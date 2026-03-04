Muzică, patriotism și tradiție: Liceul „Ciprian Porumbescu” celebrează creația lui Constantin Rusnac
Radio Moldova, 4 martie 2026 21:50
La Liceul Republican de Muzică „Ciprian Porumbescu” din capitală a fost lansat miercuri „Anul Constantin Rusnac”, o inițiativă inedită menită să celebreze creația și contribuția compozitorului la patrimoniul cultural autohton. Primul eveniment a fost dedicat creației corale a lui Constantin Rusnac, iar în cadrul următoarelor manifestări vor fi prezentate și alte genuri muzicale semnate de compozitor.
Volumul de energie electrică achiziționat de S.A. „Energocom” a scăzut în februarie 2026 comparativ cu prima lună a anului, iar mai mic a fost și prețul mediu de procurare. În total, compania a cumpărat 420.508 MWh de electricitate, la un preț mediu ponderat de 123,80 euro/MWh.
Tensiunile internaționale escaladează după ce Donald Trump a amenințat cu întreruperea relațiilor comerciale cu Spania și a criticat Regatul Unit pentru cooperarea întârziată în operațiunile militare împotriva Iranului. Reacțiile liderilor europeni nu au întârziat. Premierul Pedro Sánchez și-a reafirmat opoziția față de orice implicare în război, iar omologul său britanic, Keir Starmer, a subliniat că Regatul Unit nu se va angaja fără o bază legală clară și un plan concret. Iar Canada și-a retras sprijinul pentru Washington și a cerut o dezescaladare rapidă a ostilităților.
Centrul de relații cu consumatorii al Moldovagaz de pe strada Pușkin își încetează activitatea # Radio Moldova
Centrul de relații cu consumatorii al SA „Moldovagaz”, situat pe strada Alexandru Pușkin 64 din Chișinău, își va înceta definitiv activitatea de primire a vizitatorilor începând cu 6 martie 2026. După această dată, la acest oficiu vor mai fi deserviți doar debitorii care au datorii acumulate până la 31 august 2025.
INTERVIURILE ALEXE | Europarlamentar: „Cert este că R.Moldova și Ucraina sunt dorite să adere la Uniunea Europeană. Aderarea preconizată înainte de 2030” # Radio Moldova
Parcursul european al Republicii Moldova și al Ucrainei este privit cu optimism de structurile europene, deși calendarul oficial depinde de ritmul tehnic al negocierilor și de evoluțiile geopolitice. Într-un interviu pentru Moldova 1, europarlamentarul Virgil Popescu a reconfirmat voința politică de a primi cele două state în familia europeană, iar statul român ne va susține până la finalul procesului de aderare, preconizat înainte de 2030.
Prețul la gazele naturale nu va crește în luna martie, în pofida tensiunilor de pe piețele energetice internaționale generate de conflictul din Golful Persic, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul emisiunii „În Context” de la Moldova 1.
Escaladare fără precedent: aproape 2.000 de ținte lovite în Iran, potrivit Pentagonului # Radio Moldova
Un submarin al Statelor Unite a scufundat o navă de război iraniană în Oceanul Indian, în apropiere de Sri Lanka. La bord se aflau aproximativ 180 de persoane, dintre care 80 și-au pierdut viața, potrivit informațiilor preliminare. Totodată, Washingtonul afirmă că a ucis un lider iranian implicat într-un presupus complot de asasinare a fostului președinte Donald Trump. În paralel, Turcia a anunțat că a interceptat și doborât o rachetă balistică iraniană care se îndrepta spre spațiul său aerian. Războiul din Orientul Mijlociu a intrat în a cincea zi, iar atacurile continuă fără încetare.
Autoritățile din R. Moldova și Ucraina au convenit asupra condițiilor de reluare a exporturilor de carne de pasăre # Radio Moldova
Exporturile de carne de pasăre din Ucraina către Republica Moldova ar putea fi reluate, după ce autoritățile sanitare veterinare din cele două țări au convenit asupra unui mecanism de control care să permită redeschiderea pieței pentru aceste produse. Un anunț în acest sens a fost făcut de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) în seara zilei de 4 martie.
Republica Moldova dispune de stocuri de motorină pentru aproximativ 12 zile, iar cele de benzină acoperă peste 20 de zile de consum, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu în cadrul emisiunii „În Context” de la Moldova 1. Autoritățile spun că rezervele sunt monitorizate zilnic, în contextul incertitudinilor de pe piața energetică generate de conflictul din Golful Persic.
Irakul a fost afectat de o pană totală de curent, care a lăsat fără electricitate întreaga țară, a anunțat Ministerul Energiei de la Bagdad, citat de Times of Israel.
Criză de gaze în stânga Nistrului: restricții pentru sectorul comercial, energia electrică produsă pe cărbune # Radio Moldova
Problemele cu livrările de gaz în regiunea transnistreană sunt legate de situația din Orientul Mijlociu, anunță așa-numitul „minister al economiei” de la Tiraspol. În mecanismul de livrare a gazelor naturale au apărut perturbări critice, care au dus la reducerea semnificativă a volumelor de aprovizionare, scrie platforma „Zona de Securitate”.
Permisele de muncă ale unor lucrători străini din Israel, inclusiv moldoveni, ar putea fi prelungite automat # Radio Moldova
Permisele de muncă ale lucrătorilor străini din Israel, inclusiv ale moldovenilor, ar putea fi prelungite până la 30 iunie 2026, fără depunerea unei cereri. Anunțul a fost făcut de ambasadorul Republicii Moldova în Israel, Alexandr Roitman, după ce Autoritatea pentru Populație și Imigrare a informat misiunea diplomatică despre măsura pregătită pentru mai multe categorii de muncitori.
Prețuri mai mari la motorină și stocuri limitate: lucrările de primăvară, sub semnul întrebării # Radio Moldova
Chiar în pragul lucrărilor de primăvară, fermierii din mai multe raioane semnalează dificultăți în procurarea motorinei, care în ultimele zile s-a scumpit considerabil. Agricultorii spun că, deși prețurile sunt afișate la panouri, combustibilul fie nu este disponibil pentru vânzare angro, fie este oferit în cantități foarte limitate.
Elevii își ajută colegii: MEC lansează un program național de mentorat la matematică # Radio Moldova
Peste 600 de liceeni din întreaga țară vor deveni mentori pentru elevii de clasa a IX-a, în cadrul campaniei naționale „Matematica de la egal la egal”. Inițiativa lansată de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, cu sprijinul UNICEF și PNUD își propune să sprijine pregătirea pentru examenul de absolvire a gimnaziului prin sesiuni de mentorat susținute de colegi mai mari, în baza modelului învățării între egali.
ANRE susține că R. Moldova dispune de stocuri de motorină suficiente pentru un consum pe trei săptămâni # Radio Moldova
Stocurile de produse petroliere existente în Republica Moldova sunt suficiente și nu prezintă riscuri sistemice pentru consumatori, afirmă directorul Agenției Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran.
„Dacă prețul crește cu 10 lei, cetățeanul trebuie să aibă 15 lei în plus”: Planurile Guvernului pentru reforma fiscală # Radio Moldova
Angajații cu salarii mici ar putea plăti impozite mai mici. Autoritățile analizează în prezent propuneri de ajustare a regimului fiscal, inclusiv aplicat companiilor, precum și schimbări legate de impozitarea bunurilor imobile. Măsurile fac parte din noua politică fiscală pentru anul viitor, aflată în prezent în fază de elaborare și consultări cu mediul de afaceri și partenerii internaționali.
R. Moldova inițiază negocieri cu Ucraina pentru un acord de cooperare tehnico-militară # Radio Moldova
Republica Moldova și Ucraina își vor consolida capacitățile defensive în cadrul unui parteneriat bazat pe interese comune. Guvernul de la Chișinău a aprobat inițierea negocierilor cu Executivul ucrainean pentru un acord de cooperare tehnico-militară.
Energia de urgență din Slovacia către Ucraina, suspendată: Decizia oficialilor de la Bratislava # Radio Moldova
Operatorul slovac al sistemului de transport SEPS va rezilia contractul privind livrările de energie electrică de urgență către compania ucraineană Ukrenergo, la solicitarea prim-ministrului Robert Fico. Anunțul a fost făcut pe 4 martie, după ședința Guvernului Slovaciei.
Elevii vor merge gratuit la spectacole și evenimente dedicate memoriei istorice, în luna martie # Radio Moldova
Elevii din instituțiile de învățământ general și profesional tehnic din Republica Moldova vor avea acces gratuit la spectacole și evenimente cultural-artistice, organizate în luna martie 2026, în mai multe instituții de cultură din țară. Activitățile sunt desfășurate în cadrul Decadei Memoriei și Recunoștinței, inițiate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), pentru a comemora eroii și a promova memoria istorică în rândul tinerilor.
Cotizări internaționale în 2026: R. Moldova va plăti 56.4 milioane de lei pentru 56 de organizații # Radio Moldova
Republica Moldova va achita, pe parcursul acestui an, cotizații de membru în 56 de organizații, în valoare totală de 56.4 milioane de lei. Repartizarea alocațiilor a fost aprobată de Guvern în ședința din 4 martie.
Experți: Alertă în sectorul energetic este una preventivă, cu riscuri monitorizate și măsuri pentru diverse scenarii # Radio Moldova
Autoritățile îndeamnă cetățenii R. Moldova să nu intre în panică și să nu ia cu asalt benzinăriile pentru a-și face rezerve de motorină sau benzină, după ce Guvernul a instituit stare de alertă la nivel național în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 4 martie curent.
Cupa Moldovei: 3 goluri și 2 cartonașe roșii în meciurile Petrocub - CSF Bălți și Sheriff Tiraspol - Dacia Buiucani Chișinău # Radio Moldova
Petrocub Hâncești a obținut prima victorie într-un meci oficial în acest an. În prima manșă a sferturilor de finală ale Cupei Moldovei, echipa antrenată de georgianul Șota Maharadze a învins cu 1:0 acasă pe CSF Bălți. „Leii" hânceșteni au preluat conducerea în minutul 19. Dan Pușcaș a centrat cu efect în careu, mingea nu a fost atinsă de niciun fotbalist, iar acest lucru l-a păcălit pe portarul Artur Nazarciuc, care nu a mai putut interveni.
Șocul prețurilor din Golful Persic va fi resimțit în următoarele săptămâni și în R. Moldova, avertizează experții # Radio Moldova
Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu forțează autoritățile de la Chișinău să adopte măsuri de urgență pentru securizarea stocurilor limitate de combustibil. Deși regiunea nu depinde direct de rutele de tranzit afectate, efectele financiare ale crizei din Golful Persic sunt inevitabile și se vor resimți la pompă pentru consumatorii moldoveni, avertizează expertul în energie Victor Parlicov.
SUA anunță eliminarea unui oficial iranian acuzat de planificarea asasinării lui Donald Trump # Radio Moldova
Armata SUA a declarat miercuri că a ucis un oficial iranian care conducea o unitate implicată într-un presupus complot de asasinare a președintelui Donald Trump, dar că ținta nu era obiectivul inițial al războiului, relatează digi24.ro, cu referire la Reuters.
Concursul pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere de la Teleradio-Moldova, prelungit până pe 20 martie # Radio Moldova
Consiliul Audiovizualului (CA) a decis prelungirea concursului pentru selectarea a doi membri ai Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Teleradio-Moldova (TRM), după ce pentru fiecare funcție vacantă a fost depus câte un singur dosar. Noul termen-limită pentru depunerea candidaturilor este 20 martie 2026.
Derogare la Legea cetățeniei: Vizează tinerii care nu și-au perfectat cartea de identitate până la 18 ani # Radio Moldova
Persoanele cu vârsta de peste 18 ani care nu dispun de dovada deținerii cetățeniei Republicii Moldova, dar care, la naștere, aveau cel puțin unul dintre părinți cetățean moldovean, nu vor fi obligate să treacă prin procedura de recunoaștere a cetățeniei, în baza unei derogări aprobate de Guvern în ședința din 4 martie.
Cupa Portugaliei: Sporting Lisabona a învins pe FC Porto în prima manșă a semifinalelor # Radio Moldova
Sporting Lisabona a făcut un pas spre finala Cupei Portugaliei. „Leii” au învins acasă pe FC Porto cu 1:0 în prima manșă a semifinalelor. Meciul de pe Estádio José Alvalade a fost unul tensionat, cu ocazii mari de gol pentru ambele echipe, dar și cu numeroase intrări dure ale jucătorilor. În debutul reprizei secunde, mijlocașul lui FC Porto, Alan Varela, a trimit un șut superb de la mare distanță și a lovit bara.
Ambasadorul agreat Ozerov, discuții la MAE „la solicitarea Ambasadei Federației Ruse” # Radio Moldova
Ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a fost surprins ieșind, pe 4 martie, din clădirea Ministerului Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău.
Locuitorii satului Acui, comuna Baimaclia din raionul Cantemir, se confruntă cu dificultăți majore de deplasare după ce drumul principal de acces a devenit impracticabil în urma precipitațiilor abundente recente. Potrivit localnicilor, drumul este plin de noroi și găuri adânci, ceea ce face aproape imposibilă circulația autoturismelor. Mai mulți săteni spun că săptămâna trecută, autobuzul școlar s-a împotmolit și nu a mai ajuns la destinație.
Rachetă care se îndrepta spre spațiul aerian turc, distrusă de sistemele de apărare ale NATO # Radio Moldova
O rachetă lansată din Iran care se îndrepta spre spațiul aerian turc a fost distrusă de sistemele de apărare ale NATO staționate în estul Mediteranei, a comunicat miercuri, 4 martie, Ministerul Apărării din Turcia.
Tehnologia FindFace, furnizată de o companie rusă sancționată de UE, folosită în Iran # Radio Moldova
Iranul utilizează un sistem de recunoaștere facială pentru supraveghere și represiuni. Detalii despre modul în care funcționează această tehnologie sunt prezentate într-o investigație realizată de revista germană Spiegel, în colaborare cu alte publicații importante.
Guvernul aprobă Programul național pentru învățarea limbii române: „Acces la studii indiferent de vârstă” # Radio Moldova
Rata de promovare la examenul național la limba română în școlile cu predare în limbile minorităților etnice urmează să atingă, până în 2028, cel puțin 90% la nivel național și minimum 80% în fiecare instituție. Ținta este stabilită prin Programul național pentru învățarea limbii române pentru anii 2026–2028, aprobat de Guvern pe 4 martie.
Sunetele pot deveni branduri protejate: Unicele secvențe sonore, înregistrate la AGEPI # Radio Moldova
Secvențe scurte de sunet pot identifica un produs sau un serviciu și îi pot conferi unicitate, la fel ca un logo sau un slogan, iar acestea pot deveni mărci înregistrate.Deși sunt puțin cunoscute publicului larg, mărcile sonore există și în Republica Moldova.
Elevii din R. Moldova vor intra în vacanța de primăvară de joi, 5 martie, și vor reveni la școală luni, pe 9 martie.
ASP anunță 309 mii de cereri pentru noile cărți de identitate, la un an de la lansarea acestora # Radio Moldova
La aproape un an de la lansarea noilor cărți de identitate, aproximativ 309 mii de cereri de perfectare au fost recepționate de Agenția Servicii Publice (ASP). Primul milion este eliberat gratuit pentru a facilita înlocuirea vechilor buletine de identitate.
ANRE aplică sancțiuni în sectorul regenerabilelor: capacități retrase și milioane de lei virați la buget # Radio Moldova
Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis în ședința de miercuri retragerea statutului de producător eligibil mic pentru 13 titulari, pentru o capacitate totală de 22,03 MW, și transferarea la bugetul de stat a peste 11,5 milioane de lei, reprezentând garanții de bună execuție a contractelor.
Șoferii vor scoate, pe 5 martie, mai mulți bani de buzunare pentru a umple rezervoarele cu benzină sau motorină. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat prețuri majorate semnificativ la carburanți.
Celula de criză a MAE coordonează evacuarea moldovenilor din Orientul Mijlociu: Peste 120 de solicitări # Radio Moldova
Peste o sută de cetățeni ai Republicii Moldova aflați în Orientul Mijlociu au solicitat sprijinul autorităților pentru a fi evacuați din regiune, afirmă secretarul de stat de la Ministerul Afacerilor Externe, Valeriu Mija.
Procurorii cer echilibru între măsurile speciale de investigație realizate de oamenii legii și respectarea vieții private a cetățenilor # Radio Moldova
Instituțiile de drept din Republica Moldova au recurs, pe parcursul anului 2025, la mai multe interceptări, colectări de date electronice și alte metode speciale de investigație, comparativ cu anul 2024. În total, autoritățile au aplicat 15.797 de astfel de măsuri în anul trecut, arată raportul Procuraturii Generale (PG) prezentat miercuri, 4 aprilie, la ședința Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică.
Guvernul va continua să acopere 70% din costul primei de asigurare în agricultură, lăsând fermierilor o contribuție de 30%. Decizia a fost aprobată în ședința Executivului din 4 martie, iar finanțarea se va acorda din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural.
Zelenski propune schimbul rachetelor Patriot pe cele interceptoare, pe fondul intensificării atacurilor cu drone Shahed # Radio Moldova
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, le-a propus aliaților Statelor Unite în Orientul Mijlociu să dea Ucrainei rachetele sistemelor lor americane de apărare aeriană PATRIOT în schimbul interceptorilor ucraineni de drone, pentru a se apăra de atacuri iraniene cu dronă.
Universitatea Cluj s-a calificat în semifinalele Cupei României la fotbal. Echipa la care este legitimat internațional moldovean Virgiliu Postolachi a dispus de Hermannstadt Sibiu cu scorul de 2:1. În meciul disputat pe Cluj Arena, sibienii preluat conducerea în minutul 52, după golul marcat de suedezo-congolezul Moonga Simba. „Șepcile roșii” au răsturnat scorul în ultimele 20 de minute ale partidei.
ÎN CONTEXT | R. Moldova țintește aderarea la UE în 2028, prin accelerarea reformelor structurale și cu sprijinul partenerilor europeni # Radio Moldova
Republica Moldova se află într-un proces accelerat de integrare europeană, dictat de o conjunctură geopolitică fără precedent, dar susținut de progrese tehnice. Succesul aderării în 2028 depinde de capacitatea de consolidare a reformelor structurale, de armonizarea legislației cu acquis-ul comunitar și de sprijinul statelor membre ale Uniunii Europene (UE), susține directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), Iulian Groza.
PILG, recunoscut obiectiv de infrastructură strategică: Statul rămâne proprietar al terenurilor și își eficientizează relația cu noul investitor # Radio Moldova
Portul Internațional Liber Giurgiulești (PILG), achiziționat de compania „Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța, deținută de statul român, va putea funcționa fără întreruperi și după anul 2030, când expiră perioada prevăzută de reglementările în vigoare. Această oportunitate a fost deschisă prin modificările aprobate de Guvern la legea din 2005 privind activitatea portului.
FC Barcelona a fost foarte aproape de un miracol în Cupa Spaniei. Gruparea „blau-grana” a învins pe Atletico Madrid cu 3-0 în returul semifinalelor, dar „Los Colchoneros” s-au calificat în finală pentru că în tur s-au impus cu 4-0.
Mințea proprietarii de apartamente că le va eficientiza energetic apartamentele, dar dispărea cu tot cu bani: Bărbat, condamnat la șapte ani de închisoare # Radio Moldova
Un bărbat care pretindea că poate efectua lucrări de eficientizare energetică a locuințelor și percepea plăți în avans pentru lucrări, dar nu-și mai onora obligațiunile asumate, a fost condamnat la șapte ani de închisoare.
Corupția în cifre: Aproape 800 de infracțiuni de corupție și sechestre de 710 milioane de lei # Radio Moldova
Centrul Național Anticorupție a depistat în 2025 aproape 800 de infracțiuni de corupție, iar în cadrul investigațiilor au fost aplicate sechestre pe bunuri în valoare de aproximativ 710 milioane de lei, potrivit raportului anual al instituției, prezentat, miercuri, 4 martie, în Parlament. Printre cazurile documentate se numără dosare ce vizează judecători, procurori și avocați suspectați de corupție, precum și scheme de delapidare a banilor publici sau de fraudare a achizițiilor publice.
„Suntem îngrijorați”: Guvernul caută soluții pentru a ajuta agricultorii, în contextul crizei de pe piața produselor petroliere # Radio Moldova
Autoritățile au inițiat discuții pentru elaborarea unor scenarii menite să satisfacă solicitările fermierilor din R. Moldova, care au cerut măsuri urgente pentru a diminua impactul crizei internaționale asupra sectorului agricol, generate de situația din Orientul Mijlociu. Anunțul a fost făcut de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, înaintea ședinței Guvernului din 4 martie.
