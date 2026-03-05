FMI: Economia globală este pusă la încercare de războiul din Orientul Mijlociu
Radio Moldova, 5 martie 2026 09:40
Economia globală este „din nou pusă la încercare” de războiul din Orientul Mijlociu, a declarat joi, 5 martie, directorul general al Fondului Monetar Internațional (FMI), Kristalina Georgieva, informează AFP.
• • •
Serviciile germane contrazic Moscova: Gaura din bugetul Rusiei, mult mai mare decât cea raportată # Radio Moldova
Potrivit unei publicații a Serviciul Federal de Informații al Germaniei (BND) pe LinkedIn, în realitate deficitul bugetar al Rusiei nu a fost de 5.65 trilioane de ruble, ci de 8.01 trilioane de ruble. Instituția nu a dezvăluit însă detalii privind calculele pe baza cărora a fost obținută această estimare, transmite BBC News.
Acum o oră
09:10
R. Moldova a procurat energie electrică în volum de 420 de mii MWh pentru a asigura consumul din luna februarie. Cea mai mare cantitate de energie a provenit din importuri - 55.11%.
Acum 2 ore
09:00
Un bărbat fără adăpost, arestat pentru 30 de zile după ce ar fi ucis un alt om al străzii în subsolul unui bloc din Chișinău # Radio Moldova
Un bărbat fără adăpost, în vârstă de 39 de ani, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că ar fi ucis un alt om al străzii. Potrivit Procuraturii Generale, suspectul l-ar fi înjunghiat pe bărbat și, în momentul reținerii, ar fi opus rezistență polițiștilor.
08:40
Eurovision Song Contest 2026 va avea un reprezentant din România ales în urma finalei Selecției Naționale organizate de Televiziunea Română. Câștigătoarea competiției este artista Alexandra Căpitănescu, care va urca pe scena concursului internațional cu piesa „Choke Me”. Evenimentul muzical european se va desfășura în capitala Austriei, Vienna, iar România va concura în cea de-a doua semifinală, programată pentru 14 mai.
08:30
Potrivit unui sondaj realizat de Centrul Levada, un număr record de persoane din Rusia se pronunță în favoarea negocierilor cu Ucraina, împotriva căreia Federația Rusă poartă deja de cinci ani un război pe scară largă, relatează DW.
Acum 4 ore
07:50
Aglomerație la frontiera Leușeni: Sistemul de Intrare/Ieșire poate prelungi timpul de traversare # Radio Moldova
Traficul de călători și mijloace de transport este majorat, în dimineața zilei de joi, 5 martie, în punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, anunță Poliția de Frontieră.
07:40
Doar 5% din deșeurile din R. Moldova sunt reciclate: Autoritățile pregătesc colectarea separată a deșeurilor la nivel național # Radio Moldova
Republica Moldova începe implementarea sistemului de colectare separată a deșeurilor, iar în 2026 vor fi lansate primele proiecte de infrastructură în mai multe regiuni ale țării. Sistemul va deveni obligatoriu din 2028, iar autoritățile spun că acesta este un pas necesar pentru alinierea la standardele Uniunii Europene.
07:30
Corespondență Dan Alexe | Franța oferă să-și extindă umbrela nucleară către întreaga Europă # Radio Moldova
Președintele francez Emmanuel Macron a propus o cooperare nucleară fără precedent pentru a asigura apărarea întregii Europe, cu Germania ca „partener-cheie”, totul însoțit de o dezvoltare și extindere a arsenalului francez, insistând însă în același timp că Franța va controla în continuare arsenalul și va rămâne suverană în utilizarea forței nucleare.
07:00
Circulația pe șoseaua Muncești, reluată după trei zile de restricții și lucrări de reparație # Radio Moldova
Circulația rutieră pe șoseaua Muncești din municipiul Chișinău a fost reluată joi, 5 martie, pe tronsonul dintre străzile Grădina Botanică și Băcioii Noi, după trei zile în care traficul a fost restricționat pentru lucrări de reparație a carosabilului afectat de condițiile climaterice din această iarnă.
07:00
Elevii din întreaga țară intră în vacanța de primăvară în perioada 5–8 martie, iar salvatorii avertizează asupra mai multor riscuri la care copiii pot fi expuși în aceste zile. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) îndeamnă părinții și persoanele care au în grijă minori să manifeste responsabilitate sporită și să asigure supravegherea permanentă a acestora.
Acum 12 ore
23:10
Ambasada R. Moldova: Israelul actualizează instrucțiunile de securitate pentru populație # Radio Moldova
Începând de joi, 5 martie, ora 12:00, autoritățile israeliene vor actualiza instrucțiunile de protecție pentru populație, toate regiunile țării urmând să treacă de la un nivel strict de restricții la un nivel restrâns. Anunțul a fost transmis cetățenilor moldoveni de către Ambasada R. Moldova în Israel, în baza evaluării situației de securitate realizate de Comandamentul Frontului Intern.
22:00
Volumul de energie electrică achiziționat de S.A. „Energocom” a scăzut în februarie 2026 comparativ cu prima lună a anului, iar mai mic a fost și prețul mediu de procurare. În total, compania a cumpărat 420.508 MWh de electricitate, la un preț mediu ponderat de 123,80 euro/MWh.
21:50
Muzică, patriotism și tradiție: Liceul „Ciprian Porumbescu” celebrează creația lui Constantin Rusnac # Radio Moldova
La Liceul Republican de Muzică „Ciprian Porumbescu” din capitală a fost lansat miercuri „Anul Constantin Rusnac”, o inițiativă inedită menită să celebreze creația și contribuția compozitorului la patrimoniul cultural autohton. Primul eveniment a fost dedicat creației corale a lui Constantin Rusnac, iar în cadrul următoarelor manifestări vor fi prezentate și alte genuri muzicale semnate de compozitor.
21:30
Tensiunile internaționale escaladează după ce Donald Trump a amenințat cu întreruperea relațiilor comerciale cu Spania și a criticat Regatul Unit pentru cooperarea întârziată în operațiunile militare împotriva Iranului. Reacțiile liderilor europeni nu au întârziat. Premierul Pedro Sánchez și-a reafirmat opoziția față de orice implicare în război, iar omologul său britanic, Keir Starmer, a subliniat că Regatul Unit nu se va angaja fără o bază legală clară și un plan concret. Iar Canada și-a retras sprijinul pentru Washington și a cerut o dezescaladare rapidă a ostilităților.
21:20
Centrul de relații cu consumatorii al Moldovagaz de pe strada Pușkin își încetează activitatea # Radio Moldova
Centrul de relații cu consumatorii al SA „Moldovagaz”, situat pe strada Alexandru Pușkin 64 din Chișinău, își va înceta definitiv activitatea de primire a vizitatorilor începând cu 6 martie 2026. După această dată, la acest oficiu vor mai fi deserviți doar debitorii care au datorii acumulate până la 31 august 2025.
21:20
INTERVIURILE ALEXE | Europarlamentar: „Cert este că R.Moldova și Ucraina sunt dorite să adere la Uniunea Europeană. Aderarea preconizată înainte de 2030” # Radio Moldova
Parcursul european al Republicii Moldova și al Ucrainei este privit cu optimism de structurile europene, deși calendarul oficial depinde de ritmul tehnic al negocierilor și de evoluțiile geopolitice. Într-un interviu pentru Moldova 1, europarlamentarul Virgil Popescu a reconfirmat voința politică de a primi cele două state în familia europeană, iar statul român ne va susține până la finalul procesului de aderare, preconizat înainte de 2030.
21:10
Prețul la gazele naturale nu va crește în luna martie, în pofida tensiunilor de pe piețele energetice internaționale generate de conflictul din Golful Persic, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul emisiunii „În Context” de la Moldova 1.
Acum 24 ore
20:50
Escaladare fără precedent: aproape 2.000 de ținte lovite în Iran, potrivit Pentagonului # Radio Moldova
Un submarin al Statelor Unite a scufundat o navă de război iraniană în Oceanul Indian, în apropiere de Sri Lanka. La bord se aflau aproximativ 180 de persoane, dintre care 80 și-au pierdut viața, potrivit informațiilor preliminare. Totodată, Washingtonul afirmă că a ucis un lider iranian implicat într-un presupus complot de asasinare a fostului președinte Donald Trump. În paralel, Turcia a anunțat că a interceptat și doborât o rachetă balistică iraniană care se îndrepta spre spațiul său aerian. Războiul din Orientul Mijlociu a intrat în a cincea zi, iar atacurile continuă fără încetare.
20:30
Autoritățile din R. Moldova și Ucraina au convenit asupra condițiilor de reluare a exporturilor de carne de pasăre # Radio Moldova
Exporturile de carne de pasăre din Ucraina către Republica Moldova ar putea fi reluate, după ce autoritățile sanitare veterinare din cele două țări au convenit asupra unui mecanism de control care să permită redeschiderea pieței pentru aceste produse. Un anunț în acest sens a fost făcut de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) în seara zilei de 4 martie.
20:10
Republica Moldova dispune de stocuri de motorină pentru aproximativ 12 zile, iar cele de benzină acoperă peste 20 de zile de consum, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu în cadrul emisiunii „În Context” de la Moldova 1. Autoritățile spun că rezervele sunt monitorizate zilnic, în contextul incertitudinilor de pe piața energetică generate de conflictul din Golful Persic.
20:00
Irakul a fost afectat de o pană totală de curent, care a lăsat fără electricitate întreaga țară, a anunțat Ministerul Energiei de la Bagdad, citat de Times of Israel.
20:00
Criză de gaze în stânga Nistrului: restricții pentru sectorul comercial, energia electrică produsă pe cărbune # Radio Moldova
Problemele cu livrările de gaz în regiunea transnistreană sunt legate de situația din Orientul Mijlociu, anunță așa-numitul „minister al economiei” de la Tiraspol. În mecanismul de livrare a gazelor naturale au apărut perturbări critice, care au dus la reducerea semnificativă a volumelor de aprovizionare, scrie platforma „Zona de Securitate”.
19:30
Permisele de muncă ale unor lucrători străini din Israel, inclusiv moldoveni, ar putea fi prelungite automat # Radio Moldova
Permisele de muncă ale lucrătorilor străini din Israel, inclusiv ale moldovenilor, ar putea fi prelungite până la 30 iunie 2026, fără depunerea unei cereri. Anunțul a fost făcut de ambasadorul Republicii Moldova în Israel, Alexandr Roitman, după ce Autoritatea pentru Populație și Imigrare a informat misiunea diplomatică despre măsura pregătită pentru mai multe categorii de muncitori.
19:20
Prețuri mai mari la motorină și stocuri limitate: lucrările de primăvară, sub semnul întrebării # Radio Moldova
Chiar în pragul lucrărilor de primăvară, fermierii din mai multe raioane semnalează dificultăți în procurarea motorinei, care în ultimele zile s-a scumpit considerabil. Agricultorii spun că, deși prețurile sunt afișate la panouri, combustibilul fie nu este disponibil pentru vânzare angro, fie este oferit în cantități foarte limitate.
18:30
Elevii își ajută colegii: MEC lansează un program național de mentorat la matematică # Radio Moldova
Peste 600 de liceeni din întreaga țară vor deveni mentori pentru elevii de clasa a IX-a, în cadrul campaniei naționale „Matematica de la egal la egal”. Inițiativa lansată de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, cu sprijinul UNICEF și PNUD își propune să sprijine pregătirea pentru examenul de absolvire a gimnaziului prin sesiuni de mentorat susținute de colegi mai mari, în baza modelului învățării între egali.
18:30
ANRE susține că R. Moldova dispune de stocuri de motorină suficiente pentru un consum pe trei săptămâni # Radio Moldova
Stocurile de produse petroliere existente în Republica Moldova sunt suficiente și nu prezintă riscuri sistemice pentru consumatori, afirmă directorul Agenției Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran.
18:00
„Dacă prețul crește cu 10 lei, cetățeanul trebuie să aibă 15 lei în plus”: Planurile Guvernului pentru reforma fiscală # Radio Moldova
Angajații cu salarii mici ar putea plăti impozite mai mici. Autoritățile analizează în prezent propuneri de ajustare a regimului fiscal, inclusiv aplicat companiilor, precum și schimbări legate de impozitarea bunurilor imobile. Măsurile fac parte din noua politică fiscală pentru anul viitor, aflată în prezent în fază de elaborare și consultări cu mediul de afaceri și partenerii internaționali.
18:00
R. Moldova inițiază negocieri cu Ucraina pentru un acord de cooperare tehnico-militară # Radio Moldova
Republica Moldova și Ucraina își vor consolida capacitățile defensive în cadrul unui parteneriat bazat pe interese comune. Guvernul de la Chișinău a aprobat inițierea negocierilor cu Executivul ucrainean pentru un acord de cooperare tehnico-militară.
17:40
Energia de urgență din Slovacia către Ucraina, suspendată: Decizia oficialilor de la Bratislava # Radio Moldova
Operatorul slovac al sistemului de transport SEPS va rezilia contractul privind livrările de energie electrică de urgență către compania ucraineană Ukrenergo, la solicitarea prim-ministrului Robert Fico. Anunțul a fost făcut pe 4 martie, după ședința Guvernului Slovaciei.
17:20
Elevii vor merge gratuit la spectacole și evenimente dedicate memoriei istorice, în luna martie # Radio Moldova
Elevii din instituțiile de învățământ general și profesional tehnic din Republica Moldova vor avea acces gratuit la spectacole și evenimente cultural-artistice, organizate în luna martie 2026, în mai multe instituții de cultură din țară. Activitățile sunt desfășurate în cadrul Decadei Memoriei și Recunoștinței, inițiate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), pentru a comemora eroii și a promova memoria istorică în rândul tinerilor.
17:10
Cotizări internaționale în 2026: R. Moldova va plăti 56.4 milioane de lei pentru 56 de organizații # Radio Moldova
Republica Moldova va achita, pe parcursul acestui an, cotizații de membru în 56 de organizații, în valoare totală de 56.4 milioane de lei. Repartizarea alocațiilor a fost aprobată de Guvern în ședința din 4 martie.
17:10
Experți: Alertă în sectorul energetic este una preventivă, cu riscuri monitorizate și măsuri pentru diverse scenarii # Radio Moldova
Autoritățile îndeamnă cetățenii R. Moldova să nu intre în panică și să nu ia cu asalt benzinăriile pentru a-și face rezerve de motorină sau benzină, după ce Guvernul a instituit stare de alertă la nivel național în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 4 martie curent.
17:10
Cupa Moldovei: 3 goluri și 2 cartonașe roșii în meciurile Petrocub - CSF Bălți și Sheriff Tiraspol - Dacia Buiucani Chișinău # Radio Moldova
Petrocub Hâncești a obținut prima victorie într-un meci oficial în acest an. În prima manșă a sferturilor de finală ale Cupei Moldovei, echipa antrenată de georgianul Șota Maharadze a învins cu 1:0 acasă pe CSF Bălți. „Leii" hânceșteni au preluat conducerea în minutul 19. Dan Pușcaș a centrat cu efect în careu, mingea nu a fost atinsă de niciun fotbalist, iar acest lucru l-a păcălit pe portarul Artur Nazarciuc, care nu a mai putut interveni.
17:00
Șocul prețurilor din Golful Persic va fi resimțit în următoarele săptămâni și în R. Moldova, avertizează experții # Radio Moldova
Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu forțează autoritățile de la Chișinău să adopte măsuri de urgență pentru securizarea stocurilor limitate de combustibil. Deși regiunea nu depinde direct de rutele de tranzit afectate, efectele financiare ale crizei din Golful Persic sunt inevitabile și se vor resimți la pompă pentru consumatorii moldoveni, avertizează expertul în energie Victor Parlicov.
16:50
SUA anunță eliminarea unui oficial iranian acuzat de planificarea asasinării lui Donald Trump # Radio Moldova
Armata SUA a declarat miercuri că a ucis un oficial iranian care conducea o unitate implicată într-un presupus complot de asasinare a președintelui Donald Trump, dar că ținta nu era obiectivul inițial al războiului, relatează digi24.ro, cu referire la Reuters.
16:20
Concursul pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere de la Teleradio-Moldova, prelungit până pe 20 martie # Radio Moldova
Consiliul Audiovizualului (CA) a decis prelungirea concursului pentru selectarea a doi membri ai Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Teleradio-Moldova (TRM), după ce pentru fiecare funcție vacantă a fost depus câte un singur dosar. Noul termen-limită pentru depunerea candidaturilor este 20 martie 2026.
16:00
Derogare la Legea cetățeniei: Vizează tinerii care nu și-au perfectat cartea de identitate până la 18 ani # Radio Moldova
Persoanele cu vârsta de peste 18 ani care nu dispun de dovada deținerii cetățeniei Republicii Moldova, dar care, la naștere, aveau cel puțin unul dintre părinți cetățean moldovean, nu vor fi obligate să treacă prin procedura de recunoaștere a cetățeniei, în baza unei derogări aprobate de Guvern în ședința din 4 martie.
15:50
Cupa Portugaliei: Sporting Lisabona a învins pe FC Porto în prima manșă a semifinalelor # Radio Moldova
Sporting Lisabona a făcut un pas spre finala Cupei Portugaliei. „Leii” au învins acasă pe FC Porto cu 1:0 în prima manșă a semifinalelor. Meciul de pe Estádio José Alvalade a fost unul tensionat, cu ocazii mari de gol pentru ambele echipe, dar și cu numeroase intrări dure ale jucătorilor. În debutul reprizei secunde, mijlocașul lui FC Porto, Alan Varela, a trimit un șut superb de la mare distanță și a lovit bara.
15:20
Ambasadorul agreat Ozerov, discuții la MAE „la solicitarea Ambasadei Federației Ruse” # Radio Moldova
Ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a fost surprins ieșind, pe 4 martie, din clădirea Ministerului Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău.
15:20
Locuitorii satului Acui, comuna Baimaclia din raionul Cantemir, se confruntă cu dificultăți majore de deplasare după ce drumul principal de acces a devenit impracticabil în urma precipitațiilor abundente recente. Potrivit localnicilor, drumul este plin de noroi și găuri adânci, ceea ce face aproape imposibilă circulația autoturismelor. Mai mulți săteni spun că săptămâna trecută, autobuzul școlar s-a împotmolit și nu a mai ajuns la destinație.
15:00
Rachetă care se îndrepta spre spațiul aerian turc, distrusă de sistemele de apărare ale NATO # Radio Moldova
O rachetă lansată din Iran care se îndrepta spre spațiul aerian turc a fost distrusă de sistemele de apărare ale NATO staționate în estul Mediteranei, a comunicat miercuri, 4 martie, Ministerul Apărării din Turcia.
14:40
Tehnologia FindFace, furnizată de o companie rusă sancționată de UE, folosită în Iran # Radio Moldova
Iranul utilizează un sistem de recunoaștere facială pentru supraveghere și represiuni. Detalii despre modul în care funcționează această tehnologie sunt prezentate într-o investigație realizată de revista germană Spiegel, în colaborare cu alte publicații importante.
14:30
Guvernul aprobă Programul național pentru învățarea limbii române: „Acces la studii indiferent de vârstă” # Radio Moldova
Rata de promovare la examenul național la limba română în școlile cu predare în limbile minorităților etnice urmează să atingă, până în 2028, cel puțin 90% la nivel național și minimum 80% în fiecare instituție. Ținta este stabilită prin Programul național pentru învățarea limbii române pentru anii 2026–2028, aprobat de Guvern pe 4 martie.
14:20
Sunetele pot deveni branduri protejate: Unicele secvențe sonore, înregistrate la AGEPI # Radio Moldova
Secvențe scurte de sunet pot identifica un produs sau un serviciu și îi pot conferi unicitate, la fel ca un logo sau un slogan, iar acestea pot deveni mărci înregistrate.Deși sunt puțin cunoscute publicului larg, mărcile sonore există și în Republica Moldova.
14:20
Elevii din R. Moldova vor intra în vacanța de primăvară de joi, 5 martie, și vor reveni la școală luni, pe 9 martie.
14:10
ASP anunță 309 mii de cereri pentru noile cărți de identitate, la un an de la lansarea acestora # Radio Moldova
La aproape un an de la lansarea noilor cărți de identitate, aproximativ 309 mii de cereri de perfectare au fost recepționate de Agenția Servicii Publice (ASP). Primul milion este eliberat gratuit pentru a facilita înlocuirea vechilor buletine de identitate.
14:10
ANRE aplică sancțiuni în sectorul regenerabilelor: capacități retrase și milioane de lei virați la buget # Radio Moldova
Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis în ședința de miercuri retragerea statutului de producător eligibil mic pentru 13 titulari, pentru o capacitate totală de 22,03 MW, și transferarea la bugetul de stat a peste 11,5 milioane de lei, reprezentând garanții de bună execuție a contractelor.
13:50
Șoferii vor scoate, pe 5 martie, mai mulți bani de buzunare pentru a umple rezervoarele cu benzină sau motorină. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat prețuri majorate semnificativ la carburanți.
