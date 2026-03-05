Iranul neagă lansarea rachetei balistice către Turcia: „Respectăm suveranitatea ţării vecine şi prietene”

ProTV.md, 5 martie 2026 11:10

Iranul neagă lansarea rachetei balistice către Turcia: „Respectăm suveranitatea ţării vecine şi prietene”

Acum 5 minute
11:30
A încercat să iasă din țară cu o valiză ticsită cu țigări: Un cetățean lituanian - documentat pe Aeroportul din Chișinău. Câte pachete avea la el
Acum 15 minute
11:20
O dronă rusească a lovit o navă cu cereale în apropierea unui port ucrainean la Marea Neagră
Acum 30 minute
11:10
Iranul neagă lansarea rachetei balistice către Turcia: „Respectăm suveranitatea ţării vecine şi prietene”
Acum o oră
11:00
Schimbare în conducerea Moldindconbank: Victor Cibotaru, numit Președinte al Comitetului de Conducere
11:00
Ultima oră. Încă o țară a fost atacată cu drone și rachete din Iran. Incendiu la un aeroport internațional – VIDEO
10:40
Scandal la primăria capitalei: Consilieri PAS au chemat poliția, după ce au cerut convocarea CMC, iar sala este ocupată: „Este ocupată ilegal" - VIDEO
Acum 2 ore
10:20
Washingtonul, indecis asupra duratei ofensivei împotriva Iranului: între opt săptămâni și septembrie
10:10
LIVE TEXT. A șasea zi de război. Iranul a tras iar cu rachete către Israel și Irak. Explozii în Teheran. Nou incident cu un vas iranian lângă Sri Lanka
10:10
Ședința Parlamentului. Proiectul privind modernizarea Portului Internațional Liber „Giurgiulești” - pe ordinea de zi
09:50
Crima din sectorul Rîșcani: Suspectul care ar fi omorât un bărbat și a amenințat polițiștii în timpul reținerii - plasat în arest preventiv
Acum 4 ore
09:30
S-au format cozi imense la stațiile de alimentare cu gaz din regiunea transnistreană - VIDEO
09:10
Zboruri reluate în Orientul Mijlociu: Plecări din Dubai și Abu Dhabi, Qatar dă prima veste bună din ultimele zile
09:00
Război în Orientul Mijlociu. Rusia se oferă să medieze între Iran şi SUA: „Americanii gestionează foarte prost situaţia”
08:50
Inspectorii de Mediu atenționează: ghioceii nu merită să fie culeși. Motivul pentru care este interzisă comercializarea acestei plante
08:50
Canada nu exclude participarea militară la războiul din Orientul Mijlociu. Mark Carney: „Îi vom sprijini pe aliaţii noştri”
08:40
Inspectorii de Mediu atenționează: ghioceii nu merită să fie culeși. Care este motivul pentru care este interzisă comercializarea acestei plante
08:30
Curs valutar BNM pentru 5 martie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:30
Atenție, călători! Traficul prin vama Cimișchioi va fi temporar sistat. Detalii de la poliția de frontieră
08:20
Telefonul care a pornit războiul. Netanyahu l-a sunat pe Trump: „Toți ar putea fi acolo”
08:20
Cer variabil și maxime de 10 grade în capitală. Ce temperaturi se vor înregistra în toată țara. Prognoza meteo
08:20
LIVE TEXT. A șasea zi de război. Iranul a tras iar cu rachete către Israel și Irak. Explozii în Teheran. Ultimele detalii
08:20
Purtătorul de cuvânt al Casei Albe: „SUA dispun de arme mai mult decât suficiente pentru un război îndelungat cu Iranul”
Acum 12 ore
23:20
Regiunea transnistreană trece pe regim de economisire a gazelor: MGRES va produce energie pe bază de cărbune - VIDEO
23:10
Scenariu identic în Cupa Moldovei: Petrocub și Sheriff au deschis scorul, au rămas în zece oameni după câte un cartonaș roșu, dar au reușit să-și conserve avantajul până la final - VIDEO
23:10
Universitatea Cluj este prima echipă calificată în semifinalele Cupei României - VIDEO
23:10
Naționala feminină de fotbal a Moldovei începe cu înfrângere în preliminariile Campionatului Mondial, cedând cu 0-1 în fața României - VIDEO
23:00
Atletico Madrid, calificare în finala Cupei Spaniei în ciuda înfrângerii cu Barcelona - VIDEO
23:00
Spectacol inedit pe gheață: o echipă de tineret din Statele Unite a organizat tradiționala cursă a cățeilor de rasă Teckel, eveniment cu scop caritabil - VIDEO
23:00
Liverpool, răpusă dramatic în prelungiri de ultima clasată din Premier League: Wolves obține a doua victorie la rând și reaprinde lupta pentru salvare - VIDEO
22:50
Schema „polițistul și banca” face noi victime: un bărbat din Bălți era gata să predea zeci de mii de lei și euro, însă o femeie a fost prinsă în flagrant cu întreaga sumă - VIDEO
22:40
Zelenski spune că SUA i-au cerut ajutorul împotriva dronelor Iranului
22:40
Chișinăul spune că nu a fost notificat oficial despre restricții la vinurile moldovenești în Ucraina, în timp ce la Kiev se discută licențierea importurilor ca răspuns la interdicția privind carnea de pasăre - VIDEO
Acum 24 ore
22:30
Drumuri decopertate, trafic îngreunat și nervi întinși la maximum: șoferii din capitală acuză întârzieri la reparații, în timp ce Primăria dă asigurări că „sunt sute de muncitori în teren” - VIDEO
22:30
China va trimite un emisar în Orientul Mijlociu pentru a încerca o mediere
22:10
Netanyahu a sunat la Casa Albă să întrebe dacă americanii poartă discuții secrete cu Iranul, „pe la spatele lui”
22:00
Dispută majoră între Spania și SUA pe fondul conflictului din Iran: premierul Pedro Sánchez interzice folosirea bazelor spaniole, iar Donald Trump reacționează cu amenințări comerciale dure - VIDEO
21:50
Conflictul se extinde: fiul ayatollahului Ali Khamenei, Mojtaba, este considerat favorit pentru funcția de lider suprem al Iranului, iar Israel amenință că orice succesor va fi „o țintă de eliminat” - VIDEO
21:40
Criza din Orientul Mijlociu ajunge și la noi: stare de alertă în energetică, restricții la exportul de carburanți și apel către populație să nu facă cozi la benzinării: „Alimentarea nu va fi întreruptă” - VIDEO
21:30
Marina SUA va escorta petrolierele prin Strâmtoarea Ormuz, după ce Iranul a anunțat blocarea rutei strategice, iar piețele globale reacționează cu scumpiri la petrol și gaze - VIDEO
21:20
O femeie de 60 de ani din Telenești a pierdut aproape 60.000 de lei după ce doi bărbați s-au dat drept angajați ai unei clinici private și i-au vândut pastile diferite de cele comandate - VIDEO
21:00
NATO, implicată pentru prima dată în război. Alianța militară a interceptat o rachetă iraniană care se îndrepta spre Turcia. Reacție dură a NATO
21:00
Conflictul din Orientul Mijlociu intră în ziua a cincea: Iran lansează rachetă balistică spre Turcia, NATO o interceptează, iar Israel și SUA continuă loviturile asupra mai multor obiective din Iran - VIDEO
20:50
Zeci de moldoveni blocați în Orientul Mijlociu așteaptă evacuarea, în timp ce alții se adăpostesc în locuințe și buncăre improvizate: „Ne tremură tot corpul, nu știm unde cade această rachetă” - VIDEO
20:20
Consecințele atacării Iranului asupra războiului din Ucraina – joi, În Profunzime
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 04.03.2026
19:40
Irakul rămâne fără curent: sistemul național de electricitate a căzut complet, autoritățile caută soluții - VIDEO
18:40
CSJ spune „nu” cererii de recuzare a apărătorilor lui Igor Dodon în dosarul „Sacoșa neagră”, după acuzații privind aducerea silită a martorului Plahotniuc și încălcarea dreptului la apărare - VIDEO
18:40
Israelul prelungește valabilitatea permiselor de muncă pentru lucrătorii străini din Moldova până la 30 iunie 2026, fără depunerea de cereri
18:30
Ungaria roagă Rusia să nu îi scumpească gazele și petrolul după ce prețurile au crescut rapid pe piețe
18:30
CSJ respinge cererea de recuzare a apărătorilor lui Igor Dodon în dosarul „Sacoșa neagră”, după acuzații privind aducerea silită a martorului Plahotniuc și presupuse încălcări ale dreptului la apărare - VIDEO
