Ambasadorul Israelului la Chișinău: Operațiunea împotriva regimului iranian este în interesul lumii libere
NordNews, 3 martie 2026 10:40
Ambasadorul Israelului în Republica Moldova, E.S. Yoram Elron, a declarat că operațiunea militară inițiată de Israel și Statele Unite ale Americii împotriva regimului iranian reprezintă un demers necesar pentru securitatea regională și globală, transmite deschide.md. Potrivit diplomatului, regimul de la Teheran continuă să dezvolte capabilități militare avansate, inclusiv programe nucleare și rachete balistice cu rază [...]
• • •
Acum 5 minute
11:00
Freelancerii și antreprenorii independenți din Republica Moldova au la dispoziție trei servicii publice digitale noi, care pot fi accesate integral online prin portalul guvernamental unic EVO (evo.gov.md) sau prin aplicația mobilă EVO. Noile funcționalități le permit să își actualizeze datele, să înceteze activitatea sau să o reia fără a se deplasa la ghișeele instituțiilor publice, [...]
Acum 15 minute
10:50
Companiile azere, invitate să participe la licitația pentru parcurile eoliene de 170 MW din Moldova # NordNews
Republica Moldova face un nou pas în direcția diversificării surselor de energie și a consolidării independenței energetice. Companiile din Azerbaidjan au fost invitate oficial să participe la licitația pentru construcția unor parcuri eoliene de mari dimensiuni, cu o capacitate totală de 170 MW, proiect care prevede și integrarea sistemelor moderne de stocare a energiei, potrivit [...]
Acum 30 minute
10:40
Ambasadorul Israelului la Chișinău: Operațiunea împotriva regimului iranian este în interesul lumii libere # NordNews
Ambasadorul Israelului în Republica Moldova, E.S. Yoram Elron, a declarat că operațiunea militară inițiată de Israel și Statele Unite ale Americii împotriva regimului iranian reprezintă un demers necesar pentru securitatea regională și globală, transmite deschide.md. Potrivit diplomatului, regimul de la Teheran continuă să dezvolte capabilități militare avansate, inclusiv programe nucleare și rachete balistice cu rază [...]
Acum o oră
10:10
Se fac lucrări de întreținere pe traseul național M5 în raionul Râșcani. Drumarii plombează gropile # NordNews
Administrația Națională a Drumurilor anunță lucrări de întreținere pe drumurile naționale, odată cu îmbunătățirea condițiilor meteorologice și în contextul degradărilor apărute după topirea zăpezii și ciclurile repetate de îngheț–dezgheț. Se lucrează și pe drumul național M5, în raionul Râșcani, unde echipele intervin pe sectorul km 112–113, în proximitatea localității Recea. Potrivit instituției, în această perioadă [...]
Acum 2 ore
09:50
Locuitorii din raioanele Florești și Soroca vor beneficia de consultații medicale gratuite # NordNews
În această săptămână, echipele mobile de medici specialiști vor oferi consultații profilactice gratuite în raioanele Florești și Soroca. Serviciile medicale vor fi acoperite din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Potrivit CNAM, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice se va afla în mai multe localități din raioanele Florești [...]
09:30
Iranul a avertizat luni că va deschide focul asupra oricărei nave care va încerca să traverseze Strâmtoarea Hormuz, după ce a anunțat închiderea acestei rute maritime strategice, potrivit presei de stat iraniene. Un oficial de rang înalt al Gardienilor Revoluției a declarat că strâmtoarea este „închisă" și că forțele iraniene vor incendia orice vas care [...]
09:10
General rus, schimbat pe 28 de polițiști moldoveni: Veteranii din serviciile secrete, mărturii la Moldova 1 despre operațiunile de la Nistru # NordNews
Moscova a pregătit războiul din regiunea transnistreană începând cu 1989 și mai târziu Rusia s-a implicat clar de partea separatiștilor, i-a înarmat, i-a instruit, și a intrat în război la Tighina. Patrioții din serviciile secrete de la Chișinău au stat cu ochii pe Transnistria și în perioada KGB-ului, când au apărut primele semnale de militarizare. [...]
Acum 4 ore
07:40
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,09 lei. Carburantul costă 23,84 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,15 lei până la prețul de 20,87 lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...]
Acum 24 ore
20:10
Horoscopul zilei de 3 martie 2026 vine cu o energie aparte, care te provoacă să fii mai atentă la semnele din jurul tău și la propriile dorințe. Astrele îți transmit că nimic nu este întâmplător, iar fiecare întâlnire sau decizie poate avea un impact pe termen lung. Este un moment potrivit să îți asculți [...]
20:00
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 3 martie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 20.2206 lei; Dolarul american: 17.2325 lei, mai scump cu 0,10 lei; Leul românesc: 3.9669 lei; Hrivna ucraineană: 0.3984 lei; Rubla rusească: 0.8335 lei; BNM nu poartă nicio [...]
17:30
Salariul mediu brut în Republica Moldova a ajuns în trimestrul IV 2025 la 16.400 de lei pe lună, în creștere cu 8,9% față de aceeași perioadă a anului 2024, arată datele Biroului Național de Statistică (BNS). În termeni reali, ajustați pentru inflație, creșterea a fost de 1,8%. Diferențele salariale între domenii rămân semnificative. Cele mai [...]
17:10
Guvernul Ucrainei a elaborat un proiect de hotărâre care ar putea institui un regim de licențiere pentru importurile de struguri, vin și produse alcoolice din Republica Moldova. Măsura vine ca reacție la restricțiile temporare aplicate de Chișinău asupra importului de carne de pasăre și produse avicole din Ucraina, informează Bani.md. Potrivit Ministerului Economiei din Ucraina, [...]
16:50
Zeci de veterani, militari, oficiali și tineri au participat la Marșul Memoriei și Recunoștinței desfășurat la Bălți. Cu flori și tricolorul pe umeri, au păstrat un minut de reculegere, pentru cei căzuți în războiul de pe Nistru din 1992. Tensiunile au izbucnit încă din 1991, după destrămarea URSS. Tiraspolul a refuzat controlul Chișinăului. Moldova avea [...]
15:30
Certificatul de concediu medical este eliberat exclusiv în format digital de la 1 martie 2026, în Republica Moldova, iar angajații nu mai trebuie să aducă documente pe hârtie la locul de muncă. Noul sistem a fost lansat oficial de Ministerul Sănătății și Agenția de Guvernare Electronică, care anunță digitalizarea completă a procesului prin „Portalul certificatelor de [...]
14:50
Miliardarul și fostul senator cecen Umar Djabrailov a murit după ce s-a împușcat în apartamentul său # NordNews
Umar Djabrailov, miliardar și fost reprezentant al Ceceniei în Consiliul Federației din Rusia, s-a împușcat luni dimineața într-un apartament de lux din complexul „Vesper Tverskaya" din Moscova. Omul de afaceri a fost găsit grav rănit, cu un pistol de calibru 9 mm lângă el, și transportat de urgență la spital, unde medicii au confirmat decesul. [...]
14:30
Fermierii din Republica Moldova pot depune, începând cu 2 martie, cereri pentru o nouă rundă de granturi oferite prin proiectul AGGRI, valoarea maximă a sprijinului financiar ajungând la 1 milion de dolari per beneficiar. Anunțul a fost făcut de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), care a lansat cel de-al cincilea apel de granturi destinat [...]
14:30
În jur de 600 de angajați ai Căii Ferate din Moldova (CFM) continuă să fie în concediu forțat până la sfârșitul lunii martie, măsură menită să reducă cheltuielile întreprinderii. Aceasta reprezintă a doua prelungire a șomajului tehnic, introdus la sfârșitul anului 2025, pe fondul crizei financiare a CFM, restanțelor salariale și scăderii volumelor de transport [...]
14:00
Trei avioane de vânătoare F-15 ale Statelor Unite au fost doborâte din eroare de sistemele de apărare antiaeriană kuweitiene în seara zilei de 1 martie, a anunțat United States Central Command (CENTCOM). Toate cele șase persoane aflate la bord s-au catapultat și se află în siguranță, starea lor fiind stabilă. Circumstanțele incidentului sunt în prezent [...]
13:30
Începând cu 1 martie 2026, Republica Moldova trece la certificate medicale 100% digitale. Documentele de concediu medical sunt emise exclusiv online prin Portalul certificatelor de concediu medical, dezvoltat de Ministerul Sănătății împreună cu Agenția de Guvernare Electronică. Astfel, pacientul nu mai trebuie să ridice certificat tipărit. Medicul poate emite, prelungi sau închide concediul medical direct [...]
13:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri ale carburanților pentru marți, 3 martie, iar veștile nu sunt deloc bune pentru șoferi. Benzina se scumpește cu 9 bani, iar motorina cu 15 bani, ceea ce înseamnă cheltuieli și mai mari pentru cei care depind zilnic de automobil. Astfel, pentru un litru de [...]
13:00
Marea Britanie, Franța și Germania anunță măsuri defensive împotriva Iranului în contextul escaladării tensiunilor în Orientul Mijlociu # NordNews
Marea Britanie, Franța și Germania au declarat că sunt pregătite să adopte „măsuri defensive necesare și proporționale" împotriva Iranului, ca răspuns la escaladarea situației de securitate în Orientul Mijlociu. Potrivit comunicatului comun, aceste acțiuni vizează reducerea capacității Teheranului de a lansa rachete și drone. „Ne vom proteja interesele și pe cele ale aliaților noștri din [...]
12:30
Începând cu 1 martie 2026, tarifele pentru transportul rutier de persoane pe rute raionale și interraionale în Republica Moldova se calculează conform unei metodologii noi, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 698 din 15 octombrie 2025 și publicată în Monitorul Oficial pe 6 noiembrie. Documentul stabilește reguli clare pentru formarea tarifelor, costurile incluse și responsabilitățile de [...]
12:10
Republica Moldova comemorează victimele războiului de pe Nistru, iar președinta Maia Sandu afirmă că agresiunea militară din 1992 a fost declanșată de Rusia, în timp ce moldovenii și-au apărat libertatea și demnitatea. Mesajul a fost transmis cu ocazia zilei de comemorare a celor căzuți pentru apărarea independeței republicii. Șefa statului a menționat că războiul a [...]
12:00
Droguri și laboratoare ilegale descoperite în Ucraina și Polonia după captură record de la Briceni # NordNews
O captură de 12 kg de droguri sintetice, realizată în mai 2025 în orașul Briceni, a declanșat o operațiune internațională de proporții, care a dus la peste 500 de percheziții în Ucraina și Polonia și la reținerea a peste 100 de persoane implicate în trafic. Operațiunea a fost coordonată de EuroPol și EuroJust, după ce [...]
11:40
În contextul situației de securitate tensionate din Orientul Mijlociu, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova atenționează că regiunea rămâne volatilă, cu atacuri repetate cu rachete și drone, iar în anumite zone spațiul aerian este închis sau afectat. Potrivit informațiilor confirmate de misiunile diplomatice, nu au fost raportate victime sau persoane rănite în rândul cetățenilor [...]
Ieri
10:00
Șapte fete, dintre care trei minore, au fost exploatate sexual într-o rețea care activa în apartamente închiriate din Chișinău. Procurorii și polițiștii au destructurat gruparea, iar șapte suspecți au fost plasați în arest preventiv, fiind acuzați că au recrutat tinere vulnerabile și le-au constrâns să presteze servicii sexuale. Operațiunea a fost desfășurată de procurorii Procuraturii [...]
09:50
Turiștii blocați în Emiratele Arabe Unite din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu nu vor fi nevoiți să-și părăsească hotelurile. Autoritățile din Dubai și Abu Dhabi au cerut unităților de cazare să prelungească șederile oaspeților care nu pot pleca, iar în unele cazuri costurile vor fi suportate chiar de stat. Decizia vine după perturbările majore ale [...]
09:40
Un conflict izbucnit într-un subsol din sectorul Rîșcani al capitalei s-a încheiat tragic. Un bărbat a fost ucis, iar polițiștii au fost nevoiți să tragă focuri de armă pentru a imobiliza suspectul. Incidentul a avut loc pe 2 martie, după ce oamenii legii au fost alertați despre descoperirea unei persoane decedate într-un bloc de locuit. Potriv
09:30
Peste 132 de milioane de dolari trimiși acasă de moldovenii din diaspora în ianuarie, majoritatea în euro # NordNews
Cetățenii Republicii Moldova care muncesc peste hotare au transferat acasă, în luna ianuarie, 132,58 milioane de dolari. Din această sumă, aproape 74 de milioane de dolari au fost expediate prin intermediul sistemelor internaționale de remitere a banilor, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei. Statistica arată că 80,1% dintre transferuri au fost efectuate în [...] Articolul Peste 132 de milioane de dolari trimiși acasă de moldovenii din diaspora în ianuarie, majoritatea în euro apare prima dată în NordNews.
09:30
Războiul din Orientul Mijlociu a intrat în a treia zi cu atacuri intense asupra Teheranului, riposte iraniene în mai multe state din Golf și avertismente că conflictul ar putea dura săptămâni. Israelul și Statele Unite continuă operațiunile militare împotriva Iranului, în timp ce autoritățile de la Teheran anunță că nu vor negocia cu Washingtonul, iar [...] Articolul Ziua 3: Iranul refuză negocierile cu SUA apare prima dată în NordNews.
09:10
Astăzi se împlinesc 34 de ani de la izbucnirea conflictului armat de pe Nistru, una dintre cele mai dureroase pagini din istoria recentă a Republicii Moldova. La 2 martie 1992, tensiunile dintre autoritățile constituționale de la Chișinău și liderii separatiști din regiunea transnistreană au degenerat într-un conflict armat soldat cu sute de morți și [...] Articolul 34 de ani de la izbucnirea conflictului armat din transnistria apare prima dată în NordNews.
1 martie 2026
22:10
Maia Sandu și Alexandru Munteanu au participat la deschiderea ediției jubiliare a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor” 2026 # NordNews
Președinta Maia Sandu, alături de premierul Alexandru Munteanu, a participat la inaugurarea celei de-a 60-a ediții a Festivalul Internațional de Muzică „Mărțișor”. Evenimentul a avut loc pe 1 martie, la Palatul Național „Nicolae Sulac”din Chișinău. Ediția jubiliară, organizată sub genericul „Bucuria de a fi împreună”, a debutat cu lansarea musicalului „Maria Mirabela”, producție care a deschis oficial seria manifestărilor [...] Articolul Maia Sandu și Alexandru Munteanu au participat la deschiderea ediției jubiliare a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor” 2026 apare prima dată în NordNews.
19:20
La 1 martie 1837, în satul Humulești din Ținutul Neamțului, se năștea Ion Creangă, unul dintre cei mai îndrăgiți scriitori ai literaturii române. Autorul „Amintirilor din copilărie” rămâne, la aproape două secole distanță, vocea autentică a satului românesc din Moldova și a copilăriei universale. Creangă a fost nu doar prozator, ci și diacon și învățător. [...] Articolul VIDEO Astăzi se împlinesc 188 de ani de la nașterea lui Ion Creangă apare prima dată în NordNews.
19:20
,,Unirea” se face prin împădurire. Republica Moldova și România plantează simultan păduri pe ambele maluri ale Prutului # NordNews
Republica Moldova și România vor planta, pe 14 martie, păduri simultan pe ambele maluri ale Prutului, într-o acțiune comună de mediu lansată oficial astăzi la Sculeni. Campania Națională de Împădurire #GenerațiaPădurii – Primăvara 2026 marchează, pentru prima dată, o extindere peste hotar a inițiativei. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, care a [...] Articolul ,,Unirea” se face prin împădurire. Republica Moldova și România plantează simultan păduri pe ambele maluri ale Prutului apare prima dată în NordNews.
17:30
Dacă în orașele mari și centrele raionale venirea primăverii este marcată prin concerte și târguri, în satele din nord atmosfera rămâne una liniștită. În Corlăteni, raionul Rîșcani, întâi martie a fost o zi petrecută la biserică și în familie. „Acasă, cu copii și nepoții le cumperi câte un cadou, îi inviți la tine și ei [...] Articolul VIDEO Mărțișorul copilăriei din cutii de chibrituri la tradiția de azi apare prima dată în NordNews.
16:00
Municipiul Bălți și orașul polonez Płock marchează în acest an 25 de ani de colaborare bilaterală, un parteneriat care, potrivit autorităților, a generat în timp proiecte comune în domeniile tineretului, culturii și sportului. Declarațiile au fost făcute de primarul orașului Płock, Andrzej Nowakowski, aflat în prima sa vizită oficială la Bălți. Edilul polonez a mărturisit [...] Articolul VIDEO Experiența europeană a Poloniei, împărtășită la Bălți de primarul din Płock apare prima dată în NordNews.
15:30
Alireza Arafi a fost desemnat duminică, 1 martie, membru jurist al Consiliului de Conducere al Iranului, organism care va îndeplini funcția de lider suprem până la alegerea unui succesor permanent de către Adunarea Experților, informează agenția ISNA, citată de Reuters. Arafi, membru cleric al Consiliului Gardienilor, va face parte din Consiliul de Conducere temporar alături [...] Articolul Alireza Arafi, numit lider interimar al Iranului după moartea lui Ali Khamenei apare prima dată în NordNews.
15:10
Republica Moldova a dat start, pe 1 martie, campaniei naționale de împădurire „Primăvara 2026”, una dintre cele mai ample acțiuni ecologice organizate până acum. În premieră, plantările vor avea loc simultan în Republica Moldova și România, marcând o inițiativă comună de protejare a mediului pe ambele maluri ale Prutului. Lansarea oficială a avut loc în [...] Articolul Moldova și România lansează împreună campania națională de plantare a arborilor apare prima dată în NordNews.
14:50
VIDEO „Cu TINEri, Bălți e Altfel!” Capitala de nord își asumă rolul de hub al politicilor de tineret # NordNews
Sute de tineri din municipiul Bălți și din regiunea de nord a Republicii Moldova, alături de oficiali, profesori, reprezentanți ai organizațiilor de tineret și parteneri internaționali, au participat la lansarea Programului „Bălți – Capitala Tineretului 2026”, care are motto-ul „Cu TINEri, Bălțiul e Altfel!”. Inițiativa va beneficia de un buget de patru milioane de lei [...] Articolul VIDEO „Cu TINEri, Bălți e Altfel!” Capitala de nord își asumă rolul de hub al politicilor de tineret apare prima dată în NordNews.
14:30
De la 1 martie, permisele de conducere moldovenești pot fi preschimbate în Franța fără examene # NordNews
Cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Franța pot preschimba, începând cu 1 martie, permisul de conducere moldovenesc cu unul francez fără a susține examene teoretice sau practice. Măsura a devenit posibilă după finalizarea procedurilor interne necesare pentru aplicarea acordului bilateral semnat între autoritățile de la Chișinău și Paris. Facilitatea se aplică permiselor de conducere din categoria [...] Articolul De la 1 martie, permisele de conducere moldovenești pot fi preschimbate în Franța fără examene apare prima dată în NordNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:20
Regatul Danemarcei a oferit un lot de echipamente pentru pompieri în valoare de aproximativ 600 de mii de euro Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în cadrul proiectului multianual „Inițiativa daneză pentru protecția civilă în Moldova 2025–2028”. Donația a fost recepționată pe 27 februarie 2026, la sediul IGSU din Chișinău. Lotul include 150 de aparate [...] Articolul Danemarca ajută pompierii din Republica Moldova apare prima dată în NordNews.
00:00
Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit de urgență după atacurile SUA–Israel asupra Iranului # NordNews
Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite se întrunește de urgență la New York, după ce Statele Unite și Israel au lansat lovituri asupra Iranului, într-o escaladare majoră a tensiunilor din Orientul Mijlociu, transmite Reuters. Ședința este prezidată de Marea Britanie, care deține în această perioadă președinția rotativă a Consiliului. Convocarea reuniunii a fost solicitată de [...] Articolul Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit de urgență după atacurile SUA–Israel asupra Iranului apare prima dată în NordNews.
28 februarie 2026
23:40
Președinte american Donald Trump a declarat pentru presa din SUA că, în opinia sa, liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, este mort, transmite Reuters. Într-un interviu acordat NBC News, Trump a spus: „Considerăm că aceasta este o informație corectă”, referindu-se la relatările potrivit cărora Khamenei ar fi murit. Întrebat cine ar putea să-i succeadă lui [...] Articolul Trump „crede” că Khamenei este mort apare prima dată în NordNews.
23:00
Ayatollahul iranian Ali Khamenei ar fi fost ucis în urma unor lovituri aeriene comune americano-israeliene asupra Teheranului, sâmbătă dimineață, potrivit unor oficiali israelieni și mai multor relatări din presa israeliană și internațională, transmite euronews.com Conform postului israelian Channel 12, o fotografie cu trupul lui Khamenei ar fi fost prezentată premierului israelian Benjamin Netanyahu după ce [...] Articolul Ali Khamenei ar fi fost ucis. Premierul Israelului a văzut fotografia apare prima dată în NordNews.
22:30
Poliția din Austria renunță la maşinile electrice pentru patrule, probleme de autonomie și încărcare # NordNews
Autoritățile austriece au decis să oprească proiectul de utilizare a mașinilor electrice în serviciile de poliție, după ce testele practice au relevat că acestea întâmpină dificultăți majore în condițiile operaționale actuale, scrie Kurier.at. În cadrul proiectului TRON, initiat în 2023, poliția a încercat folosirea unor modele electrice, inclusiv VW ID.3, VW ID.4 și un [...] Articolul Poliția din Austria renunță la maşinile electrice pentru patrule, probleme de autonomie și încărcare apare prima dată în NordNews.
22:10
Aproape 130 de liceeni și studenți din jurisdicția Episcopiei de Bălți beneficiază de burse în anul de învățământ 2025–2026. Programul este destinat tinerilor cu rezultate bune la învățătură, proveniți din familii cu venituri modeste. Anunțul a fost făcut de Episcopia de Bălți într-o postare publicată pe pagina oficială de Facebook. „Episcopia de Bălți continuă să [...] Articolul Episcopia de Bălți oferă 128 de burse pentru anul de studii 2025-2026 apare prima dată în NordNews.
21:10
FOTO La Otaci va fi inaugurat un monument în memoria preoților deportați în Siberia și a generalului Stan Poetaș # NordNews
La intrare în orașul Otaci, pe 13 martie va fi dezvelit un monument dedicat preoților din județul Soroca deportați în Siberia în perioada sovietică, precum și generalului Stan Poetaș, a anunțat Asociația Monumentum. Monumentul, realizat sub forma unui crucifix de 5 metri din piatră de calcar, este însoțit de pereți și stâlpi conectați prin lanțuri [...] Articolul FOTO La Otaci va fi inaugurat un monument în memoria preoților deportați în Siberia și a generalului Stan Poetaș apare prima dată în NordNews.
21:00
MEC lansează Decada Memoriei și Recunoștinței. Conferință științifică și activități în școli dedicate eroilor căzuți la Nistru # NordNews
Ministerul Educației și Cercetării anunță lansarea Decadei Memoriei și Recunoștinței, organizată cu prilejul marcării, la 2 martie, a Zilei Memoriei și Recunoștinței, dedicată eroilor căzuți pentru independența Republicii Moldova în conflictul armat de la Nistru din 1992. Deschiderea oficială va avea loc printr-o conferință științifică programată pentru 2 martie, care va reuni istorici, profesori, reprezentanți [...] Articolul MEC lansează Decada Memoriei și Recunoștinței. Conferință științifică și activități în școli dedicate eroilor căzuți la Nistru apare prima dată în NordNews.
20:20
Irina Shayk, în centrul unui val de critici după ce a evitat să comenteze războiul din Ucraina la Festivalul de la Sanremo # NordNews
Irina Shayk, supermodelul rus cunoscută la nivel internațional, a stârnit o controversă puternică după ce a refuzat să comenteze despre războiul dintre Rusia și Ucraina într-o conferință de presă la Festivalul de la Sanremo din Italia, relatează publicația UNIAN. Pe scena unuia dintre cele mai importante evenimente muzicale din Europa, unde a fost prezentă ca [...] Articolul Irina Shayk, în centrul unui val de critici după ce a evitat să comenteze războiul din Ucraina la Festivalul de la Sanremo apare prima dată în NordNews.
20:20
Cristiano Ronaldo (41 de ani) s-ar putea întoarce în fotbalul spaniol pentru a încheia cariera de jucător, după ce a făcut un pas important către revenirea în La Liga, scrie Digi Sport. Portughezul a devenit recent acționar minoritar al clubului spaniol UD Almeria, echipă din liga a doua, și, potrivit publicației, există discuții ca el [...] Articolul Cristiano Ronaldo ar putea reveni în Spania pentru ultimul capitol al carierei apare prima dată în NordNews.
