„Iranul a încercat să-l ucidă pe președintele Trump”. Pentagonul susține că liderul iranian implicat în complot a fost eliminat

ProTV.md, 4 martie 2026 16:40

„Iranul a încercat să-l ucidă pe președintele Trump”. Pentagonul susține că liderul iranian implicat în complot a fost eliminat

Acum 5 minute
17:00
Război în Orientul Mijlociu: Meciuri din competiţiile continentale intercluburi din Asia, amânate pe termen nelimitat ProTV.md
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 04.03.2026 ProTV.md
Acum 15 minute
16:50
Care este situația pe piața produselor petroliere din Moldova, în contextul evoluțiilor din Orientul Mijlociu. Directorul ANRE: „Tot ce se întâmplă la nivel internațional ne afectează și pe noi” – VIDEO ProTV.md
16:50
Israelul vrea să-şi continue Războiul în Iran timp de ”cel puţin” încă una sau două săptămâni, dezvăluie Ynet în a cincea zi de război ProTV.md
Acum 30 minute
16:40
„Iranul a încercat să-l ucidă pe președintele Trump”. Pentagonul susține că liderul iranian implicat în complot a fost eliminat ProTV.md
Acum o oră
16:30
Guvernul a aprobat instituirea stării de alertă în domeniul energetic pentru 60 de zile. Care sunt motivele ProTV.md
16:30
Slovacia oprește livrările de electricitate de urgență către Ucraina până când va fi reluat tranzitul petrolului rusesc prin conducta Druzhba ProTV.md
16:20
LIVE TEXT. A cincea zi de război: SUA au scufundat o navă de război iraniană în Oceanul Indian. Israelul promite să-l ucidă pe următorul lider suprem al Iranului. Riposta Iranului ProTV.md
16:20
Ședința Guvernului din 4 martie. Programul național pentru învățarea limbii române - pe ordinea de zi ProTV.md
16:20
Captură de peste 7 kg de marijuana la Chișinău și Ialoveni: patru bărbați reținuți. Ce alte obiecte au fost ridicate în urma perchezițiilor - VIDEO ProTV.md
16:20
Două candidate la funcția de judecător al CSJ au promovat evaluarea: urmează decizia CSM ProTV.md
Acum 2 ore
15:50
Ce spune ministrul Agriculturii despre un posibil embargo al Ucrainei asupra vinului moldovenesc - VIDEO ProTV.md
15:40
Prima reacție a NATO după ce apărarea aeriană a Alianței a doborât o rachetă balistică iraniană care se îndrepta către Turcia ProTV.md
15:40
Iranul vrea condoleanțe de la Ucraina după moartea lui Khamenei: „Fiecare criminal primește ceea ce merită” ProTV.md
15:30
Care este situația pe piața produselor petroliere din Moldova în contextul evoluțiilor din Orientul Mijlociu. Directorul ANRE: „Tot ce se întâmplă la nivel internațional, ne afectează și pe noi" ProTV.md
15:10
Care este situația pe piața produselor petroliere din Moldova în contextul evoluțiilor din Orientul Mijlociu. Directorul ANRE susține o conferință de presă ProTV.md
Acum 4 ore
14:50
Ultima oră. NATO, implicată pentru prima dată în război. Alianța militară a interceptat o rachetă iraniană care se îndrepta spre Turcia. Reacție dură a NATO ProTV.md
14:30
Funeraliile ayatollahului Khamenei au fost amânate. Ce motiv invocă autoritățile iraniene ProTV.md
14:20
Comandanții SUA le-au spus militarilor că războiul din Iran e parte din „planul divin al lui Dumnezeu”, iar Trump e „uns de Isus”. Sute de plângeri ale soldaților ProTV.md
14:20
Spionajul german afirmă că Rusia a ascuns zeci de miliarde de dolari din deficitul bugetar ProTV.md
14:20
O rachetă balistică lansată din Iran a fost neutralizată de apărarea aeriană NATO din Turcia, anunță Ministerul Apărării de la Ankara ProTV.md
14:10
Motorina se scumpește cu peste 50 de bani. Prețurile carburanților - anunțate de ANRE - FOTO ProTV.md
14:10
Programul național privind învățarea limbii române: Care sunt categoriile de persoane care vor învăța gratuit limba de stat ProTV.md
14:00
Ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, Oleg Ozerov - surprins la ministerul Afacerilor Externe. Care a fost motivul vizitei ProTV.md
13:50
Rușii și-au doborât propriul elicopter trimis să intercepteze drone lansate de către ucraineni - VIDEO ProTV.md
13:40
LIVE TEXT. A cincea zi de război. Iranul lansează tot mai puține rachete. Fregată iraniană, scufundată lângă Sri Lanka. CIA încearcă să se folosească de kurzi ProTV.md
13:30
Top 11 cele mai sigure țări din lume în cazul izbucnirii unui război mondial. Două se află în Europa ProTV.md
13:30
De ce a ieșit crema emirilor din Dubai la mall în momentul în care țara este atacată de Iran - VIDEO ProTV.md
13:20
Atletico Madrid, calificare în finala Cupei Spaniei în ciuda înfrângerii cu Barcelona ProTV.md
13:10
Ministerul de externe al Emiratelor Arabe Unite asigură Chișinăul că oferă sprijin cetățenilor noștri, într-o convorbire telefonică cu Mihai Popșoi ProTV.md
Acum 6 ore
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 04.03.2026 ProTV.md
12:50
Atenție, șoferi! Circulația rutieră pe strada Meșterul Manole din capitală va fi sistată. În ce perioadă va fi valabilă măsura ProTV.md
12:40
Franța trimite portavionul nuclear Charles de Gaulle și avioane de luptă Rafale în Mediterana. Macron vrea o „coaliție” pentru apărarea rutelor maritime „esențiale” ProTV.md
12:30
Începe vacanța de primăvară pentru elevii din toată țara: IGSU vine cu recomandări pentru a evita situațiile de risc ProTV.md
12:30
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale ProTV.md
12:20
Tragedie în nordul Spaniei. Cinci studenți au murit după ce o pasarelă s-a prăbușit pe o plajă din Santander ProTV.md
12:20
Ultima oră. Motorina se scumpește cu aproape un leu. Prețurile carburanților anunțate de ANRE - FOTO ProTV.md
12:10
LIVE TEXT. A cincea zi de război. „Suntem în avans față de planul de acțiune”, spun americanii. Teheranul a devenit un oraș fantomă: „Peste tot este fum și sânge”. O mare bază SUA, lovită de o rachetă balistică ProTV.md
12:10
Ce presupune starea de alertă în sectorul energetic și de ce a fost instituită? Explicațiile autorităților ProTV.md
12:00
Ministrul de externe Mihai Popșoi a vorbit la telefon cu ministrul de externe al Emiratelor Arabe Unite ProTV.md
12:00
Portul Internațional Liber Giurgiulești va fi modernizat. Ce prevede proiectul aprobat de Guvern și ce reguli vor fi stabilite ProTV.md
12:00
Israelul amenință că-l va asasina pe înlocuitorul lui Ali Khamenei ProTV.md
12:00
Peste 100 de dispăruți și 78 de răniți după ce un submarin a atacat o navă iraniană lângă Sri Lanka ProTV.md
11:50
„E o criză globală care ne afectează pe toți”. Ce spune prim-minstrul Alexandru Munteanu despre instituirea stării de alertă în domeniul energetic - VIDEO ProTV.md
11:50
Pe râul Nistru sunt efectuate lucrări de spargere a gheții. Responsabilii de la Bacul Molovata vin cu atenționări - VIDEO ProTV.md
11:40
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35 ProTV.md
11:30
Un bărbat - reținut pentru 72 de ore, iar altul - plasat în arest preventiv pentru mai multe escrocherii: Se prezentau drept angajați ai unei clinici private din țară - VIDEO ProTV.md
11:20
„E o criză globală care ne afectează pe toți”. Ce spune prim-minstrul Alexandru Munteanu despre instituirea stării de alertă în domeniul energetic ProTV.md
11:10
Lua bani pentru a termoizola locuințe, dar nu făcea lucrările promise: Un bărbat - condamnat la închisoare. Procuratura vine cu detalii ProTV.md
11:10
Otilia Dandara - aleasă noul rector al Universității de Stat din Moldova ProTV.md
