ProTV.md, 4 martie 2026 16:20
LIVE TEXT. A cincea zi de război: SUA au scufundat o navă de război iraniană în Oceanul Indian. Israelul promite să-l ucidă pe următorul lider suprem al Iranului. Riposta Iranului
• • •
Acum 10 minute
16:40
„Iranul a încercat să-l ucidă pe președintele Trump”. Pentagonul susține că liderul iranian implicat în complot a fost eliminat
Acum 30 minute
16:30
Guvernul a aprobat instituirea stării de alertă în domeniul energetic pentru 60 de zile. Care sunt motivele
16:30
Slovacia oprește livrările de electricitate de urgență către Ucraina până când va fi reluat tranzitul petrolului rusesc prin conducta Druzhba
16:20
LIVE TEXT. A cincea zi de război: SUA au scufundat o navă de război iraniană în Oceanul Indian. Israelul promite să-l ucidă pe următorul lider suprem al Iranului. Riposta Iranului
16:20
Ședința Guvernului din 4 martie. Programul național pentru învățarea limbii române - pe ordinea de zi
16:20
Captură de peste 7 kg de marijuana la Chișinău și Ialoveni: patru bărbați reținuți. Ce alte obiecte au fost ridicate în urma perchezițiilor - VIDEO
16:20
Două candidate la funcția de judecător al CSJ au promovat evaluarea: urmează decizia CSM
Acum o oră
15:50
Ce spune ministrul Agriculturii despre un posibil embargo al Ucrainei asupra vinului moldovenesc - VIDEO
Acum 2 ore
15:40
Prima reacție a NATO după ce apărarea aeriană a Alianței a doborât o rachetă balistică iraniană care se îndrepta către Turcia
15:40
Iranul vrea condoleanțe de la Ucraina după moartea lui Khamenei: „Fiecare criminal primește ceea ce merită”
15:30
Care este situația pe piața produselor petroliere din Moldova în contextul evoluțiilor din Orientul Mijlociu. Directorul ANRE: „Tot ce se întâmplă la nivel internațional, ne afectează și pe noi"
15:10
Care este situația pe piața produselor petroliere din Moldova în contextul evoluțiilor din Orientul Mijlociu. Directorul ANRE susține o conferință de presă
14:50
Ultima oră. NATO, implicată pentru prima dată în război. Alianța militară a interceptat o rachetă iraniană care se îndrepta spre Turcia. Reacție dură a NATO
Acum 4 ore
14:30
Funeraliile ayatollahului Khamenei au fost amânate. Ce motiv invocă autoritățile iraniene
14:20
Comandanții SUA le-au spus militarilor că războiul din Iran e parte din „planul divin al lui Dumnezeu”, iar Trump e „uns de Isus”. Sute de plângeri ale soldaților
14:20
Spionajul german afirmă că Rusia a ascuns zeci de miliarde de dolari din deficitul bugetar
14:20
O rachetă balistică lansată din Iran a fost neutralizată de apărarea aeriană NATO din Turcia, anunță Ministerul Apărării de la Ankara
14:10
Motorina se scumpește cu peste 50 de bani. Prețurile carburanților - anunțate de ANRE - FOTO
14:10
Programul național privind învățarea limbii române: Care sunt categoriile de persoane care vor învăța gratuit limba de stat
14:00
Ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, Oleg Ozerov - surprins la ministerul Afacerilor Externe. Care a fost motivul vizitei
13:50
Rușii și-au doborât propriul elicopter trimis să intercepteze drone lansate de către ucraineni - VIDEO
13:40
LIVE TEXT. A cincea zi de război. Iranul lansează tot mai puține rachete. Fregată iraniană, scufundată lângă Sri Lanka. CIA încearcă să se folosească de kurzi
13:30
Top 11 cele mai sigure țări din lume în cazul izbucnirii unui război mondial. Două se află în Europa
13:30
De ce a ieșit crema emirilor din Dubai la mall în momentul în care țara este atacată de Iran - VIDEO
13:20
Atletico Madrid, calificare în finala Cupei Spaniei în ciuda înfrângerii cu Barcelona
13:10
Ministerul de externe al Emiratelor Arabe Unite asigură Chișinăul că oferă sprijin cetățenilor noștri, într-o convorbire telefonică cu Mihai Popșoi
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 04.03.2026
12:50
Atenție, șoferi! Circulația rutieră pe strada Meșterul Manole din capitală va fi sistată. În ce perioadă va fi valabilă măsura
Acum 6 ore
12:40
Franța trimite portavionul nuclear Charles de Gaulle și avioane de luptă Rafale în Mediterana. Macron vrea o „coaliție” pentru apărarea rutelor maritime „esențiale”
12:30
Începe vacanța de primăvară pentru elevii din toată țara: IGSU vine cu recomandări pentru a evita situațiile de risc
12:30
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale
12:20
Tragedie în nordul Spaniei. Cinci studenți au murit după ce o pasarelă s-a prăbușit pe o plajă din Santander
12:20
Ultima oră. Motorina se scumpește cu aproape un leu. Prețurile carburanților anunțate de ANRE - FOTO
12:10
LIVE TEXT. A cincea zi de război. „Suntem în avans față de planul de acțiune”, spun americanii. Teheranul a devenit un oraș fantomă: „Peste tot este fum și sânge”. O mare bază SUA, lovită de o rachetă balistică
12:10
Ce presupune starea de alertă în sectorul energetic și de ce a fost instituită? Explicațiile autorităților
12:00
Ministrul de externe Mihai Popșoi a vorbit la telefon cu ministrul de externe al Emiratelor Arabe Unite
12:00
Portul Internațional Liber Giurgiulești va fi modernizat. Ce prevede proiectul aprobat de Guvern și ce reguli vor fi stabilite
12:00
Israelul amenință că-l va asasina pe înlocuitorul lui Ali Khamenei
12:00
Peste 100 de dispăruți și 78 de răniți după ce un submarin a atacat o navă iraniană lângă Sri Lanka
11:50
„E o criză globală care ne afectează pe toți”. Ce spune prim-minstrul Alexandru Munteanu despre instituirea stării de alertă în domeniul energetic - VIDEO
11:50
Pe râul Nistru sunt efectuate lucrări de spargere a gheții. Responsabilii de la Bacul Molovata vin cu atenționări - VIDEO
11:40
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35
11:30
Un bărbat - reținut pentru 72 de ore, iar altul - plasat în arest preventiv pentru mai multe escrocherii: Se prezentau drept angajați ai unei clinici private din țară - VIDEO
11:20
„E o criză globală care ne afectează pe toți”. Ce spune prim-minstrul Alexandru Munteanu despre instituirea stării de alertă în domeniul energetic
11:10
Lua bani pentru a termoizola locuințe, dar nu făcea lucrările promise: Un bărbat - condamnat la închisoare. Procuratura vine cu detalii
11:10
Otilia Dandara - aleasă noul rector al Universității de Stat din Moldova
11:10
Medvedev și Rublev ratează meciul demonstrativ de la Indian Wells din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu
11:00
A bătut până la moarte un bărbat, într-o clădire părăsită din Chișinău. Un tânăr - condamnat la ani grei de închisoare. Detaliile PG
10:50
Ce trebuie să faci dacă observi o dronă Shahed iraniană. „Acest lucru este foarte îngrijorător”
10:50
Cristiano Ronaldo se află încă în Arabia Saudită, în ciuda zvonurilor că ar fi plecat cu avionul său
