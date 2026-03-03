Spania răspunde amenințării lui Trump de a întrerupe relațiile comerciale din cauza bazei militare
Unika.md, 3 martie 2026 22:40
Spania răspunde amenințării lui Trump de a întrerupe relațiile comerciale din cauza bazei militare
Acum o oră
22:40
Spania răspunde amenințării lui Trump de a întrerupe relațiile comerciale din cauza bazei militare
Acum 2 ore
22:10
5 lucruri ciudate pe care corpul tău le face noaptea și nu le observi
22:00
Iran: Ayatollahul Ali Khamenei va fi înmormântat în orașul său natal
21:50
Trump anunță ruperea relațiilor comerciale cu Spania și critică Marea Britanie
21:40
21:20
Îți este frig tot timpul sau îți bate inima prea tare? Semnul banal care arată că tiroida ta este în pericol
Acum 4 ore
21:10
Care ar fi „cel mai rău scenariu” pentru Iran, în opinia lui Donald Trump
20:20
Ce spune Volodimir Zelenski despre viitoarele alegeri prezidențiale și dacă va candida
20:20
Ambasada Republicii Moldova în Republica Cipru avertizează asupra posibilelor perturbări ale zborurilor
20:10
Panica elitelor din Golf: zboruri private de până la 350.000 de dolari după atacurile asupra Iranului
Acum 12 ore
14:10
Peste 100 de moldoveni din Israel, Qatar și Emiratele Arabe Unite solicită evacuare. MAE caută rute alternative
11:50
Minor de 14 ani reținut după ce un bărbat de 63 de ani a decedat în urma leziunilor suferite
11:40
Două incendii în Chișinău, în aceeași dimineață: o persoană salvată dintr-un apartament din Rîșcani
11:40
Femeie găsită decedată după ce ar fi căzut de la etajul 11, în sectorul Rîșcani
11:20
Crimă la o masă de pomenire în Chișinău: 13 ani de închisoare pentru omor
Acum 24 ore
09:20
SUA evacuează personal diplomatic din Orientul Mijlociu, pe fondul escaladării tensiunilor cu Iranul
09:00
Ambasada Norvegiei se deschide la Chișinău. Premierul Alexandru Munteanu anunță extinderea cooperării bilaterale
08:30
Orientul Mijlociu, în pragul extinderii conflictului: Drone, rachete și explozii în mai multe state din Golf
08:30
Peste 700 de morți în Iran de la începutul războiului, potrivit unui raport al unei organizaţii pentru drepturile omului
08:20
Horoscop 3 martie 2026: Ziua în care adevărul iese la suprafață
Ieri
17:20
Alertă oficială: Nu dați click acestor mesaje
17:10
Punctele de trecere a frontierei în România aplică noi reguli de intrare. Ce trebuie să știe cetățenii din R. Moldova
17:10
Doi copii, salvați de la înec după ce au căzut sub gheața lacului din Valea Trandafirilor
17:10
Doi moldoveni acuzați de furt de kerosen în Italia: prejudiciu de până la 100.000 de euro
14:10
Calea Ferată din Moldova: 600 de angajați rămân în șomaj tehnic până la sfârșitul lunii martie
14:00
Trei avioane F-15 ale SUA doborâte accidental de apărarea kuweitiană
14:00
Republica Moldova: controale stricte pentru produsele alimentare importate
13:50
Israel atacă periferia sudică a Beirutului după tiruri Hezbollah: cel puțin 31 de morți și 149 de răniți în Liban
13:50
Igor Grosu: Separatiștii riscă pierderea cetățeniei pentru sfidarea autorităților Republicii Moldova
13:40
Primarul din Durlești și viceprimarul, arestați pentru 30 de zile. Opt persoane, vizate în dosarul privind înstrăinarea ilegală a terenurilor
13:40
Certificatul de concediu medical, exclusiv digital din 1 martie 2026. Ministerul Sănătății și AGE au lansat noul portal
13:40
Carabinierii din Italia au pus sub sechestru bunuri de peste un milion de euro ale a doi cetățeni moldoveni, acuzați de exploatarea muncitorilor
13:30
Peste 500 de morți în urma atacurilor SUA și Israelului în Iran. AIEA: Nu s-a înregistrat creștere a nivelului radiațiilor
13:30
Președinta Maia Sandu, la 34 de ani de la războiul de pe Nistru: „Apărarea memoriei trebuie să fie parte a apărării naționale”
13:30
MAE: 15 solicitări de asistență consulară din Orientul Mijlociu, în contextul situației tensionate din regiune
11:20
Crimă în sectorul Rîșcani din Chișinău: bărbat de 61 de ani, ucis într-un subsol de bloc
11:20
Atac ucrainean asupra Novorossiisk: incendiu la terminalul petrolier „Șesharis” și cinci răniți
10:50
Importanța îngrijirii corecte a părului, rolul esențial al periatului și alegerea periei potrivite Ⓟ
10:30
Rețea de exploatare sexuală, destructurată la Chișinău: șase suspecți arestați preventiv
Mai mult de 2 zile în urmă
08:10
Horoscop 1 Martie 2026. Început de primăvară, început de drumuri noi. Ce renaște azi în viața ta?
08:00
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, declarat decedat. Anunțul făcut de Donald Trump și reacțiile oficiale
07:50
Atacuri cu drone asupra unor obiective emblematice din Dubai. Incendiu la Burj Al Arab și incidente la Aeroportul Internațional
28 februarie 2026
19:30
Dulce din chilie: rețeta călugărului Efrem Băndărică de la Mănăstirea Dervent – batoane crocante de susan cu caramel
18:40
Ultimele secunde ale vieții: ce spun cercetările și experții despre corp, creier și conștiință
18:30
Iranul respinge schimbarea de regim, în timp ce atacurile aeriene americane și israeliene escaladează conflictul
18:20
Salată caldă de linte cu legume – rețeta de post care îți ține foamea departe
18:20
Budincă de chia cu lapte de cocos și fructe – desert de post rapid
17:50
Studiu: Ce se întâmplă în corpul tău când nu mănânci 48 de ore
17:50
De ce foamea persistă în timpul postului și cum o controlezi
17:40
Liderii europeni Macron, Merz și Starmer condamnă atacurile iraniene în Orientul Mijlociu și cer reluarea negocierilor cu SUA
