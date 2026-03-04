Aeroportul din Dubai, parțial închis. MAE: verificați statutul zborurilor înainte de deplasare

Unika.md, 4 martie 2026 13:30

Aeroportul din Dubai, parțial închis. MAE: verificați statutul zborurilor înainte de deplasare

Acum 5 minute
13:40
Diaconu: Nu vor fi întreruperi la energie și carburanți. Stocuri garantate pentru 30 de zile Unika.md
Diaconu: Nu vor fi întreruperi la energie și carburanți. Stocuri garantate pentru 30 de zile
13:40
Femeie reținută în flagrant după ce a încercat să înșele un bărbat de 76 de ani cu peste 400.000 de lei Unika.md
Femeie reținută în flagrant după ce a încercat să înșele un bărbat de 76 de ani cu peste 400.000 de lei
13:40
Veniturile AOAM au depășit 1,8 miliarde de lei în ianuarie–februarie 2026, în creștere cu 12% Unika.md
Veniturile AOAM au depășit 1,8 miliarde de lei în ianuarie–februarie 2026, în creștere cu 12%
Acum 15 minute
13:30
Guvernul vrea să simplifice amalgamarea voluntară a localităților. Fără alegeri anticipate la fuziune Unika.md
Guvernul vrea să simplifice amalgamarea voluntară a localităților. Fără alegeri anticipate la fuziune
13:30
Aeroportul din Dubai, parțial închis. MAE: verificați statutul zborurilor înainte de deplasare Unika.md
Aeroportul din Dubai, parțial închis. MAE: verificați statutul zborurilor înainte de deplasare
Acum 30 minute
13:20
Incendiu fatal într-un cămin din Botanica: un bărbat de 61 de ani a murit Unika.md
Incendiu fatal într-un cămin din Botanica: un bărbat de 61 de ani a murit
13:20
Carburanții se scumpesc din nou în Moldova, pe data de 5 martie Unika.md
Carburanții se scumpesc din nou în Moldova, pe data de 5 martie
13:20
Elevii intră în vacanța de primăvară. Când revin la ore Unika.md
Elevii intră în vacanța de primăvară. Când revin la ore
13:20
CSJ a respins cererea de recuzare a judecătorilor în dosarul „kuliok”, în care este vizat Igor Dodon Unika.md
CSJ a respins cererea de recuzare a judecătorilor în dosarul „kuliok”, în care este vizat Igor Dodon
Acum 24 ore
22:40
Spania răspunde amenințării lui Trump de a întrerupe relațiile comerciale din cauza bazei militare Unika.md
Spania răspunde amenințării lui Trump de a întrerupe relațiile comerciale din cauza bazei militare
22:10
5 lucruri ciudate pe care corpul tău le face noaptea și nu le observi Unika.md
5 lucruri ciudate pe care corpul tău le face noaptea și nu le observi
22:00
Iran: Ayatollahul Ali Khamenei va fi înmormântat în orașul său natal Unika.md
Iran: Ayatollahul Ali Khamenei va fi înmormântat în orașul său natal
21:50
Trump anunță ruperea relațiilor comerciale cu Spania și critică Marea Britanie Unika.md
Trump anunță ruperea relațiilor comerciale cu Spania și critică Marea Britanie
21:40
Emmanuel Macron: Atacurile americane şi israeliene au fost efectuate fără respectarea dreptului internaţional, dar Iranul poartă responsabilitatea principală pentru această situaţie Unika.md
Emmanuel Macron: Atacurile americane şi israeliene au fost efectuate fără respectarea dreptului internaţional, dar Iranul poartă responsabilitatea principală pentru această situaţie
21:20
Îți este frig tot timpul sau îți bate inima prea tare? Semnul banal care arată că tiroida ta este în pericol Unika.md
Îți este frig tot timpul sau îți bate inima prea tare? Semnul banal care arată că tiroida ta este în pericol
21:10
Care ar fi „cel mai rău scenariu” pentru Iran, în opinia lui Donald Trump Unika.md
Care ar fi „cel mai rău scenariu” pentru Iran, în opinia lui Donald Trump
20:20
Ce spune Volodimir Zelenski despre viitoarele alegeri prezidențiale și dacă va candida Unika.md
Ce spune Volodimir Zelenski despre viitoarele alegeri prezidențiale și dacă va candida
20:20
Ambasada Republicii Moldova în Republica Cipru avertizează asupra posibilelor perturbări ale zborurilor Unika.md
Ambasada Republicii Moldova în Republica Cipru avertizează asupra posibilelor perturbări ale zborurilor
20:10
Panica elitelor din Golf: zboruri private de până la 350.000 de dolari după atacurile asupra Iranului Unika.md
Panica elitelor din Golf: zboruri private de până la 350.000 de dolari după atacurile asupra Iranului
14:10
Peste 100 de moldoveni din Israel, Qatar și Emiratele Arabe Unite solicită evacuare. MAE caută rute alternative Unika.md
Peste 100 de moldoveni din Israel, Qatar și Emiratele Arabe Unite solicită evacuare. MAE caută rute alternative
Ieri
11:50
Minor de 14 ani reținut după ce un bărbat de 63 de ani a decedat în urma leziunilor suferite Unika.md
Minor de 14 ani reținut după ce un bărbat de 63 de ani a decedat în urma leziunilor suferite
11:40
Două incendii în Chișinău, în aceeași dimineață: o persoană salvată dintr-un apartament din Rîșcani Unika.md
Două incendii în Chișinău, în aceeași dimineață: o persoană salvată dintr-un apartament din Rîșcani
11:40
Femeie găsită decedată după ce ar fi căzut de la etajul 11, în sectorul Rîșcani Unika.md
Femeie găsită decedată după ce ar fi căzut de la etajul 11, în sectorul Rîșcani
11:20
Crimă la o masă de pomenire în Chișinău: 13 ani de închisoare pentru omor Unika.md
Crimă la o masă de pomenire în Chișinău: 13 ani de închisoare pentru omor
09:20
SUA evacuează personal diplomatic din Orientul Mijlociu, pe fondul escaladării tensiunilor cu Iranul Unika.md
SUA evacuează personal diplomatic din Orientul Mijlociu, pe fondul escaladării tensiunilor cu Iranul
09:00
Ambasada Norvegiei se deschide la Chișinău. Premierul Alexandru Munteanu anunță extinderea cooperării bilaterale Unika.md
Ambasada Norvegiei se deschide la Chișinău. Premierul Alexandru Munteanu anunță extinderea cooperării bilaterale
08:30
Orientul Mijlociu, în pragul extinderii conflictului: Drone, rachete și explozii în mai multe state din Golf Unika.md
Orientul Mijlociu, în pragul extinderii conflictului: Drone, rachete și explozii în mai multe state din Golf
08:30
Peste 700 de morți în Iran de la începutul războiului, potrivit unui raport al unei organizaţii pentru drepturile omului Unika.md
Peste 700 de morți în Iran de la începutul războiului, potrivit unui raport al unei organizaţii pentru drepturile omului
08:20
Horoscop 3 martie 2026: Ziua în care adevărul iese la suprafață Unika.md
Horoscop 3 martie 2026: Ziua în care adevărul iese la suprafață
2 martie 2026
17:20
Alertă oficială: Nu dați click acestor mesaje Unika.md
Alertă oficială: Nu dați click acestor mesaje
17:10
Punctele de trecere a frontierei în România aplică noi reguli de intrare. Ce trebuie să știe cetățenii din R. Moldova Unika.md
Punctele de trecere a frontierei în România aplică noi reguli de intrare. Ce trebuie să știe cetățenii din R. Moldova
17:10
Doi copii, salvați de la înec după ce au căzut sub gheața lacului din Valea Trandafirilor Unika.md
Doi copii, salvați de la înec după ce au căzut sub gheața lacului din Valea Trandafirilor
17:10
Doi moldoveni acuzați de furt de kerosen în Italia: prejudiciu de până la 100.000 de euro Unika.md
Doi moldoveni acuzați de furt de kerosen în Italia: prejudiciu de până la 100.000 de euro
14:10
Calea Ferată din Moldova: 600 de angajați rămân în șomaj tehnic până la sfârșitul lunii martie Unika.md
Calea Ferată din Moldova: 600 de angajați rămân în șomaj tehnic până la sfârșitul lunii martie
14:00
Trei avioane F-15 ale SUA doborâte accidental de apărarea kuweitiană Unika.md
Trei avioane F-15 ale SUA doborâte accidental de apărarea kuweitiană
14:00
Republica Moldova: controale stricte pentru produsele alimentare importate Unika.md
Republica Moldova: controale stricte pentru produsele alimentare importate
13:50
Israel atacă periferia sudică a Beirutului după tiruri Hezbollah: cel puțin 31 de morți și 149 de răniți în Liban Unika.md
Israel atacă periferia sudică a Beirutului după tiruri Hezbollah: cel puțin 31 de morți și 149 de răniți în Liban
13:50
Igor Grosu: Separatiștii riscă pierderea cetățeniei pentru sfidarea autorităților Republicii Moldova Unika.md
Igor Grosu: Separatiștii riscă pierderea cetățeniei pentru sfidarea autorităților Republicii Moldova
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
Primarul din Durlești și viceprimarul, arestați pentru 30 de zile. Opt persoane, vizate în dosarul privind înstrăinarea ilegală a terenurilor Unika.md
Primarul din Durlești și viceprimarul, arestați pentru 30 de zile. Opt persoane, vizate în dosarul privind înstrăinarea ilegală a terenurilor
13:40
Certificatul de concediu medical, exclusiv digital din 1 martie 2026. Ministerul Sănătății și AGE au lansat noul portal Unika.md
Certificatul de concediu medical, exclusiv digital din 1 martie 2026. Ministerul Sănătății și AGE au lansat noul portal
13:40
Carabinierii din Italia au pus sub sechestru bunuri de peste un milion de euro ale a doi cetățeni moldoveni, acuzați de exploatarea muncitorilor Unika.md
Carabinierii din Italia au pus sub sechestru bunuri de peste un milion de euro ale a doi cetățeni moldoveni, acuzați de exploatarea muncitorilor
13:30
Peste 500 de morți în urma atacurilor SUA și Israelului în Iran. AIEA: Nu s-a înregistrat creștere a nivelului radiațiilor Unika.md
Peste 500 de morți în urma atacurilor SUA și Israelului în Iran. AIEA: Nu s-a înregistrat creștere a nivelului radiațiilor
13:30
Președinta Maia Sandu, la 34 de ani de la războiul de pe Nistru: „Apărarea memoriei trebuie să fie parte a apărării naționale” Unika.md
Președinta Maia Sandu, la 34 de ani de la războiul de pe Nistru: „Apărarea memoriei trebuie să fie parte a apărării naționale”
13:30
MAE: 15 solicitări de asistență consulară din Orientul Mijlociu, în contextul situației tensionate din regiune Unika.md
MAE: 15 solicitări de asistență consulară din Orientul Mijlociu, în contextul situației tensionate din regiune
11:20
Crimă în sectorul Rîșcani din Chișinău: bărbat de 61 de ani, ucis într-un subsol de bloc Unika.md
Crimă în sectorul Rîșcani din Chișinău: bărbat de 61 de ani, ucis într-un subsol de bloc
11:20
Atac ucrainean asupra Novorossiisk: incendiu la terminalul petrolier „Șesharis” și cinci răniți Unika.md
Atac ucrainean asupra Novorossiisk: incendiu la terminalul petrolier „Șesharis” și cinci răniți
10:50
Importanța îngrijirii corecte a părului, rolul esențial al periatului și alegerea periei potrivite Ⓟ Unika.md
Importanța îngrijirii corecte a părului, rolul esențial al periatului și alegerea periei potrivite Ⓟ
10:30
Rețea de exploatare sexuală, destructurată la Chișinău: șase suspecți arestați preventiv Unika.md
Rețea de exploatare sexuală, destructurată la Chișinău: șase suspecți arestați preventiv
1 martie 2026
08:10
Horoscop 1 Martie 2026. Început de primăvară, început de drumuri noi. Ce renaște azi în viața ta? Unika.md
Horoscop 1 Martie 2026. Început de primăvară, început de drumuri noi. Ce renaște azi în viața ta?
08:00
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, declarat decedat. Anunțul făcut de Donald Trump și reacțiile oficiale Unika.md
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, declarat decedat. Anunțul făcut de Donald Trump și reacțiile oficiale
