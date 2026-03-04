Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 04.03.2026

ProTV.md, 4 martie 2026 20:00

Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 04.03.2026

Acum 10 minute
20:20
Consecințele atacării Iranului asupra războiului din Ucraina – joi, În Profunzime ProTV.md
Acum 30 minute
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 04.03.2026 ProTV.md
Acum o oră
19:40
Irakul rămâne fără curent: sistemul național de electricitate a căzut complet, autoritățile caută soluții - VIDEO ProTV.md
Acum 2 ore
18:40
CSJ spune „nu” cererii de recuzare a apărătorilor lui Igor Dodon în dosarul „Sacoșa neagră”, după acuzații privind aducerea silită a martorului Plahotniuc și încălcarea dreptului la apărare - VIDEO ProTV.md
18:40
Israelul prelungește valabilitatea permiselor de muncă pentru lucrătorii străini din Moldova până la 30 iunie 2026, fără depunerea de cereri ProTV.md
18:30
Ungaria roagă Rusia să nu îi scumpească gazele și petrolul după ce prețurile au crescut rapid pe piețe ProTV.md
18:30
CSJ respinge cererea de recuzare a apărătorilor lui Igor Dodon în dosarul „Sacoșa neagră”, după acuzații privind aducerea silită a martorului Plahotniuc și presupuse încălcări ale dreptului la apărare - VIDEO ProTV.md
Acum 4 ore
18:20
Șeful armatei americane anunță că atacurile asupra Iranului intră într-o nouă fază: „Vom începe acum” ProTV.md
18:20
Turcia spune că nu ea era ținta rachetei balistice trimise de Iran ProTV.md
18:10
Regiunea transnistreană trece pe regim de economisire a gazelor: MGRES va produce energie pe bază de cărbune ProTV.md
18:00
„E o criză globală care ne afectează pe toți”. Ce spune prim-minstrul Alexandru Munteanu despre instituirea stării de alertă în domeniul energetic - VIDEO ProTV.md
18:00
Peste jumătate din energia electrică achiziționată de „Energocom” în februarie 2026 a provenit din importuri. Prețul mediu ponderat a fost de 123,80 EUR/MWh ProTV.md
17:50
Trafic suspendat pe strada Meșterul Manole timp de trei zile: autobuzele și troleibuzele vor circula pe rute modificate ProTV.md
17:40
Autoritățile le recomandă moldovenilor din Dubai să evite deplasările la aeroport fără confirmarea zborului: „Vor fi contactați de compania aeriană care va opera zborul” ProTV.md
17:20
După acuzațiile de incompatibilitate ale PNM, ANI stabilește: Botgros a acționat legal, și-a suspendat la timp contractul de muncă și respinge sesizarea formațiunii ProTV.md
17:10
Cum a încercat Friedrich Merz să-l convingă pe Donald Trump că Ucraina nu trebuie să-și cedeze teritoriile Rusiei ProTV.md
17:10
Zeci de mii de fișiere din dosarele Epstein au fost scoase discret de pe site-ul Departamentului de Justiție al SUA ProTV.md
17:00
Război în Orientul Mijlociu: Meciuri din competiţiile continentale intercluburi din Asia, amânate pe termen nelimitat ProTV.md
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 04.03.2026 ProTV.md
16:50
Care este situația pe piața produselor petroliere din Moldova, în contextul evoluțiilor din Orientul Mijlociu. Directorul ANRE: „Tot ce se întâmplă la nivel internațional ne afectează și pe noi” – VIDEO ProTV.md
16:50
Israelul vrea să-şi continue Războiul în Iran timp de ”cel puţin” încă una sau două săptămâni, dezvăluie Ynet în a cincea zi de război ProTV.md
16:40
„Iranul a încercat să-l ucidă pe președintele Trump”. Pentagonul susține că liderul iranian implicat în complot a fost eliminat ProTV.md
16:30
Guvernul a aprobat instituirea stării de alertă în domeniul energetic pentru 60 de zile. Care sunt motivele ProTV.md
16:30
Slovacia oprește livrările de electricitate de urgență către Ucraina până când va fi reluat tranzitul petrolului rusesc prin conducta Druzhba ProTV.md
Acum 6 ore
16:20
LIVE TEXT. A cincea zi de război: SUA au scufundat o navă de război iraniană în Oceanul Indian. Israelul promite să-l ucidă pe următorul lider suprem al Iranului. Riposta Iranului ProTV.md
16:20
Ședința Guvernului din 4 martie. Programul național pentru învățarea limbii române - pe ordinea de zi ProTV.md
16:20
Captură de peste 7 kg de marijuana la Chișinău și Ialoveni: patru bărbați reținuți. Ce alte obiecte au fost ridicate în urma perchezițiilor - VIDEO ProTV.md
16:20
Două candidate la funcția de judecător al CSJ au promovat evaluarea: urmează decizia CSM ProTV.md
15:50
Ce spune ministrul Agriculturii despre un posibil embargo al Ucrainei asupra vinului moldovenesc - VIDEO ProTV.md
15:40
Prima reacție a NATO după ce apărarea aeriană a Alianței a doborât o rachetă balistică iraniană care se îndrepta către Turcia ProTV.md
15:40
Iranul vrea condoleanțe de la Ucraina după moartea lui Khamenei: „Fiecare criminal primește ceea ce merită” ProTV.md
15:30
Care este situația pe piața produselor petroliere din Moldova în contextul evoluțiilor din Orientul Mijlociu. Directorul ANRE: „Tot ce se întâmplă la nivel internațional, ne afectează și pe noi" ProTV.md
15:10
Care este situația pe piața produselor petroliere din Moldova în contextul evoluțiilor din Orientul Mijlociu. Directorul ANRE susține o conferință de presă ProTV.md
14:50
Ultima oră. NATO, implicată pentru prima dată în război. Alianța militară a interceptat o rachetă iraniană care se îndrepta spre Turcia. Reacție dură a NATO ProTV.md
14:30
Funeraliile ayatollahului Khamenei au fost amânate. Ce motiv invocă autoritățile iraniene ProTV.md
Acum 8 ore
14:20
Comandanții SUA le-au spus militarilor că războiul din Iran e parte din „planul divin al lui Dumnezeu”, iar Trump e „uns de Isus”. Sute de plângeri ale soldaților ProTV.md
14:20
Spionajul german afirmă că Rusia a ascuns zeci de miliarde de dolari din deficitul bugetar ProTV.md
14:20
O rachetă balistică lansată din Iran a fost neutralizată de apărarea aeriană NATO din Turcia, anunță Ministerul Apărării de la Ankara ProTV.md
14:10
Motorina se scumpește cu peste 50 de bani. Prețurile carburanților - anunțate de ANRE - FOTO ProTV.md
14:10
Programul național privind învățarea limbii române: Care sunt categoriile de persoane care vor învăța gratuit limba de stat ProTV.md
14:00
Ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, Oleg Ozerov - surprins la ministerul Afacerilor Externe. Care a fost motivul vizitei ProTV.md
13:50
Rușii și-au doborât propriul elicopter trimis să intercepteze drone lansate de către ucraineni - VIDEO ProTV.md
13:40
LIVE TEXT. A cincea zi de război. Iranul lansează tot mai puține rachete. Fregată iraniană, scufundată lângă Sri Lanka. CIA încearcă să se folosească de kurzi ProTV.md
13:30
Top 11 cele mai sigure țări din lume în cazul izbucnirii unui război mondial. Două se află în Europa ProTV.md
13:30
De ce a ieșit crema emirilor din Dubai la mall în momentul în care țara este atacată de Iran - VIDEO ProTV.md
13:20
Atletico Madrid, calificare în finala Cupei Spaniei în ciuda înfrângerii cu Barcelona ProTV.md
13:10
Ministerul de externe al Emiratelor Arabe Unite asigură Chișinăul că oferă sprijin cetățenilor noștri, într-o convorbire telefonică cu Mihai Popșoi ProTV.md
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 04.03.2026 ProTV.md
12:50
Atenție, șoferi! Circulația rutieră pe strada Meșterul Manole din capitală va fi sistată. În ce perioadă va fi valabilă măsura ProTV.md
12:40
Franța trimite portavionul nuclear Charles de Gaulle și avioane de luptă Rafale în Mediterana. Macron vrea o „coaliție” pentru apărarea rutelor maritime „esențiale” ProTV.md
