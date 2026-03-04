FOTO/ Regiunea transnistreană a rămas fără încălzire și apă caldă
Ziar.md, 4 martie 2026 18:00
Toate centralele termice din Tiraspol au fost deconectate, măsura fiind extinsă la nivelul întregii regiuni transnistrene. Dispeceratul companiei „Tiraspolteploenergo” a confirmat informația pentru МОСТ. Astfel, locuitorii din stânga Nistrului au rămas fără
Acum 5 minute
18:20
Aproximativ 600 de elevi din clasele a XI-a și a XII-a s-au înscris în campania educațională „Matematica de la egal la egal” și vor oferi sprijin colegilor din clasa a IX-a în pregătirea pentru examenul de absolvire a
Acum 30 minute
18:00
Acum 2 ore
17:10
Lucrări de reparație pe strada Meșterul Manole din capitală. Timp de trei zile se vor aplica restricții de circulație # Ziar.md
Începând cu ziua de mâine, 5 martie, traficul rutier pe strada Meșterul Manole din sectorul Ciocana al capitalei va fi temporar sistat. Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor
17:00
Moldovagaz, responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene încă trei luni # Ziar.md
SA „Moldovagaz” va asigura aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene și în perioada 1 aprilie – 30 iunie curent. Decizia a fost adoptată pe 4 martie de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE)
Acum 4 ore
16:10
Apărarea NATO a doborât o rachetă lansată din Iran, care se îndrepta spre Turcia. Ankara: „Ne rezervăm dreptul de a răspunde” # Ziar.md
Apărarea aeriană a Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) a doborât deasupra Turciei o rachetă balistică lansată din Iran. Anunțul a fost făcut de Ministerul Apărării de la Ankara, care a
15:00
Regimul juridic al Portului Internațional Liber Giurgiulești urmează să fie modificat. Igor Dodon a criticat decizia # Ziar.md
Portul Internațional Liber Giurgiulești (PILG) urmează să fie declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică. Totodată, PILG va putea funcționa fără întreruperi și după anul 2030, când expiră perioada prev&
14:40
FOTO/ Locuitorii din Sălcuța vor circula pe un drum nou, în care s-au investit peste 163 de milioane de lei # Ziar.md
Locuitorii din Sălcuța și toți cei care tranzitează sud-estul țării pot circula, de acum înainte, pe un drum mai sigur, după reabilitarea a circa șapte kilometri. Tronsonul dispune de două benzi de circulație, fiecare
Acum 6 ore
13:50
ANRE retrage statutul pentru 13 mici producători de energie regenerabilă și transferă peste 11,5 milioane lei la buget # Ziar.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis retragerea statutului de producător eligibil mic pentru 13 titulari care nu au respectat obligațiile prevăzute de cadrul normativ în vigoare. Decizia a fost aprobată în
13:40
Executivul a aprobat Programul național privind învățarea limbii române pentru anii 2026-2028. Principalele prevederi # Ziar.md
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi Programul național privind învățarea limbii române pentru perioada 2026-2028. Documentul prevede extinderea oportunităților pentru reprezentanții minorităților naționale, refugiați, persoanele
13:40
Guvernul menține sprijinul de 70% pentru primele de asigurare agricolă: ce înseamnă pentru fermieri # Ziar.md
Guvernul Republicii Moldova a decis să continue măsura prin care acoperă 70% din costul primelor de asigurare agricolă pentru fermieri. Hotărârea, aprobată astăzi de Cabinetul de miniștri, se va aplica pentru anul 2026 și este
13:30
Carburanții continuă să se scumpească. Motorina crește cu 56 de bani, iar benzina cu 20 de bani # Ziar.md
Carburanții se scumpesc din nou în Republica Moldova. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat noile prețuri maxime de referință care vor fi aplicate în ziua de mâine, 5
13:00
Fermierii reclamă lipsa motorinei înainte de lucrările de primăvară. Slusari cere verificări pe piața petrolieră # Ziar.md
Mai mulți fermieri din Republica Moldova se plâng că întâmpină dificultăți în procurarea motorinei chiar în perioada în care se pregătesc lucrările agricole de primăvară. Fostul deputat ș
12:30
R. Moldova demarează procedurile pentru retragerea definitivă din organele statutare ale CSI # Ziar.md
Țara noastră începe procedurile pentru retragerea definitivă din organele statutare ale Comunității Statelor Independente (CSI). Membrii Comisiei parlamentare pentru politică externă au aprobat avizele consultative pentru denunțarea Acordului de constituire a CSI, a protocolului la acest Acord, precum ș
12:30
Chișinăul respinge existența unui embargo pentru vinurile moldovenești în Ucraina: „Căutăm soluții pentru a debloca situația” # Ziar.md
Autoritățile de la Chișinău dau asigurări că, în acest moment, nu există un embargo oficial asupra vinurilor din Republica Moldova pe piața ucraineană, iar eventualele discuții despre introducerea unui regim de licenț
Acum 8 ore
12:10
Guvernul Republicii Moldova a transmis Parlamentului un aviz oficial prin care nu susține proiectul de lege nr. 6, inițiativă legislativă care propunea modificări la Legea cetățeniei și la Legea actelor de identitate. Documentul, depus la sfâ
12:00
Trump a amenințat că va opri comerțul cu Spania după refuzul privind utilizarea bazelor militare. Reacția Madridului # Ziar.md
Președintele american Donald Trump a amenințat că va opri orice comerț cu Spania, după ce guvernul de la Madrid a refuzat să ofere SUA dreptul de a utiliza bazele militare spaniole în contextul operațiunii din Iran. Liderul de la
11:40
De ce a fost instituită starea de alertă în sectorul energetic? Serghei Diaconu: „Nu este motiv de panică” # Ziar.md
Autoritățile dau asigurări că instituirea stării de alertă în sectorul energetic este o măsură preventivă și nu ar trebui să alarmeze populația. Directorul general al Centrului Național de Management al
11:10
Tragedie într-un cămin de la Botanica: Un bărbat a murit într-un incendiu. Pompierii au salvat 27 de persoane, inclusiv copii # Ziar.md
Un incendiu izbucnit într-un cămin din sectorul Botanica al capitalei s-a încheiat tragic. Un bărbat de 61 de ani a murit, iar pompierii au reușit să salveze și să evacueze 27 de persoane, inclusiv șase minori, din cl&
11:00
MAE monitorizează permanent situația din Orientul Mijlociu. Nu sunt cetățeni moldoveni răniți sau afectați # Ziar.md
Celula de Criză a Ministerului Afacerilor Externe (MAE) funcționează în regim permanent și continuă să monitorizeze evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu, în contextul conflictului care implică mai multe state din regiune. Potrivit informațiilor actualizate pe
Acum 12 ore
10:20
Ultima oră! Premierul Alexandru Munteanu propune, la Guvern, introducerea stării de urgență în sectorul energetic # Ziar.md
În cadrul ședinței Guvernului, premierul Alexandru Munteanu a solicitat suplimentarea ordinii de zi cu un proiect care prevede introducerea stării de urgență în domeniul energetic. Inițiativa vine ca răspuns la evoluțiile recente pe pieț
10:10
Schimbări la conducerea Universității de Stat din Moldova (USM). Prim-prorectorul și prorectorul pentru activitatea didactică şi studențească al instituției, Otilia Dandara, a fost aleasă în funcția de rector. Scrutinul s-a desfăș
10:10
Război în Orientul Mijlociu, ziua cinci: SUA au lovit aproape 2.000 de ținte în Iran. Încep ceremoniile pentru Ali Khamenei # Ziar.md
Războiul din Orientul Mijlociu a intrat în a cincea zi, iar tensiunile din regiune continuă să crească. Statele Unite au anunțat că, de la începutul operațiunilor militare împotriva Iranului, au lovit aproape 2.000 de ținte,
09:50
Finanțare pentru case mai eficiente energetic: CNED anunță un nou apel național pentru 1.000 de gospodării # Ziar.md
Alte 1.000 de gospodării din Republica Moldova vor avea posibilitatea să obțină sprijin financiar pentru lucrări de eficiență energetică, în cadrul unui nou apel al programului „Casa Verde”, care urmează să fie lansat
09:40
Elevii din Republica Moldova vor intra în vacanța de primăvară de pe 5 martie, care va dura timp de patru zile. Copiii vor reveni la ore pe 9 martie, potrivit calendarului școlar aprobat de Ministerul Educației și Cercetării
08:50
Banca Națională a stabilit pentru astăzi, 4 martie 2026, cursurile oficiale ale principalelor valute, valabile pentru ziua miercuri. Astfel, euro scade nițel, iar dolarul crește destul de brusc. Euro este cotat la 20,20 lei, cu doi bani mai puț
08:30
Republica Moldova va avea parte astăzi, 4 martie, de o zi cu vreme stabilă și cer preponderent senin. Meteorologii anunță condiții fără precipitații și temperaturi care vor marca o ușoară încă
Acum 24 ore
23:00
FOTO/ Te afli și tu printre ei? Iată câți șoferi au fost amendați pentru utilizarea telefonului la volan # Ziar.md
Un mesaj citit la semafor, o notificare verificată din mers sau un apel „rapid” pot părea acțiuni de rutină. În trafic însă, câteva secunde de neatenție pot face diferența dintre o că
22:30
Macron trimite portavionul francez „Charles de Gaulle” în Marea Mediterană, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu # Ziar.md
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat că a ordonat trimiterea portavionului Charles de Gaulle în Marea Mediterană, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Decizia a fost anunțată marți, într-un discurs adresat
21:20
Doi moldoveni vor părăsi Israelul cu un autobuz pus la dispoziție de Ambasada României. Alți 96 cer evacuarea din EAU # Ziar.md
Doi cetățeni ai Republicii Moldova, care dețin și cetățenia României, urmează să plece mâine din Tel Aviv spre punctul de frontieră Taba, la granița cu Egiptul, cu un autobuz pus la dispozi&
19:00
Atenționare de călătorie pentru moldoveni! Posibile perturbări ale zborurilor spre și din Cipru # Ziar.md
Cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Cipru sunt atenționați cu privire la posibile perturbări ale traficului aerian, în contextul escaladă
18:50
„Numărul de urgență este destinat situațiilor de urgență”. Cetățenii sună la 112 ca să afle de ce a fost desființat 1189 # Ziar.md
Autoritățile fac un apel către cetățeni să utilizeze responsabil numărul unic de urgență 112. Începând cu 1 martie, s-a înregistrat o creștere a apelurilor la 112 pentru solicitarea de informaț
18:40
Important! Poșta Moldovei suspendă trimiterile poștale către mai multe țări din Orientul Mijlociu, din cauza războiului # Ziar.md
Trimiterile poștale internaționale către mai multe state din Orientul Mijlociu sunt suspendate începând cu 3 martie 2026. Un anunț în acest sens a fost făcut de Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei”. Decizia
Ieri
18:00
Rada Supremă a Ucrainei pregătește o inițiativă legislativă prin care tradiționala zi de 8 martie să fie înlocuită cu „Ziua Femeii Ucrainene”. Noua sărbătoare ar urma să fie marcat&
17:40
ANTA vine cu precizări: cum se vor forma noile tarife pentru transportul rutier de călători # Ziar.md
Agenția Națională pentru Transport Auto anunță că noile tarife pentru transportul rutier de persoane, intrate în vigoare de la 1 martie 2026, vor fi calculate în funcție de mai mulți factori: tipul unității
16:50
R. Moldova dispune de echipamente IT de aproape două milioane de lei pentru colectarea și analiza datelor despre migranți # Ziar.md
Consiliul Europei a donat Inspectoratul General pentru Migrație echipamente IT de ultimă generație în valoare de aproape două milioane de lei. Lotul include calculatoare, monitoare, laptopuri și software specializat pentru analiza datelor. Echipamentele au fost predate în cadrul unei ceremonii organizate
16:50
16:40
VIDEO/ Momentul reținerii în flagrant. Ofițerii CNA prind suspecții și numără mita de 40.000 de euro # Ziar.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) a publicat imagini video din momentul în care ofițerii au intervenit în flagrant și au reținut cele patru persoane bănuite de trafic de influență. În înregistrare se vede cum
16:20
Prețurile gazelor naturale în Europa au explodat în ultimele două zile, urcând cu aproape 40% și depășind pragul de 60 de euro/MWh, cel mai ridicat nivel din 2023. Creșterea vine pe fondul escaladării conflictului
16:10
Tot mai mulți moldoveni ajung la ORL abia când apar complicații. Căștile, un risc pentru tineri # Ziar.md
Problemele de sănătate ale urechii rămân frecvente în Republica Moldova. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în 2024, au fost înregistrate aproximativ 76 de cazuri la 10 mii de locuitori,
15:40
VIDEO/ Contrabandă cu 550.000 de țigarete la frontiera moldo-română. Un polițist de frontieră și un vameș au fost reținuți # Ziar.md
Un caz de contrabandă cu produse din tutun a fost documentat în urma unei operațiuni desfășurate simultan în Republica Moldova și România. Potrivit Poliției de Frontieră, schema viza transportarea ilegală a țigaretelor prin punctul
15:10
Scade numărul cazurilor de infecții respiratorii: ANSP continuă supravegherea la nivel național # Ziar.md
Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță o diminuare a numărului cazurilor de infecții respiratorii, în contextul monitorizării continue desfășurate la nivel național. Potrivit datelor pentru perioada
15:10
Fermierii cer ajutorul statului în contextul majorării prețurilor la carburanți. Cum le răspunde Guvernul # Ziar.md
În contextul crizei internaționale generate de conflictul militar din Orientul Mijlociu, Asociația „Forța Fermierilor” anticipează că prețurile carburanților vor crește și se vor răsfrânge negativ asupra sectorului agricol
15:10
Patru persoane, reținute în flagrant de CNA. Ar fi cerut 40.000 de euro pentru o decizie favorabilă într-un dosar penal # Ziar.md
Patru persoane au fost reținute în flagrant de ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii municipiului Chișinău, după ce ar fi primit o mită în valoare de 40.000 de euro. Re&
15:00
Procesul lui Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie, va fi reluat de la zero după demisia judecătoarei Arina Ialanji # Ziar.md
Procesul în care fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, este acuzat de trădare de patrie va fi reluat de la început, după ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat demisia judecătoarei Arina Ialanji. Decizia a
14:30
Scumpire accentuată la carburanți: Benzina costă aproape 24 de lei, iar motorina depășește 21 de lei # Ziar.md
Prețurile la carburanți continuă să urce pe fondul tensiunilor internaționale din Orientul Mijlociu, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Mâine, atât motorina, cât și
14:10
Ministerul Educației introduce reguli stricte împotriva hărțuirii sexuale în universități. Ce prevede regulamentul # Ziar.md
Universitățile din Republica Moldova vor aplica un cadru unitar de prevenire, raportare și intervenție în cazurile de hărțuire sexuală, după ce Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a aprobat un Regulament-cadru în
13:40
Israel afirmă că Iran pregătea „buncăre atomice pentru programul nuclear”. Netanyahu: Ofensiva a fost „urgent necesară” # Ziar.md
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat marți că ofensiva lansată împotriva Iranului a fost o decizie urgentă, susținând că Teheranul construia noi instalații subterane menite să protejeze programul nuclear și arsenalul de rachete balistice. Î
13:10
UE sprijină R. Moldova cu 1,8 milioane de euro pentru modernizarea gestionării deșeurilor în trei orașe # Ziar.md
Uniunea Europeană a alocat 1,8 milioane de euro pentru dezvoltarea și modernizarea sistemului de gestionare a deșeurilor în orașele Călărași, Ungheni și Leova, în cadrul proiectului „Facilitarea unei tranziții verzi incluzive
13:00
Israel anunță că a lovit palatul prezidențial iranian și sediul Consiliului Suprem de Securitate din Teheran # Ziar.md
Israelul a anunțat marți că a efectuat atacuri aeriene asupra „complexului de conducere” al Iranului din Teheran, inclusiv asupra palatului prezidențial și a birourilor Consiliului Suprem de Securitate Națională. Operațiunea face parte din ofensiva militar&
12:30
Un grup de 318 cetățeni români aflați în zone afectate de conflictul din Orientul Mijlociu a ajuns în siguranță în România, după ce a părăsit Israelul pe cale terestră, prin
