Procurorii cer echilibru între măsurile speciale de investigație realizate de oamenii legii și respectarea vieții private a cetățenilor

S-a vorbit tot mai mult în ultima vreme despre posibilitatea ca Ucraina și R. Moldova să poată adera rapid la UE, o aderare chiar din 2027. Ar fi un soi de aderare simplificată și parțială. Susținută de Washington ca parte a unui plan de pace, ipoteza aderării Ucrainei la UE încă din 2027 este întâmpinată cu un scepticism puternic la Bruxelles, unde persistă obstacole politice și instituționale majore.