaladarea situației de securitate în Orientul Mijlociu. Potrivit comunicatului comun, aceste acțiuni vizează reducerea capacității Teheranului de a lansa rachete și drone. „Ne vom proteja interesele și pe cele ale aliaților noștri din [...] Articolul Marea Britanie, Franța și Germania anunță măsuri defensive împotriva Iranului în contextul escaladării tensiunilor în Orientul Mijlociu apare prima dată în NordNews.
12:30
Începând cu 1 martie 2026, tarifele pentru transportul rutier de persoane pe rute raionale și interraionale în Republica Moldova se calculează conform unei metodologii noi, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 698 din 15 octombrie 2025 și publicată în Monitorul Oficial pe 6 noiembrie. Documentul stabilește reguli clare pentru formarea tarifelor, costurile incluse și responsabilitățile de [...] Articolul Noi reguli de calcul pentru tarifele autobuzelor raionale și interraionale în Moldova apare prima dată în NordNews.
12:10
Republica Moldova comemorează victimele războiului de pe Nistru, iar președinta Maia Sandu afirmă că agresiunea militară din 1992 a fost declanșată de Rusia, în timp ce moldovenii și-au apărat libertatea și demnitatea. Mesajul a fost transmis cu ocazia zilei de comemorare a celor căzuți pentru apărarea independeței republicii. Șefa statului a menționat că războiul a [...] Articolul Maia Sandu: sacrificiul veteranilor ne amintește cât costă libertatea apare prima dată în NordNews.
12:00
Droguri și laboratoare ilegale descoperite în Ucraina și Polonia după captură record de la Briceni # NordNews
O captură de 12 kg de droguri sintetice, realizată în mai 2025 în orașul Briceni, a declanșat o operațiune internațională de proporții, care a dus la peste 500 de percheziții în Ucraina și Polonia și la reținerea a peste 100 de persoane implicate în trafic. Operațiunea a fost coordonată de EuroPol și EuroJust, după ce [...] Articolul Droguri și laboratoare ilegale descoperite în Ucraina și Polonia după captură record de la Briceni apare prima dată în NordNews.
11:40
În contextul situației de securitate tensionate din Orientul Mijlociu, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova atenționează că regiunea rămâne volatilă, cu atacuri repetate cu rachete și drone, iar în anumite zone spațiul aerian este închis sau afectat. Potrivit informațiilor confirmate de misiunile diplomatice, nu au fost raportate victime sau persoane rănite în rândul cetățenilor [...] Articolul Tensiuni în Orientul Mijlociu: MAE R. Moldova răspunde cererilor de sprijin consular apare prima dată în NordNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
Șapte fete, dintre care trei minore, au fost exploatate sexual într-o rețea care activa în apartamente închiriate din Chișinău. Procurorii și polițiștii au destructurat gruparea, iar șapte suspecți au fost plasați în arest preventiv, fiind acuzați că au recrutat tinere vulnerabile și le-au constrâns să presteze servicii sexuale. Operațiunea a fost desfășurată de procurorii Procuraturii [...] Articolul VIDEO Trafic de minore și tinere la Chișinău: Șapte suspecți, arestați apare prima dată în NordNews.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.